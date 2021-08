Attraverso il catalogo Preview 710 sono state rese note le novità Sergio Bonelli Editore di ottobre 2021. Da segnalare ben 3 nuove serie da libreria in partenza: Nero, 10 Ottobre, La Divina Congrega. Sembra in volume da segnalare TEX – MATADOR e Zagor contro Hellingen Volume 3 – Terrore dal sesto pianeta. In edicola invece troveremo GRANDI STORIE 1: ZAGOR – Comancheros e TEX STELLA ORO 33 – Snakeman di Mauro Boselli e Enrique Breccia.

Scopriamo insieme tutti gli albi e i volumi previsti per il nono mese dell’anno. Ricordandovi che potete visionare le novità previste a settembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Sergio Bonelli Editore di ottobre 2021

Nero Volume 1 – Così in Terra

di Emiliano Mammucari e Matteo Mammucari

80 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

€ 17,00

Emiliano Mammucari, di nuovo in coppia con il fratello Matteo dopo l’esperienza della miniserie Orfani: Terra, dà vita a una saga avventurosa in più volumi. La storia di due guerrieri, uno arabo e uno cristiano, che combattono fianco a fianco per fronteggiare una misteriosa e terribile minaccia che incombe sull’umanità intera. Sullo sfondo storico delle Crociate si muovono le vicende dei nostri personaggi, che mescolano elementi dell’immaginario favolistico mediorientale – geni, spiriti, magia ancestrale – al mondo cupo e avventuroso del medioevo cristiano, con battaglie campali, epiche sfide, condottieri, monaci, trafficanti e giovani paladini in cerca di fortuna.

10 Ottobre Volume 1

di Paola Barbato e Mattia Surroz

72 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

€ 16,00

In un mondo dove non esistono più disuguaglianze, povertà e malattia, vige una sola legge: la regolamentazione della morte. Si nasce come prodotti di laboratorio, con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le età limite possibili e nessuno conosce la propria. Richie sa che potrebbe morire il 10 ottobre, giorno del suo undicesimo compleanno. Ma incontra un misterioso gruppo di persone che ha un piano per far saltare il sistema di pianificazione della morte, in nome di qualcosa che tutti hanno dimenticato: la libertà… La nuova serie di Paola Barbato con i disegni dal tratto efficace e ricco di atmosfere di Mattia Surroz. Suspense e colpi di scena per un racconto drammatico e senza via di scampo, che cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina.

La Divina Congrega Volume 1 – La Diritta Via

di Marco Nucci, Giulio Antonio Gualtieri, Giorgio Spalletta, Matteo Spirito, Francesco Segala

72 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

€ 16,00

Un gruppo di giovani autori per una serie tutta nuova. Ai testi due dei migliori sceneggiatori della nuova generazione, Marco Nucci, ormai una presenza costante sulle pagine di Topolino, e Giulio Antonio Gualtieri, noto anche ai lettori di Dampyr; e ai disegni e colori una squadra d’eccezione composta da Giorgio Spalletta, Matteo Spirito e Francesco Segala. Sul finire del ’400, l’Inferno è al limite della sua capienza e a Lucifero resta un’unica soluzione: spalancare i cancelli e invadere il regno dei Vivi! Un uomo che in passato visitò le Malebolge si oppone al piano infernale: Dante Alighieri. Ma per riuscirci dovrà riunire i soggetti più incredibili dell’Italia rinascimentale: Leonardo Da Vinci, Lorenzo il Magnifico, il cimmero Otello, la Venere di Botticelli, Cristoforo Colombo e la maga Circe!

IL COMMISSARIO RICCIARDI – ANIME DI VETRO

di Maurizio de Giovanni, Claudio Falco e Luigi Siniscalchi

192 pagine – 19 x 26 cm, colore, cartonato

€ 22,00

Nuovo appuntamento con le avventure del Commissario Ricciardi. L’avvocato Ludovico Piro viene trovato ucciso alla scrivania del suo studio. Del delitto si è autoaccusato il conte Romualdo di Roccaspina, ma la moglie Bianca è convinta della sua innocenza, e per questo chiede a Ricciardi di riaprire il caso. Il poliziotto, sempre più solo, fragile e disperato entra nel mirino della polizia segreta fascista che da tempo lo sta sorvegliando.

TEX – MATADOR

di Mauro Boselli e Aldo Capitanio

240 pagine – 22 x 31 cm, colore, cartonato

€ 27,00

La strenna di Tex, l’inconfondibile volume dal dorso rosso, quest’anno vede il mondo del selvaggio West del Ranger e dei suoi pards incrociare il mondo crudele e spietato delle corride e l’ambiente altero della nobiltà messicana, la cui arroganza non è da meno di quella degli antichi hidalgos. Una storia scritta da Mauro Boselli per le matite di un Maestro del fumetto quale Aldo Capitanio.

