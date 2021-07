Attraverso il catalogo Preview 69 sono state rese note le novità Sergio Bonelli Editori di settembre 2021. Da segnalare il secondo volume della riproposizione integrale de Il Pianeta dei Morti e il nuovo Dylan Dog Speciale che continua la saga di Alessandro Bilotta, sempre per i volumi da segnalare i nuovi cartonati dedicati a Dragonero e Zagor e un brossurato dedicato a Mister No.

Scopriamo insieme tutti gli albi e i volumi previsti per il nono mese dell’anno. Ricordandovi che potete visionare le novità previste ad agosto 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Sergio Bonelli Editore di settembre 2021

Morgan Lost Scream Novels 3 – Gli Inganni della Luna

di Claudio Chiaverotti e Matteo Mosca

64 pagine – 17 x 23 cm B/N, brossurato € 4,40

Moon è bellissima e un po’ folle, e vive con il padre ammalato di cuore. Moon nasconde un segreto, celato in una filastrocca inquietante recitata da una voce nel buio: “gufonebbia, rosabionda / nella notte buia e tonda / sta arrivando un’assassina / con il cuore di bambina”. Moon è dolcissima e sola. Attento, Morgan Lost, gli inganni della Luna possono uccidere… Continua la nuova stagione del grande cacciatore di serial killer!

I Racconti di Domani – Ammazzando il Tempo

di Tiziano Sclavi e Davide Furnò

64 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato, € 19,00

Cosa nasconde il misterioso volume che Dylan Dog ha trovato nel negozio di robivecchi Safarà? Hamlin, il beffardo e luciferino gestore del negozio, glielo descrive come “una raccolta di racconti che saranno scritti soltanto domani”. Nuove storie per l’apprezzata serie di Tiziano Sclavi, a volte bizzarre, altre paurose, oppure struggenti, efferate e perfino crudeli, coadiuvate in questo volume dalla matita e dai colori graffianti di Davide Furnò.

Dylan Dog Il Pianeta dei Morti 2 – La Casa delle Memorie

di Alessandro Bilotta e Giampiero Casertano

176 pagine – 22 x 30 cm B/N, cartonato € 19,00

Secondo appuntamento con la raccolta completa delle storie de Il pianeta dei morti, l’inquietante mondo distopico creato da Alessandro Bilotta, nel quale Dylan Dog è ormai un uomo di mezza età che cerca di sopravvivere in un mondo nel quale una misteriosa epidemia trasforma gli esseri umani in zombi. La casa delle memorie, splendidamente disegnata da Casertano, si pone come un nuovo inizio da cui riparte il racconto delle crepuscolari gesta del Dylan Dog invecchiato, disilluso, e alle prese con i ritornanti che hanno invaso Londra.

Dylan Dog 421 – La Condanna

di Paola Barbato e Fabio Celoni

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 4,40

Dylan viene convocato suo malgrado da due co- mitati di rappresentanza di Paradiso e Inferno, che si trovano in un’imbarazzante empasse. Un prigioniero del Limbo è fuggito sulla terra, oltre il controllo di entrambe le giurisdizioni. Per evi- tare le conseguenze catastrofiche che potrebbe portare la sua presenza tra gli umani, all’inquilino di Craven Road viene data l’incombenza di creare una task-force per catturarlo. L’Indagatore dell’Incubo procede di malavoglia all’arruolamento di una strega, un demone e un angelo caduto, sue vecchie conoscenze.

Dylan Dog Speciale 35 Il Pianeta dei Morti – Una risata vi Resusciterà

di Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi

160 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 7,40

Continua la dolente saga del Dylan Dog alternativo collocato nel sinistro scenario del Pianeta dei Morti, con un episodio che si focalizza sulla storia del personaggio del cabarettista Waldo Wilkinson, già apparso nel precedente capitolo.

Dragonero – Sangue chiama Sangue

di Luca Enoch e Walter Trono

208 pagine – 19 x 26 cm colore, cartonato € 24,00

La collana di edizioni deluxe di Dragonero si arricchisce di un nuovo volume, un’avventura tinta di horror, colorata per questa edizione e arricchita da un episodio inedito. Ai margini dell’immensa foresta di Vetwasilvhe, nel centro dell’Erondár, una belva misteriosa sta facendo strage di cacciatori. Gli abitanti dei paesi limitrofi iniziano a evitare la foresta, perdendo così la loro unica fonte di cibo e materie un’avventura prime. Ian e Gmor raggiungono un presidio fortificato dove si stanno radunando cacciatori e bestiarii da ogni dove, ansiosi di guadagnarsi un trofeo eccezionale… Ma la belva a cui danno la caccia si rivelerà ben presto molto di più di un semplice animale feroce.

