È stato diffuso ieri il catalogo Anteprima 368 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Marvel di giugno 2022. Da segnalare FORTNITE x MARVEL: GUERRA ZERO, PUNISHER 1, MARVEL INTEGRALE: THOR 1, MARVEL OMNIBUS: DAREDEVIL DI CHARLES SOULE, I GRANDI TESORI MARVEL — DAREDEVIL: RINASCITA.

Potete recuperare anche le novità Panini Marvel annunciate per maggio 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Panini Marvel di giugno 2022

FORTNITE x MARVEL: GUERRA ZERO 1

Autori: Christos Gage, Donald Mustard, Sergio Dávila

23 giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Fortnite x Marvel: Zero War (2022) #1

L’evento a fumetti dell’anno in contemporanea mondiale: gli eroi Marvel nel mondo di Fortnite! Per fermare la guerra senza fine in cui sono bloccati gli abitanti dell’Isola, serve un oggetto custodito nell’Universo Marvel! Entrano in scena Spider-Man, Wolverine e Shuri, al fianco dei combattenti di Fortnite! L’inizio di una saga appassionante scritta da Donald Mustard (Chief Creative Officer di Epic Games) e Christos “Amazing Spider-Man” Gage!

PUNISHER 1

Autori: Jason Aaron, Jesús Saiz, Paul Azaceta

Giugno • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Punisher (2022) #1

Le novità Panini Marvel di giugno 2022

Frank Castle come non lo avete mai visto! Punisher è tornato, e questa volta non è solo: ad accompagnarlo nella sua crociata contro il crimine ci sono infatti i ninja della Mano. Ma perché il Puni è alla guida del più spietato dei clan di assassini? La risposta vi lascerà a bocca aperta! Le nuove avventure del più amato e controverso degli antieroi Marvel a firma del fuoriclasse Jason Aaron. Uno degli eventi fumettistici dell’anno!

DEVIL’S REIGN: IL PUGNO DI FISK

Autori: Jackson Lanzing, Collin Kelly, Zac Thompson, Nico Leon, AA.VV.

Giugno • 17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Devil’s Reign: Winter Soldier (2022) #1, Devil’s Reign: Superior Four (2022) #1/3, Devil’s Reign: Villains for Hire (2022) #1/3

Le mani di Kingpin sulla città! Storico capo della criminalità di New York e da tempo sindaco della città, Wilson Fisk ha un obiettivo chiaro: annientare i supereroi. Il piano criminoso di Kingpin, sposato da poco con Typhoid Mary, ha bisogno del coinvolgimento di un gruppo speciale di criminali, i Thunderbolts, e svariati… Dottor Octopus! Con il Soldato d’Inverno a caccia di informazioni sul proprio passato tra i dossier di Kingpin!

AMAZING SPIDER-MAN 87

Autori: Anthony Piper, Zé Carlos, Jed MacKay, C.F. Villa

16 giugno • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Mary Jane & Black Cat Beyond (2022) #1, Devil’s Reign: Spider-Man (2022) #1

Uno speciale numero di 64 pagine con una storia legata a Devil’s Reign! Scoprite cos’è successo a Ben Reilly quando ha incontrato… la Rosa! Inoltre, un racconto di Mary Jane e della Gatta Nera che per la prima volta fanno squadra! Chi affronteranno? Il conte Luchino Nefaria in persona!

AMAZING SPIDER-MAN 88

Autori: Zeb Wells, Michael Dowling, Geoffrey Thorne, Jan Bazaldua

30 giugno • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #88/88.BEY

Arriva la terrificante Regina Goblin, e per ogni Spider-Man saranno guai seri! D’altronde, figuriamoci se il suo alter ego non è una persona che conosce benissimo! Tornano gli Slingers, il super gruppo nato dalla crisi d’identità del Ragno! E il loro leader lo conoscete già grazie a King in Black Presenta: Gwenom vs. Carnage e il Pianeta dei Simbionti!

