Attraverso il catalogo Preview 71 sono state rese note le novità Sergio Bonelli Editore di novembre 2021. Da segnalare l’attesissimo FLASH E ZAGOR – LA SCURE E IL FULMINE, e la ristampa di TEX – IL CAVALIERE SOLITARIO di Joe Kubert. In partenza anche due nuove testate SUPER TEX e NICK RAIDER.

Scopriamo insieme tutti gli albi e i volumi previsti per il nono mese dell’anno. Ricordandovi che potete visionare le novità previste a ottobre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Sergio Bonelli Editore di ottobre 2021

FLASH E ZAGOR – LA SCURE E IL FULMINE

di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo e Davide Gianfelice

160 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

€ 24,00

Dopo l’esordio del numero di presentazione, arriva il volume completo della storia speciale che vede uniti lo Spirito con la Scure e il velocista dell’universo DC Comics. Il team-up tra Zagor e Flash ci condurrà nel cuore della foresta di Darkwood in una prospettiva del tutto inedita. Primo frutto dell’eccezionale progetto in cui gli Eroi bonelliani incontrano quelli dell’universo DC, a cui seguiranno altri sorprendenti incontri.

Recuperate Flash/Zagor 0 su Amazon.

IL CONFINE 08 – RITORNO

di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo e Bruno Cannucciari

80 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

€ 16,00

Nuovo appuntamento con Il Confine e con la sua trama sospesa tra intrigo e mistero, fantastico e indagine sociale. Un volume cartonato a colori, arricchito da una sezione extra che esplora i retroscena della serie. Dalla profondità dei boschi emergono le figure delle ragazze e dei ragazzi scomparsi, ma le loro vite sono spezzate e le loro menti sono altrove. L’improvvisa apparizione getta il Paese nel panico e, mentre Laura finalmente può dimostrare alla polizia che le sue intuizioni erano corrette, Aurelio fa la sua mossa, frapponendosi tra la donna e i ragazzi. Ma cosa vuole ottenere? E perché chi abita nei boschi ha atteso così pazientemente per far scattare la propria trappola?

DYLAN DOG 423 – La stanza del guerriero

di Carlo Ambrosini e Gabriele Ornigotti

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

La giovane Leida si rivolge a Dylan perché, da qualche tempo, sinistre creature antidiluviane compaiono nottetempo nella sua casa per poi sparire improvvisamente nel nulla. Per risolvere il caso, l’Inquilino di Craven Road deve scoprire cosa le collega a una vicenda, risalente a molti secoli prima, riguardante un giovane guerriero cimbro in fuga da un violentissimo assalto alla sua orda da parte dell’esercito romano.

DYLAN DOG COLOR FEST 39

La colazione dei campioni di Officina Infernale

Gore Mansion di Spugna

Il teatro dei demoni di Jacopo Starace

96 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 5,90

Ti guardi allo specchio. Vedi un rottame. Troppo Alcol. Troppe sigarette. Troppe pastiglie. Troppo dolore. Ma devi continuare a vivere… Ti chiami Dylan Dog e sei l’Indagatore dell’Incubo! L’Inquilino di Craven Road si risveglia in un fetido sotterraneo sconosciuto. Presto, cominciano a emergere dall’oscurità terrificanti creature che dopo averlo morso gli provocano spaventose mutazioni fisiche… Cosa ci fa Dylan Dog su un palcoscenico che riproduce la sua abitazione? Chi sono i personaggi che si avvicendano sulla scena? E perché è convinto di essere tra le rassicuranti pareti di casa sua?

MORGAN LOST SCREAM NOVELS 5 – Il re delle mosche

di Claudio Chiaverotti e Nicolò Assirelli

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Un feroce assassino lascia tra i denti delle sue vittime le fotografie in bianco e nero di donne sconosciute. Il killer indossa una maschera da maiale con occhi malvagi cucita in tela rattoppata, come il Re delle mosche di una fiaba nera dei Balcani: il Signore della paura, con il corpo brulicante di insetti… Continua la nuova stagione di Morgan Lost, il grande cacciatore di serial killer!

