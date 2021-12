Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 364 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Comics di febbraio 2022. Da segnalare gli esordi di BRZRKR, THE DEPARTMENT OF TRUTH e il rilancio di SPAWN. Si concludono SEVEN TO ETERNITY e DIE.

Recuperate le novità Panini Comics annunciate per gennaio 2022 con il nostro articolo dedicato.

Eccovi tutti i dettagli delle novità appena annunciate!

Le novità Panini Comics di febbraio 2022

BRZRKR VOL. 1: GUERRIERO SENZA TEMPO

Autori: Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney

Febbraio 2022 • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: BRZRKR (2021) #1/4

L’esordio nel mondo dei comics di Keanu Reeves! Affiancato da due nomi di punta come Matt Kindt e Ron Garney, la star di Matrix ci racconta l’avvincente e drammatica storia di un guerriero immortale che attraversa i secoli lasciando dietro di sé una scia di sangue e morte. Ora il Berzerker lavora per gli Stati Uniti e combatte battaglie troppo violente e pericolose per chiunque altro. In cambio chiede solo una cosa, l’unica che non può avere…

THE DEPARTMENT OF TRUTH VOL. 1: LA FINE DEL MONDO

Autori: James Tynion IV, Martin Simmonds

Febbraio 2022 • 17×26, C., 144, col. • Euro 17,00

Contiene: The Department of Truth (2020) #1/5

Un viaggio folle e lisergico attraverso oltre sessant’anni di teorie del complotto, dall’assassinio di Kennedy fino a Q-Anon passando per la Cabala Rettiliana! Cole Turner è un cospirazionista duro e puro convinto di conoscere alla perfezione i segreti che governano il mondo in modo occulto. Niente di più sbagliato! Scritto da James Tynion IV (Batman) e disegnato da Martin Simmonds (Immortal Hulk), The Department of Truth ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica negli Stati Uniti, un conspiracy thriller che vi porterà a guardarvi le spalle… Prefazione e cura editoriale di Diegozilla Cajelli!

REDEMPTION: L’ULTIMA SPERANZA

Autori: Christa Faust, Mike Deodato Jr.

Febbraio 2022 • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Redemption (2021) #1/5

La cittadina di Redemption è governata da un despota che ne controlla la risorsa più preziosa: l’acqua. Quando la madre di Rose Obregon viene imprigionata, la giovane chiede aiuto alla leggendaria pistolera Cat Tanner, per scoprire che si è ritirata e non intende farsi coinvolgere. Il fato, però, non potrebbe essere più in disaccordo… Un avvincente e originale western post-apocalittico firmato dalla romanziera Christa Faust e dalla matita del fuoriclasse Mike Deodato Jr.!

SPAWN 1

Autori: Todd McFarlane, Carlo Barberi, Jim Cheung, Brett Booth, AA.VV.

Febbraio 2022 • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Spawn’s Universe (2021) #1, Spawn 319, Spawn 320

Il rilancio di Spawn comincia qui! Un numero spettacolare disegnato, tra gli altri, da Marcio Takara (Captain Marvel) e Stephen Segovia (Wolverine) con tantissime storie che lanciano le nuove, imminenti serie King Spawn, Gunslinger Spawn e The Scorched! Comincia a dipanarsi il mistero della nuova setta di vampiri e tornano i mitici Sam e Twitch! Inoltre: chi è lo Spacca-Anime?

SPAWN’S UNIVERSE

Autori: Todd McFarlane, Carlo Barberi, Jim Cheung, Brett Booth, AA.VV.

Febbraio 2022 • 18,3×27,7, C., pp. TBD, col. • Euro 20,00

Contiene: Spawn’s Universe (2021) #1

Il rilancio di Spawn comincia qui! Un numero spettacolare disponibile per l’occasione anche in edizione deluxe! Grande formato per valorizzare al massimo le tavole, vernice metal in copertina, rilegatura cartonata, redazionali extra. Imperdibile per tutti i fan dell’antieroe creato da Todd McFarlane!