X-MEN 9

Autori: Gerry Duggan, Phil Noto

23 giugno • 17×26, S., 72 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Devil’s Reign: X-Men (2022) #1/3

New York è in tumulto: il sindaco ha sferrato un deciso attacco contro tutti gli eroi in costume… X-Men compresi! E se il sindaco si chiama Wilson “Kingpin” Fisk sono guai per tutti! Ma in special modo per Emma Frost, che ha molti scheletri nell’armadio… Un numero speciale di ben 72 pagine con una miniserie completa!

DEVIL’S REIGN 3 (DI 4)

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

30 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Devil’s Reign (2021) #4/5

Wilson Fisk, sindaco della Grande Mela, ha perso la testa. La ragione e il buon senso lo hanno completamente abbandonato! Con un esercito di super criminali ai suoi ordini ha messo a ferro e fuoco la città! Ma nemmeno Kingpin si rende conto del pericolo che sta correndo! La sua guerra contro i super eroi avrà delle conseguenze terribili…

DAREDEVIL: LA DONNA SENZA PAURA 3

Autori: Chip Zdarsky, Rafael De Latorre

Luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil: Woman Without Fear (2022) #3

Elektra Natchios ha fatto una promessa a Matt Murdock! Quella di non uccidere più finché indosserà il costume di Daredevil! Ma ora che è malconcia, contusa e con le spalle al muro, sarà abbastanza forte da mantenerla? In tal caso, quali saranno le conseguenze della sua pietà? Kraven il Cacciatore non le lascerà scampo!

FANTASTICI QUATTRO 43

Autori: Dan Slott, Javier Rodríguez

16 giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four: Trial of the Watcher (2022) #1

Il processo dell’Osservatore: la storia che potrebbe dannarlo per sempre! In tutto il Multiverso c’è solo un mondo che Uatu ha evitato di osservare… uno che non ha mai desiderato vedere! Una rivelazione che potrebbe cambiare ogni cosa nell’universo! Ospiti d’onore: i Fantastici Quattro, Galactus e Silver Surfer!

AVENGERS 44

Autori: Jason Aaron, Juan Frigeri, Aaron Kuder

16 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Avengers (2018) #54, Avengers Forever (2021) #4

Tocca a un nuovo gruppo di Avengers sorgere dalle ceneri! Monte Avengers è sotto assedio e in fiamme… e di tutti i Deathlok giunti in questo universo ne resta uno solo. Intanto, su Terra-818, è tempo del ritorno delle Dee del Tuono!

THOR 23

Autori: Donny Cates, Nic Klein

16 giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #23

La drammatica conclusione della saga del dio dei Martelli! La brutale resa dei conti fra Thor e il letale avversario! Riuscirà a trionfare senza Mjolnir al suo fianco? Nulla sarà più come prima nella vita del Tonante…

CAPITAN AMERICA/IRON MAN 4

Autori: Derek Landy, Angel Unzueta

16 giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America/Iron Man (2021) #4

Steve Rogers e Tony Stark fianco a fianco in un’imperdibile avventura! Mentre si svelano segreti, bugie e sinistre motivazioni, Capitan America e Iron Man devono creare un’improbabile alleanza con i loro nemici. La minaccia ha la forma del Myrmidon e probabilmente non è qualcosa all’altezza degli sforzi dei Paladini. Lo scontro con il Supervisore si avvicina!

IRON MAN 19

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

16 giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #19

Korvac è tornato ed è pronto allo scontro finale! Dismessi i panni del Dio del Ferro, Iron Man si trova di nuovo faccia a faccia con colui che ha dato origine alle sue più recenti vicissitudini. Stavolta, però, non ci sono Space Friends su cui contare o un potere cosmico che possa elevarlo a creatura divina! L’epocale conclusione di I libri di Korvac!

HULK 5

Autori: Donny Cates, Ryan Ottley

Giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Hulk (2021) #5

Continua la nuova serie firmata dal dream team composto da Donny Cates e Ryan Ottley! Mentre il presidente Thunderbolt Ross scatena un inferno radioattivo, l’Astronave Hulk di Bruce Banner affronta la sua prova più dura… e stavolta potrebbe cedere alla pressione! Bruce pensa che il suo controllo su Hulk sia ora assoluto, ma se si sbagliasse?