NATHAN NEVER – Uniti per il pianeta

di Bepi Vigna, Germano Bonazzi, Marco Foderà e Fabio Grimaldi

112 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

€ 18,00

Una straordinaria avventura a tema ambientale, realizzata in collaborazione con il Ministero per la Transizione Ecologica, per sensibilizzare i lettori sul problema del climate change. Nel futuro di Nathan Never, le conseguenze del cambiamento climatico, apparentemente risolte, tornano a galla con devastante drammaticità. Per scongiurare un disastro globale, l’Agente Alfa viaggerà nel tempo per raggiungere l’Amazzonia degli anni Cinquanta e la New York degli anni Ottanta. Con l’aiuto di Mister No e Martin Mystère riuscirà a salvare il futuro del pianeta Terra?

DRAGONERO IL RIBELLE 25 – Il cammino verso il nulla

di Luca Barbieri, Salvatore Porcaro e Alex Massacci

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

È necessario rinsaldare le vecchie alleanze, per sferrare un attacco all’impero di terrore creato da Leario… Ma al concilio manca una vecchia amica di Ian: Sheda. Corrono voci di una terribile minaccia per la sua casata e la vita stessa della donna… sarà più forte la voce del dovere o quella dell’amicizia, che lo spinge invece a correre in soccorso di Sheda? Luca Barbieri porta i lettori nel misterioso Oriente, ricco di fascino… e di mortali insidie! Ai disegni, Salvatore Porcaro e Alex Massacci, impareggiabili nel districarsi fra picchi montani e feroci battaglie nella nebbia!

SPECIALE DRAGONERO 9 – I figli del mito

di Luca Enoch, Cristiano Cucina e Vincenzo Riccardi

128 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 7,90

Sono terribili e feroci, e forse mai esistiti… sono gli animali fantastici che popolano l’Erondár! Gmor, nel corso della propria vita, ne ha affrontate alcune, riuscendo a sopravvivere: in che modo? Le cronache che l’anziano orco redige narrano di quattro pericolosissimi incontri: un ciclope, un minotauro, una lamia e un basilisco, nomi carichi di minacce per chi ha la sventura di incrociarne la strada! Lo speciale Dragonero raddoppia, con una storia firmata Luca Enoch, che fornisce un inedito scorcio del ricco bestiario erondariano!

NATHAN NEVER 366 – Mr. Perfect

di Michele Medda, Guido Masala ed Elena Pianta

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

I robot C-20 denominati “Mr. Perfect” sono l’orgoglio di Claire Curtis, che li ha ideati appositamente per una clientela femminile. Ma quando Claire chiede a Nathan di indagare sullo strano malfunzionamento del C-20 chiamato Kevin, le cose prendono una piega inaspettata: Patricia, la proprietaria di Kevin, muore assassinata. È possibile che sia stato Kevin a ucciderla? E, se sì, per quale ragione lo avrebbe fatto?

CHANBARA – I fiori del massacro

di Roberto Recchioni e Andrea Accardi

128 pagine – 22 x 30 cm, B/N, cartonato

€ 18,00

Nella collana che raccoglie tutte le storie di Chanbara, in attesa degli inediti episodi in arrivo l’anno prossimo, riproponiamo il secondo volume dedicato dai creatori della serie, Roberto Recchioni e Andrea Accardi, ai samurai e alla loro violenta e suggestiva epopea ambientata nel Giappone del XVII secolo. La nobile Jun ha visto il padre morire suicida per il proprio onore, denunciando la corruzione della corte. Di fronte al suo sangue, i dignitari e il daimyo hanno, però, riversato solo scherno e disprezzo… Prima che lei stessa soccomba alla vergogna e all’autodistruzione, la voce del samurai errante Ichi si alza per consigliarla: chi ride davanti all’altrui sacrificio non merita il trionfo, ma piuttosto di assaggiare la spada della vendetta!