Dragonero Il Ribelle 23 – L’assalto degli sparvieri

di Luca Enoch e Antonella Platano

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 4,40

Il numero 23 della ribellione corrisponde al 100 della serie Dragonero: un traguardo eccezionale che richiedeva una storia davvero speciale. Ed ecco allora che mastro Enoch si è messo al lavo- ro per forgiare nelle fucine della fantasia un’av- ventura epica e drammatica, ricca di azione e pathos, che vede i ribelli assestare un nuovo, duro colpo all’Impero, e lo status quo dell’universo del nostro eroe cambiare ancora una volta! Dopo questo albo, nulla sarà più lo stesso… Nahim, ormai consapevole del disastro in cui versa il proprio reame, ha compreso da che parte schierarsi e deve essere aiutato. Ian metterà in gioco la propria vita e quella dei suoi ex compagni Incursori in una missione talmente pericolosa da apparire quasi suicida…

Mister No – La Guerra nel Pacifico

di Guido Nolitta, Luigi Mignacco, Roberto Diso, Domenico e Stefano di Vitto e Fabio Valdambrini

448 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 16,00

Per la prima volta raccolte in un unico volume le storie di Mister No che raccontano le sue esperienze di guerra durante il secondo conflit- to mondiale nel Pacifico. Il celebre antieroe creato negli anni 70 da Ser- gio Bonelli, infatti, dopo una turbolenta adolescenza tra le strade di New York e un viaggio che l’ha portato attraverso gli Stati Uniti fino in California – vicende raccontate rispettivamente nei volumi C’era una volta a New York e La giovinezza – andrà in Estremo Oriente per combattere contro i giapponesi, partecipando a numerose battaglie aeree, prima di essere degradato in fanteria, e segnalandosi nonostante il carattere per la sua abilità e il suo coraggio.

Zagor – Supermike!

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

304 pagine – 22 x 31 cm colore, cartonato € 27,00

Una delle storie più amate dello Spirito con la Scure, per la prima volta in un’edizione deluxe, un volume cartonato a colori arricchito da un’ampia introduzione di Moreno Burattini. Zagor dovrà affrontare un nemico insidioso, capace di competere con lui in abilità e forza fisica. Mike Gordon, soprannominato Supermike perché eccelle in qualsiasi cosa faccia, vuole non solo sconfiggere ma screditare Zagor di fronte ai rappresentanti delle tribù e dei militari per vendicarsi di un’umiliazione subìta. Chi uscirà vincitore dallo scontro sarà il nuovo signore di Darkwood!

Nathan Never 364 – Il Fattore H

di Michele Medda e Rosario Raho

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 4,40

Risvegliatosi in un magazzino a bordo dello Spa- celab Galenus, Nathan cerca faticosamente di mettere insieme i ricordi: era stato inviato lassù per una semplice consulenza, un’ordinaria missione di routine, quando un banale incidente di laboratorio aveva costretto gli scienziati del team a prendere una drammatica decisione…

Attica 4 – La strega

di Giacomo Keison Bevilacqua

64 pagine – 17 x 23 cm B/N, brossurato € 4,40

I poteri di Cilla si manifestano in tutta la loro potenza e un nuovo tassello si aggiunge all’indecifrabile piano. Il viaggio continua alla ricerca della guida, mentre il cacciatore osserva la sua preda…

Dampyr 258 – Dottor Dolore

di Giorgio Giusfredi e Andrea Del Campo

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 4,40

Torna un vecchio nemico per il Dampyr Harlan Draka… Vent’anni fa, nella base della Temsek a Traska, nei Balcani, un folle scienziato conduce – va esperimenti di morte su cavie umane… Allora sfruttava gli sfollati e gli emarginati della guerra in ex Jugoslavia… Oggi tutto fa pensare che gli immigrati spariti nel Sud degli Stati Uniti siano finiti nelle mani del terribile Dottor Dolore!

Martin Mystère 379 – A Nord da Nord-Ovest

di Sergio Badino e Carlo Velardi

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 4,40

Nel 1845, prima di sparire nel nulla, le navi britanniche Erebus e Terror vennero avvistate per l’ultima volta in territorio artico, mentre si accingevano a tentare la strada del passaggio a Nord Ovest. Quasi due secoli più tardi, Martin Mystère e Java raggiungono l’estremo Nord per fare luce sull’enigma della spedizione perduta di Sir John Franklin: quali furono le cause della scomparsa delle navi e degli equipaggi? E che ruolo ebbe il Windigo, demoniaca creatura della mitologia algonchina e inuit?

Julia 276 – E la signora Delaney scomparve

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Marianna Ignazzi

112 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 4,50

Myriam Delaney, ospite della Fair Mansione amica di nonna Lillian, è misteriosamente scomparsa. Al cellulare non risponde, vestiti e valigia sono al loro posto. Ultimamente era distratta, taciturna, con la testa altrove. Dai tabulati telefonici, Julia risale al numero di un detective privato di dubbia onestà. Perché la signora Delaney l’aveva contattato? E il motivo della scomparsa ha forse a che fare con quell’investigatore?

