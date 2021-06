Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 358 dal quale apprendiamo tutte le novità Marvel Italia di agosto 2021. Da segnalare il mastodontico cofanetto La Morte e il Ritorno di Capitan America ma anche svariati volumi dedicati a Gli Eterni e Ms. Marvel.

Le novità Marvel Italia di agosto 2021

HEROES REBORN 3

Autori: Jason Aaron, James Stokoe, R.M. Guéra, Ed McGuinness

12 agosto • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Heroes Reborn (2021) #4/5

Un nuovo capitolo dell’evento Marvel ambientato in un mondo senza Avengers. Grazie al potere del suo Prisma, Doctor Spectrum è diventato uno dei giustizieri più potenti e spietati dell’universo. Ora però dovrà vedersela con uno dei cacciatori di taglie più letali della galassia: Rocket! Da parte sua, Nighthawk deve sedare una rivolta al manicomio di Ravencroft, tra i cui pazienti c’è anche la sua nemesi, Goblin. Ma che ne è dello Star Brand in questo nuovo universo?

HEROES REBORN 4

Autori: Jason Aaron, Erica D’Urso, Aaron Kuder, Ed McGuinness

26 agosto • 17×26, S., 64 pp. indicative, col.

Prezzo indicativo Euro 6,00

Contiene: Heroes Reborn (2021) #6/7

Insieme, i membri dello Squadrone Supremo d’America hanno messo termine alla Guerra Kree/Skrull, sconfitto il Dr. Destino e persino affrontato una guerra civile interna tra Hyperion e Nighthawk. Nulla però li ha preparati alla sfida che li attende ora: vedersela con un misterioso gruppo di super esseri di nome… no, non vogliamo anticiparvi niente! Ma prima, Power Princess dovrà scoprire quale pericolo si cela nelle rovine di Asgard. Penultimo capitolo dello sconvolgente evento ideato da Jason Aaron e ambientato in un mondo dove gli Avengers non si sono mai formati.

HEROES REBORN: UN MONDO SENZA AVENGERS

Autori: Ryan Cady, Steve Orlando, Jim Zub, Paco Medina, AA.VV.

Agosto • 17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Heroes Reborn: Hyperion & the Imperial Guard (2020) #1, Heroes Reborn: Peter Parker the Amazing Shutterbug (2021) #1, Heroes Reborn: Magneto & the Mutant Force (2021) #1, Heroes Reborn: Young Squadron (2021) #1, Heroes Reborn: Siege Society (2021) #1

In un mondo in cui gli Avengers non sono mai esistiti, a proteggere il mondo ci ha sempre pensato lo Squadrone Supremo d’America. Prima di far parte dello Squadrone, però, Hyperion ha militato in un altro gruppo: la Guardia Imperiale. Intanto, con Charles Xavier morto, l’unica speranza per i mutanti risiede in Magneto e nella sua Mutant Force. E ancora: l’arrivo di tre giovani eroi, un’avventura di un team guidato dal Barone Zemo e il fato di un giovane fotografo di nome Peter Parker.

HEROES REBORN: GLI EROI PIÙ POTENTI D’AMERICA

Autori: Ethan Sacks, Vita Ayala, Ed Brisson, Roland Boschi, AA.VV.

Settembre • 17×26, B., 168 pp. indicative, col.

Prezzo indicativo Euro 16,00

Contiene: Heroes Reborn: Squadron Savage (2020) #1, Heroes Reborn: Marvel Double Action (2021) #1, Heroes Reborn: American Knights (2021) #1, Heroes Reborn: Night-Gwen (2021) #1, Heroes Reborn: Weapon X & Final Flight (2021) #1

Altre cinque storie ambientate nella realtà distorta di Heroes Reborn. Ci sono minacce che richiedono un approccio più diretto di quello Squadrone Supremo, ed è qui che entrano in scena Elektra e il suo team! E mentre il commissario di polizia Luke Cage ha avviato una guerra personale contro i vigilantes, scopriamo la doppia vita della psichiatra del Ravencroft Gwendolyne Stacy e seguiamo le gesta dei protettori del Canada. Inoltre, direttamente dal passato dello Squadrone, il tragico scontro tra Nighthawk e Goblin nella notte della morte di…

AMAZING SPIDER-MAN 67

Autori: Nick Spencer, Rogê Antônio, Carlos Gomez, Zé Carlós

12 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Giant-Size Amazing Spider-Man: King’s Ransom (2021) #1

Finale con il botto per Un riscatto da re! Le trame iniziate da Nick Spencer sul numero 1 giungono a compimento! La tavoletta della linea della vita viene infine ricomposta! Inoltre, una speciale cover gallery!