Il metodo del coccodrillo

di Maurizio de Giovanni, Alessandro Di Virgilio e Massimo Bertolotti

160 pagine – 19 x 26 cm, B/N, cartonato

€ 21,00

Il graphic novel ispirato al romanzo che ha dato origine alla serie di Maurizio de Giovanni I bastardi di Pizzofalcone. La prima apparizione dell’ispettore Lojacono in un noir teso e drammatico. Un freddo e spietato killer si aggira per le strade di Napoli. Sulle sue tracce si mette l’ispettore Giuseppe Lojacono, appena trasferito dalla Sicilia per punizione. Un pentito lo ha accusato di collaborare con la mafia e lui ha perso ogni cosa: il lavoro, la moglie, la figlia. Ma il suo talento per le indagini gli permette di rientrare in gioco.

TEX – IL CAVALIERE SOLITARIO

di Claudio Nizzi e Joe Kubert

240 pagine – 28 x 37 cm, B/N, cartonato

€ 34,90

Dopo Claudio Villa e Magnus, presentiamo un altro grande disegnatore pescato dalla prestigiosa collana dei “Texoni”: Joe Kubert, che nel pieno della sua maturità artistica realizza questo lungo romanzo western, scritto da Claudio Nizzi. Nato a Jezierzany, in Polonia, nel 1926, Joe Kubert emigra presto a Brooklyn con la famiglia, iniziando a pubblicare giovanissimo. Maestro indiscusso del fumetto americano e ispirazione per generazioni di autori in tutto il mondo, Kubert ha cavalcato tutti i generi dell’Avventura, lasciando sempre il segno.

LE STORIE CULT 109 – Il Cavaliere Nero

di Gianluigi Bonelli e EsseGesse

128 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Mantenere l’ordine non è facile come sembra, lungo le tortuose ferrovie del selvaggio West. Ma quando a impugnare la Colt è un inflessibile tutore della legge come Frisco Smith, tutto finirà col prendere il binario giusto! Un’avventura e un personaggio indimenticabili, usciti dalla penna di Gianluigi Bonelli per i pennelli di Sinchetto, Guzzon e Sartoris, alias… Esse- Gesse!

JULIA 278 – Il ragazzo del fiume

di Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero e Lorenzo Bovo

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Damon Haley, sedici anni, un ragazzo sensibile, figlio e studente modello, si è gettato nel Marigold ed è morto annegato. Apparentemente non aveva problemi e non aveva mai lasciato trapelare intenti suicidi, ma Julia sospetta che sia stato istigato…

TEX CLASSIC 122 6 123 – La morte verde & Nelle viscere della terra

di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 3,50 cad

Nella Valle della Luna, Ben Rufus, un minatore vecchio amico di Tex, ha appena acquistato una miniera “maledetta”: i precedenti proprietari sono misteriosamente deceduti o scomparsi e gli Apaches della zona parlano di “morte verde” e di un uomo dalla strana pelle! Mano Gialla definisce quest’uomo misterioso, che sfrutta i guerrieri indiani per estrarre rocce radioattive dalle viscere della terra, “Figlio del Grande Spirito giunto dal cielo su una piccola luna”…

SUPER TEX 1 – Oklahoma!

di Giancarlo Berardi e Guglielmo Letteri

144 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 4,40

Una nuova collana mensile per il ranger creato da G. L. Bonelli che ripropone, tutte a colori, le storie apparse al di fuori della serie regolare. Si comincia con la prima parte di un grande classico: quell’Oklahoma! di Giancarlo Berardi e Guglielmo Letteri, che, quando uscì come Tex Maxi n.1 nel 1991, Sergio Bonelli definì “una storia speciale”. Il primo albo eccezionalmente di 144 pagine, dal 2 in avanti si passa a 112.

NICK RAIDER 01 (DI 10) – Trent’anni dopo

di Claudio Nizzi e Giovanni Freghieri

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Un paparazzo viene ucciso misteriosamente. Nick Raider e il suo collega Richard Varelli cominciano le indagini che, tra inseguimenti e colpi di scena, li porteranno a un imprevisto finale. Un caso per la Squadra Omicidi ambientato prima del numero uno originale di Nick Raider (1988), che introduce una nuova serie di avventure che ci porteranno fino ai giorni nostri… e a nuove sorprese! Una nuova testata mensile per il detective creato da Claudio Nizzi! Nel primo numero una medaglia in omaggio.

