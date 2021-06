Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 358 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Comics di agosto 2021. Da segnalare il volume MUHAMMAD ALI – KINSHASA 1974, l’albo finale di MATANA di Leo Ortolani mentre per Star Wars, nella collana EPIC, esordisce CAVALIERI DELLA VECCHIA REPUBBLICA.

Le novità Panini Comics di agosto 2021

MUHAMMAD ALI – KINSHASA 1974

Autori: Abbas, Jo Morvan, Rafael Ortiz

Dicembre • 21×28, C., 136 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: Mohamed Ali – Kinshasa 1974

Dallo storico reportage di Abbas della celebre agenzia fotografica Magnum, una suggestiva ricostruzione di Jo Morvan magistralmente illustrata da Rafael Ortiz. Kinshasa 1974, un match mitico passato alla storia come Rumble in the Jungle, nonché l’incontro che segnò la rinascita pugilistica del mito di Muhammad Ali, dopo la squalifica dovuta al rifiuto di combattere in Vietnam. In un bellissimo volume da collezione, un ampio corredo fotografico di approfondimento per una figura andata ben oltre i suoi risultati sportivi ed entrata a pieno titolo tra i miti contemporanei.

MATANA 6 (DI 6)

Autore: Leo Ortolani

19 agosto • 18×26, S., 48 pp., b/n • Euro 3,50

El Muerto non si nasconde in un cimitero. El Muerto è soltanto tornato a casa. Riusciranno i nostri a cavalcare uniti contro El Muerto e i suoi cani? Una resa dei conti, un mare di croci. Su una potrebbe esserci il nome di Matana. E allora spara, Matana, ma sii più veloce della tua morte, che siamo all’ultimo numero!

RAT-MAN GIGANTE 91

Autore: Leo Ortolani

2 settembre • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Niente più cellulari, stress, malattie. Niente più paura di morire, perché siamo tutti già morti. Non proprio morti-morti. Morti viventi. Perché nella vi… nella morte ci vuole sempre un po’ di ottimismo. Parola di Leo Ortolani.

ASTERIX E IL DUELLO DEI CAPI

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

12 agosto • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix: Le combat des Chefs

Abraracourcix, il capo del villaggio di Asterix e Obelix, viene sfidato secondo l’antica tradizione del Duello dei capi, una disputa che consente al vincitore di conquistare il villaggio dell’altro. A tramare dietro le quinte di questa competizione, naturalmente, sono ancora una volta i Romani, che per cercare di avere la meglio tentano di rapire Panoramix per impedire l’utilizzo della pozione magica. Peccato che nel tafferuglio che ne segue sarà Obelix a mettere fuori uso il Druido! Risate, azione e colpi di scena per questa avventura di Goscinny e Uderzo, in cui compare per la prima volta Beniamina, la moglie del capo.

ASTERIX E I BRITANNI

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

26 agosto • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix chez les Bretons

Cesare parte alla conquista della Britannia, ma un villaggio di irriducibili gli resiste, com’era già successo in Gallia… Una maledizione? Senza dubbio, anche perché ben presto Asterix e compagni accorreranno a dar manforte ai cugini d’oltre Manica… Uno dei titoli più famosi della collana, trasposto prima in cartone animato (Asterix e la pozione magica) e poi in lungometraggio (Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà). Inoltre, scoprite tutte le curiosità con Asterix in pillole, le divertenti lezioni online tenute dal professor Luca “Il Collegio” Raina!

BLADE RUNNER 2019 VOL. 3: DI NUOVO A CASA

Autori: Michael Green, Mike Johnson, Andrés Guinaldo

Agosto • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Blade Runner 2019 (2019) #9/12

Era la migliore tra i Blade Runner, e adesso sta per tornare a Los Angeles. Aahna “Ash” Ashina è di nuovo a casa per chiudere i conti con lo spietato imprenditore Alexander Selwyn, che anni fa ha cercato di vendere per alcuni esperimenti la propria figlia. Ash era una cacciatrice, e ora è una preda. Sola, con una taglia sulla testa, l’ex agente deve chiedere aiuto, anche se non l’idea non le piace. Un nuovo capitolo della celebrata serie ispirata al mondo di Blade Runner.

SPAWN 159

Autori: Todd McFarlane, Carlo Barberi

Agosto • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 8,90

Contiene: Spawn (1992) #312/315

Spawn Pistolero… sotto i riflettori! In attesa di leggere la sua serie regolare, la versione western dell’oscura creatura di Todd McFarlane spadroneggia anche su queste pagine! Inoltre, un nuovo, sorprendente Spawn Medievale e l’arrivo del mostruoso Monolith! Disegni dell’artista brasiliano di Amazing Spider-Man e Deadpool!