AMAZING SPIDER-MAN 68

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Marcelo Ferreira, Carlos Gomez

26 agosto • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #66/67

Il complotto del Camaleonte comincia qui!La rivelazione alla fine di Un riscatto da re è stata enorme, ed è il momento di vederne i risvolti! Il Camaleonte era già sul piede di guerra alla fine di Prede: quale piano allucinante avrà architettato? Inizia l’indagine sulla scomparsa di Carlie Cooper! E i “detective” saranno a sorpresa!

AVENGERS 34

Autori: Jed MacKay, Carlos Magno

12 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Avengers Mech Strike (2021) #1/2

Gli Avengers vestono corazze bio-meccaniche per opporsi a un nuovo, inarrestabile nemico! Gli Eroi più potenti della Terra ricevono da Iron Man armature dotate di poteri speciali Una miniserie in due parti in cui i Vendicatori saliranno a bordo di potenti mecha! Dallo scrittore di Black Cat e Moon Knight!

SAVAGE AVENGERS 21

Autori: Gerry Duggan, Patch Zircher

26 agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #20

Fermi tutti, questa è una rapina! Il Bar senza Nome ha qualche problema economico, ma due dei suoi clienti migliori sono pronti a intervenire per impedirne la chiusura: Conan e Rhino! Il problema è che sembrano aver deciso di prendere fondi necessari direttamente dal caveau di una banca. E Spider-Man non è intenzionato a lasciarli fare. Com’era quella storia dell’amichevole guastafeste di quartiere…?

CAPITAN AMERICA 33

Autori: Ta-Nehisi Coates, Leonard Kirk

12 agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #29

Si avvicina il gran finale dell’acclamato ciclo di storie firmato da Ta-Nehisi Coates! È il momento di chiudere i conti con l’Elite al Potere, e lo scontro tra Capitan America e il Teschio Rosso è alle porte! Una tappa imperdibile nel cammino di Steve Rogers! Inoltre, il ruolo di Sin diventa più chiaro mentre entra in scena… il sindaco Wilson Fisk!

IRON MAN 9

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

12 agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #9

Le origini di Korvac! Dopo che Hellcat ha sciolto alcuni nodi del suo passato, tocca al potentissimo nemico affrontare la sensazione del dubbio. Con i suoi compagni è costretto a cercare un improbabile alleato nello spazio profondo. Questo lo metterà di fronte all’idea che la paura guidi i suoi seguaci più della fede.

FANTASTICI QUATTRO 33

Autori: Dan Slott, R.B. Silva

12 agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #32

La vita sentimentale della Torcia Umana cambierà per sempre quando dovrà scegliere tra Sky, Lyja, la sua ex consorte, e… Victoriosa?! Ma anche l’ex fidanzata Crystal sarà della partita! Senza contare che ora persino il Dottor Destino cerca moglie! In quale pasticcio si sta cacciando Johnny Storm?

S.W.O.R.D. 5

Autori: Al Ewing, Valerio Schiti

Agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #5

Da Krakoa alle galassie più lontane: inizia a dipanarsi la strategia cosmica di Abigail Brand! La successione al trono Zn’rx! Fabian Cortez ha un’importante proposta da sottoporre al Consiglio Silente! Inoltre, una nuova e importante pedina entra nella scacchiera… direttamente da Arakko!

CAPTAIN MARVEL 23

Autori: Kelly Thompson, Jacopo Camagni

26 agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #28

Carol Danvers… Strega Suprema? Per sconfiggere Ove, Capitan Marvel deve compiere un’impresa per lei impossibile: imparare a usare la magia! Se non altro, di recente Carol si è – diciamo così – avvicinata molto al Dottor Strange. Pertanto questi la aiuterà senz’altro… oppure no? Disegni di Jacopo Camagni, copertina di Marco Checchetto: l’invasione italiana di Captain Marvel inizia qui!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 12

Autori: Al Ewing, Juann Cabal

Agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #12

Lo scontro finale con Zeus e gli Olimpici! Ma anche la fine dei Guardiani della Galassia come li conoscete! Il segreto del Principe della forza! Si conclude qui il ciclo di storie disegnato da Juann Cabal!