VENOM 5

Autori: Al Ewing, Bryan Hitch

16 giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Venom (2021) #5

Il piano dell’enigmatico Meridius inizia a prendere forma! Torna Eddie Brock, ma in quale forma stavolta? Lo scatenato Bedlam fa il suo ingresso in scena! Preparatevi per una… festa in giardino?!

X LIVES/X DEATHS OF WOLVERINE 5

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara, Federico Vicentini, Dijo Lima

23 giugno • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: X Lives of Wolverine (2022) #4, X Deaths of Wolverine (2022) #4

Penultimo capitolo della minisaga che minaccia di ribaltare come un guanto il sottobosco mutante e l’Universo Marvel! Omega Red vuole cambiare il corso della storia, e Moira X il futuro del mondo. Grazie a Charles Xavier e Jean Grey, Logan si fa in dieci per sventare i piani degli avversari russi. Inoltre, una figura alquanto letale è sulle tracce dell’ex dottoressa MacTaggert…

X LIVES/X DEATHS OF WOLVERINE 6

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara, Federico Vicentini, Dijo Lima

Giugno • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: X Lives of Wolverine (2022) #5, X Deaths of Wolverine (2022) #5

Il gran finale della minisaga mutante di inizio 2022! Riusciranno Wolverine e gli altri mutanti di Krakoa a fermare i piani di conquista di Mikhail Rasputin e Omega Red? Inoltre: il fato finale di Moira X… oppure no?! Disegni dell’italiano Federico Vicentini!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 17

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, Tom Lyle, Mark Bagley, AA.V.V.

30 giugno • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #203, Amazing Spider-Man (1963) #380, Web of Spider-Man (1985) #103, Spider-Man (1990) #37

Sempre più devastante, ecco il penultimo capitolo di Maximum Carnage! Il grande crossover ragnesco del 1993 riproposto in formato tascabile! Venom contro Carnage, sfida all’ultimo sangue! Ma alla fine la luce vincerà sull’oscurità?

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 42

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr., Rick Leonardi, June Brigman

16 giugno • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #200/201, Marvel Fanfare (1983) #33

L’epocale numero 200 di Uncanny X-Men con il processo al Signore del Magnetismo… e il destino di Charles Xavier! Diamo il benvenuto al piccolo Nathan Summers… il futuro Cable! Tempesta e Ciclope si sfidano per la leadership del gruppo! Inoltre, una rarissima X-avventura scritta da Chris Claremont con la squadra al gran completo!

MARVEL INTEGRALE: THOR 1

Autori: Jason Aaron, Esad Ribic

23 giugno • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Thor: God of Thunder (2020) #1/4

Le novità Panini Marvel di giugno 2022

In occasione dell’uscita di Thor: Love and Thunder, la nuova edizione dell’incredibile ciclo scritto da Jason Aaron! Un vero e proprio classico moderno Marvel, tra i cicli più importanti del Tonante! Chi è il terrificante Macellatore di Dei? Passato, presente e futuro di Thor sono in grave pericolo…

MARVEL PRIDE

Giugno • 17×26, C.,

160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Marvel’s Voices: Pride (2021) #1, Marvel’s Voices (2020) #1 (XIV), Alpha Flight (1983) #106, Astonishing X-Men (2004) #51, America Chavez: Made in the USA (2021) #1, United States of Capitan America (2021) #1 (II)

Un volume speciale per celebrare il mese Pride con la comunità LGBTQ+ nell’Universo Marvel! Una raffica di storie brevi per vecchi e nuovi lettori con protagonisti come Wiccan, Hulkling, gli X-Men, la Gatta Nera, America Chavez e molti altri ancora! Un parterre de rois composto da grandi autori, tra cui Jacopo Camagni, Jim Cheung, Rainbow Rowell e Javier Garron! Inoltre: le storie che hanno fatto la storia! Dal coming out di Northstar al debutto del nuovo Capitan America, Aaron Fischer!

IO SONO HULK – ANNIVERSARY EDITION

Autori: Stan Lee, Jack Kirby, Peter David, Todd McFarlane, AA.VV.

