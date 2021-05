Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 357 dal quale apprendiamo tutte le novità Marvel Italia di luglio 2021. Da segnalare la partenza del nuove evento Heroes Reborn e inumerosi volumi dedicati agli 80 anni di Capitan America. Sul fronte ristampe arriva invece un mastodontico cofanetto dedicato a La Saga del Clone di Spider-man.

Le novità Marvel Italia di luglio 2021

HEROES REBORN 1

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness

8 luglio • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Heroes Reborn (2021) #1

Benvenuti in un mondo senza Avengers, dove Tony Stark non ha mai costruito un’armatura, Thor è un ateo con problemi di alcolismo, il Wakanda è ritenuto solo un mito e Capitan America è ancora in animazione sospesa nei ghiacci perché non è mai stato ritrovato. Ma a ergersi contro il male ci sono gli Eroi più Potenti della Terra: lo Squadrone Supremo d’America! Che cosa è successo veramente? Possibile che nessuno ricordi come dovrebbero stare le cose? Il nuovo grande evento Marvel inizia qui!

HEROES REBORN 2

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness

29 luglio • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Heroes Reborn (2021) #2/3

Il nuovo, sconvolgente evento della Casa delle Idee continua qui! L’eroe più potente d’America, Hyperion, deve affrontare alcuni dei suoi nemici più temibili, come Victor Von Doom, Ultron e… l’Immortale Hulk. Blur, il più veloce tra i mortali, rischia invece di scoprire a proprie spese quanto poco possano servire i suoi poteri contro la magia. E ancora: in questo mondo senza Avengers, che ne è stato di Blade e Fenice?

AVENGERS 33

Autori: Jason Aaron, Javier Garron, Luca Maresca

8 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Avengers (2018) #44/45

“Ora io sono la Fenice!” L’esplosiva conclusione del torneo fra i più grandi eroi e criminali Marvel per decretare chi sarà la nuova Fenice. E il vincitore non sarà chi vi aspettate che sia! Inoltre, gli Avengers guidati da Blade si uniscono alla battaglia contro Knull in King in Black!

SAVAGE AVENGERS 20

Autori: Gerry Duggan, Kev Walker

29 luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #19

Una storia di King in Black! Conan, Deadpool e i Marauders contro Knull! Tempesta e Ciclope sono sotto il controllo del Re in Nero… Il Cimmero e il Mercenario Chiacchierone sono stati assoldati per liberarli: più facile a dirsi che a farsi!

MILES MORALES: SPIDER-MAN 15

Autori: Saladin Ahmed, Carmen Carnero, Natacha Bustos, Cody Ziglar

Luglio • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #24/25

Comincia qui la saga del clone di Miles Morales! Ma prima, il nostro eroe e Ms. Marvel si incontreranno (in borghese!) a seguito degli eventi di King in Black. Inoltre, una storia bonus con l’ingresso in scena di Bumbler! Un numero speciale per festeggiare le prime venticinque uscite della serie originale!

VENOM 36

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman

8 agosto • 17×26, S., 96 pp. TBC, col. • Prezzo indicativo Euro 7,00

Contiene: Venom (2018) #36/200

Un numero doppio per festeggiare le 200 uscite originali di Venom! Dopo gli eventi cataclismatici di King in Black, il V-Man è cambiato, e d’ora in avanti le cose non saranno mai più le stesse! Un racconto che fa da prologo al crossover Extreme Carnage! Il gran finale del ciclo di Donny Cates e Ryan Stegman!

AMAZING SPIDER-MAN 65

Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason, Federico Vicentini

8 luglio • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #62/63

Continua la ricerca dei frammenti della Tavoletta della linea della vita! Spider-Man (nel nuovo costume) e Boomerang contro tutti (o quasi)! Qualcuno poi scopre che Randy Robertson e lo Scarabeo si frequentano, e non è affatto contento! Comincia qui la saga Riscatto da re, con i disegni dell’artista di Falcon & Winter Soldier!

