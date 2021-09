Sono state diffuse pochi minuti fa le uscite Disney+ e Star di ottobre 2021 fra cui RESERVATION DOGS, WAR OF THE WORLDS STAGIONE 2, AMERICAN HORROR STORY: DOUBLE FEATURE, WENDY e LEGO STAR WARS: RACCONTI SPAVENTOSI.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo!

Le uscite Disney+ e Star di ottobre 2021

Le uscite Star di ottobre 2021

RESERVATION DOGS – dal 13 ottobre

Dai co-creatori e produttori esecutivi Sterlin Harjo e Taika Waititi, Reservation Dogs è una nuova comedy che segue le vicende di quattro adolescenti nativi americani dell’Oklahoma rurale che rubano, rapinano e risparmiano per per riuscire ad arrivare nell’esotica e lontana terra della California. Reservation Dogs, è una novità nella rappresentazione degli Indigeni sullo schermo sia davanti che dietro la telecamera. Ogni sceneggiatore, regista e personaggio principale della serie infatti è Indigeno. Questo team creativo, primo nel suo genere, racconta una storia che ha una forte corrispondenza con la propria esperienza di vita, e invita il pubblico a entrare in un mondo sorprendentemente familiare e divertente. La serie vede nel cast D’Pharoah Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis e Lane Factor.

AMERICAN HORROR STORY: DOUBLE FEATURE – dal 20 ottobre

In American Horror Story: Double Feature uno scrittore in difficoltà, sua moglie incinta e la loro figlia si trasferiscono per il periodo invernale in una città isolata sulla spiaggia e a poco a poco scopriranno, mentre si ambientano, la verità dietro i veri abitanti della città. American Horror Story: Double Feature è il decimo capitolo della premiata serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

WAR OF THE WORLDS STAGIONE 2 – dal 6 ottobre

Dopo che un attacco alieno ha quasi spazzato via l’umanità, i pochi sopravvissuti si trovano nel caos dopo una serie di brutali perdite. Avendo scoperto una strana connessione personale con gli alieni, Emily è costretta a confrontarsi con una sconvolgente ipotesi: gli invasori potrebbero essere umani? Mentre il gruppo fa i conti con questa nuova consapevolezza riguardante gli alieni, il disperato istinto di sopravvivenza spinge molti di loro a compiere gesti estremi. E alcuni

contempleranno anche il sacrificio di uno di loro.

BETTER THINGS – dal 6 ottobre

Better Things è incentrato su Sam Fox (Pamela Adlon), un’attrice single che lavora senza alcun freno e che cresce le sue tre figlie, Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) e Duke (Olivia Edward) a Los Angeles. Lei è mamma, papà, arbitro e poliziotto. Sam si occupa anche di sua madre, Phil (Celia Imrie), un’espatriata inglese, che vive dall’altra parte della strada. Sam è imperfetta e prova un amore forte per le sue figlie e per la sua stessa madre, e a volte esagera con il troppo affetto quando si sente in colpa. Sta solo cercando di guadagnarsi da vivere, gestire la vita delle sue figlie, divertirsi con uno o due amici e ogni tanto provare a ritagliarsi un po’ di tempo per sé.

THE D’AMELIO SHOW – dal 13 ottobre

Dall’anonimato e una vita apparentemente normale, al successo improvviso e alla ribalta di Hollywood: i D’Amelio si trovano di fronte a nuove sfide e opportunità che non avrebbero mai immaginato. Charli, che a 16 anni è diventata una delle più grandi celebrity con oltre 150 milioni di follower sui diversi social e numero 1 su Tik Tok in meno di un anno, si ritrova con il mondo che pende letteralmente “dalla punta delle sue dita” e la necessità di bilanciare fama, famiglia, danza, gestire un crescente impero, farsi nuovi amici a Los Angeles e affrontare i suoi detrattori. Sua sorella Dixie ha 19 anni e sta affrontando una altrettanto rapidissima ascesa che l’ha già portata ad avere un totale di 78 milioni di follower con uno dei canali YouTube con la crescita più veloce, e ad essere tra i primi dieci creator più seguiti su Tik Tok. Dixie sta ora percorrendo una carriera musicale, a Los Angeles. Per mamma Heidi e papà Marc, crescere due adolescenti era già abbastanza difficile prima di aggiungere anche un trasloco dall’altra parte del paese per sostenere i sogni delle loro figlie e mantenere la famiglia unita. E mentre cercano di adattarsi alla vita a Hollywood i due genitori cercano di proteggere le due ragazze dal lato oscuro della popolarità. The D’Amelio Show segue le vite di Charli, Dixie, Heidi e Marc e vede come executive producer Eli Holzman e Aaron Saidman a nome della The Intellectual Property Corporation (IPC), una Industrial Media Company, mentre Sara Reddy è showrunner ed executive producer insieme a Esther Frank.

