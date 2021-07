Le prime pagine di Superman ’78 #1 sul film con Christopher Reeve

DC Comics ha pubblicato le prime pagine di Superman ’78 #1, la serie scritta da Robert Venditti e disegnata Wilfredo Torres ambientata nella stessa continuity del film Man of Steel con Christopher Reeve. Per scoprire le origini dell’Uomo d’Acciaio, vi consigliamo di recuperare su Amazon Superman – Origini Segrete.

In questa preview, vediamo Clark Kent con le fattezze di Christopher Reeve passeggiare per Metropolis verso la sede del Daily Planet insieme alla Lois Lane di Margot Kidder. Durante la passeggiata, lo si vede utilizzare discretamente i suoi raggi ottici per fermare uno scippatore che ha appena derubato un’anziana.

Il disegnatore Torres ha fornito alcune dichiarazioni sul progetto.

Non c’è un personaggio di fantasia che io ami più di Superman, e di tutte le interpretazioni del ragazzone tra fumetti, animazione, televisione e cinema, la versione di Christopher Reeve e Richard Donner è quella che amo di più. Lavorare a questo progetto è letteralmente vedere realizzato un mio sogno d’infanzia.

Anche Robert Venditti ha raccontato la sua gioia di lavorare a questa serie.

Il ricordo più vecchio che ho della DC Comics è vedere Christopher Reeve volare sullo schermo. In molti diranno che l’era di John Byrne o quella di Dan Jurgens è la loro immagine preferita di Superman, la mia è quella di Reeve. Superman è e sarà sempre il mio eroe preferito di sempre, ma non avrei mai potuto immaginare di poter fare Superman ’78 semplicemente perchè non pensavo fosse realizzabile. E’ l’occasione di una vita.

Sono state anche mostrate alcune copertine variant di Superman ’78 #1 realizzate sempre da Wilfredo Torres.

Superman ’78 fa parte del progetto di DC Comics di realizzare delle serie a fumetti ispirate ad alcune trasposizioni cinematografiche e televisive dei suoi personaggi principali. Oltre a quella su Superman, è stata anche annunciata Batman ’89 di Sam Hamm, disegnata da Joe Quinones, e ispirata alla pellicola di Tim Burton con Michael Keaton, che verranno seguite da Wonder Woman ’77 con Linda Carter e Batman ’66 con Adam West.