Giugno • 18,3×27,7, C., 352 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Incredible Hulk (1962) #1, Incredible Hulk (1968) #140, #152, #285, #340, #377, #388, #420, Marvel Comics Presents (1988) #26, Incredible Hulk (2000) #24/25, #92, Incredible Hulk (2011) #12, Incredible Hulk (2017) #709, Immortal Hulk (2018) #1

Sono passati sessant’anni dalla nascita di Hulk, ed è tempo di festeggiare il suo compleanno con un volume speciale! Tutte le storie più famose e importanti, dalla prima apparizione alla sua incarnazione più recente! Decine di articoli di approfondimento sulle storie presentate e sul mondo di Bruce Banner! La lettura perfetta per chi fosse interessato a conoscere meglio il Gigante di Giada della Marvel!

IO SONO THOR – ANNIVERSARY EDITION

Autori: Stan Lee, Jack Kirby, Walter Simonson, Olivier Coipel, AA.VV.

Giugno • 18,3×27,7, C., 352 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Journey Into Mystery (1962) #83, Thor (1966) #126/128, #249/250, #362, #366, #380, #383, #493, Thor (1998) #1, Thor (2007) #1, #8, Thor: God of Thunder #18, Thor (2014) #1, Avengers Origins: Thor (2011) #1

Volete sapere tutto su Thor, Asgard, Loki, Odino e l’affascinante mondo che abitano? Questo è il volume che fa per voi! Un’antologia creata per celebrare i sessant’anni del dio del Tuono nella potente versione Marvel! Decine di articoli di approfondimento sulle storie presentate e sul mondo degli Aesir! Contiene una storia aggiuntiva dedicata al passato del Tonante!

MARVEL-VERSE: THOR

Autori: Roger Langridge, Chris Samnee, Louis Simonson, Andrea Di Vito, AA.VV.

Giugno • 15×23, B., 128 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Thor: The Mighty Avenger (2010) #1/2, Marvel Adventures Super Heroes (2008) #7, Marvel Adventures Super Heroes (2010) #19 (I), Thor: Crown of Fools (2013) #1, Thor: Where Walk the Frost Giants (2017) #1

È alto, biondo, fortissimo, persino immortale, e ha un martello che lo rende ancora più potente. È Thor, il dio del Tuono! Proviene da Asgard e giunge sulla Terra per proteggere gli innocenti e combattere le più epiche battaglie che la millenaria storia dei Dieci Regni abbia mai visto! Sei storie con protagonista Thor e il suo incredibile martello Mjolnir! Un volume pensato per i lettori più giovani, ma ideale anche per chi volesse leggere alcune delle migliori storie sul figlio di Odino!

AVENGERS VOL. 8: ECCO LA FENICE

Autori: Jason Aaron, Dale Keown, Javier Garròn, Luca Maresca

Luglio • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Avengers (2018) #39/45

La Fenice, l’essere di fuoco capace di bruciare interi mondi, è tornata! Un milione di anni fa, una ragazza con la sola colpa di essere diversa dagli altri ha cambiato il destino dell’umanità! Nel presente, la Fenice è in cerca di un nuovo ospite e dà inizio a una sfida tra tutti gli Avengers! Un nuovo, infuocato capitolo per gli Eroi più potenti della Terra firmato da Jason Aaron!

LE POTENTI VALCHIRIE: SI SCATENA L’INFERNO

Autori: Jason Aaron, Torunn Grønbekk, Mattia De Iulis, Erica D’Urso

Giugno • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Mighty Valkyries (2021) #1/5

Loki chiede a Jane Foster di aiutarlo contro una bestia mitologica scatenata su Midgard… e la Valchiria scopre che alle sue calcagna c’è anche Kraven il Cacciatore! Entra in scena un’altra Valchiria, Rúna! Inoltre, cosa sta succedendo a Hel? E quali sono i piani di Karnilla e Hela?

LA GUERRA DEI REGNI: MIDGARD BRUCIA

Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman, Matt Wilson

Giugno • 17×26, C., 168 pp. • Euro 20,00

Contiene: War of the Realms (2019) #1/6

Malekith, re degli Elfi oscuri, attacca la Terra! Tutti gli eroi del mondo si uniscono agli dei di Asgard per difendere Midgard. Ma Thor non ha ancora risolto il problema che lo affligge: l’assenza di Mjolnir! Come sempre, Loki trama nell’ombra: da che parte starà davvero questa volta?