BOOKS OF BLOOD – dal 29 ottobre

Un viaggio in un territorio inesplorato attraverso tre racconti intrecciati nello spazio e nel tempo.

TYRANT STAGIONE 1, 2 & 3 – dal 6 ottobre

Tyrant è la storia del figlio più giovane di un dittatore mediorientale che torna in patria dopo un esilio autoimposto di 20 anni. Ri-catapultato immediatamente nella politica familiare e nazionale della sua giovinezza, il protagonista deve confrontarsi con le crude realtà del suo passato e affrontare le pressioni per assumere un ruolo più attivo nel regime della sua famiglia.

CRIMINAL MINDS STAGIONE 15 – dal 13 ottobre

Una squadra d’elite di profiler dell’FBI analizza le menti criminali più contorte del paese, anticipando le loro prossime mosse prima che colpiscano di nuovo. Mentre la squadra cresce insieme, l’Unità di Analisi Comportamentale prosegue le sue attività utilizzando la propria esperienza per individuare le motivazioni dei criminali e identificare i fattori emotivi nel tentativo di fermarli.

DEEP STATE STAGIONE 1 & 2 – dal 20 ottobre

Deep State è un thriller di spionaggio internazionale incentrato su Max Easton, una ex-spia che si rimette in gioco per vendicare la morte del figlio (il quale aveva seguito le sue orme), per poi ritrovarsi al centro di una guerra segreta di spionaggio e di una cospirazione che trae profitto dalla diffusione del caos nel Medio Oriente.

UNDERWORLD, INC. STAGIONE 1 – dal 20 ottobre

Armi da fuoco, traffico di esseri umani, scommesse clandestine, prodotti farmaceutici scadenti, marchi falsi, sesso illegale. Esente da tasse, in contrassegno, il mercato nero può essere brutale, ostile e corrotto. Niente è off-limits, tutto è in vendita. E quello che si compra può non essere ciò che sembra. Ma ogni anno tutto questo si trasforma in 625 miliardi di dollari nell’economia degli Stati Uniti. Nessuno ha mai avuto accesso al funzionamento interno di questa ultima roccaforte della “libera” impresa. Fino ad ora.

WHITE COLLAR STAGIONE 1-6 – dal 27 ottobre

L’affascinante truffatore Neal Caffrey evade da una prigione di massima sicurezza, solo per essere ricatturato dalla sua nemesi, l’agente FBI Peter Burke. Non avendo molte opzioni, Caffrey accetta di aiutare l’FBI a catturare altri criminali in fuga in cambio della sua eventuale libertà. Ma in breve tempo, Caffrey si ritrova a giocare al gatto e al topo con coloro che lo rivogliono in prigione, o morto.

MR. INBETWEEN STAGIONE 1 – dal 27 ottobre

Mr. Inbetween è una serie comedy ispirata al film cult The Magician e incentrata su Ray Shoesmith. Destreggiarsi tra una relazione, le responsabilità genitoriali, le amicizie e un fratello malato mentre ci si guadagna da vivere sarebbe difficile per chiunque, ma lo è ancora di più per Ray poiché è un criminale su commissione. Ray “si prende cura delle persone” – riscuotendo i debiti, liberandole dalla droga e dalle armi, e spesso prendendosi cura di loro in modo permanente, Ray esige rispetto e non tollera che qualcuno non segua il suo chiarissimo codice etico.

WENDY – dal 29 ottobre

L’amata storia classica di Peter Pan viene re immaginata in questo affascinante e stravagante film epico diretto da Benh Zeitlin. Ambientato su un’isola misteriosa dove l’invecchiamento e il tempo si sono separati, questo film realistico, naturalistico e mitologico segue l’incredibile storia di bambini provenienti da mondi molto diversi. Quando una ragazza avventurosa di nome Wendy (Devin France) seguendo la sua natura vivace, approda su un’isola apparentemente magica. Insieme al suo nuovo amico Peter (Yashua Mack), felice, spericolato e in cerca di divertimento, esplora l’isola in tutta la sua meraviglia e impara a conoscere gli altri abitanti di questa terra spettacolare. Ben presto, però, è chiaro che Wendy è in lotta per salvare la sua famiglia, la sua libertà e lo spirito gioioso della giovinezza dal pericolo mortale della crescita, con il sentimento più grande di tutti: l’amore.

