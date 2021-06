Attraverso il catalogo Preview 68 sono state rese note le novità Sergio Bonelli Editori di agosto 2021. Da segnalare il ritorno di libreria di Orfani Terra, con il volume speciale A Proposito del Futuro, e de Il Confine con l’ottavo volume. Si conclude la miniserie Nathan Never: Missione Giove mentre prende il via Tex Willer Extra, una miniserie in tre numeri intitolata La Città dei Fuorilegge.

Scopriamo insieme tutti gli albi e i volumi previsti per l’ottavo mese dell’anno.

Le novità Sergio Bonelli Editore di agosto 2021

ORFANI TERRA – A proposito del futuro

di Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari, Giovanni Masi, Mauro Uzzeo e Luca Genovese

144 pagine – 19 x 26 cm, colore, cartonato

€ 23,00

Il pianeta Terra. Prossimo futuro. Un mondo ferito a morte da un nemico sconosciuto. Dalle sue ceneri, sorgono i guerrieri di domani. Questo il punto di partenza per la saga di Orfani. Un universo narrativo fantascientifico che ha avuto varie incarnazioni. Dopo l’uscita del volume Terra, che raccoglie la quarta stagione della serie, arriva ora lo speciale che prosegue e conclude l’avventura dei giovani sopravvissuti. Superato il muro e giunti alle porte della Città delle Luci, Max, Cain e Miranda non trovano il paradiso che speravano: un gruppo di signori della guerra, i Colonnelli, ha occupato l’ultimo spazioporto esistente, in attesa di salpare verso Nuovo Mondo…

Recuperate il primo volume di Orfani Terra, intitolato Dalla Cenere, su Amazon.

IL CONFINE 08 – Ritorno

di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo e Bruno Cannucciari

80 pagine – 22 x 30 cm colore, cartonato

€ 16,00

Nuovo appuntamento con Il Confine, la saga di Mauro Uzzeo e Giovanni Masi che ogni due mesi cattura nuovi i lettori con la sua trama sospesa tra intrigo e mistero, fantastico e indagine sociale. Dalla profondità dei boschi emergono le figure delle ragazze e dei ragazzi scomparsi, ma le loro vite sono spezzate e la loro mente è altrove. L’improvvisa apparizione getta il Paese nel panico e, mentre Laura finalmente può dimostrare alla polizia che le sue intuizioni erano corrette, Aurelio fa la sua mossa…

JULIA – Per un mondo migliore

di Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero, Antonio Marinetti

400 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 16,00

Mossa da un improvviso desiderio di vivere in un mondo più pulito, Julia abbraccia lo spirito ecologista acquistando un’auto elettrica e mettendo a riposo la sua amata-odiata Morgan, l’auto d’epoca che così spesso abbiamo visto al suo fianco. Il nuovo mezzo, dotato di incredibili e modernissime tecnologie, la accompagnerà, e avrà anche un ruolo importante, durante alcune drammatiche indagini che ruotano intorno a Goldwater, una placida località termale, almeno finché un delitto non ne turba la tranquillità…

JULIA 275 – La vita è un optional

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Paolo Di Clemente

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Seth Dudley, 49 anni, sposato, due figli. Freddato nell’autosalone di sua proprietà da 7 colpi di pistola. Sul suo cellulare messaggi compromettenti testimoniano le sue molteplici relazioni extraconiugali e l’ossessione per le scommesse sui cavalli. Seth aveva un tenore di vita ingestibile e numerosi potenziali nemici… Chi ha premuto il grilletto? La moglie gelosa? Un’amante usata e abbandonata? Un usuraio a cui doveva molti soldi? Julia saprà scegliere la pista che porta alla verità!

I bastardi di Pizzofalcone – Buio (ROMANZI A FUMETTI 43)

di Maurizio de Giovanni, Claudio Falco, Paolo Terracciano e Fabiana Fiengo

144 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 8,90

Prosegue con il secondo romanzo la traduzione a fumetti della serie creata da Maurizio de Giovanni, I Bastardi di Pizzofalcone. Il rapimento del piccolo Edoardo Cerchia coinvolge i “Bastardi” in una complessa indagine che scava nei meandri dei segreti di una famiglia…

DYLAN DOG 420 – (Titolo: top secret)

di Barbara Baraldi e Davide Furnò

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

I labirinti di follia di una mente femminile. Alle prese con una ragazza che cela dentro di sé l’orrore, l’Indagatore dell’Incubo rischia di rimanerne vittima. Il capitolo conclusivo della trilogia estiva di Dylan Dog. Un imperdibile tassello nella lunga storia del personaggio creato da Tiziano Sclavi.

