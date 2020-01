Le Terrificanti Avventure di Sabrina: ecco il nuovo trailer della terza stagione

È stato finalmente rilasciato il trailer in italiano della terza stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina che verrà trasmessa su Netflix a partire dalla prossima settimana. La data di rilascio della terza parte dello show televisivo sarà disponibile sulla piattaforma di streaming online a partire da venerdì 24 Gennaio e il trailer mostra il nuovo destino che Sabrina dovrà affrontare, perché “Essere la regina degli inferi non è (di certo) un hobby”.

Nella seconda stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina avevamo lasciato Greendale nel caos, il destino di Sabrina si era rivelato in tutta la sua munifica grandezza e i companion della strega adolescente avevano avuto la rivelazione su chi davvero fosse la loro amica. In questa terza stagione, così come viene mostrato nel trailer, Sabrina dovrà fare i conti con il proprio destino e non potrà avere quel libero arbitrio che tanto desiderava avere

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA

Di seguito trovate la sinossi ufficiale, rilasciata da Netflix della terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina: “La terza parte della stagione trova Sabrina in balia dagli eventi strazianti della seconda parte. Sebbene abbia sconfitto suo padre Lucifero, l’Oscuro Signore rimane intrappolato nella prigione umana dal suo amato fidanzato, Nicholas Scratch. Sabrina non può essere in pace con se stessa, sapendo che Nick ha fatto l’ultimo sacrificio per lei, e che stia bruciando all’inferno sotto l’occhio vigile di Madam Satan. Quindi, con l’assistenza dei suoi amici mortali, “The Fright Club” (composto da Harvey, Rosalind e Theo), Sabrina fa di tutto per liberarlo dalla dannazione eterna e riportarlo tra le sue braccia. Tuttavia, il Signore Oscuro ha inviato piaghe attraverso i regni e, senza nessuno sul trono, Sabrina deve assumere il titolo di “Regina”. Lei deve difendere il trono dal principe dell’inferno Caliban. Nel frattempo, a Greendale, una tribù di pagani cercano di resuscitare un antico male“.