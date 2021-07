Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite Edizioni BD e J-Pop Manga del 28 luglio 2021. Da segnalare l’uscita dell’attesissimo BOX di 2 volumi di Leiji Matsumoto, Queen Emeraldas, mentre per Edizioni BD c’è Death Stranding Vol. 2 – Romanzo.

Le uscite Edizioni BD e J-Pop Manga del 28 luglio 2021

Le uscite J-Pop Manga del 28 luglio 2021

Queen Emeraldas – Box Vol. 1-2

di Leiji Matsumoto

30,00 €

Hiroshi, un orfano in viaggio nello spazio in cerca della libertà, vede il vascello sul quale è imbarcato subire un attacco: la situazione sembra volgere al peggio, quando ecco comparire in soccorso una misteriosa nave, che annienta la flotta nemica. È l’astronave pirata della misteriosa Queen Emeraldas, corsaro stellare dall’enorme fama. Al suo fianco, Hiroshi inizierà un’incredibile avventura, solcando le galassie a caccia di bottino! Un classico del manga di fantascienza del geniale Leiji Matsumoto, finalmente nella sua edizione definitiva.

Final Fantasy – Lost Stranger 6

di Hazuki Minase e Itsuki Kameya

6,90 €

Durante la ricerca di indizi per ottenere Reiz, l’incantesimo di resurrezione in grado di riportare in vita Yuko, Shogo e compagni finiscono con il perdersi all’interno della grande biblioteca di Mysidia. Ad attenderli in quel luogo trovano il demone Byblos, un boss di FF5! Per aiutare Rei, trasformata in una rana da quest’ultimo, i nostri eroi sprovvisti di ogni tipo di arma pianificano una strategia…

Magical Girl Spec-Ops Asuka 11

di Makoto Fukami e Seigo Tokiya

6,50 €

Per rimuovere gli effetti del lavaggio del cervello è necessario torturare Tamara, una compagna, e Kurumi si decide a svelare tutto ad Asuka. Nel frattempo, viene indetta un’assemblea d’urgenza del Consiglio di Sicurezza della Magia delle Nazioni Unite e, oltre ad Asuka e alle Magical Five, Magical Girl da svariati paesi si dirigono a New York. Ed è proprio in quel momento che la Brigata Babele procede con il proprio piano segreto e mette le sue grinfie su qualcuno…

Zombie100 3

di Haro Aso e Kotaro Takata

5,90 €

Lasciata Tokyo, dove i contagi dilagano, Akira si mette in viaggio verso la casa dei genitori, ma a sbarrargli il cammino ritrova il suo vecchio team leader… Il capo o gli zombi? Qual è la minaccia più letale? Che sia il momento di dire addio al sogno di completare le “100 cose da fare prima di diventare uno zombi”?

Atom the beginning 12

di Macoto Tezuka, Masami Yuki e Tetsuro Kasahara

6,90 €

Questa è la storia che porta alla nascita del robot eterno “Tetsuwan Atom” per mano del professor Tenma e del professor Ochanomizu che, durante la loro gioventù, si sono dedicati completamente allo sviluppo dei robot.

Metamorfosi 2 (di 5)

Di Kaori Tsurutani

9,90 €

L’amicizia tra due persone, anche se molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili. In un torrido giorno d’estate, una donna settantacinquenne scopre in libreria un genere di fumetti che non aveva mai sentito nominare prima, il Boy’s Love, e ne è subito rapita. Un interesse che imparerà a navigare con l’aiuto della commessa adolescente, in quella che diventerà una passione da condividere, motore di una dolce e imprevedibile sorellanza.

Lady Oscar Collection – Le Rose di Versailles Vol. 6

di Riyoko Ikeda

14,00 €

Dopo aver concluso nel 1973 la saga portante, dal 1984 al 2018 la Ikeda è tornata in più occasioni a narrare nuove storie delle “Rose di Versailles”, in una lunga serie di racconti che approfondiscono e proseguono le vicende della serie originale: La Duchessa in nero, Le Storie Gotiche e gli Episodes. Anche per questa splendida antologia arriva finalmente l’edizione definitiva, con pagine a colori e capitoli inediti in Italia!

Le uscite Edizioni BD del 28 luglio 2021

Death Stranding Vol. 2 – Romanzo

Di Hideo Kojima e Hitori Nojima

12,50 €

Il videogame di culto realizzato dal geniale Hideo Kojima è trasportato su carta in un appassionante romanzo in due volumi da Hitori Nojima, già autore degli adattamenti in prosa di Metal Gear Solid. Una serie di fenomeni soprannaturali noti come Death Stranding hanno scosso il pianeta. I sopravvissuti vivono dispersi in micro comunità e toccherà a Sam Porter Bridges, il leggendario corriere con il potere di tornare dal mondo dei morti, rimetterle in contatto tra loro, viaggiando attraverso un mondo devastato e infestato di minacce ultraterrene!

Le ristampe J-Pop Manga del 28 luglio 2021

Tornano disponibili: CASTE HEAVEN 3, 6; FINAL FANTASY LOST STRANGER 01, 04; FINAL FANTASY LOST STRANGER 04; GIRL FROM THE OTHER SIDE 03; HORIMIYA 10 – 13

IL CANE CHE GUARDA LE STELLE 2; LE ROSE DI VERSAILLES BOX VOL. 1-5 – LADY OSCAR COLLECTION; MADE IN ABYSS 1, 3, 4, 6; NEON SIGN AMBER; THE PROMISED NEVERLAND 01, 03; THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 07; TOKYO GHOUL 02; TOKYO GHOUL:RE 01 – 08; TOKYO REVENGERS 02; YARICHIN BITCH CLUB 01; YATAMOMO 1, 2, 3.