Le Storie Cult 107

Il ribelle: Dopo la sconfitta di Guido Nolitta e Sergio Tarquinio

Mister No: Amazzonia mon amour, La porta nera, Il televisore, Amazzonia di Guido Nolitta e Roberto Diso

112 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 4,50

Tornato dai campi di battaglia, l’ufficiale sudista Alan Lebaux ha trovato le terre di famiglia usurpate da un rapace profittatore. Liquidato il losco individuo, si unisce alla marcia verso la Frontiera insieme a Sam, un “nemico nordista” al quale, ora, è pronto ad affidare la propria vita… Inoltre, quattro brevi avventure di Mister No, che lo hanno visto protagonista di campagne sociali e di sensibilizzazione ambientale!

Avventura Magazine 2021 I Grandi Eroi di G. L. Bonelli: Rick Master

di Gianluigi Bonelli, Glauco Verozzi, Guglielmo Letteri e Sergio Tarquinio

224 pagine – 16 x 21 cm colore e B/N, brossurato € 8,50

Dopo El Kid e Yuma kid, sull’Avventura Magazine 2021 torna un altro personaggio nato dalla fantasia di Gianluigi Bonelli, il creatore del popolarissimo Tex Willer. Si chiama Rick Master ed è un giovane ed elegante detective residente a San Francisco verso la fine dell’Ottocento. Dotato d’intuito, ma anche di un’innata predisposizione per l’azione, Rick Master apparve nel 1968, in quattro episodi – disegnati da Guglielmo Letteri e da Sergio Tarquinio – che qui vengono integralmente riproposti.

STORIA DEL WEST 30 – Sand Creek

di Gino D’Antonio e Renato Polese

96 pagine – 19 x 27 cm colore, brossurato € 6,90

Bill Adams prosegue il suo lavoro presso l’agenzia Pinkerton che ora svolge compiti di polizia. Sulle tracce di un tedesco colpevole di diserzione e omicidio, si imbatte in Mano Sinistra, il bellicoso capo degli Arapaho, e nel più ragionevole Caldaia Nera, la saggia guida dei Cheyenne. Finita la guerra, l’esercito è tornato a occuparsi degli Indiani e non tollera incursioni e saccheggi, mentre Bill tenta come suo solito di trovare soluzioni pacifiche. Ma non la pensa così il colonnello John Chivington…

Zagor Classic 31 – Condannato

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm colore, brossurato € 3,90

Il Re di Darkwood riceve l’incarico di scortare il trasporto di una grossa somma di denaro, ma il convoglio è preso d’assalto: i militari vengono uccisi e lo Spirito con la Scure rimane gravemente ferito. Tutte le prove sembrano indicare la colpevolezza di Zagor, che viene imprigionato in attesa della condanna…

Tex Classic 118 & 119 – Battaglia sulle Montagne Rocciose & Il totem dei Mohicani

di Gianluigi Bonelli, Virgilio Muzzi e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm colore, brossurato € 3,50 cad.

Kit Carson, eletto nuovo sceriffo di Hopeville, ha il difficile compito di scoprire chi ha compiuto una nuova razzia… Il misterioso Grande Re raduna i più forti guerrieri indiani del Nord, regalando moderni fucili per combattere una rivolta che possa portare alla creazione degli Stati Uniti dei popoli Rossi…

Zagor Color 13 – La prigioniera degli Huron

di Luigi Mignacco e Val Romeo

128 pagine – 16 x 21 cm colore, brossurato, € 7,90

Zenith 724/Zagor 673 – Vampiri a Londra

di Jacopo Rauch e Raffaele Della Monica

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato, € 4,40

Tex Color 19 – Il Killer Fantasma

di Gianfranco Manfredi e Ugolino Cossu

160 pagine – 16 x 21 cm colore, brossurato, € 7,90

Tex Willer 34 – Atascosa Mountains

di Jacopo Rauch e Roberto De Angelis

64 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato, € 3,50

Tutto Tex 605 – Alto tradimento

di Claudio Nizzi e Rossano Rossi

112 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato, € 4,40

Tex Willer Extra 2 (di 3) – El Verdugo

di Mauro Boselli e Stefano Andreucci

80 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato, € 3,50

Tex 730 – Il mostro del Gran Lago Salato

di Antonello Paolo Rizzo, Pasquale Ruju e Michele Benevento

112 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato, € 4,40

Tex Nuova Ristampa 472 – Testimoni d’accusa

di Claudio Nizzi e Víctor De La Fuente

112 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato, € 4,40

