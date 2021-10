Sono state diffuse le novità TIMVISION di ottobre 2021 fra cui spiccano Chapelwaite, la serie tv basata sul racconto Jerusalem’s Lot di Stephen King, e Dune attraverso il servizio di noleggio streaming Videostore.

Le novità TIMVISION di ottobre 2021: le nuove serie in anteprima

The Good Fight Stagione 5

L’ultimo episodio di The Good Fight Stagione 5 sarà disponibile giovedì 14 ottobre, in anteprima esclusiva su TIMVISION.

Chapelwaite

Dal 26 ottobre, in anteprima esclusiva su TIMVISION, arriva Chapelwaite, serie tv in 10 puntate che sarà distribuita in due appuntamenti con 5 episodi. Tratta dal racconto Jerusalem’s Lot di Stephen King, che l’ha definita uno dei migliori adattamenti di una sua opera, la serie ha per protagonista l’attore premio Oscar Adrien Brody. Nel 1850, dopo la tragica scomparsa della moglie, il capitano Charles Boone fa ritorno con i figli nella piccola cittadina di Preacher’s Corner, nel Maine. Qui dovrà affrontare una maledizione che grava da secoli sulla sua famiglia…

Le novità TIMVISION di ottobre 2021: i film

Non ci resta che il crimine

Torna su TIMVISION la divertente commedia di Massimiliano Bruno sui viaggi nel tempo. Nel cast Marco Giallini, Alessandro Gassmann ed Edoardo Leo.

Attacco a Mumbai

Dev Patel e Armie Hammer sono tra i protagonisti di Attacco a Mumbai. Il film ricostruisce, attraverso vari punti di vista, un attacco terroristico del 2008 in India.

Sorry We Missed You

Diretto da Ken Loach, Sorry We Missed You racconta la realtà dei precari. Un padre di famiglia diventa trasportatore freelance, ma le cose non sono facili come sembrano.

Vicino all’orizzonte

Vicino all’orizzonte è tratto dall’omonimo best seller internazionale di Jessica Koch. Racconta la storia di due adolescenti e del loro amore ostacolato dal destino.

The Lodge

The Lodge è un horror glaciale. Richard e la sua famiglia scoprono che lo chalet di montagna dove trascorrono il Natale cela oscuri segreti.

Le novità TIMVISION di ottobre 2021: le nuove serie in anteprima: cartoni e serie tv per Bambini

Siamo fatti così

Su TIMVISION è disponibile la serie cult Siamo fatti così, ora tradotta anche nella Lingua dei Segni Italiana!

Leo & Tig

Leo & Tig sono due cuccioli di felino che esplorano insieme il mondo.

I 44 gatti

I 44 gatti arrivano su TIMVISION! Protagonisti 4 simpatici gatti musicisti, che vivono nella fattoria di Nonna Pina.

Le novità TIMVISION di ottobre 2021: le nuove serie in anteprima: Videostore

Dune

Dune è il fenomeno cinematografico di questo autunno. Tratto dal romanzo di Frank Herbert e diretto da Denis Villeneuve, il film è l’inizio di una nuova saga fantascientifica.

Me contro Te – Il mistero della scuola incantata

I Me contro Te sono tornati! Ne Il mistero della scuola incantata, Lui e Sofì sono chiamati a liberare il loro amico Pongo. Per farlo, dovranno sfidare un mondo fatato.

Spirit – Il ribelle