AMAZING SPIDER-MAN 66

Autori: Nick Spencer, Federico Vicentini, Mark Bagley

29 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #64/65

Prosegue Riscatto da re, con il confronto (per ora indiretto) tra Spider-Man e Kingpin! Siete pronti per la strana coppia di suoceri dell’Universo Marvel? Se poi siete convinti che ormai Kindred sia sotto controllo, vi sbagliate alla grande! Inoltre, il ritorno di Mirage (?!) e di qualcuno di decisamente più importante!

CAPITAN AMERICA 32

Autori: Ta-Nehisi Coates, Leonard Kirk

8 luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #28

Capitan America è stato scagionato dall’accusa di omicidio. La tensione resta però altissima, e la Sentinella della Libertà è stata messa all’angolo dal Teschio Rosso. Per le strade c’è ora il panico, e la reputazione di Steve Rogers è ancora in discussione. Prosegue uno dei cicli più dichiaratamente politici del Discobolo della Marvel!

IRON MAN 8

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

8 luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #8

Iron Man è finito in un punto imprecisato dello spazio… Chi sono i misteriosi personaggi incontrati dal Vendicatore d’oro? La minaccia di Korvac incombe, e gli alleati di Tony stanno per essere colpiti. La situazione è nelle mani di Hellcat, la quale dovrà scavare nella sua mente per riattivare poteri che credeva perduti!

THOR 14

Autori: Donny Cates, Nic Klein

8 luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #14

L’incredibile conclusione della saga Preda. È giunto il momento della resa dei conti tra Thor e Donald Blake! Odino, Loki e tutti gli asgardiani si uniscono per combattere l’ex buon dottore… e il risultato non sarà affatto quello che vi immaginate!

S.W.O.R.D. 4

Autori: Al Ewing, Valerio Schiti

Luglio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #4

Una storia di King in Black! Continua l’attacco alla Terra da parte delle forze oscure di Knull… peccato che i piani di Abigail Brand non stiano funzionando alla perfezione! Riflettori puntati su Eden “Manifold” Fesi, sul giovane Cable e sui Cinque!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 11

Autori: Al Ewing, Juann Cabal

Luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #11

Gli dei dell’Olimpo stanno tornando! E non hanno preso molto bene il loro esilio forzato ad opera di Peter Quill! Per fermarli, i Guardiani della Galassia devono tornare nel loro luogo di nascita! Ma affrontare il passato della Guerra Annihilation li aiuterà a sopravvivere al presente?

FANTASTICI QUATTRO 32

Autori: Dan Slott, R.B. Silva

8 luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #31

Il momento che Reed Richards stava aspettando è arrivato: potrà finalmente usare il Portale Eterno per esplorare regni dove nessuno è mai stato prima! E avrà bisogno del suo migliore amico, nonché esperto pilota: Ben Grimm! Due membri dei Fantastici Quattro si avventurano verso il grande ignoto… ma riusciranno a sopravvivere nello spazio immaginario?

L’IMMORTALE HULK 39

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #44

A New York, gli U-Foes lottano contro un Hulk allo stremo delle forze… e con un’arma che potrebbe ucciderlo per sempre! Nel New Mexico, il nuovo Sasquatch affronta qualcuno più spaventoso di lui. Qualcosa di molto strano sta accadendo a Jacqueline McGee. E dall’alto, Henry Peter Gyrich osserva…

X-MEN 18

Autori: Jonathan Hickman, Mahmud Asrar

8 luglio • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: X-Men (2019) #18/19

Darwin, Synch e Laura “Wolverine” Kinney: da alcuni mesi sono nella base dei Figli della Cripta e non abbiamo più avuto notizie di loro. E se nel mondo sono passati solo pochi mesi, nella Cripta forse è trascorso qualche secolo. I tre mutanti saranno ancora vivi? E, nel caso, quanto saranno cambiati? Due racconti da brivido… che lasceranno il segno!

MARAUDERS 16

Autori: Gerry Duggan, Stefano Caselli

Luglio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #19

Lo scontro fra Marauders e Homines Verendi si fa sempre più duro… e in gioco c’è il destino della Lowtown di Madripoor! E se da una parte ci sono i nuovi Reavers, dall’altra scendono in campo Callisto e i Morlock! Il ritorno in grande stile di Marrow e Masque!