DARK AGES: IL NUOVO MEDIOEVO

Autori: Tom Taylor, Iban Coello

Giugno • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Dark Ages (2021) #1/6

Le armature si fermano. I lanciaragnatele si bloccano. Gli androidi si spengono. Come sarebbe l’Universo Marvel… senza elettricità? L’umanità deve ripartire grazie ai suoi eroi: gli X-Men, Spider-Man e un manipolo di Avengers lottano per il futuro! Tom Taylor (All-New Wolverine) crea un nuovo universo alternativo dove tutto può succedere! Un’attesissima saga firmata dall’astro nascente Iban Coello (Venom) e consigliata a lettori vecchi e nuovi!

OCCHIO DI FALCO, KATE BISHOP: AFFARI DI FAMIGLIA

Autori: Marieke Nijkamp, Enid Balám

Giugno • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Hawkeye: Kate Bishop (2021) #1/5

Kate Bishop è pronta a tornare nella Grande Mela! Prima di arrivare a casa, però, ha deciso di accettare un caso e dimostrare così a se stessa di aver preso la decisione giusta. Del resto, cosa ci potrà mai essere di pericoloso in un lussuoso resort? Azione, divertimento, colpi di scena e segreti di famiglia svelati nelle nuove avventure della più infallibile delle tiratrici, scritte dall’autrice di bestseller young adult Marieke Nijkamp.

DAREDEVIL VOL. 4: LA FINE DELL’INFERNO

Autori: Chip Zdarsky, Jorge Fornés, Marco Checchetto

Giugno • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Daredevil (2019) #16/20

Per Daredevil è davvero giunta l’ora di tornare a Hell’s Kitchen? Matt Murdock riallaccia i rapporti con Elektra, mentre il sindaco Fisk tesse le sue alleanze… Sta per scoppiare una guerra nelle strade, con Testa di Martello e il Gufo pronti a scontrarsi. Matt deve capire cosa significa per lui tornare a essere Daredevil… ma deve fare in fretta!

BLACK WIDOW VOL. 3: LA LAMA CHE UCCIDE

Autori: Kelly Thompson, Rafael De Latorre, Elena Casagrande, Rafael T. Pimentel

Giugno • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Black Widow (2020) #11/15

Le nuove, entusiasmanti storie della Vedova Nera! Con il fiato di Apogee sul collo, Natasha Romanoff continua a provare a diventare l’eroina di cui San Francisco ha bisogno. Il campo si affolla di volti nuovi, come i Gemelli, e di figure provenienti da un passato che Natasha Romanoff avrebbe volentieri dimenticato, come la Lama Vivente! Una storia che fa luce sui trascorsi della Vedova e sui tempi di Madripoor!

VENOM VOL. 8: KING IN BLACK

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman, Iban Coello, Kev Walker, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Venom (2018) #31/35

La conclusione del ciclo di Donny Cates e Ryan Stegman, una saga che ha già fatto la storia di Venom! Lo scontro finale con Knull, il terrificante Dio dei Simbionti, arrivato sulla Terra con il suo esercito. Eddie Brock affronta la sfida più dura di tutta la sua vita, ma questa volta non è solo. Una storia sconvolgente: niente sarà più come prima per Venom!

L’IMMORTALE HULK VOL. 8: IL CUSTODE DELLA PORTA

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Giugno • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Immortal Hulk (2020) #31/35

L’arcinemico di Hulk vuole infiltrarsi tra i suoi alleati per portare a termine il suo piano! Il Capo intende spingere il Gigante di Giada oltre il limite, ma riuscirà a farlo? Nel frattempo, il primo esperimento della Base Shadow sta per essere liberato. E scoppia una lotta intestina nella mente di Banner, tra l’Hulk Diavolo e lo Sfregio Verde.

