Le uscite di Star Comics di mercoledì 29 settembre 2021

Tramite il sito ufficiale della casa editrice Star Comics, sono stati annunciati i manga in uscita per il 29 settembre 2021. Da segnalare il nuovo numero di My Hero Academia e Edens Zero.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le novità Star Comics di mercoledì 29 settembre 2021

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 3

di Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, € 5,90

Durante una vacanza, Conan, Ran e Kogoro si ritrovano a bordo della nave di un ricchissimo industriale. L’omicidio dell’uomo e l’enorme eredità che si lascia alle spalle getterà una luce sinistra su tutti i membri della famiglia… Dopo aver risolto il caso (lasciando come al solito tutto il merito a Kogoro), per Conan iniziano i problemi seri: Ran ha infatti cominciato a notare una certa somiglianza tra lui e Shinichi, e malgrado l’assurdità della situazione si è convinta che i due siano la stessa persona!

EDENS ZERO 11

di Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,90

Sfruttando le informazioni fornite da Rebecca, Shiki e compagni decidono di andare all’assalto della Belial Gore per salvare Laviria. Una volta fatta irruzione, però, ecco palesarsi davanti a loro qualcuno che non si sarebbero mai aspettati di incontrare… Ad attenderli, poi, c’è la squadra d’élite degli Element 4 e, infine, il vero nemico: Drakken Joe in persona! Prende così il via la battaglia contro un avversario da cui i nostri sono già stati sconfitti, in seguito alla quale il destino del perdente sarà l’immediata distruzione!

THE SEVEN DEADLY SINS – TRUE SIN

di Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, € 5,90

Una nuova raccolta di side story di The Seven Deadly Sins che svelano il passato degli intrepidi “peccatori”! Contiene i capitoli autoconclusivi dedicati a Ban, King e Diane, i peccati d’avarizia, accidia e invidia, completi dei frontespizi a colori della prima pubblicazione su rivista. Potrete inoltre leggere tutta d’un fiato la lunga saga formata dai capitoli bonus “Il re dell’altare”, originariamente separati nell’arco di diverse uscite. Insomma, un volume unico tutt’altro che “avaro”, per veri peccatori seriali!

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 2

di Hijiki

12,8×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Nell’universo alternativo detto Omegaverse gli uomini e le donne si dividono in alpha, beta e omega, e anche i maschi possono portare avanti una gravidanza.

L’omega Naoto è un ragazzo madre che vive insieme alla sua bambina Shizuku. Naoto ama moltissimo sua figlia ma, in seguito all’incontro traumatico con alcuni alpha, ha deciso di non creare alcun legame. A una festa per single a cui è stato costretto a partecipare, tuttavia, incontra un alpha che sostiene di essere la sua “anima gemella”. In quell’occasione, Naoto riesce a darsi alla fuga… Ma qualche giorno dopo, nella sua nuova sede di lavoro, il giovane omega si trova davanti quello stesso ragazzo, l’alpha Hazuki, in divisa scolastica! Con l’arrivo di Minato, nato dopo l’adorata Shizuku, Naoto e Hazuki hanno formato una vera e propria famiglia. Naoto si sente molto fortunato ad aver instaurato un legame con una persona che ha accettato le ferite del suo passato, ma l’incontro con l’alpha che fu il principale responsabile del trauma subito getta un’ombra scura sulla sua tranquilla esistenza…

SHAMAN KING FINAL EDITION 13

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, € 5,90

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei! Yoh e i suoi compagni sono finalmente arrivati al villaggio dei Patch, dove si trova la fonte di tutte le anime del mondo: il Grande Spirito. Sul posto proseguono i preparativi per la fase finale del torneo, ma una delle condizioni per partecipare è formare squadre composte da tre persone. Nel gruppo di Yoh, tuttavia, non ci sono abbastanza membri, e dunque alcuni di loro rischiano di non poter gareggiare…

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! 1

di 12,8×18, B, b/n e colore, 160 pp, € 5,90

Shinichi Sakurai è un tranquillo studente universitario a cui piace stare per conto suo, dividendosi tra studio, lavoro part-time e qualche passatempo. Ben presto, però, qualcosa giunge a turbare la quiete delle sue giornate: è Hana Uzaki, una prosperosa ed energica kohai che sembra essersi posta come obiettivo nella vita quello di non permettere al suo senpai di passare il tempo in completa solitudine! Shinichi, dal canto suo, è determinato a difendere i propri spazi dall’invadente entusiasmo della ragazza… Sarà una vera battaglia a suon di depistaggi, situazioni imbarazzanti e doppi sensi! Venite a incontrare Uzaki-chan e la sua irresistibile simpatia in questo nuovo, spassosissimo manga! Una volta che l’avrete conosciuta, di certo non potrete più farne a meno!

WHISPER ME A LOVE SONG 2

di Eku Takeshima

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, € 6,50

Mano a mano che il rapporto tra Himari e Yori diventa più profondo e intimo, i sentimenti di quest’ultima diventano così forti che non riesce più a trattenerli… Così, al momento di salutare la kohai al termine di un appuntamento, finisce per dichiararsi! E mentre Himari osserva Yori allontanarsi imbarazzata, il suo volto si vela di una strana malinconia…

A Silent Voice Ultimate Box

di Yoshitoki Oima

11.5×17.5 , b/n, € 45,00

Questo box contiene la serie completa, arricchita dall’imperdibile FanBook ufficiale.

A Rabbids 1

di Romain Pujol , Thitaume

21×28 , colori, € 14,90

Dal loro arrivo sulla Terra, i Rabbids hanno dimostrato la sfortunata tendenza a invadere la vita quotidiana degli umani. Imprevedibili, folli, divertenti ma mai volgari, non smettono di lasciare il segno nel mondo di oggi parodiando tanto l’attualità quanto le nostre abitudini con una leggerezza e un umorismo tutto loro. Questi volumi raccolgono una grandissima quantità da pazzi pasticci e situazioni paradossali. Thitaume e Romain Pujol utilizzano delle gag demenziali per regalare al mondo una prospettiva tanto inedita quanto spassosa, con buona pace di Rayman!

A Rabbids 2

di Romain Pujol , Thitaume

21×28 , colori, € 14,90

MY HERO ACADEMIA 29

di Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante l’impresa sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue capacità…

Lo scontro con Shigaraki e il suo nuovo, devastante potere è cominciato. Mentre Midoriya, con l’aiuto di Aizawa, Bakugo e altri Heroes, fa di tutto per tenerlo a bada ricorrendo al massimo della forza di cui dispone, Mount Lady cerca senza particolare successo di fermare Gigantomachia, che nel frattempo ha iniziato la sua catastrofica avanzata per raggiungere il suo nuovo padrone. Come ultima carta, gli studenti dello Yuei mettono in atto una disperata strategia per far addormentare la gigantesca creatura…