NEW MUTANTS 14

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

Luglio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #17

Continua l’odissea di Danielle Moonstar e Xi’an Coy Mahn su Altromondo! Il loro obiettivo? Riportare a Krakoa un giovane mutante birichino! E intanto sull’isola, il Re delle Ombre continua a tessere la sua tela… e Wolfsbane ci finisce dritta dentro!

X-FORCE 16

Autori: Benjamin Percy, Garry Brown

Luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #19

Jean Grey torna in azione per aiutare Kid Omega e la Naiade Phoebe a risolvere un mistero! Nel frattempo, Bestia, Sage e Black Tom sono fuori gioco… oppure no? Intanto, per Quentin Quire è tempo di affrontare ciò che era. Ma cosa stanno pianificando Mikhail Rasputin e Xeno?

WOLVERINE 13

Autori: Benjamin Percy, Scot Eaton, David F. Walker, Sanford Greene, AA.VV.

15 luglio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #11, Marvel’s Voices (2020) #1

L’artigliato canadese torna a occuparsi di vampiri, e Dracula non aspetta altro… dato che vuole il suo sangue! Nel bene e nel male, Omega Red torna sotto i riflettori. E insieme a lui anche l’ammazzavampiri Louise, con una piccola novità! Inoltre: Wolverine contro Hulk… a Madripoor!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 7

Autori: J.M. DeMatteis, Kerry Gammill, Sal Buscema

29 luglio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #130/133

Gli ultimi team-up scritti da J.M. DeMatteis… E che ospiti! Visione e Scarlet Witch! Frog-Man! I Fantastici Quattro! Un poker di storie del 1983 in edizione riveduta e corretta, con disegni e colori rimasterizzati! Inoltre, Sal “Our Pal” Buscema diventa il disegnatore regolare!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 31

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr., Barry Windsor-Smith

8 luglio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #184/186

Vitamorte, il capolavoro di Chris Claremont e Barry Windsor-Smith! Un tragico incidente ha privato Tempesta dei suoi poteri… e l’inventore Forge ha deciso di aiutarla: ma qual è il suo segreto? Inoltre: il ritorno di Selene e l’attacco del governo americano ai mutanti!

CAPITAN AMERICA: 80 MERAVIGLIOSI ANNI

Autori: Marco Rizzo, Fabio Licari

Luglio • 21×28, C., 176 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Captain America: The First 80 Years

L’intera storia di Capitan America, per vecchi e nuovi fan! Celebriamo gli 80 anni dell’eroe a stelle e strisce con un volume riccamente illustrato! Dal pugno sferrato a Hitler alle storie contemporanee: un viaggio nella Storia ricco di aneddoti, rarità e curiosità! Dopo il successo di Marvel: 80 Meravigliosi anni, Marco Rizzo e Fabio Licari tornano a raccontare i segreti degli eroi della Casa delle Idee!

IO SONO CAPITAN AMERICA – ANNIVERSARY EDITION

Autori: AA.VV.

Luglio • 18,3×27,7, C., 348 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Captain America Comics (1941) #1, #76, Avengers (1963) #4, Tales of Suspense (1959) #63, Captain America (1968) #111, #200, #225, #250, #450, #601, #695, Captain America (2002) #1, Civil War: The Confession, Captain America (2005) #25, Secret Empire #0, Captain America: Anniversary Tribute (2021) #1

Per festeggiare gli 80 anni del Discobolo della Marvel, torna Io sono Capitan America in un’edizione speciale con 48 pagine in più! Tre storie inedite tratte dallo speciale Captain America: Anniversary Tribute, scritte e disegnate da alcune delle più grandi firme dei comics! Dalle origini agli sconvolgenti eventi di Secret Empire: un viaggio nella vita di Capitan America, l’icona fumettistica del sogno americano! Contiene un ricco apparato redazionale con articoli che raccontano nel dettaglio chi sia la Sentinella della Libertà!