KA-ZAR, IL SIGNORE DELLA TERRA SELVAGGIA: NUOVA VITA

Autori: Zack Thompson, German Garcia

Luglio • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Ka-Zar: Lord of the Savage Land (2021) #1/5

Ka-Zar è tornato! Ucciso dai Cotati, Lord Plunder è pronto a riprendere il suo posto, dopo che la Terra Selvaggia l’ha riportato indietro. Ora, unito a Shanna la Diavolessa, ha delle nuove abilità, nuovi bisogni e… nuovi nemici! Un’avventura che vedrà il tarzanide combattere contro un antico male, nell’affascinante scenario di un mondo incontaminato!

WASTELANDERS: RITORNO ALLE TERRE DESOLATE

Autore: AA.VV.

Luglio • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Wastelanders: Wolverine (2021) #1, Wastelanders: Hawkeye (2021) #1, Wastelanders: Star-Lord (2021) #1, Wastelanders: Black Widow (2021) #1, Wastelanders: Doom (2021) #1

Ritorno al futuro… dove i cattivi hanno vinto! Nuove storie ambientate nel mondo del Vecchio Logan, ispirate a una fortunata serie di podcast. Riflettori puntati sulle versioni anziane di Vedova Nera, Star-Lord, Occhio di Falco, Wolverine… e Dr. Destino! Una serie di autoconclusivi firmati da grandi autori, tra cui Steven S. DeKnight, showrunner della prima stagione di Daredevil e di Spartacus!

STRANGE ACADEMY VOL. 3: DESIDERI O MAGIE?

Autori: Skottie Young, Humberto Ramos

Luglio • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Strange Academy (2020) #13/18

La vita non è certo facile per i giovani studenti di magia di Doctor Strange! Una serata a New Orleans si trasforma in una gita notturna in un cimitero… e si sa come vanno a finire certe cose. Inoltre, uno squarcio sul futuro dell’Universo Marvel porterà a rivelazioni tanto inaspettate quanto drammatiche. Niente di paragonabile alla prova più temibile: il ballo della scuola!

BLACK CAT VOL. 5: IL FURTO DELL’INFINITO

Autori: Jed MacKay, C.F. Villa

Luglio • 17×26, C., 104 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Black Cat (2020) #8/10, Giant-Size Black Cat (2021) #1

Felicia Hardy viene assunta per rubare le Gemme dell’Infinito! Ma le avranno detto che ora le Gemme sono… persone? Nick Fury farà di tutto per impedire il furto, anche a costo di far fuori le nove vite della Gatta! Fidatevi: questo ultimo volume è il più emozionante!

DARKHAWK: IN VOLO

Autori: Kyle Higgins, Juanan Ramirez, Dan Abnett, Andrea Di Vito, AA.VV.

Giugno • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Darkhawk: Heart of the Hawk (2021) #1, Darkhawk (2021) #1/5

Un volume che celebra il trentennale di Darkhawk, con le sue storie passate, presenti e future! Danny Fingeroth e Mike Manley riprendono il loro eroe urbano che viene dallo spazio! Debutta qui Connor Young, il nuovo Darkhawk, in una saga che ha già fatto parlare di sé! Ospite speciale: un certo amichevole Spider-Man di Brooklyn!

SPIDER-MAN: LA STORIA DELLA MIA VITA EDIZIONE INTEGRALE

Autori: Chip Zdarsky, Mark Bagley

Giugno • 18,3×27,7, C., 240 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Spider-Man: Life Story (2019) #1/6, Spider-Man: Life Story Annual (2021) #1

Il capolavoro ragnesco di Chip Zdarsky e Mark Bagley finalmente raccolto in un unico volume! Rivivete con noi la vita di Peter Parker e del suo cast di comprimari a partire dal… 1962! Uno dei What If…? più riusciti: cosa sarebbe successo se il tempo fosse davvero trascorso per il Ragno? Contiene lo speciale dedicato a J. Jonah Jameson!

NEW AVENGERS: ILLUMINATI

Autori: Brian M. Bendis, Brian Reed, Jim Cheung

Luglio • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: New Avengers: Illuminati (2006) #1/5

All’insaputa di tutti, un gruppo di super esseri prende decisioni cruciali per il destino dell’umanità. Freccia Nera, Iron Man, Mr. Fantastic, il Dottor Strange, Charles Xavier e Namor sono gli Illuminati! Seguiamoli mentre, nell’ombra, agiscono durante eventi chiave per l’Universo Marvel come la Guerra Kree-Skrull, le seconde Guerre Segrete o la lotta per il possesso delle Gemme dell’Infinito. Una cosa, però, gli Illuminati non avevano previsto: l’invasione degli Skrull. E questo potrebbe significare la loro fine!