L’IMMORTALE HULK 40

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #45

Hulk è ai minimi termini, la sua forza è svanita e i suoi amici non possono aiutarlo. Perfino i raggi gamma sembrano danneggiarlo: quale sarà il suo destino? Quale speranza è rimasta per… il più debole che c’è? Tanto più che gli U-Foes sono sempre in agguato!

DEADPOOL 9

Autori: Joe Kelly, Gerry Duggan, Rob Liefeld

12 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Deadpool Nerdy 30 #1

Deadpool ne fa trenta! (Di anni editoriali!) Gli autori più importanti di Deadpool raccontano le storie dei compleanni di Wade Wilson del passato, del presente e del futuro! E non mancheranno un sacco di assassini temporali.

DAREDEVIL 26

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

5 agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #28

C’è un nuovo Daredevil a proteggere Hell’s Kitchen! Matt Murdock è in carcere a scontare la sua pena, e il quartiere è rimasto senza il suo diavolo custode… Per fortuna, Elektra Natchios non ha raccolto la sua eredità, ma la sua missione è ai limiti dell’impossibile! Dovrà ora vedersela con Wilson Fisk, Typhoid Mary, il Gufo e altri nemici letali!

DAREDEVIL 27

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

2 settembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #29

Elektra è il nuovo Daredevil! La più letale assassina dell’Universo Marvel ha assunto il ruolo di Diavolo di Hell’s Kitchen! Toccherà a lei proteggere il quartiere dai tanti pericoli che incombono! Nel frattempo, l’Uomo senza Paura sconta la sua pena in prigione! Vecchi nemici! Nuovi volti! Perduti amori!

X-MEN 19

Autori: Jonathan Hickman, Francesco Mobili, Tochi Onyebuchi, Ken Lashley

12 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: X-Men (2019) #20, Women of Marvel (2021) #1, Marvel’s Voices: Legacy (2021) #1

Domanda: cos’è un Nimrod? Risposta: una Sentinella caccia-mutanti di ultimissima generazione. La sua realizzazione dovrebbe avvenire fra qualche anno. Aggiornamento: è già stata costruita! Necessaria contromossa di Krakoa. Stop. Inviare Mystica. Stop.

MARAUDERS 17

Autori: Gerry Duggan, Stefano Caselli

Agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #20

Il Galà Infernale è alle porte, e per i Marauders si apre una stagione di grossi cambiamenti… con qualche addio e l’annuncio di nuovi arrivi! Ed è tempo di ricordi e di storie mai narrate. Tra il serio e il faceto, e con una grande domanda che attende risposta… quante lame nasconde il costume di Tempesta?

X-FACTOR 8

Autori: Leah Williams, David Baldeón

Agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Factor (2020) #9

Tutta la nuova X-Factor si raduna nella mente di Siryn per scoprire come sconfiggere la Morrigan… e decidere cosa mangiare per cena! Inoltre… un nuovo viaggio nel Mojoverso! Ospite d’onore: Shatterstar!

NEW MUTANTS 15

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

Agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #18, Women of Marvel (2021) #1

È tempo di scontri e incontri a Krakoa… e di un “cimento” che passerà alla storia: Danielle Moonstar contro Xi’an Coy Mahn! E dietro le quinte c’è Tran Coy Mahn a tirare le fila! E intanto sull’isola, il Re delle Ombre continua a tessere la sua tela… e Gabby “Scout” Kinney prende un’importante decisione!

WOLVERINE 14

Autori: Benjamin Percy, Scot Eaton

19 agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #12

Prosegue lo scontro a distanza fra Logan e il re dei vampiri, Dracula… ma il loro faccia a faccia è sempre più vicino, e questa volta sarà Wolverine a decidere il campo di battaglia! Una breve escursione a Sevalith, reame di Altromondo! Ospiti d’onore, il sempre inquietante Omega Red e l’ammazzavampiri Louise.