CAPITAN AMERICA: IL NUOVO CAPITAN AMERICA

Autori: Mark Gruenwald, Kieron Dwyer, Tom Morgan

Luglio • 18,3×27,7, C., 264 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Captain America (1968) #332/341, Iron Man (1968) #228

Le storie che hanno ispirato The Falcon and The Winter Soldier! John Walker è il nuovo Capitan America, e Lemar Hoskins è Battlestar! Più violento e più aggressivo, Walker non fa prigionieri! Ma che fine ha fatto Steve Rogers? Le indimenticabili storie di Mark Gruenwald alla base della serie su Disney+!

CAPITAN AMERICA: CAP VS. CAP

Autori: Mark Gruenwald, Kieron Dwyer

Luglio • 18,3×27,7, C., 264 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Captain America (1968) #342/350

Steve Rogers non ha rinunciato a combattere per il bene… ed è diventato il Capitano! Una tragedia personale colpisce John Walker! Inoltre: il nuovo Capitan America contro Flag Smasher, lo Spezzabandiera! Tornano in Italia dopo oltre trent’anni le storie cult del compianto Mark Gruenwald (Squadron Supreme).

CAPITAN AMERICA – ED BRUBAKER COLLECTION VOL. 16: CAPITAN AMERICA & BUCKY

Autori: Ed Brubaker, James Asmus, Chris Samnee, Francesco Francavilla, AA.VV.

Luglio • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Captain America & Bucky (2011) #620/628

I primi passi di Capitan America visti con gli occhi di Bucky! James Barnes ha trascorso la sua gioventù cercando un posto a cui appartenesse e l’ha trovato in un mondo dilaniato dalla guerra. Il giovane e talentuoso soldato non immaginava che sarebbe diventato il compagno di battaglia della Sentinella della Libertà. Ma il suo ruolo da eroe era già scritto.Per la prima volta in volume, le avventure di Cap & Bucky scritte da Ed Brubaker e James Asmus!

THOR: LA SAGA DEGLI ETERNI VOL. 1

Autori: Roy Thomas, John Buscema, Walt Simonson, Keith Pollard

Agosto • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Thor (1966) #283-291, Thor (1966) Annual #7

Solo Thor si erge contro la minaccia di Eterni e Devianti! L’umanità è in pericolo: il Dio del Tuono sarà abbastanza? In occasione dell’uscita del film degli Eterni, una delle più epiche saghe del Tonante raccolta per la prima volta in volume. Una grande storia firmata da alcuni dei migliori autori del fumetto supereroistico.

GLI ETERNI DI KIRBY VOL. 1: IL GIORNO DEGLI DEI

Autori: Jack Kirby

Agosto • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Eternals (1976) #1/11

Il capolavoro dal genio visionario di Jack Kirby! Una nuova storia dell’umanità racconta lo scontro tra gli Eterni e la loro controparte malvagia, i Devianti. “Il Re” spinge oltre ogni limite la sua immaginazione e il suo ineguagliabile tratto! I potentissimi eroi che hanno ispirato il blockbuster targato Marvel Studios!

X-MEN DI JONATHAN HICKMAN VOL. 1

Autori: Jonathan Hickman, Leinil Francis Yu, Mahmud Asrar, R.B. Silva, AA.VV.

Luglio • 18,3×27,7, C., 312 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: X-Men (2019) #1/12

La nuova era degli X-Men comincia qui! Per la prima volta in un poderoso volume, i primi dodici numeri della straordinaria serie di Jonathan Hickman, tra fantascienza e avventura! Krakoa, la nuova nazione mutante, sta prendendo forma… e nuovi nemici si profilano all’orizzonte! Un volume illustrato dal grande Leinil Francis Yu (Secret Invasion) accompagnato da guest star d’eccezione come Matteo Buffagni, R.B. Silva e Mahmud Asrar!

