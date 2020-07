Le Situazioni Di Lui & Lei disponibile su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha aggiunto, grazie alla collaborazione con Dynit, al suo catalogo anime in rapida crescita uno dei cult di inizio anni 2000 soprattutto per la generazione cresciuta a pane, anime e Anime Night di MTV. Stiamo parlando de Le Situazioni Di Lui & Lei i cui 26 episodi sono disponibili sia con doppiaggio italiano che in lingua originale con sottotitoli.

Per chi non lo conoscesse eccovi una breve sinossi de Le Situazioni Di Lui & Lei:

Yukino è una giovane studentessa delle superiori: bella, intelligente, elegante e di buon carattere, è ammirata da tutti come una vera alunna modello. Ma questa sua apparente perfezione è in realtà soltanto una maschera, dietro cui si cela una ragazza oltremodo vanitosa pronta a tutto pur di attirare su di sé l’attenzione degli altri. Solo una persona è in grado di insidiarne la popolarità: Soichiro Arima, un compagno di classe dotato delle medesime qualità. Con sorpresa di Yukino, però, il suo rivale non sarà per nulla animato dallo stesso spirito di competizione. Dal genio di Hideaki Anno, il creatore di Neon Genesis Evangelion, una serie acuta e scoppiettante ai limiti dello sperimentalismo visivo.

La serie anime è ispirata all’omonimo manga di Masami Tsuda, pubblicato in Giappone sulla rivista LaLa di Hakusensha dal febbraio 1996 e l’aprile 2005 in 21 volumi. Il manga è stato pubblicato, come l’anime, in Italia da Dynit.

Le Situazioni Di Lui & Lei venne sviluppato dallo Studio Gainax di Hideaki Anno (Evangelion) che, discostandosi in più di una occasione dal manga originale, diede una sterzata decisamente sperimentale all’anime. Basti pensare alle lunghe inquadrature fisse, inquadrature ravvicinatissime di particolari all’apparenza irrilevanti e un largo uso di scritte e onomatopee. Lo stile dei disegni inoltre varia molto secondo il momento narrativo: disegni normali, poi fermi immagine con colori pastello, giochi di chiaro-scuro, fumetti, inserimento di scene live-action, utilizzo dello stile super deformed e mille altre invenzioni grafiche. Questa enorme varietà di soluzioni tende a preferire l’immagine mentale che i personaggi hanno delle vicende rispetto alla loro oggettività

Anno lasciò la regia della serie al diciottesimo episodio per contrasti con l’autrice, insoddisfatta del suo adattamento, e lo studio bloccò la narrazione in corrispondenza grosso modo del Volume 7. La particolarità dell’edizione italiana è il fatto che sono le doppiatrici italiane di Tsukino e Kano (Francesca Manicone e Domitilla D’Amico) dal vivo a leggere le anticipazioni di ogni episodio.