Zagor contro Hellingen Volume 3 – Terrore dal sesto pianeta

di Guido Nolitta, Gallieno Ferri e Franco Bignotti

432 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 16,00

Terzo volume della serie dedicata al nemico numero uno di Zagor: Hellingen, il geniale scienziato pazzo e malvagio inventore con la volontà perversa di dominare il mondo. Rinchiuso nel centro scientifico di Skylab, il professor Hellingen riesce a fuggire con l’aiuto degli Akkroniani, mostruosi alieni giunti dallo spazio. Hellingen vuole conquistare il mondo con il loro aiuto e sembra che nessuno riesca a contrastarli…

Recuperate la nostra recensione del primo volume e acquistatelo su Amazon.

DYLAN DOG 422 – Il momento Blu

di Andrea Cavaletto e Christopher Possenti

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Dylan Dog deve recuperare Avril, la figlia dell’attuale fidanzata, in una scuola internazionale situata in un suggestivo isolotto. La ragazzina non manca di prendersela con l’Indagatore dell’Incubo, aspettandosi, invece del suo arrivo, quello della madre, mentre nell’ombra un paio di studenti, in apparenza disagiati, stanno preparando una strage ai danni dell’istituto…

DYLAN DOG OLDBOY 9

I figli dell’illusione

di Paola Barbato e Gianluca Acciarino

Lei abita ancora qui

di Gigi Simeoni

192 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 6,90

Devin Cross è un illusionista. I suoi figli sono stati fatti sparire da lui: torneranno nel corso di un clamoroso spettacolo di magia, nella notte di Halloween… A Dylan il compito di scoprire quale destino attende realmente i due ragazzi! Sir Robert Stafford si aggirava nel parco della sua villa, in preda a uno dei suoi soliti, atroci attacchi di panico finché, dopo essere stata da lui stesso invocata, un’oscura presenza non gli si è avventata addosso…

MORGAN LOST SCREAM NOVELS 4 – La donna che sorride

di Claudio Chiaverotti e Matteo Mosca

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Morgan Lost, in un piccolo paese della Toscana, agli inizi del quindicesimo secolo (!), dà la caccia a un assassino che, tra gli altri, ha ucciso la nobildonna Ludovica Bianca Sforza, dopo averla ritratta in un dipinto che ha chiamato Monna Lisa. Il serial-killer è un inventore geniale e feroce, forse il più grande mai esistito… Mastro Leonardo da Vinci!

DAMPYR 259 – L’occhio dell’inferno

di Mauro Boselli, Marco Febbrari, Majo e Dario Viotti

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Chi si nasconde sotto l’elmo del templare oscuro? Qual è il filo rosso sangue che collega Daniel, un giovane studente francese, e massacri avvenuti al tempo delle crociate in Terra Santa? Il Barone dell’Inferno Vassago è tornato… E qualcuno di molto potente tesse una trama di morte nella quale anche il Dampyr inevitabilmente dovrà rimanere invischiato!

DAMPYR SPECIALE 17 – Il codice Ferrucci

di Moreno Burattini e Fabrizio Russo

160 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 7,40

Harlan Draka torna a Firenze e ritrova il professor Alessio Montanari, che già gli aveva fatto da guida nei gironi danteschi oltre La porta dell’inferno. Questa volta la minaccia è legata a una nuova sezione deviata dei Lupi Azzurri decisa a impossessarsi di un’arma andata perduta durante la Battaglia di Gavinana, il 3 agosto 1530, l’evento che mise fine, con la morte del condottiero Francesco Ferrucci, all’assedio di Firenze iniziato l’anno precedente, riportando i Medici al potere…

DRAGONERO IL RIBELLE 24 – Una ferita nella terra

di Luca Enoch e Lorenzo Nuti

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Nella desolazione di ghiaccio delle terre dei Draghi, si apre un varco per il mondo infernale degli abominii! Per chiudere questo pozzo di nera tenebra, è necessario l’aiuto di tutti: il braccio di Gmor, le frecce di Sera, l’astuzia di Myrva e il coraggio di Ian! Ma anche la saggia ed esperta guida di Alben. Però è possibile che tutto questo non sia sufficiente… Forse sarà necessario l’intervento di qualcuno che, da tempo, si è nascosto nell’ombra… di qualcuno trasformatosi da leale amico in irriducibile avversario… di qualcuno che, per questa volta, dovrà lasciarsi alle spalle l’odio e allearsi con la compagnia dei nostri eroi!

ATTICA 5 – La guida

di Giacomo Keison Bevilacqua

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

È giunto il momento di rintracciare la Guida! Gli indizi di Esse ci portano a New York… Ma chi è? E sarà davvero disposto a intraprendere il viaggio verso Attica, sfuggendo ancora una volta a Humbert, il Cacciatore?