X-MEN LEGENDS VOL. 1: IL SANGUE CHE BRUCIA

Autori: Fabian Nicieza, Brett Booth, Louise Simonson, Walt Simonson

Agosto • 17×26, C., 104 pp. TBC, col. • Prezzo indicativo Euro 16,00

Contiene: X-Men Legends (2021) #1/4

Le storie mai narrate degli X-Men firmate dai più grandi X-autori! Fabian Nicieza e Brett Booth ci catapultano negli anni 90 per svelare i segreti del fratello perduto di Ciclope e Havok! Louise e Walt Simonson tornano a scrivere e disegnare la prima X-Factor e riportano in scena Apocalisse! Un viaggio nella continuity per rispondere alle domande irrisolte di vecchi e nuovi X-fan!

AVENGERS: SENZA RITORNO

Autori: Al Ewing, Mark Waid, Jim Zub, Paco Medina, AA.VV.

Agosto • 17×26, C., 256 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Avengers: No Road Home (2019) #1/10

L’Universo è immerso nell’oscurità, e solo un gruppo di eroi può sperare di riportare la luce. Ma che speranza ci può essere contro un’avversaria come Nyx, in grado di massacrare un pantheon di divinità? Per fortuna le forze del bene potranno contare su un sorprendente quanto inaspettato alleato: Conan il Barbaro! Per la prima volta in volume, una delle saghe degli Avengers più importanti degli ultimi anni, realizzata da un prestigioso team creativo.

TONY STARK, IRON MAN VOL. 3: LA GUERRA DEI REGNI

Autori: Dan Slott, Gail Simone, Paolo Villanelli, Valerio Schiti, AA.VV.

Luglio • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Tony Stark: Iron Man #12/14, Iron Man (1998) #25

La Guerra dei Regni sconvolge il mondo di Iron Man! Le guerre hanno bisogno di armi, e Tony Stark ha giurato anni fa che non ne avrebbe più costruite… ma allora cosa sta combinando al Monte Avengers in compagnia del nano Barba Avvitata? Inoltre, un viaggio nel passato con Carol Danvers!

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 6: ABSOLUTE CARNAGE

Autori: Nick Spencer, Ryan Ottley, Patrick Gleason, Francesco Manna

Settembre • 17×26, C., 104 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #29/31, Red Goblin: Read Death (2019) #1

La vita di Peter Parker sta per andare, di nuovo, a rotoli! Come se non bastasse la recente decisione di Mary Jane, un letale ritorno complica ulteriormente la situazione. E se a tornare è il simbionte omicida Carnage, tutto sta per tingersi di rosso sangue. Spider-Man è l’unico a frapporsi tra Cletus Kasady e il giovane Dylan Brock!

PANTERA NERA VOL. 9: WAKANDA SENZA LIMITI

Autori: Ta-Nehisi Coates, Daniel Acuña, Ryan Bodenheim

Luglio • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Black Panther (2018) #19/25

È stato re, poi uno schiavo, infine un ribelle. È Pantera Nera, ed è giunto il momento di tornare a casa. Si conclude con una saga spettacolare il ciclo di Ta-Nehisi Coates. Il pluripremiato giornalista e scrittore racconta l’ultimo scontro tra T’Challa e Killmonger. Una storia indimenticabile ricca di guest-star, da Falcon a Miles Morales, da Tempesta a Luke Cage!

SPIDER-WOMAN VOL. 2: KING IN BLACK

Autori: Karla Pacheco, Pere Pérez

Agosto • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Spider-Woman (2020) #6/10

All’ombra del Re in Nero! Dopo le ultime rivelazioni sul suo passato, Jessica Drew parte alla ricerca di colui che è in grado di darle delle risposte: l’Alto Evoluzionario. Ma cosa succederebbe se tutte le persone che ama le voltassero le spalle, e l’unica disposta ad aiutarla fosse la sua nemesi? E mentre la Terra subisce l’invasione di Knull, Spider-Woman dovrà rischiare il tutto per tutto se vorrà salvare se stessa e la sua nipotina.