SPAWN DELUXE VOL. 3

Autori: Todd McFarlane, Greg Capullo, Alan Moore, Tony Daniel

Agosto • 17×26, C., 320 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Spawn (1992) #26/38

Si torna al 1994 per il terzo anno delle storie del personaggio più longevo e venduto di sempre del fumetto indipendente! In questa splendida sequenza di storie, il magistrale Greg Capullo di Batman: Metal che fa la parte del leone ai disegni. Inoltre, una gemma dimenticata di Alan Moore con coprotagonista Freak!

L’ARTE E L’ANIMA DI DUNE

Autori: AA.VV.

Settembre • 28×25,5, C.,

240 pp., col., con cofanetto Euro 38,00

Contiene: The Art and Soul of Dune

L’artbook dedicato al film capolavoro di Denis Villenueve (Blade Runner 2049), una miniera di informazioni, dalla scelta del cast a tutti i criteri seguiti per dare un volto all’immaginazione dello scrittore Frank Herbert. Quando un grande regista si cimenta con il libro che ha fatto la storia della fantascienza, quello che nasce è leggenda.

FRIENDS: IL RICETTARIO UFFICIALE DEL CENTRAL PERK

Autrice: Kara Michelson

Ottobre • 20,5×25,5, C., 176 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Friends: The Official Central Perk Cookbook

Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey si sono riuniti ancora una volta, e noi festeggiamo l’evento con un nuovo, incredibile ricettario, stavolta tutto dedicato al Central Perk, l’iconico caffè sede di tante puntate della sit-com Friends. Oltre cinquanta ricette ispirate al locale più imitato e invidiato della storia della TV: dagli antipasti ai dolci, passando per le bibite. Tantissime foto e citazioni dalla serie per provare a replicare le ricette dello show e ricordare le puntate più belle.

FRIENDS: IL CALENDARIO DELL’AVVENTO UFFICIALE

Autori: AA.VV.

Ottobre • C., con inserti, col. • Euro 29,00

Contiene: Friends: The Official Advent Calendar

…quello con le sorprese! Preparatevi al Natale con un countdown molto speciale, da vivere insieme ai cari, vecchi amici di Friends! Venticinque caselle con oltre quaranta sorprese per un conto alla rovescia pieno di gadget dedicati alla vostra serie TV preferita. Biglietti adesivi e di auguri, spillette, decorazioni per l’albero, ricette e tanto altro ancora, per vivere le feste insieme a Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey, Babbo Natale e soprattutto… l’armadillo natalizio!!!

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 5

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #5

Keeve Trennis scopre il terribile secreto che il suo ex Maestro Sskeer ha tenuto nascosto per tanto tempo. Nel mentre, il Faro Starlight viene invaso dall’orrore dei Drengir, e toccherà a Vernestra Rwoh e al suo Padawan Imri Cantaros cercare di opporvisi.

STAR WARS 6

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

12 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #6, Darth Vader (2020) #6

La Forza ha guidato Luke Skywalker da qualcuno che potrebbe impartirgli una lezione di saggezza Jedi… o sarà invece una mortale trappola del lato oscuro? A Darth Vader, invece, tocca ora la punizione per aver quasi tradito il suo Maestro: l’Imperatore Palpatine!

STAR WARS EPIC — CAVALIERI DELLA VECCHIA REPUBBLICA VOL. 1: GIORNI DI PAURA

Autori: John Jackson Miller, Dustin Weaver, Brian Ching, Travel Foreman

Agosto • 17×26, C., 440 pp., col. • Euro 39,00

Contiene: Star Wars: Knights of the Old Republic (2006) #1/18

Migliaia di anni prima della distruzione della Morte Nera, un Padawan è accusato ingiustamente di aver ucciso i suoi compagni, e ora i suoi stessi Maestri gli danno la caccia! Dai bassifondi della città-pianeta Taris fino alle lande desolate di una luna, Zayne Carrick dovrà attraversare la galassia e cercare inaspettati alleati tentando di discolparsi da un’accusa infamante! Una delle più epiche e amate saghe a fumetti di Star Wars in una nuova edizione integrale.