THE EMPTY MAN – dall’8 ottobre

The Empty Man è un film horror soprannaturale pieno di azione, suspense e puro terrore! Dopo che gli adolescenti di una piccola città del Midwest cominciano a scomparire misteriosamente, la gente del posto inizia a sospettare che le loro sparizioni possano essere in qualche modo legate a una terrificante leggenda locale. James Lasombra (James Badge Dale), un ex poliziotto tormentato, ancora sconvolto dalla morte della moglie e del figlio, inizia a indagare sugli eventi che hanno scosso la comunità. Le cose prendono una piega bizzarra quando Lasombra scopre un gruppo segreto di occultisti che sembrano tentare di far nascere un’orribile entità mistica. In breve tempo, Lasombra si rende conto che la sua vita – e le vite di coloro che gli sono vicini – sono in terribile pericolo in questo thriller da brivido. The Empty Man è interpretato anche da Marin Ireland, Stephen Root, Ron Canada, Robert Aramayo, Joel Courtney e Sasha Frolova. Diretto da David Prior da un suo racconto e da una sceneggiatura basata sul romanzo di Cullen Bunn.

UNA VOCE PER GRIDARE – dal 15 ottobre

Lester è un adolescente problematico che è stato spinto al suo limite. Prendendo in mano la situazione, Lester e i suoi amici tengono in ostaggio un poliziotto e si barricano all’interno della scuola. La negoziatrice Audrey McDonald lotta per mantenere la pace mentre la tensione continua a salire. Con il crescere della crisi, i “The Lincoln Six” scoprono capacità che non sapevano di avere, mentre la loro lotta per denunciare le tristi condizioni delle classi sociali guadagna l’attenzione nazionale.

Le uscite Disney+ di ottobre 2021

BLACK WIDOW – dal 6 ottobre

Nel film targato Marvel Studios Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger. Scarlett Johansson torna a interpretare Natasha/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh interpreta Yelena, David Harbour è Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz è Melina, Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, Black Widow è il primo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel.

MUPPETS HAUNTED MANSION: LA CASA STREGATA – dall’8 ottobre

In Muppets Haunted Mansion: La casa stregata, il temerario di fama mondiale Gonzo il Grande affronta la più grande sfida della sua vita passando la notte nel posto più spaventoso della Terra, la Haunted Mansion. In coppia con il suo amico Pepe il Re dei Gamberi, questa commedia musicale riunisce Kermit e l’intera banda dei Muppet, che ritraggono gli amati e cupi fantasmi della Haunted Mansion in questa avventura piena di celebrità e spaventosamente divertente dei Muppet.

LEGO STAR WARS: RACCONTI SPAVENTOSI – dal 1° ottobre

Luke Skywalker in LEGO STAR WARS HALLOWEEN SPECIAL exclusively on Disney+. ©2021 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Dopo gli eventi di L’Ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 devono affrontare un atterraggio di emergenza sul pianeta vulcanico Mustafar dove incontrano l’avido e subdolo Graballa The Hutt che ha comprato il castello di Darth Vader e lo sta trasformando nel primo hotel di lusso, all-inclusive, della galassia ispirato ai Sith. Mentre aspettano che il loro X-Wing venga riparato, Poe, BB-8, Graballa e Dean (un ragazzo audace e coraggioso che lavora come meccanico di Graballa) si avventurano nelle profondità del misterioso castello con il fedele servitore di Vader, Vaneé. Lungo la strada, Vaneé condivide con loro tre raccapriccianti storie legate ad antichi artefatti e cattivi per antonomasia, appartenenti a tutte le epoche di Star Wars. Mentre Vaneé racconta le sue storie e trascina i protagonisti nei più oscuri meandri del castello, emerge un piano molto sinistro. Con l’aiuto di Dean, Poe e BB-8 dovranno affrontare le loro paure, fermare l’ascesa di un antico male e fuggire per tornare dai loro amici.

JUST BEYOND STAGIONE 1 – dal 13 ottobre

Ispirata ai racconti di R.L. Stine, la serie narra le storie sorprendenti e suggestive di una realtà che va “appena oltre” quella che conosciamo. Ogni episodio introduce agli spettatori un nuovo cast di personaggi che devono intraprendere un sorprendente viaggio alla scoperta di se stessi in un mondo soprannaturale fatto di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.

LA VIA PER LE STELLE – dal 6 ottobre

Una docuserie in sei parti con accesso privilegiato nel mondo della NASA, con telecamere sia sulla Terra che nello spazio. Il capitano astronauta della NASA Chris Cassidy sta cercando di rimettersi la sua tuta spaziale per un’ultima missione. Questa serie segue Chris e tutto il team (tra il quale è presente anche Luca Parmitano dell’Agenzia Spaziale Europea) mentre intraprendono missioni in cui rischiano la vita, l’incolumità fisica e la reputazione per il bene superiore dell’umanità.

PER UN PUBBLICO PIÙ GIOVANE:

MARVEL SPIDEY E I SUOI FANTASTICI AMICI – 6 ottobre

THE CHICKEN SQUAD – 13 ottobre

I SEGRETI DI SULPHUR SPRINGS – dal 20 ottobre

DESCENDANTS – IL MATRIMONIO REALE – 22 ottobre

NATIONAL GEOGRAPHIC

EUROPA: LE MERAVIGLIE DALL’ALTO – dal 6 ottobre