DYLAN DOG OLDBOY 8

Buongiorno tenebra di Barbara Baraldi e Nicola Mari

Gli orrori di Dunwich di Andrea Cavalletto e Roberto Rinaldi

192 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 6,90

Quale oscuro segreto cela la tetra villa dei Nicholson? Quali drammatici eventi hanno funestato le vite dei suoi abitanti in passato? Dylan deve riuscire a districarsi dalle mortali spire di una femme fatale d’altri tempi… L’Old Boy viene ingaggiato per indagare nel paesino di Dunwich, nel Suffolk, dove avrà a che fare con tre donne agli antipodi tra loro e una terribile storia in cui amore e orrore vanno di pari passo…

BRENDON SPECIALE 22 (2 di 2) – L’ultima possibilità del diavolo

di Claudio Chiaverotti e Cristiano Spadavecchia

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

C’è un luogo strano e inquietante, sperduto nel deserto della Nuova Inghilterra, che prende vita solo nella notte: l’entrata è la bocca di un mostro e all’interno una sotto razza di uomini compra il diritto di picchiare donne senza volto, tra gli applausi feroci degli avventori. Ma è un luogo reale o esiste solo negli incubi di Demi, il primo amore di Brendon? Il nostro eroe affronterà gli sciacalli della notte, mentre la freccia scoccata dalla balestra di un clown si avvicina sempre più al suo cuore!

MORGAN LOST SCREAM NOVELS 2 – Il silenzio della neve

di Claudio Chiaverotti e Luca Maresca

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Loro sono gli Strangers, quattro eroi con capacità straordinarie ma assolutamente umane: agilità da atleti olimpici, forza fisica, intelligenza, conoscenza e uso delle armi. Non hanno padroni, agiscono secondo la loro coscienza e hanno avuto il coraggio di ribellarsi al potere assoluto… ma ora qualcuno vuole eliminarli e loro scelgono di farsi aiutare dal cacciatore di assassini numero uno di New Heliopolis!

MARTIN MYSTÈRE 378 – Gli uomini in rosso

di Davide Barzi e Walter Venturi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Il Colonnello, vampiro a cui l’attore trasformista Lon Chaney si è ispirato per una delle sue più celebri metamorfosi, dopo un secolo è tornato a colpire. Una folta schiera di non-morti è pronta a seguirlo nel suo desiderio di vendetta verso coloro che sembrerebbero aver ritrovato il film perduto London After Midnight. La proiezione pubblica della pellicola potrebbe trasformarsi in una splendida festa di morte a cui solo Martin Mystère pare in grado di opporsi, dato che gli stessi organizzatori non sembrano voler recedere dal loro incauto proposito…

LE STORIE CULT 106

Il Ribelle- Parte prima di Guido Nolitta e Sergio Tarquinio

Mister No: Garimperos, Jivaros, La ferrovia do diablo di Guido Nolitta e Roberto Diso

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Con questo numero estivo, Le Storie Cult rende omaggio a Guido Nolitta, l’alter ego letterario di Sergio Bonelli che si celava dietro le vesti dell’editore… Dai campi di battaglia della Guerra di Secessione ai verdi anfratti dell’Amazzonia, ritroveremo alcune delle sue storie più rare… La prima avventura de Il ribelle e tre racconti brevi di Mister No.

DRAGONERO IL RIBELLE 22 – Le gazze ladre

di Luca Enoch, Manolo Morrone e Gianluca Pagliarani

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Ian e Gmor sono in missione per ottenere il sostegno alla ribellione da parte di un potente barone. L’asso nella manica di Ian è una sua vecchia conoscenza: il comandante della milizia cittadina. C’è però un problema: la presenza di un folto gruppo di Bestiarii, divenuti implacabili cacciatori di taglie. La situazione rischia di precipitare quando entra in campo una ragazza ritornante che ha un solo scopo: vendicarsi. Per un agosto di calde letture estive, l’azione combinata di due assi del fumetto: Manolo Morrone, già visto in Senzanima. Giungla, e il copertinista della serie Gianluca Pagliarani!