STAR WARS CLASSIC VOL. 4: DUELLO DI SPADE

Autori: Archie Goodwin, Carmine Infantino, Al Williamson

Agosto • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Star Wars (1977) #32/42

La ristampa della serie classica di Star Wars entra nel vivo con l’adattamento a fumetti di L’Impero colpisce ancora! E poi gli eroi ribelli se la dovranno vedere con la potente e nobile famiglia dei Tagge, mentre Luke Skywalker affronterà spada contro spada il Barone. Impreziosiscono il volume extra e approfondimenti inediti.

STAR WARS ROMANZI THRAWN – L’ASCENDENZA VOL. 1: INSORGE IL CAOS

Autore: Timothy Zahn

Agosto • 14,4×21,6, B., 400 pp., b/n. • Euro 22,00

Contiene: Star Wars: Thrawn Ascendancy – Chaos Rising

Le origini di uno dei più amati “cattivi” della saga di Star Wars, il Gran Ammiraglio Thrawn, raccontate per la prima volta in una nuova trilogia firmata dal suo creatore, lo scrittore best seller Timothy Zahn. Oltre la galassia sconosciuta sorgono le Regioni Ignote: caotiche e inesplorate, segrete e mortali. Qui, l’Ascendenza Chiss regna con pugno di ferro, e stiamo per fare la conoscenza del suo migliore giovane ufficiale, l’uomo che un giorno metterà le mani sull’Impero di Palpatine: Thrawn!

THOR & LOKI: DOPPIA DOSE DI GUAI!

Autori: Mariko Tamaki, Gurihiru

Settembre • 20,5×28,5, C., 96 pp., col. • Euro 11,90

Contiene: Thor & Loki: Double Trouble (2021) #1/4

Sono fratelli, dei e figli di Odino, ma Thor e Loki non vanno affatto d’accordo! Quando il Dio degli inganni lancia la sfida di rubare una reliquia di Odino, il Dio del Tuono non riesce proprio a dire di no! Una divertente serie per lettori young adult con protagonisti due dei personaggi più popolari della Marvel! Dal team creativo dell’amatissimo Spider-Man & Venom: Doppia dose di guai!

SPOOKYZONE 3

2 agosto • 21×28, S., 48 pp., col. • Euro 4,90

Una nuova avventura per i detective del brivido Qui, Quo e Qua, in tour come ambasciatori scolastici per gli istituti di tutto il mondo. Questa volta ad attenderli ci sarà la Foresta Nera, con un nuovo mistero da svelare, tra mostruose belve e minacciosi personaggi che si nascondono nel buio. Riusciranno i tre eroi a risolvere anche questo caso? Tra risate e paura, una storia a fumetti piena di colpi di scena! In regalo il mostruoso smartphone lanciadischi, a prova di spettro!

LEGO DOTS DESIGN FUN

Ottobre • 64 pp., col. • Euro 24,90

Oltre 130 pezzi LEGO in una fantastica scatola per progettare, creare e decorare quattro originali oggetti, per rinnovare la tua stanza e divertirti insieme agli amici! Con il libro, gli stencil, gli adesivi e i Dots, crea un pavone e poi trasformalo in uno scrigno del tesoro, in un portamatite e in un cavalletto! Personalizza i tuoi momenti più belli con cornici divertenti, segnalibri e accessori per le feste con i Dots speciali, pensati per te!

LEGO NINJAGO: DIARIO DI BORDO DEL VASCELLO DEL DESTINO

Ottobre • 80 pp., col. • Euro 24,90

Leggi il diario di bordo mai pubblicato prima del capitano del Vascello del Destino! Festeggia il 10° anniversario di LEGO Ninjago sulla fantastica nave capitanata da eroi e cattivi, e prendi il largo in mare aperto alla ricerca di tesori e nuove scoperte con questa scatola piena di sorprese! Potrai seguire la rotta del Vascello sull’esclusiva mappa fronte-retro, quindi costruire e giocare con una delle tre navi. Al timone, ci sarà la minifigure del Maestro Wu in persona!

MASHA E ORSO MAGAZINE 5

15 agosto • 23×29, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: la lavagna con gessetto di Masha e Orso!

GORMITI 21

27 agosto • 23×29, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il super shooter dei Gormiti!

MIRACULOUS LADYBUG MAGAZINE 44

15 agosto • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: una fantastica sorpresa di Miraculous Ladybug!

POKÉMON MAGAZINE 3

26 agosto • 23×29, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: 2 bustine con 6 card Pokémon!

LEGO BATMAN MAGAZINE 24

31 agosto • 21×28, S., 32 pp., col., • Euro 5,90

In regalo: la minifigure ufficiale LEGO del Joker!

LEGO STAR WARS MAGAZINE 42

9 settembre • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il set LEGO del mitico Sith Trooper!