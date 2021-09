Le novità RW Goen e Real World di Ottobre 2021

Tramite la rivista Mega, sono state annunciate le uscite del prossimo mese per RW Goen e Rw Real World. Da segnalare il primo numero di L’Assistente del Mese, di 0 Man e il nuovo volume di Lockdown x School.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le novità Rw Goen di ottobre 2021

L’Assistente del Mese 1

di Tsubaki Izumi

13×18, B+sc, 200 pp, b/n € 3,95

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei. Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”. Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”. Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia… Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina.

0 Man 1

di Osamu Tezuka

15×21, B+sc, 600 pp € 17,95

Immaginate una specie intelligente, parallela a quella umana, che si è evoluta dagli scoiattoli anziché dalle scimmie. Una specie di esseri super-intelligenti, che aspettano nell’ombra e tramano per prendere il controllo dalle “scimmie evolute, esseri inferiori dediti alla guerra e alla violenza. Ma due eventi cambieranno tutto: prima la decisione di uno degli “0 Men” di iniziare una massiccia invasione contro gli umani, e, a opporsi a questa follia, il coraggio del giovane Ricky, uno “0 Man” che è stato cresciuto come un umano. Una nuova, straordinaria avventura del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione “GX”, integrale di grandissimo pregio.

Acquista La canzone di Apollo 1 di Osamu Tezuka su Amazon.

Golden Days 1

di Takao Shigeru

15×21, B+sc, 400 pp, b/n € 12,50

Soma Mitsuya ha 16 anni. Nonostante una madre nevrotica e iperprotettiva, cerca di dedicarsi anima e corpo allo studio del violino e ad accudire il nonno, costretto in ospedale. Improvvisamente le condizioni del nonno peggiorano, ma prima che il ragazzo possa fare qualcosa, un fortissimo terremoto sconvolge tutto. Al suo risveglio, Soma si ritrova misteriosamente nel Giappone del 1921… Una straordinaria opera, caposaldo del genere shonen ad opera del sensei Takao Shigeru, inaugura la nuova linea Academy: grande formato per grandissime emozioni.

Lockdown x School 6

di Michio Yazu, Nykken

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n € 6,95

Quarto giorno dell’assedio e la rivolta degli studenti sembra destinata al successo. Ma l’avanzata degli zombi dalla palestra rende di nuovo la situazione caotica. Mentre le forze

speciali continuano il loro attacco ai terroristi sopravvissuti, l’insegnante Kazama si trova faccia a faccia con Sakura… Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”.

UQ HOLDER! 23

di Ken Akamatsu

11×17, B+sc, 192 pp € 6,50

“Tu… non toccare il mio kurômaru!” Dopo aver sconfitto Baal, i membri della UQ Holder si concedono un meritato riposo. Tota invita Kuromaru a trascorrere una giornata con lui per rilassarsi, ma all’improvviso vengono attaccati da un clan di potenti cacciatori che considerano gli immortali i loro peggiori nemici!

Acquista UQ Holder 22 su Amazon.

Helk 2

di Nanao Nanaki

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col. € 6,50

Un eroe sconosciuto, un torneo mortale che deciderà il nuovo Re dei Demoni, mostri terrificanti dotati di poteri spaventosi… e tra loro un solo, misterioso umano: l’eroe Helck. Ma come può un misero essere umano competere contro esseri dotati di capacità sovrannaturali? Il mistero dietro i combattenti alati sta per essere svelato…

Momonokean L’imbronciato 2

di Wazawa Kiri

13×18 B+sc, 200 pp circa, b/n € 5,95

A soli 15 anni, Ashiya deve ora svolgere il suo primo incarico per conto dell’ombroso proprietario del Mononokean. Peccato che questo preveda avere a che fare con creature

sovrannaturali e a dover addirittura spostarsi… all’altro mondo?

Food Wars L’Etoile 7

di Yuto Tsukuda, Shun Saeki e Yuki Morisaki

11×17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter € 5,95

Il compagno di Anna, un maestro nella preparazione delle verdure, è gravemente malato. Così la donna chiede a Shinomiya l’impossibile: preparare un piatto che possa far tornare “il sorriso”. Quale sarà il gioiello culinario che Shinomiya preparerà per ringraziare i suoi due benefattori?

