Le prime pagine di Batman ’89 con il ritorno del Batman di Michael Keaton

DC Comics ha pubblicato una anteprima ufficiale di Batman ’89 #1, serie che sarà disponibili anche in formato fisico, dopo la sua pubblicazione in digitale, a partire dal 10 Agosto. Annunciata insieme a Superman ’78, Batman ’89 è scritta da Sam Hamm, disegnata da Joe Quinones e colorata da Leonardo Ito e riporta in auge il Cavaliere Oscuro di Michael Keaton protagonista dei film di Tim Burton, film che potete recuperare su Amazon.

A poco meno di un mese dall’uscita, DC ha pubblicato alcune pagine di preview ed una breve anticipazione della trama.

“Quando il mese prossimo partirà questa mini-serie di sei numeri, vedremo una Gotham City divisa dagli scontri delle persone che si vestono come Batman e di chi invece veste i panni del Joker. Mentre Harvey Dent cerca di tenere insieme la città, il suo obbiettivo è ciò che sta lacerando Gotham: Batman! E avrà bisogno dell’aiuto di Bruce Wayne per sconfiggere il Cavaliere Oscuro”

Le prime pagine di Batman ’89

Da queste parole, sembrerebbe proprio che il Joker, che veniva impersonato da Jack Nicholson nel film di Burton, non farà la sua apparizione in Batman ’89, ma la sua influenza è ancora molto forte sugli abitanti di Gotham City. Inoltre, grazie alle preview di Ottobre, è stata pubblicata anche la cover del secondo numero della serie, in cui vediamo Due Facce, alter ego criminale di Harvey Dent, “interpretato” da Billy Dee Williams.

Qualche settimana fa, il disegnatore Joe Quinones aveva pubblicato su Twitter delle foto di quello che sarebbe dovuto essere il costume di Michael Keaton per il mai realizzato Batman 3 di Tim Burton, ma che lo stesso Keaton potrebbe utilizzare proprio in Batman ’89. Sempre Quinones aveva suggerito con dei teaser l’arrivo di un Robin anche in questo adattamento del BurtonVerse, apparizione confermata anche dalle copertine che sono state poi pubblicate.

Batman ’89 è già stata pubblicata da DC Comics lo scorso 27 Luglio esclusivamente in digitale, e ora il primo spillato arriverà nelle fumetterie americane il 10 Agosto. Insieme a questa serie, sono state annunciate anche delle altre miniserie dedicate alle più vecchie incarnazioni di Superman e Wonder Woman. Vedremo infatti tornare Linda Carter in Wonder Woman ’77, Christopher Reeves in Superman ’78, su sceneggiatura di Robert Venditti e disegni di Wilfredo Torres, e Adam West in Batman ’66.