SECRET WAR

Autori: Brian M. Bendis, Gabriele Dell’Otto

Luglio • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Secret War (2004) #1/5

Una delle pagine più oscure della storia dell’Universo Marvel. Nick Fury ha scoperto qualcosa di inquietante e ha messo insieme un gruppo di eroi per portare a termine una missione tanto segreta quanto illegale. Le conseguenze di tutto questo potrebbero essere semplicemente devastanti! Spider-Man, Capitan America, Wolverine e tante altre icone Marvel in una saga indimenticabile scritta da Brian M. Bendis e illustrata con il suo inconfondibile stile pittorico da Gabriele Dell’Otto.

MARVEL OMNIBUS: DAREDEVIL DI CHARLES SOULE

Autori: Charles Soule, Ron Garney, Matteo Buffagni, Stefano Landini, AA.VV.

Luglio • 18,3×27,7, C., 1216 pp., col., con sovraccoperta • Euro 95,00

Contiene: Daredevil (2015) #1/28, #595/612, Daredevil Annual (2016) #1, Daredevil/Punisher: Seventh Circle (2016) #1/4, All-New, All-Different Marvel Point One (2015) #1 (VI)

Charles Soule e l’artista visionario Ron Garney riportano Daredevil a Hell’s Kitchen con un nuovo look e alle prese con un bizzarro boss criminale, Diecidita! Al fianco del Diavolo Rosso debutta la sua nuova spalla, Blindspot! Elektra torna nella vita di Matt Murdock con una missione da compiere e un conto da saldare! Il serial killer Muse vernicia di sangue la città, mentre Wilson Fisk diventa sindaco di New York!

ELEKTRA: BLACK, WHITE & BLOOD

Autore: AA.VV.

Luglio • 23,4×33, B., 136 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Elektra: Black, White and Blood (2020) #1/4

L’antologia di grande formato e in bianco, nero e rosso sangue si arricchisce di una nuova protagonista: Elektra! Un viaggio tra il bene e il male lungo la carriera della ninja greca. Veterani come Peter David e Mark Bagley si uniscono ad astri nascenti come Greg Smallwood, Rod Reis, Peach Momoko e Leonardo Romero! Inoltre, una storia firmata dal papà delle Tartarughe Ninja, la leggenda del fumetto indie Kevin Eastman!

I GRANDI TESORI MARVEL — DAREDEVIL: RINASCITA

Autori: Frank Miller, David Mazzuchelli

Ottobre • 25,5×35,5, C., 216 pp., col., con sovraccoperta • Euro 32,00

Contiene: Daredevil (1964) #226/233

Il capolavoro di Frank Miller e David Mazzuchelli in formato gigante! Un tradimento inatteso è costato tutto a Matt Murdock: il boss Kingpin ha distrutto l’uomo prima dell’eroe. Ma dai vicoli di New York e dal suo stesso dolore, Matt rinascerà. E Daredevil tornerà a combattere! Un’edizione ricca di extra per uno dei capisaldi del fumetto mondiale.

I NUOVI MUTANTI: CASA DOLCE CASA

Autori: Chris Claremont, Arthur Adams, Rick Leonardi, Keith Pollard, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 280 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: New Mutants Special Edition (1985) #1, X-Men Annual (1970) #9, New Mutants (1983) #35/40

A grande richiesta, tornano le classiche avventure dei Nuovi Mutanti! Insieme agli X-Men visiteranno Asgard e sfideranno Loki nelle mitiche guerre ad Asgard! Tornati a casa, dovranno fare i conti con il nuovo mentore del gruppo… Magneto?! Ma gli Avengers non sono contenti di questo cambio al vertice! Le storie che hanno segnato l’epopea mutante, da leggere in parallelo a Marvel Integrale: Gli Incredibili X-Men!