UQ HOLDER! 24

di Ken Akamatsu

11×17, B+sc, 192 pp € 6,50

Il clan dei Cacciatori ha trasformato Kuromaru in una spada! Sopraffatto dagli attacchi nonostante la sua semi-immortalità, Tota alla fine evolve a un livello superiore e vola in soccorso di Kuromaru. Usando il suo nuovo potere localizza il suo nemico: il mago dell’inizio. Manca poco alla fine del mondo. Per i membri della UQ Holder, è giunto il momento della battaglia finale!

LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA 10

di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

12,2×17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col € 7,54

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”! Nel decimo volume della serie, Nobunaga dovrà ricorrere a ogni mezzo per arrestare l’avanzata dell’esercito degli Imagawa… e svelare al mondo la verità sulla morte del padre.

LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA 11

di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

12,2×17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col € 7,54

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta

di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”! Ormai a capo del suo clan, Nobunaga deve ora intervenire per evitare un tradimento da parte dei suoi alleati.

Karakuri Circus 39

di Kazuhiro Fujita

12×17, B+sc, 192 pp, b/n € 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita. Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.

Karakuri Circus 40

di Kazuhiro Fujita

12×17, B+sc, 192 pp, b/n € 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita. Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.

Forza Genki 22

di Yuu Koyama

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n € 6,95

Noboru è ufficialmente diventato il campione del Giappone. E, dal canto suo, Genki non vuole essere da meno: per il suo prossimo incontro, fa un annuncio sorprendente. Il giovane pugile dal cuore gentile sarà capace di rispettare la promessa fatta? Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

Forza Genki 23

di Yuu Koyama

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n € 6,95

Noboru è ufficialmente diventato il campione del Giappone. E, dal canto suo, genki non vuole essere da meno: per il suo prossimo incontro, fa un annuncio sorprendente.

Il giovane pugile dal cuore gentile sarà capace di rispettare la promessa fatta?

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

Ridendo Tra Le Nuvole 2

di Karakara Kemuri

13×18, b+sc, 200 pp circa, b/n € 6,50

Undicesimo anno dell’era Meiji: portare le spade è proibito, e i samurai stanno lentamente scomparendo. Ma a molti questo cambiamento che sta attraversando tutto il Giappone non piace, e inevitabilmente i crimini aumentano. L’unica risorsa per preservare l’ordine è una prigione al centro di un lago, un luogo da cui non è possibile fuggire. L’unica via di accesso è attraverso l’acqua e ai tre fratelli della famiglia Kumo viene affidato il compito di traghettare i detenuti verso la loro nuova “casa”. Ma… è davvero solo questo che fanno?

Acquista il primo numero di Ridendo Tra le Nuvole su Amazon.

Una stanza di felicità 2

di Hakuri

12,2×17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n € 7,50

Una sfortunata ragazza viene rapita e impara per la prima volta cosa significa la parola “emozione”. Una felice convivenza tra una ragazza e il suo rapitore… che lei ha deciso di sposare. Tuttavia, appare un falso rapitore e una nuova minaccia di morte viene pubblicata con un video online. Da lì, la situazione inizia rapidamente a peggiorare. Non importa quanto il mondo lo neghi, tutto ciò che devi fare è essere felice con il tuo rapitore!

Called Game 2

di Izumi Kaneyoshi

12×17, B+sc, 192 pp, b/n € 6,50

Travestita da cavaliere della scorta, e con la cameriera Camilla a recitare la sua parte, la principessa Aruna si dirige verso il Regno E. Qui scopre che è in atto una terribile guerra tra le regine, con complotti e omicidi tra le cinque pretendenti. Nel mezzo degli intrighi, l’identità del misterioso Re di E viene finalmente svelata.

Acquista il primo volume di Called Game su Amazon.