MARTIN MYSTÈRE 380 – La ballata di Thomas il rimatore

di Enrico Lotti, Alessandro Mainardi e Alfredo Orlandi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Un’inquietante “epidemia” di previsioni mortali colpisce residenti e passanti di Washington Mews, dove abita Martin Mystère, non risparmiando neppure la povera Diana. A caccia di una spiegazione allo strano fenomeno di preveggenza di massa, il Detective dell’Impossibile risale al cantiere di un nuovo centro commerciale nella Grande Mela, dove l’eccentrico imprenditore Donald Molony vuole collocare anche una autentica chiesa scozzese, smontata e trasportata pezzo per pezzo…

NATHAN NEVER 365 – Nebbia

di Giovanni Eccher e Mario Jannì

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

L’ambasciatore Gordon Foreman è la nuova superstar della squadra diplomatica di Solomon Darver, abile mediatore che è riuscito a instaurare un proficuo scambio perfino con le oligarchie marziane. Guai se l’opinione pubblica venisse a scoprire che si tratta in realtà di un sofisticato androide, in cui sono state riversate le esperienze dei più grandi diplomatici della storia umana… Ma non è questo l’unico segreto che Gordon nasconde: preoccupato per le sue frequenti fughe notturne, Darver decide di chiedere a Nathan e a Sigmund di scoprire cosa accade durante questi continui blackout di controllo…

JULIA 277 – Nel nome del padre

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Luigi Pittaluga

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Romy Horowitz è una “donna in carriera”. Una brillante principessa del foro, che ha dedicato tutta la vita alla realizzazione professionale, trascurando quella privata. Con Tina Davis, nota giornalista televisiva, e Julia, la criminologa di Garden City, formano un trio inossidabile, le uniche del giro di amiche rigorosamente senza figli. Romy, però, ha deciso di capitolare per prima facendo ricorso alla fecondazione artificiale. Il giorno del parto, al suo cellulare arrivano messaggi di minacce: “Sono il padre, voglio quello che mi spetta”.

LE STORIE CULT 108 – L’uomo del deserto e L’uomo di Rangoon

di Gino D’Antonio e Ferdinando Tacconi

112 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 4,50

Dalla Prima guerra mondiale alla Seconda, dai cieli arroventati dei deserti mediorientali alle nebbie della Birmania… tornano due storie – e due straordinari protagonisti – della leggendaria collana Un Uomo un’Avventura, voluta da Sergio Bonelli alla fine degli anni ’70. Tra battaglie, amori e straordinari affreschi storici, l’opera di due grandi firme della letteratura disegnata!

ROMANZI A FUMETTI 44 Il Commissario Ricciardi – Vipera

di Maurizio de Giovanni, Sergio Brancato e Lucilla Stellato

160 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 8,90

Manca poco alla Pasqua e le indagini di Ricciardi si concentrano sul delitto di Maria Rosaria Cennamo, soprannominata “Vipera” dai clienti. Chi ha soffocato con un cuscino la donna che faceva sognare nella sua camera tutti gli uomini di Napoli? E mentre il commissario cerca di dare un volto all’assassino, deve anche salvare la vita al suo amico, il dottor Bruno Modo, ficcatosi in un brutto guaio. Un’avventura drammatica dedicata agli amori impossibili, in cui non è prevista alcuna resurrezione.

STORIA DEL WEST 31 – L’urlo degli Apaches

di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio

96 pagine – 19 x 27 cm, colore, brossurato

€ 6,90

In missione nel Nuovo Messico per conto di Pinkerton, Bill Adams ritrova per caso il vecchio amico Abele. I due incappano nel 3° reggimento volontari a cavallo al comando del Generale West, determinato a fare i conti una volta per tutte con gli Apaches che dominano la regione.

TEX CLASSIC 120 E 121 – La rocca del leopardo/La rivincita di Kit

di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 3,50 cad.

Il trafficante d’armi Harry Madison viene arrestato , mentre Tex recupera il Totem della pace dei Mohicani, scongiurando così la rivolta indiana fomentata dal Grande Re… Piccolo Falco, però, viene catturato e, per liberarlo, Aquila della Notte decide di assaltare il castello del Leopardo Nero alla testa di un nutrito esercito indiano…

ZAGOR CLASSIC 32 – Giustizia!

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 3,90

Zagor viene ingiustamente accusato di furto e condannato ai lavori forzati. A seguito di un fallimentare tentativo di evasione, il dottor Hogan, che crede alla versione dello Spirito con la Scure, idea uno stratagemma per permettergli di recuperare la libertà.

ZENITH 725/ZAGOR 674 – Non-morti

di Jacopo Rauch e Walter Venturi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER EXTRA 3 (DI 3) – Chiricahuas!

di Mauro Boselli e Stefano Andreucci

80 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 3,50

TEX 731 – Dietro la maschera

di Antonello Paolo Rizzo, Pasquale Ruju e Michele Benevento

112 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 473 – La lunga pista

di Mauro Boselli e Guglielmo Letteri

112 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 4,40

TEX STELLA ORO 33 – Snakeman

di Mauro Boselli e Enrique Breccia

48 pagine – 21 x 30 cm colore, cartonato

€ 9,90

TEX WILLER 35 – Lo sceriffo di Tubac

di Jacopo Rauch e Roberto De Angelis

64 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 3,50

TUTTO TEX 606 – Caccia infernale

di Mauro Boselli e Yannis Ginosatis

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

GRANDI STORIE 1: ZAGOR – Comancheros

di Mauro Boselli e Stefano Andreucci

288 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 8,90