X-MEN LEGENDS VOL. 3: MOSTRI

Autori: Chris Claremont, Bill Sienkiewicz, Louise Simonson, Walt Simonson

Giugno • 17×26, C., 104 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: X-Men Legends (2021) #10/12, Chris Claremont Anniversary Special (2020) #1

I grandi autori del passato ritornano per raccontare momenti mai visti della saga degli X-Men! Chris Claremont e Scot Eaton svelano l’origine di Excalibur. Dan Jurgens ci riporta agli anni 90 e racconta i piani segreti di Sinistro! Louise e Walt Simonson ci conducono tra i tunnel dei Morlocks! Inoltre: un inedito tributo ai cinquant’anni di carriera di Chris Claremont, con Bill Sienkiewicz e tanti altri!

KANG: IERI E PER SEMPRE

Autori: Stan Lee, Jack Kirby, John Buscema, Roy Thomas, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 184 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Thor (1966) #140, Avengers (1963) #69/71, #267/269, Incredible Hulk (1962) #135

Il Signore del Tempo visto in Loki torna con un vero e proprio greatest hits delle sue storie a fumetti! Scoprite con noi i momenti fondamentali della sua storia editoriale, a partire dallo scontro con Thor! Gli Avengers contro lo Squadrone Sinistro, nella sfida tra Kang il Conquistatore e il Gran Maestro! Inoltre Ravonna, Hulk e le storie firmate dai padri fondatori della Marvel!

WHAT IF? CLASSIC VOL. 2

Autori: Don Glut, Rick Hoberg, Jack Kirby, Sal Buscema, AA.VV.

Agosto • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: What If? (1977) #7/12

La storia la conosciamo, ma se qualcosa non fosse andato come sappiamo? Cosa sarebbe accaduto se Spider-Man non fosse stato Peter Parker? E se gli Avengers si fossero formati negli anni Cinquanta? Immaginate poi la mitica redazione Marvel vestire i panni dei Fantastici Quattro, o Rick Jones diventare… Hulk?! Il secondo volume della collana che esplora ogni possibilità dell’Universo Marvel, con un’avventura inedita in Italia!

MARVEL MASTERWORKS: I VENDICATORI VOL. 12

Autori: Steve Englehart, Roy Thomas, Bob Brown, John Buscema, AA.VV.

Ottobre • 17×26, C., 272 pp., col., con sovraccoperta • Euro 25,00

Contiene: Avengers (1963) #120/128, Captain Marvel (1968) #33, Giant-Size Avengers (1974) #1, Fantastic Four (1961) #150

Gli Avengers contro lo Zodiaco e le origini di Mantis! Cosa collega l’enigmatica eroina con uno dei più pericolosi gruppi di super criminali? Avversari del calibro di Thanos e di Ultron, e ospiti speciali come il primo Capitan Marvel, i Fantastici Quattro e gli Inumani. Inoltre: importanti rivelazioni sul passato di Scarlet e Quicksilver, e il matrimonio di quest’ultimo con Crystal!

MOON GIRL E DEVIL DINOSAUR: CATTIVA REPUTAZIONE

Autori: Brandon Montclare, Natacha Bustos

Luglio • 15×23, B., 264 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Moon Girl and Devil Dinosaur (2015) #25/36

Come farà a cavarsela Lunella Lafayette ora che ha rispedito Devil Dinosaur al suo posto nello spazio e nel tempo? Forse non sarà così difficile, visto che le basta un pezzo di sandwich avanzato per rimettere in riga la Cosa, la Torcia Umana e Silver Surfer! E se poi entra in scena anche Galactus, la situazione si fa decisamente interessante! Sono in arrivo problemi di portata cosmica!

RE CONAN 2

Autori: Jason Aaron, Mahmud Asrar

30 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: King Conan (2021) #2/3

L’ultima battaglia di Conan ai confini del mondo continua con ben due capitoli! Il Cimmero deve stringere un’empia alleanza se vuole continuare il suo viaggio sull’Oceano Occidentale! Dopo tutto questo tempo, Conan soccomberà al richiamo della stregoneria maledetta? E che ne sarà di suo figlio, il principe Conn, e del regno di Aquilonia

che si è lasciato alle spalle?

Le ristampe Panini Marvel di maggio 2022