THE GODDAMNED: LE SPOSE VERGINI

Autori: Jason Aaron, r.m. Guéra

Gennaio 2022 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: The Goddamned: The Virgin Brides (2020) #1/5

Ritorna il brutale mondo di The Goddamned, l’epopea biblica-noir di Jason Aaron e r.m. Guéra. Prima del Diluvio Universale, il mondo è un luogo di violenza e depravazione. In un’oasi segreta di pace, le orfane vengono allevate a diventare Spose dei Figli di Dio. Ma quando Sharri e Jael scoprono la verità, non resta che una cosa da fare…

SEVEN TO ETERNITY VOL. 4: LE SORGENTI DI ZHAL

Autori: Rick Remender, Jerome Opeña

Gennaio 2022 • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Seven to Eternity (2016) #14/17

Il viaggio di Adam e del Re del Fango giunge alle mitiche Sorgenti di Zhal, l’unica cura per la malattia mortale del cavaliere Mosak. Ma è davvero la salvezza o soltanto un altro inganno? E, soprattutto, varrà tutti i sacrifici che Adam ha dovuto fare? L’incredibile saga fantasy creata da Rick Remender e Jerome Opeña giunge alla conclusione!

DIE – (DI)PARTITE VOL. 4: SANGUINARE

Autori: Kieron Gillen, Stéphanie Hans

Febbraio 2022 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Die (2018) #16/20

L’acclamata saga dark fantasy firmata da Kieron Gillen (Eternals) e Stéphanie Hans ( Journey Into Mystery) giunge alla sua drammatica conclusione! E venne il tempo dei draghi, perché i giocatori reali nel mondo di Die saranno costretti a farsi largo in un dungeon. Non c’è salvezza, solo una discesa nell’oscurità…

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 52

Autori: Kevin Eastman, Tom Waltz, Michael Dialynas, Dave Wachter

Gennaio 2022 • 17×26, B., 88 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #92/94, Teenage Mutant Ninja Turtles Free Comic Book Day (2019) #1

Splinter ha deciso di cedere il comando del Clan del Piede, ma le trattative per il passaggio di consegne stanno per subire un brusco rallentamento. Intanto Baxter Stockman scende in campo, e Vecchio Diavolo non è affatto contento. New York è in subbuglio, e le Tartarughe Ninja sono le uniche in grado di impedire che la situazione degeneri!

COFANETTO RAT-MAN GIGANTE 8

Autore: Leo Ortolani

20 Febbraio 2022 • 20×27,5, S., 16 pp., b/n • Euro 9,90

Febbraio 2022 • Euro 9,90

E otto! È un pezzo che non avete più scuse per lasciarli in giro in disordine, tutti (ma proprio tutti) quei numeri di Rat-Man Gigante. Che ora sono 96. E dall’85 al 96 troveranno posto dentro questo cofanetto, insieme all’imperdibile albetto di 16 pagine con le schede sui vari numeri, per sapere il cosa, il come, il dove, il quando e il chissà poi perché di tutte le storie di Rat-Man.

ASTERIX E L’INDOVINO

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Marzo 2022 • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Le Devin

I nostri Galli sono forti, sì, ma quanto sono creduloni! Un indovino senza scrupoli approfitta dell’ingenuità degli abitanti del villaggio per conto dei Romani: dovrà usare il suo potere di persuasione per convincere i Galli a lasciare il villaggio. Riusciranno Asterix e Obelix a non cadere nell’insidiosa trappola del ciarlatano? Questo volume e i suoi personaggi hanno ispirato un celebre lungometraggio d’animazione!

ASTERIX IN CORSICA

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Marzo 2022 • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix en Corse

In Gallia gira voce che gli abitanti della Corsica siano l’incubo dei Romani… qualcosa di davvero inaccettabile per i nostri Asterix e Obelix, che decidono di imbarcarsi verso la Corsica per dimostrare di essere gli unici a regalare autentici sudori freddi al nemico! Ma ancora non hanno idea di cosa li aspetterà sulla bella isola… Un divertente episodio colmo di peripezie, contese e ovviamente… Romani!

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 10

Autori: Cavan Scott, Georges Jeanty

Febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #10

I Jedi Keeve Trennis e Terec sono passati nelle fila dei Nihil. Davanti al suo ex maestro Sskeer e allo sceriffo Avar Kriss, riuscirà Keeve a prendere la vita di un’innocente per assicurarsi il suo posto nella Tempesta dei Nihil?