BLACK CAT VOL. 3: KING IN BLACK

Autori: Jed MacKay, C.F. Villa, Patrick Gleason, Nina Vakueva

Agosto • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Black Cat (2019) #11/12, Free Comic-Book Day 2020: Spider-Man/Venom (2020) #1, Black Cat (2021) #1/4

Tornano le avventure (e gli spettacolari furti) della Gatta Nera! Tre storie complete in uno spettacolare volume inedito! In Full Metal Black Cat, Felicia indossa un’armatura e si scontra con Iron Man! In Queen in Black, affronta l’arrivo di Knull! E aspettate di vedere la sua nuova auto…

ULTIMATE SPIDER-MAN: POTERE E RESPONSABILITÀ

Autori: Brian M. Bendis, Mark Bagley

Luglio • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Ultimate Spider-Man (2000) #1/7

Un nuovo Spider-Man per un nuovo millennio. Peter Parker è un giovane studente che un giorno, dopo essere stato morso da un ragno, ottiene abilità straordinarie… Una storia che pensate di conoscere già? Sbagliato: questo è un mondo diverso, dove tutto può succedere. Anche se certe cose rimangono immutabili, per esempio il rapporto tra grandi poteri e grandi responsabilità. Il classico moderno che ha riletto in chiave contemporanea una delle icone Marvel per eccellenza e ha segnato la nascita dell’Universo Ultimate!

CAPITAN AMERICA: LA MORTE DEL SOGNO

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting

Luglio • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Captain America (2005) #25/30

La più grande storia di Capitan America mai raccontata! La Guerra Civile dei super eroi è terminata, e Steve Rogers si è consegnato alle autorità… appena in tempo per essere ucciso da un sicario! E a rendere il tutto ancora più drammatico, l’identità di chi ha premuto il grilletto! Come reagiranno gli amici e gli alleati di Cap alla sua scomparsa? E i suoi nemici? E, soprattutto: come stanno davvero le cose? Le risposte in una saga tragica e indimenticabile, una pietra d’angolo della Marvel moderna.

MILES MORALES: ONDE D’URTO

Autori: Justin A. Reynolds, Pablo Leon

Settembre • 15×23, B., 120 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Miles Morales: Shock Waves

Miles Morales è Spider-Man, ma anche un ragazzino che deve destreggiarsi tra scuola, amici e una grave crisi familiare! Imparare a essere un vero super eroe è importante tanto quanto essere un buon amico! Riuscirà a risolvere tutti i suoi problemi anche se continua ad avere qualche difficoltà a centrare il bersaglio con le ragnatele? La prima graphic novel dedicata al protagonista di Spider-Man: Un nuovo universo!

MARVEL OMNIBUS SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 1

Novembre • Euro 280,00

Contiene: MARVEL OMNIBUS SPIDER-MAN:

LA SAGA DEL CLONE PARTE 1 – VOLUMI 1/5

SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 1 – VOLUME 1

Autori: J.M. DeMatteis, Mark Bagley, Sal Buscema, Liam Sharp, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C., 528 pp., col., con sovraccoperta • Euro 55,00

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #117/121, Amazing Spider-Man (1962) #394/396, Spider-Man (1990) #51/55, Spectacular Spider-Man (1976) #217/219, Spider-Man Unlimited (1993) #7

Il ritorno del clone di Spider-Man dall’esilio forzato stravolge la vita di Peter Parker e della sua famiglia! Ospiti speciali: Venom, Puma, Daredevil e molti altri! Rituffatevi nel 1994 per la storia di cui tutti continuano a parlare a distanza di decenni!

SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 1 – VOLUME 2

Autori: J.M. DeMatteis, Mark Bagley, Sal Buscema, John Romita Jr., AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C., 512 pp., col., con sovraccoperta • Euro 55,00

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #122/123, Amazing Spider-Man (1962) #397/400, Spider-Man (1990) #56/57, Spectacular Spider-Man (1976) #221/223, Spider-Man Unlimited (1993) #8, Spider-Man: Funeral for an Octopus (1995) #1/3, Spider-Man: The Clone Journal (1995) #1

La riedizione di Amazing Spider-Man #400, uno dei picchi più alti della produzione del Tessiragnatele: Il dono! Tre saghe mai riproposte in volume: Funerale per Octopus, Fumo e specchi e Conseguenze! E come dimenticare Giocatori e pedine e Il retaggio dei Parker? Dulcis in fundo, una sezione di extra e un oneshot inedito!

SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 1 – VOLUME 3

Autori: J.M. DeMatteis, Mark Bagley, Sal Buscema, Tom Lyle, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C., 504 pp., col., con sovraccoperta • Euro 55,00

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #124/126, Amazing Spider-Man (1962) #401/403, Spider-Man (1990) #58/60, Spectacular Spider-Man (1976) #224/226, Spider-Man Unlimited (1993) #9, Amazing Spider-Man Super Special (1995) #1, Spider-Man Super Special (1995) #1, Venom Super Special (1995) #1, Spectacular Spider-Man Super Special (1995) #1, Web of Spider-Man Super Special (1995) #1

Pronti per ritorno di Venom per l’epica saga Il pianeta dei simbionti? David Michelinie scrive per i disegni di Darick Robertson, Steve Lightle e Kyle Hotz! Il processo di Peter Parker! Il marchio di Kane! Fuoco incrociato! Inoltre, i celebrativi Web of Spider-Man #125 e Spectacular Spider-Man #225!

SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 1 – VOLUME 4

Autori: J.M. DeMatteis, Mark Bagley, Sal Buscema, Patrick Zircher, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C., 512 pp., col., con sovraccoperta • Euro 55,00

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #127, Amazing Spider-Man (1962) #404, Spider-Man (1990) #61, Spectacular Spider-Man (1976) #227, Spider-Man Unlimited (1993) #9, Amazing Spider-Man Super Special (1995) #1, Spider-Man Super Special (1995) #1, Venom Super Special (1995) #1, Spectacular Spider-Man Super Special (1995) #1, Web of Spider-Man Super Special (1995) #1, New Warriors (1990) #61/62, Spider-Man: Maximum Clonage Alpha (1995) #1, Maximum Clonage Omega (1995) #1, The Spider-Man Collectors’ Preview (1995) #1, Spider-Man: The Jackal Files (1995) #1

Un’alleanza impossibile con lo Sciacallo scatena Maximum Clonage! Il Ragno Rosso si allea con i New Warriors in uno dei due racconti inediti del volume! Una lunga storia completa dedicata a Ben Reilly e la prima ragno-storia di Dan Slott! Un’ampia sezione di articoli e interviste dell’epoca, oltre alle schede di tutti i personaggi della saga!

SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 1 – VOLUME 5

Autori: J.M. DeMatteis, Mark Bagley, John Romita Jr., Patrick Zircher, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C., 528 pp., col., con sovraccoperta • Euro 55,00

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #128, Amazing Spider-Man (1962) #405, Spider-Man (1990) #62, Spectacular Spider-Man (1976) #228/229, Spider-Man Unlimited (1993) #10, New Warriors (1990) #63/66, Spider-Man Team-Up (1995) #1, Spider-Man: The Lost Years (1995) #1/3, Spider-Man: The Parker Years (1995) #1

L’esplosiva conclusione della prima parte della Saga del clone! Racconti inediti con i New Warriors! Storie mai riproposte dopo la prima edizione! Questo volume ha veramente tutto, compresa la splendida storia Gli anni perduti! E poi, Esiliato, Bomba a tempo e un team-up con gli X-Men!

MARVEL OMNIBUS: I GRANDI CLASSICI A FUMETTI MARVEL

Autori: Chris Claremont, Bill Mantlo, Don McGregor, Doug Moench, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C., 1264 pp., col., con sovraccoperta Euro 95,00

Contiene: Marvel Classics Comics (1976) #13/36

I capolavori della letteratura raccontati nel potente stile Marvel! Negli anni 70, la Casa delle Idee lancia una serie completamente dedicata agli adattamenti a fumetti dei capisaldi della cultura mondiale. Robinson Crusoe, Robin Hood, L’ultimo dei Mohicani, Canto di Natale, L’Iliade e Il Conte di Montecristo sono solo alcune delle incredibili avventure raccolte in questo prestigioso tomo. Un volume gigante con storie mai pubblicate prima in Italia!