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 8

Autori: J.M. DeMatteis, Mike Zeck, Sal Buscema, Bob McLeod

26 agosto • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Amazing Spider-Man: Soul of the Hunter (1992) #1, Spectacular Spider-Man

La morte, l’ultimo respiro, il riposo finale… ma non per Kraven! DeMatteis, Zeck e McLeod tornano sul luogo del delitto per L’anima del Cacciatore! Inizia qui Il bambino dentro, un capolavoro disegnato da Sal Buscema! Prima apparizione per l’Istituto Ravencroft e la dottoressa Ashley Kafka!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 32

Autori: Chris Claremont, Al Milgrom

12 agosto • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Kitty Pryde & Wolverine (1984) #1/4

Inizia qui Kitty Pryde & Wolverine! Logan e Kitty partono per il Giappone… e la vita della ragazza cambierà per sempre! Il debutto di Ogun, il maestro di Wolverine! Chris Claremont unisce le forze con il veterano Al Milgrom!

U.S.AGENT: IL FANATICO AMERICANO

Autori: Christopher Priest, Georges Jeanty

Settembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: U.S.Agent (2020) #1/5

Nella sua storia è stato il Super Patriota e ha ricoperto il ruolo di Capitan America, ma John Walker non è un super eroe. Spogliato del titolo di U.S.Agent, agisce come contractor per il Governo, e la sua nuova missione lo porta in un piccolo paese in lotta con un’azienda senza scrupoli. Il ritorno della controversa figura creata da Mark Gruenwald! Le avventure del personaggio della serie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+!

LA MORTE E IL RITORNO DI CAPITAN AMERICA – COFANETTO

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting

Settembre • 17×26, B., 1800 pp., col. • Euro 185,00

Contiene: Captain America (2005) #1/9, #11/50, Captain America 65th Anniversary Special (2006) #1, Winter Soldier: Winter Kills (2007) #1, Capitan America (1968) #600/601, Captain America: Reborn Prologue (2009) #1, Captain America: Reborn (2009) #1/6, Captain America: Who Will Wield the Shield? (2010) #1, Fallen Son: The Death of Captain America (2007) #1/5

CONTIENE: CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 1: FUORI DAL TEMPO, CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 2: SOLDATO D’INVERNO, CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 3: ROTTA DI COLLISIONE, CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 4: IL BLITZ DEL XXI SECOLO, CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 5: CIVIL WAR, CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 6: LA MORTE DEL SOGNO, CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 7: IL PESO DEI SOGNI, CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 8: L’UOMO CHE COMPRÒ L’AMERICA, CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 9: L’UOMO SENZA VOLTO, CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 10: UN ANNO DOPO, CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 11: RINATO, CAPITAN AMERICA: MORTE DI UN EROE (VOLUME ESCLUSIVO PER IL COFANETTO)

Per la prima volta, il leggendario ciclo di Ed Brubaker raccolto in undici volumi, più uno aggiuntivo in esclusiva nel cofanetto! Il ritorno di Bucky nei panni del Soldato d’Inverno! Il complotto del Teschio Rosso, le conseguenze di Civil War, la morte di Capitan America e tanto altro ancora! 1800 pagine per celebrare nel miglior modo possibile la Sentinella della Libertà!

CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 1 – FUORI DAL TEMPO

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting

Settembre • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Captain America (2005) #1/7

Primo volume della riproposta del leggendario ciclo di Ed Brubaker su Capitan America! Dal passato sta per tornare un grande amico di Cap a lungo creduto morto… ma ora è anche un uomo molto diverso e ancor più letale! Le storie che hanno ispirato i film del Discobolo realizzati dai Marvel Studios! Disponibile anche nel cofanetto La morte e il ritorno di Capitan America!

CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 2 – IL SOLDATO D’INVERNO

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting

Settembre • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Captain America (2005) #8/9, #11/14

Bucky è tornato, anche se ora si fa chiamare il Soldato d’Inverno e non ricorda il suo passato. Ma cosa gli è successo davvero? E quali tormenti ha passato da quando è scomparso? Capitan America è diviso tra il desiderio di cercare il suo vecchio amico e l’emergenza causata dall’attacco dell’A.I.M.!I capitoli chiave per capire l’origine del Soldato d’Inverno! Disponibile anche nel cofanetto La morte e il ritorno di Capitan America!