STAR WARS 12

Autori: Charles Soule, Ramon Rosanas, Greg Pak, Guiu Vilanova

10 Febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #13, Darth Vader (2020) #12

Chewbacca ha scoperto dove si trova Boba Fett, il cacciatore di taglie che ha in mano Han Solo e insieme a Luke si sta dirigendo su Nar Shaddaa, la luna dei contrabbandieri. Intanto, mentre subisce gli orrori di una ricostruzione su Coruscant, Darth Vader ricorderà la prima volta in cui ha sentito parlare di Solo. Il preludio all’evento editoriale La guerra dei cacciatori di taglie!

STAR WARS: LA GUERRA DEI CACCIATORI DI TAGLIE 1

Autori: Charles Soule, Steve McNiven, Luke Ross

Marzo 2022 • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Star Wars: War of the Bounty Hunters Alpha #1

Il più grande crossover della storia di Star Wars inizia qui! Il famigerato Boba Fett ha le mani su una delle più grosse taglie della galassia. Deve solo portarla su Tatooine, consegnarla a Jabba the Hutt e incassare. Cosa potrebbe andare storto? Tutto. Ed è così che scoppia la guerra fra Alleanza Ribelle, Impero e ogni cacciatore di taglie della galassia per il premio più ambito: Han Solo!

STAR WARS – I RACCONTI VOL. 4: LA ROTTA DI KESSEL

Autori: Scott Lobdell, Brian Augustyn, Kilian Plunkett

Gennaio 2022 • 17×26, B., 232 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Star Wars Tales (1999) #13/16

Chi può dire di aver percorso la rotta di Kessel in meno di dodici parsec? Salite a bordo del Millennium Falcon e unitevi a Ian Solo e Ciube per il viaggio più emozionante della vostra vita. Un’emozionante collezione di storie realizzate dai migliori team creativi con protagonisti Mace Windu, Luke Skywalker, la Principessa Leila e ovviamente lui… Dart Fener!

STAR WARS ROMANZI: L’ALTA REPUBBLICA – FUORI DALLE OMBRE

Autore: Justina Ireland

Febbraio 2022 • 16,5×24, C., 432 pp., b/n., con sovraccoperta Euro 24,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – Out of the Shadows

La sfortuna di Sylvestri Yarrow sembra senza fine. Dopo la morte di sua madre ha fatto di tutto per tenere a galla l’attività di famiglia, ma l’aumento degli attacchi dei Nihil minacciano quel legame. Arrivata a Coruscant per cercare aiuto, non solo Syl verrà coinvolta in una disputa fra due delle più potenti famiglie della galassia, ma farà la conoscenza della Jedi Vernestra Rwoh, incaricata di risolvere la lite. Insieme scopriranno che i segreti più oscuri del passato sono i più difficili da portare alla luce… Un nuovo, fondamentale tassello dell’Alta Repubblica dall’autrice di Star Wars: Una prova di coraggio, bestseller di Amazon Italia.

STAR WARS: THE MANDALORIAN LO SPECIALE DELLA STAGIONE DUE

Autori: AA.VV.

Febbraio 2022 • 21×28, C., 80 pp., col., • Euro 7,90

Contiene: Star Wars: The Mandalorian Season Two Special

Lui è il Mandaloriano, il leggendario cacciatore di taglie che si muove ai confini della galassia, dove la Nuova Repubblica stenta a muovere i primi passi e ci sono ancora sacche di resistenza del defunto Impero. Un uomo e la sua missione: proteggere Grogu da chiunque gli voglia fare del male! In questo volume verrà esaminata in dettaglio la seconda stagione della serie TV blockbuster, con foto rare, una completa guida agli episodi, dietro alle quinte e curiosità. Questa è la via!

Le novità Panini Kids e Panini Magazines di febbraio 2022

Le ristampe Panini Comics di febbraio 2022

Tornano disponibili a febbraio 2022, i seguenti volumi Panini Comics: LE 12 FATICHE DI ASTERIX, LIFE IS STRANGE VOL. 4, SUPERLADRI, STAR WARS ROMANZI: MAESTRO E APPRENDISTA.