ATTICA 6 – Il segno di uno sbaglio

di Giacomo Keison Bevilacqua

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Anche la Guida è stata ritrovata, ma il Cacciatore riesce a raggiungerli… uno scontro all’ultimo colpo permetterà ai quattro simboli di sopravvivere e partire alla volta di Attica? Prosegue l’avventura dei nostri eroi ragazzini. Spinti da un ideale di libertà che comprendono a fatica, la loro strada di avvicinamento ad Attica è piena di sorprese…

DAMPYR 260 – La storia di Jack Lantern

di Nicola Venanzetti e Michele Cropera

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Autunno, le foglie cadono, le giornate si accorciano, il buio si prende gran parte del giorno… E la calda luce di una lanterna non è faro di speranza, ma fonte di infinito orrore! Harlan e Kurjak sulle tracce di un circo itinerante in Irlanda scopriranno qual è la terribile verità dietro la leggenda di Jack Lantern!

MARTIN MYSTÈRE 381 – Tutta la verità

di Enrico Lotti, Alessandro Mainardi e Alfredo Orlandi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Prosegue e si conclude l’indagine di Martin Mystère sulla causa della misteriosa “epidemia di previsioni”. Giunto in Scozia insieme a Java alla ricerca di risposte e a una “cura” per Diana, il Detective dell’Impossibile si ritrova in un ambiente reticente e poco disposto a fornire informazioni. L’unica persona che potrebbe saperne di più è morta in circostanze misteriose. Solo Thomas “il rimatore” conosceva la verità? Una pericolosa caccia al tesoro che inizia nelle brughiere della Scozia e si conclude nelle paludi delle Everglades…

ZAGOR MAGAZINE 2021 – Zagor 60

di Guido Nolitta, Gallieno Ferri, Moreno Burattini, Arturo Lozzi, Jacopo Rauch e Walter Venturi

176 pagine – 16 x 21 cm, colore e B/N, brossurato

€ 8,50

Nel giugno 1961, giunge in edicola un insolito eroe creato da Guido Nolitta (alias Sergio Bonelli) e realizzato graficamente da Gallieno Ferri. Si chiama Zagor ed è un giustiziere dalla casacca rossa, che regna su Darkwood, un’immensa foresta dove sono di casa l’Avventura, il Mistero, l’Orrore, il Fantastico. Per festeggiare i suoi sessant’anni, ecco un Magazine che svela ogni segreto dello Spirito con la Scure, con due storie inedite e complete!

STORIA DEL WEST 32 – Abilene

di Gino D’Antonio e Renato Polese

96 pagine – 19 x 27 cm, colore, brossurato

€ 6,90

Dopo la fine della guerra, gli allevatori del Texas come Pat McDonald sono pieni di bestiame che nessuno acquista. Ma in Kansas un imprenditore lungimirante, Joseph McCoy, vuole fare di Abilene un punto di raccolta per la vendita al Nord. Pat, il figlio Ben e un paio di vecchi amici non perdono l’occasione, e affrontano un percorso di centinaia di miglia alla guida di una mandria semiselvaggia…

ZAGOR CLASSIC 33 – Lo spirito del lago

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 3,90

Zagor deve mantenere la promessa e liberare Tawar, lo stregone che gli aveva salvato la vita. Si reca così al villaggio dei Tunican, scoprendo che Mister-Mister, eletto nuovo capo, volendo vivere alla maniera dei bianchi e influenzato da due avidi cacciatori d’oro, ha deciso di profanare il piccolo lago sacro per recuperare antichi manufatti preziosi!

TEX 732 – Alla ricerca delle navi perdute

di Mauro Boselli e Giovanni Bruzzo

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato,

€ 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 474 – Uno sceriffo nei guai

di Mauro Boselli e Guglielmo Letteri

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato,

€ 4,40

TEX WILLER 36 – La diligenza dell’oro

di Jacopo Rauch e Roberto De Angelis

64 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 3,50

TUTTO TEX 607 – La valle degli dei

di Mauro Boselli e Yannis Ginosatis

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40