IO SONO CARNAGE

Autore: AA.VV.

Settembre • 18,3×27,7, C., 320 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #361/363, Spider-Man Unlimited (1993) #1, Carnage: Mind Bomb (1996) #1, Carnage: It’s a Wonderful Life (1996) #1, Peter Parker: Spider-Man (1999) #13, Venom vs. Carnage (2004) #1, Carnage USA (2011) #1, Superior Carnage (2013) #1, Carnage (2015) #1, Web of Venom: Carnage Born (2018) #1, Free Comic Book Day 2019 (Spider-Man) #1

Quando il serial killer Cletus Kasady entra in contatto con il simbionte del costume di Venom, nasce Carnage, il più spietato e inarrestabile super criminale dell’Universo Marvel! Una selezione di storie che mostrano la nascita del personaggio, ma anche tutti i momenti chiave della sua ventennale avventura editoriale! Inoltre, un ricco apparato redazionale con articoli e approfondimenti sul personaggio e sulle saghe di cui è stato protagonista! 320 pagine per prepararsi con stile all’arrivo del film che lo vedrà protagonista con Venom!

MARVEL-VERSE: VENOM

Autori: AA.VV.

Settembre • 15×23, B., 120 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Spider-Man Adventures (1994) #8/10, Amazing Spider-Man (1963) #317, Marvel Adventures Spider-Man (2005) #35

Uno era un reporter famoso caduto in disgrazia per colpa di Spider-Man. L’altro è l’ex costume, alieno e senziente, dell’Arrampicamuri. Si sono trovati, si sono uniti e così è nato Venom! Lo spaventoso super criminale che ha terrorizzato Peter Parker per anni ritorna a stupire i lettori in un volume pensato per i più giovani! 120 pagine per conoscere e imparare a temere il V-Man!

SPIDER-MAN VS. CARNAGE

Autori: David Michelinie, Mark Bagley, Joe Bennett, Tom DeFalco, AA.VV.

Settembre • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #361/363, #430/431, Amazing Spider-Man Annual (1964) #28

L’origine segreta della progenie di Venom nei fumetti originali dei suoi creatori! Un’antologia di storie complete con i primi scontri tra Carnage e Spider-Man! Ospiti d’onore, la Torcia Umana e Silver Surfer! Bonus: uno speciale racconto con gli esordi di Cletus Kasady!

MS. MARVEL: SOTTO PRESSIONE

Autori: Nadia Shammas, Nabi H. Ali

Settembre • 15×23, B., 128 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Ms. Marvel: Stretched Thin

Come mai Kamala si sente stressata? Eppure deve solo studiare, essere una buona amica, fare la baby-sitter, la super eroina e la figlia esemplare! E adesso i suoi super poteri hanno persino iniziato a giocarle brutti scherzi! L’unica soluzione è rilassarsi scrivendo una bella fan-fiction su Iron-Man! Deliziosamente nerd e perennemente nei guai, impossibile non adorare Ms. Marvel!

MARVEL-VERSE: MS. MARVEL

Autori: G. Willow Wilson, Mirka Andolfo, Mark Waid, Mahmud Asrar, AA.VV.

Settembre • 15×23, B., 112 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Ms. Marvel (2015) #25, Free Comic Book Day 2015: Avengers #1, Ms. Marvel (2015) #12/13, #31, #38

La più simpatica eroina dell’Universo Marvel! Un volume per conoscere meglio la nuova Ms. Marvel, al secolo Kamala Khan! La giovanissima eroina che ha conquistato migliaia di lettori protagonista di sei storie che la vedranno agire in solitaria e insieme agli Avengers! La super eroina di Marvel’s Avengers, presto protagonista di una serie Disney+!

MS. MARVEL: METAMORFOSI

Autori: G. Willow Wilson, Adrian Alphona, Takeshi Miyazawa, Elmo Bondoc, AA.VV.