MARVEL OMNIBUS: L’UOMO COSA

Autori: Steve Gerber, Chris Claremont, Val Mayerik, Mike Ploog, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C., 1192 pp., col., con sovraccoperta Euro 89,00

Contiene: Savage Tales (1971) #1, Astonishing Tales (1970) #12/13, Fear (1970) #10/19, Man-Thing (1974) #1/22, Monsters Unleashed (1973) #5, #8/9, Giant-Size Man-Thing (1974) #1/5, Incredible Hulk (1968) #197/198, Rampaging Hulk (1977) #7, Marvel Team-Up (1972) #68, Marvel Two-in- One (1974) #43, Man-Thing (1979) #1/11, Doctor Strange (1974) #41

Qualunque cosa conosca la paura… brucia al tocco dell’Uomo Cosa! Un tempo uno scienziato e ora in parte pianta, l’Uomo Cosa è il guardiano del nesso della realtà situato nel cuore delle Everglades, in Florida. Empatico per natura e nemico giurato del male, è un essere unico in tutto l’universo, destinato purtroppo a incutere il terrore anche in chi vuole proteggere e protagonista di avventure incredibili ai confini del tempo, dello spazio e dell’animo umano. Per la prima volta in un unico, imperdibile volume tutte le avventure degli anni 70 di uno dei personaggi horror più celebri della Marvel. Una pietra miliare imperdibile!

MARVEL MASTERWORKS: KA-ZAR VOL. 2

Autori: Mike Friedrich, Steve Gerber, Ross Andru, Don Heck, AA.VV.

Agosto • 17×26, C., 376 pp., col., con sovraccoperta • Euro 34,00

Contiene: Astonishing Tales (1970) #17/20, Shanna the She-Devil (1972) #1/5, Ka-Zar (1974) #1/5, Daredevil (1964) #110/112

Il signore della giungla nascosta incontra Shanna! Ka-Zar e la diavolessa provengono da luoghi diversi, ed entrambi si sono lasciati alle spalle il mondo moderno e i suoi canyon d’asfalto. Ma quando i loro cammini si incontreranno, sarà da amici o da nemici? Azione, combattimenti e natura incontaminata in una raccolta di storie degli anni 70 inedite in Italia dai tempi dell’Editoriale Corno. Ospite speciale: Daredevil!

MARVEL MASTERWORKS: L’INCREDIBILE HULK VOL. 9

Autori: Steve Englehart, Herb Trimpe

Novembre • 17×26, C., 304 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Incredible Hulk (1968) #157/170

Hulk spacca, ma M.O.D.O.K… spacca di più?! L’inconfondibile leader dell’A.I.M. non è certo l’unico avversario che il Gigante di Giada dovrà affrontare in questo volume… Che ne dite, per esempio, di Rhino, di Abominio e del pirata noto come Capitano Omen? Inoltre, una Betty Ross come non l’avete mai vista, in un ciclo di storie che hanno avuto un’importante influenza per L’Immortale Hulk.

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN VOL. 2: IL GIOCATORE E ALTRE STORIE

Autori: Roy Thomas, Alan Davis, Patrick Zircher, Jim Zub, AA.VV.

Luglio • 18,3×27,7, C.,136 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Savage Sword of Conan (2019) #6/11

Seconda raccolta per le storie complete della più recente incarnazione di Savage Sword of Conan! La vendetta del pretendente di Meredith “ Valeria” Finch e Luke “Darth Maul” Ross! Il glorioso ritorno di Roy Thomas disegnato da Alan Davis: Oscura caverna, oscuro cristallo! Jim Zub mostra com’è diventato lo scrittore regolare di Conan con Il giocatore!

CONAN IL BARBARO 12

Autori: Jim Zub, Cory Smith

29 agosto • 17×26, S., 48 pp. TBC, col. • Prezzo indicativo Euro 5,00

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #21/22