IL SENTIERO DEI FIORI 16

di Ako Shimaki

11×17, B+sc, 192 pp, b/n € 6,95

“Ora ti mostrerò come sono stato cresciuto da mio padre!” Kyonosuke è pronto a esibirsi nel “Renjishi”, nel ruolo che avrebbe dovuto interpretare suo padre Sezaemon. Ma Ayame continua a non dirgli la verità, nonostante il ragazzo si impegni al massimo e si alleni ogni giorno. Una gentilezza per non ferire il suo cuore, ma arriva il giorno fatidico in cui le condizioni di Sezaoemon non possono più essere tenute nascoste… Ma Kyonosuke riuscirà lo stesso a salire sul palco? Questo è il pinnacolo degli shojo manga moderni, nell’ultimo, meraviglioso volume!

LA NUOVA VITA DI NINA 2

di Ako Shimaki

11×17, B+sc, 192 pp, b/n € 5,95

Aoyagi ha finalmente iniziato a uscire con il suo precedente amore, Atsurou. Ma, a causa del lavoro del padre, il ragazzo dovrà trasferirsi a Sapporo. Un’inaspettata riunione attende Aoyagi, comunque, che sta facendo di tutto per tenere a bada il bruciante desiderio di rivedere il ragazzo che ama.

ALICE MUSICAL ACADEMY 1

di Eri Sakonodo

11×17, B+sc, b/n € 5,95

Quando era ancora piccola, Hikari Andou ha perso il suo amato fratello maggiore, rapito dalla misteriosa Alice Academy. Dodici anni dopo, la ragazza ha la possibilità di entrare a sua volta nella scuola attraverso la Troupe dell’Opera di Alice per tentare di ritrovare il fratello. Inizia il meraviglioso spin-off di ALICE ACADEMY!

ALICE MUSICAL ACADEMY 3

di Eri Sakonodo

11×17, B+sc, b/n € 5,95

Siamo al gran momento: sul palco è prevista una romantica scena d’amore, con un appassionato bacio tra la stella dello spettacolo e il suo amato. Ma Toma non si trova da

nessuna parte, e ormai il tempo stringe… Si conclude l’appassionante spin-off di ALICE ACADEMY!

MOMOGUMI PLUS SENKI 12

di Eri Sakonodo

11×17, B+sc, 192 pp, b/n € 6.50

Ancora due demoni da catturare per cambiare il destino! Dopo aver catturato l’ultimo demone, Yuki inizia ad avvertire degli strani cambiamenti nel suo corpo… Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp. Da non perdere.

MOMOGUMI PLUS SENKI 13

di Eri Sakonodo

11×17, B+sc, 192 pp, b/n € 6.50

Yuki decide di sfidare i nuovi demoni a uno scontro 2 contro 2. E, dopo una sanguinosa battaglia, riceve un premio un oggetto… molto

fortunato. Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori

opere delle Clamp. Da non perdere.

NOBODY KNOWS 5

di Lee Hyeon-Sook

12×17, B+sc, 180 pp, b/n € 6.95

Ban ha una vita abbastanza normale, anche se i suoi genitori si sono separati. Almeno fino a quando sua madre, Eun-Joo, porta in casa improvvisamente Jin-Wan che lo presenta come “lontano parente”. Sennonché la madre evita sempre con la figlia di discutere dell’ospite. Che cosa succederà? E soprattutto, qual è la natura di Jin Wan? Che cosa lega il ragazzo biondo con i nostri protagonisti? Inizia così una miniserie piena di suspense e mistero.

KASAJIRO AFFERRATATAMI 2

di Koike Kazuo, Kojima Goseki

13×18, B+sc, 200 pp circa, b/n € 7.50

Dopo SAMURAI EXECUTIONER/Kubikiri Asa, un nuovo tassello si aggiunge all’incredibile affresco sul Giappone dell’era feudale creato dai mastri Koike e Kojima. In questa avvincente miniserie ritorna il poliziotto Kasajiro, detto “salta tatami”, alle prese con l’ex criminale, e moglie, Shinko. E non mancheranno neanche i cameo del “decapitatore” Yamada Asaemon, che continua a esercitare la sua sanguinosa professione in attesa del fatidico incontro con un “lupo solitario”…

Acquista il primo numero di Kasajiro Afferratatami su Amazon.

PRISON EXPERIMENT 3

di Kantetsu, Chiho Minase

15×21, B+sc, 200 pp, b/n € 7.50

Aya Kirishima, completamente in balia del suo carnefice, tenta una fuga disperata. L’evasione sembra riuscita, ma in realtà la ragazza sta solo ballando nel palmo della mano di Eyama. Messa di fronte alla terribile verità, il forte cuore di Aya sembra finalmente spezzarsi. Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.