Settembre • 15×23, B., 224 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Ms. Marvel (2014) #12/19, S.H.I.E.L.D. (2014) #2, Amazing Spider-Man (2014) #7/8

Kamala, giovane nerd dotata di super poteri, ha sempre pensato che si sarebbe innamorata di qualcuno fatto di pixel, e invece…! La sua idea di San Valentino era passare il tempo a livellare il suo orco sciamano di World of Battlecraft, ma le cose stanno per cambiare! Ms. Marvel sta per viverne delle belle, ma dato che è una super eroina ovviamente le cose si complicano! Senza contare che c’è di mezzo anche Loki!

GLI ETERNI DI JACK KIRBY: I SICARI DEL TEMPO

Autori: Jack Kirby

Settembre • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Eternals (1976) #12/19, Eternals Annual (1977) #1

Il secondo capitolo della saga firmata da Jack Kirby! Un’epoca di titani, terrore e viaggi nel tempo che solo la mente del “Re” poteva partorire. In passato venerati come dei, un gruppo di esseri dai poteri sconfinati lasciò la Terra per esplorare il cosmo, dopo aver combattuto con il pantheon greco, romano e norreno per la supremazia sulla razza umana. Storie epiche degli Eterni, protagonisti del nuovo film creato dai Marvel Studios!

THOR: LA SAGA DEGLI ETERNI VOL. 2

Autori: Roy Thomas, Keith Pollard

Settembre • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Thor (1966) #292/301

La guerra con Eterni è conclusa, ma Thor deve ancora affrontare la quarta schiera dei Celestiali! Il segreto della madre di Thor! In occasione dell’uscita sul film degli Eterni, una delle saghe più epiche del Tonante raccolta per la prima volta in volume. Ospiti speciali: il Distruttore e Loki!

TASKMASTER: L’INNESCO DEL RUBICONE

Autori: Jed MacKay, Alessandro Vitti

Agosto • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Taskmaster (2020) #1/5

Taskmaster è accusato dell’omicidio di Maria Hill! Ma c’è qualcuno che punta su di lui per risolvere il mistero di una morte inaspettata. E non solo per quello… Ma c’è da fidarsi di uno dei più noti malvagi dell’Universo Marvel? E cos’è il misterioso innesco del Rubicone? Tony Masters ha l’occasione per rendersi utile, ma dovrà confrontarsi con avversari del calibro di Hyperion e Okoye!

DARKHOLD: IL LIBRO DEI PECCATI – LA RACCOLTA INTEGRALE

Autori: Chris Cooper, Richard Case, Tony Harris, Rurik Tyler, AA.VV.

Agosto • 17×26, C., 464 pp., col. • Euro 45,00

Contiene: Darkhold: Pages From the Book Of Sins (1992) #1/16, Doctor Strange, Sorcerer Supreme (1988) #90, Midnight Sons Unlimited (1993) #1/2, Marvel Comics Presents (1988) #145

Il Darkhold è un libro oscuro, ispirato al Dio Chthon, di cui si narrano cose terribili… E quando le pagine del Libro dei Peccati, da tempo perdute, iniziano a riemergere, tocca a Victoria Montesi e ai suoi alleati cercare di evitare il disastro! Mentre un misterioso personaggio diffonde il caos, Victoria cerca aiuto da Dottor Strange, Ghost Rider e dai Figli della Mezzanotte! Un gioiellino di horror supereroistico di metà anni 90 in edizione integrale!

M.O.D.O.K.: GIOCHI DELLA MENTE

Autori: Jordan Blum, Patton Oswalt, Fred Van Lente, Scott Hepburn, AA.VV.

Agosto • 17×26, C., 240 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: M.O.D.O.K.: Head Games (2020) #1/4, Super-Villain Team-Up: M.O.D.O.K.’s 11 (2007) #1/5, M.O.D.O.K.: Dark Delay (2009) #1, Fall of the Hulks: M.O.D.O.K. (2009) #1

L’Organismo Mentale Progettato solo per Uccidere è tornato! Il malvagio dalla testa più… ehm… notevole dell’Universo Marvel dovrà vedersela con i ricordi di una famiglia che non ha mai avuto. Inoltre, lo troviamo impegnato a mettere insieme un gruppo di super cattivi, a far visita alla sua casa natale… senza contare uno scontro con ospiti come il Dr. Destino, Rhino e l’Avvoltoio! Quattro storie folli per approfondire la conoscenza del protagonista della serie animata su Disney+!