ATTICA 3 – Il dono

di Giacomo Keison Bevilacqua

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Un nuovo misterioso messaggio di Esse e la lista si allunga, un dono si aggiunge: Cilla Blue! Un riluttante Aiden e una entusiasta Kat sono pronti a cercarla, ma ancora una volta JimmyJimmy è pronto a interferire e ad anticipare i loro piani… Prosegue la saga di Attica, la città più bella e moderna del ventunesimo secolo, dove tutti vorrebbero andare, ma difesa da mura impenetrabili che nascondo in realtà una grande bugia…

NATHAN NEVER 363 – I divoratori di dolore

di Stefano Marzorati e Onofrio Catacchio

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Seconda e ultima parte della storia iniziata il mese scorso. La Casa della Gioia offre ai propri ospiti, tormentati da un oscuro e drammatico passato, la promessa della pace interiore e la riconquista della serenità. Ma il sogno del suo fondatore, il dottor Mayer, è destinato ad assumere ben presto i contorni dell’incubo. Tra mille ostacoli, bugie e segreti nascosti, Nathan Never prosegue la sua difficile missione a Vermilion Sands alla ricerca della verità, aiutato dall’ex collega Daniel Forbes e da un inaspettato alleato. Chi sono i Divoratori di Dolore e qual è il vero scopo del progetto Happiness?

NATHAN NEVER: MISSIONE GIOVE 4 (di 4) – Viaggio infinito

di Bepi Vigna, Max Bertolini e Germano Bonazzi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Solomon Darver viene rapito da tre sconosciuti che lo sottopongono a un serrato interrogatorio sulle attività svolte nella base militare da cui è partita l’Overgate, l’astronave che ha condotto Nathan Never e i compagni sull’orbita di Giove. Il racconto di Darver si intreccia con una serie di avvenimenti che fanno luce su un intrigo secolare in cui è coinvolto Mister Alfa e che aprono ampi squarci sul futuro della Terra e dell’Agente Alfa!

STORIA DEL WEST 29 – Gli avvoltoi

di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio

96 pagine – 19 x 27 cm, colore, brossurato

€ 6,90

Il Sud è piegato dalla guerra e dalla sconfitta, inerme di fronte a torme di avvoltoi che intendono approfittarne. Abramo Lincoln, tra i pochi che lavoravano per una pacificazione, cade vittima di un attentato. Bill Adams è sulle tracce dell’assassino, ma i militari arrivano prima di lui impedendogli di raccogliere informazioni: forse qualcuno sta cercando di nascondere una congiura che parte da lontano… Intanto gli sciacalli sono arrivati anche a Rock Spring, il paese alle porte del quale abita Pat MacDonald…

TEX CLASSIC 116 & 117 – La missione di Carson/Linciaggio

di Gianluigi Bonelli, Virgilio Muzzi e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 3,50 cad.

Kit Carson riceve l’incarico di far ragionare il suo amico Ranger mentre, grazie al putiferio scatenato dagli articoli del giornalista Floyd, pubblicati dal “Washington Post”, dalla capitale giunge l’ordine di sospendere le azioni militari contro i Navajos. Ma la banda di criminali guidata segretamente dal potente senatore Blister non ha ancora intenzione di arrendersi…

ZAGOR CLASSIC 30 – Un agguato misterioso

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 3,90

Gli Uroni sono pronti a sacrificare la vita di Zagor per placare la furia dell’uomo di ferro, dopo che il giovane Freddy ne ha profanato la caverna sacra! Solo il ragazzo potrà riportare la pace nel villaggio… Alcuni giorni più tardi, lungo il corso del Duck Creek, lo Spirito con la Scure e Cico si imbattono in un gruppo di farabutti in procinto di vendere armi ai Naskapi. Per allertare le Giubbe Blu, i nostri si dirigono verso Fort Canton, accompagnati da Scure Gialla, ma vengono improvvisamente assaliti da alcuni soldati…

ZENITH 723/ZAGOR 672 – Il presagio

di Jacopo Rauch e Raffaele Della Monica

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER EXTRA 1 (di 3) – La città dei fuorilegge

di Mauro Boselli e Stefano Andreucci

80 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 3,50

TEX 729 – Rapina a Nogales

di Carlo Monni, Mauro Boselli e Mauro Laurenti

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 471 – La collina della morte

di Claudio Nizzi e Víctor De La Fuente

112 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER 33 – Sfida a Fort Owen

di Mauro Boselli e Pasquale Del Vecchio

64 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 3,50

ZENITH 723/ZAGOR 672 BIS – Un uomo in fuga

di Moreno Burattini e Marcello Mangiantini

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

TEX 729 BIS – L’agente indiano

di Mauro Boselli e Maurizio Dotti

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

TUTTO TEX 604 – Attacco alla diligenza

di Claudio Nizzi e Rossano Rossi

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40