SCHOOL LIVE 2

di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru

17,8×12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n € 6.50

Yuki, Kurumi, e Rie dello School Live Club continuano la loro vita quotidiana nella loro “scuola”, al riparo –almeno all’apparenza- da un mondo ormai collassato.

Ma perché il gruppo decide di fare “un’escursione” per assicurarsi nuove scorte, dietro suggerimento di Yuki?

MARUHAN IL MERCENARIO 8

di Kim Sung-jae, Kim Byung-jin

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n € 6,95

Direttamente dal duo creativo KIM Sung-jae, KIM Byung-jin, che ha dato vita al manhwa coreano più amato e venduto nel mondo, Chonchu, arriva un nuovo capitolo del fantasy che ha stracciato molti record di vendita in Corea e in Francia: Maruhan, il Mercenario! Nell’antica era del supercontinente, dove non esistevano barriere tra Est e Ovest, la razza umana deve contrastare l’invasione delle Bestie Demoniache, che hanno rotto il secolare patto di non aggressione. Disperati, gli umani organizzano un esercito con lo scopo di uccidere Rhode, il Re delle Bestie Demoniache. Il destino degli uomini è in mano a Maruhan, il mercenario dell’Oscurità! Sangue e onore in un manga disegnato magistralmente, e altrettanto magistralmente sceneggiato! Un titolo intenso, che piacerà a tutti gli amanti dei fantasy drammatici come Berserk o l’Attacco dei Giganti!

BASTARDO 2

di Carnby Kim, Youngchan Hwang

15×21, B+sc, 200 pp, col € 12,50

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei. Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”.

Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”.

Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia… Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a

tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina.

LA CORTE DEI DEMONI 1

di Ichiko Ima

12×17, B+sc, 200 pp, b/n+col. € 6,50

Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere

attorno a questi due, ed è loro compito arrivare in fondo a questi misteri. Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni “non di questo mondo”. Il vincitore dell’Excellence Price del Japan Media Art festival, con record di vendita di oltre 5 milioni in Giappone, arriva in Italia sotto il segno di Goen.

LA CORTE DEI DEMONI 2

di Ichiko Ima

12×17, B+sc, 200 pp, b/n+col. € 6,50

Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere

attorno a questi due, ed è loro compito arrivare in fondo a questi misteri. Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni “non di questo mondo”. Il vincitore dell’Excellence Price del Japan Media Art festival, con record di vendita di oltre 5 milioni in Giappone, arriva in Italia sotto il segno di Goen.

Karnevla 26

di Touya Mikanagi

13×18, B+sc, b/n, 208 pp € 7,50

Durante la battaglia con Munavia, uno dei Neuvera, Yogi riesce a distruggere la fonte di potere di Fireless. Ma nello scontro, anche lui subisce un colpo fatale…

Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.

Le novità Rw Lineachiara di ottobre 2021

SULLE ORME DI DRACULA

di Yves H., Hermann, Dany, Séra

24×32, C, 320 pp, col. € 39,95

Sei un fan di Dracula? Sei incuriosito dalla vita tumultuosa di Vlad l’Impalatore, o sei affascinato dalla figura letteraria del Conte Dracula, l’anima tormentata creata da Bram Stoker, e da quella magnifica terra di leggende e superstizioni che è la Romania? Le tre avventure firmate Yves H. e messe in immagini da Hermann, Dany e Séra ti porteranno ai confini della storia e della leggenda, dove è nato il mito. Ognuna di queste storie è completata da un’originale postfazione, illuminata da opere inedite dei tre artisti. E, alla fine del libro, è presente una guida documentata e splendidamente illustrata che vi invita in un viaggio all’interno del mito, dalle profonde foreste della Transilvania ai cimiteri del New England, passando per le nebbie della “Scozia”. Un capolavoro imperdibile in un’edizione di eccezionale qualità.

Le novità Rw Real World di ottobre 2021

JOHNNY NEMO

di Peter Milligan, Brett Ewins

16,8×25,6, C, 160 pp, col. € 19,50