POWER PACK: FUORILEGGE

Autori: Ryan North, Nico Leon

Agosto • 17×26, B., 120 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Power Pack (2020) #1/5

Il ritorno dei Power Pack! Katie, Julie, Jack e Alex Power sono stati super eroi fin dalla tenera età. È da tanto, però, che non combattono fianco a fianco, e l’occasione per tornare a farlo è a portata di mano. Ma se ci fosse una legge che vieta ai super eroi troppo giovani di scendere in campo? I Power Pack combattono per il loro diritto di essere eroi!

SAVAGE AVENGERS VOL. 1: LA CITTÀ DELLE FALCI

Autori: Gerry Duggan, Mike Deodato Jr.

Agosto • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #1/5, Free Comic Book Day 2019: Avengers #1

La squadra più selvaggia e impossibile da uccidere dell’Universo Marvel! Wolverine, Venom, Elektra, Punisher e Conan il Barbaro sono i Savage Avengers! Il Cimmero sbarca nell’Universo Marvel per un’avventura straordinaria. Cos’è la Città delle Falci? E chi è il Dio del Midollo? E in tutto questo cosa c’entra la Mano?

FANTASTICI QUATTRO VOL. 2: MR. E MRS. GRIMM

Autori: Dan Slott, Gail Simone, Fred Hembeck, Aaron Kuder, AA.VV.

Agosto • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Fantastic Four: Wedding Special (2019) #1, Fantastic Four (2018) #5, Fantastic Four (1961) #8

Ben “la Cosa” Grimm e Alicia Masters stanno per pronunciare il fatidico sì. Finalmente il matrimonio per cui hanno aspettato anni, e voi siete tutti invitati! È tutto vero! Niente sogni! Niente inganni! E nemmeno uno Skrull in giro! Un addio al celibato, un addio al nubilato e una fantastica cerimonia in puro stile Marvel!

CAPITAN AMERICA VOL. 3: LA LEGGENDA DI STEVE

Autori: Ta-Nehisi Coates, Jason Masters, Sean Izaakse, Niko Walter, AA.VV.

Agosto • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Captain America (2018) #13/18

Capitan America è in fuga dalla legge e sulle sue tracce c’è il caparbio Nick Fury. Steve Rogers è accusato di omicidio e vuole provare la sua innocenza. Per riuscirci c’è solo un modo: attaccare i terroristi dell’Elite al Potere! Ospiti speciali in questo capitolo del ciclo di Ta-Nehisi Coates: le Figlie della Libertà, Tigre Bianca e Mimo!

ANNIHILATION (Marvel Must Have)

Autori: Keith Giffen, Andrea Di Vito

Agosto • 17×26, C.,

184 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Annihilation (2006) #1/6

La spettacolare saga che ha rilanciato la linea cosmica della Marvel! Un pianeta è caduto, un eroe ha perso la vita, e l’inarrestabile Onda Annihilation sta seminando morte e distruzione in tutta la galassia. Nova, Silver Surfer, il Super-Skrull e Ronan hanno affrontato da soli Annihilus e sono stati sconfitti. Ora dovranno unire le forze e trovare nuovi alleati se vorranno sopravvivere allo scontro finale e salvare l’universo. Purtroppo, però, il signore della Zona Negativa ha ancora un asso nella manica…

MARVELS (Marvel Must Have)

Autori: Kurt Busiek, Alex Ross

Agosto • 17×26, C., 232 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Marvels (1994) #0/4, Marvels Epilogue (2019) #1

Benvenuti a New York, dove esseri fiammeggianti attraversano le strade, uomini in costume si arrampicano alle pareti e nei cieli si lotta per salvare la Terra da in gigantesco Divoratore di Mondi! Un’era di meraviglie ha avuto inizio, ma cosa ne pensano le persone comuni? La nascita della Torcia Umana originale, l’entrata in scena degli Avengers e degli X-Men, l’arrivo di Galactus… alcuni dei più grandi eventi della storia della Marvel visti dalla prospettiva di un uomo come noi: il fotografo Phil Sheldon. Il capolavoro con cui Kurt Busiek e Alex Ross hanno riletto in chiave realistica il mito dei super eroi. Uno dei fumetti più importanti di sempre, con in appendice l’epilogo inedito uscito in occasione del suo 25° anniversario.

I GRANDI TESORI MARVEL: NICK FURY, AGENTE DELLO S.H.I.E.L.D. – CHI È SKORPIO?

Autori: Jim Steranko, Roy Thomas, Frank Springer

Dicembre • 25,5×35,5, C., 120 pp., col., con sovraccoperta Euro 23,00

Contiene: Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. (1968) #1/5

La pop art a fumetti di Jim Steranko… in formato gigante! Nel 1968, la Marvel diede carta bianca al visionario artista per reinventare Nick Fury con una nuova serie. Il risultato è un tripudio di idee moderne, soluzioni grafiche incredibili e omaggi all’arte in ogni sua forma! Un volume che non può mancare negli scaffali di ogni vero appassionato di comics!

MARVEL OMNIBUS: UNIVERSO MARVEL DI JOHN BYRNE VOL. 2

Autori: AA.VV.

Dicembre • 18,3×27,7, C., 1296 pp., col., con sovraccoperta Euro 95,00

Contiene: Marvel Premiere (1972) #25, Iron Fist (1975) #1/15, Marvel Team-Up (1972) #63/64, #100, Marvel Chillers (1975) #6, Daredevil (1964) #138, Ghost Rider (1973) #20, Champions (1975) #17, Incredible Hulk (1968) Annual #7, Iron Man (1968) #118, Marvel Two-in-One (1974) #43, #50, #53/55, Avengers (1963) Annual #13, Marvel Graphic Novel (1982) #18: The Sensational She-Hulk, Starbrand (1986) #11/19, New Mutants (1983) #75, Marvel: The Lost Generation (2000) #12/1, Giant-Size Dracula (1974) #5, Bizarre Adventures (1981) #31, Captain America (1968) #350, X-Factor (1986) Annual #4, Marvel Comics Presents (1988) #79, Hulk (1999) #1

L’influenza di John Byrne si estende da un capo all’altro dell’Universo Marvel! In questo volume deluxe troverete le avventure di alcuni dei più grandi eroi Marvel impreziosite dal suo inconfondibile tocco: da Capitan America a Hulk, dagli Avengers a Spider-Man, da Iron Man alla Cosa! Non vi basta? Che ne dite allora di un fondamentale ciclo di Iron Fist, della richiestissima graphic novel di She-Hulk, delle ultime storie di Star Brand e di un racconto breve di Dracula? Ciliegina sulla torta, l’intera maxi-serie inedita Marvel: The Lost Generation scritta da Roger Stern.

MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-MAN VOL. 18

Autori: Marv Wolfman, Ross Andru, Keith Pollard, John Byrne, AA.VV.

Dicembre • 17×26, C., 236 pp., col., con sovraccoperta Euro 25,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #181/192

Spider-Man è uno dei super eroi più famosi del mondo, e questo volume contenente materiale del biennio 1978/1979 lo dimostra perfettamente! Il ritorno di Rocket Racer, la minaccia del Camaleonte, la furia di Electro! E ancora: Spidey contro l’Uomo Lupo e l’ira funesta di J. Jonah Jameson. Ma soprattutto, una proposta di matrimonio, una vecchia fiamma che rientra in scena e… la laurea di Peter Parker?

LICANTROPUS: LUPO DEL DESERTO

Autori: Taboo, B. Earl, Scot Eaton

Settembre • 17×26, C., 96 pp, col. • Euro 16,00

Contiene: Werewolf by Night (2020) #1/4

Un nuovo Licantropus vaga per il sud-ovest degli Stati Uniti! Un ragazzo, una maledizione di famiglia e un terribile esperimento si dimostrano letali per una cittadina dell’Arizona! Il giovane Jake vuole solo proteggere la sua gente, ma chi lo proteggerà dal suo mostro interiore? Ai testi, Taboo, il vocalist dei Black Eyed Peas!

CONAN DI KURT BUSIEK & CARY NORD

Autori: Kurt Busiek, Cary Nord, Greg Ruth, Tom Yeates, AA.VV.

Settembre • 18,3×27,7, C., 1024 pp., col., con sovraccoperta Euro 89,00

Contiene: Conan the Legend (2003) #0, Conan (2004) #1/28, #32, #39, #45/46, Conan: The Book of Thoth (2006) #1/4