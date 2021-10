Sono state diffuse le uscite home video Eagle Pictures di novembre 2021. Da segnalare fra le novità L’ombra delle Spie con Benedict Cumberbatch, Every Breath You Take – Senza Respiro con Casey Affleck, Michelle Monaghan e Sam Claflin, Il Caso Minamata con Johnny Deep, Tokyo Godfathers di Satoshi Kon per la prima volta in blu-ray e Il Buono, Il Brutto e il Cattivo di Sergio Leone per la prima volta in 4K.

Le uscite home video Eagle Pictures di novembre 2021

3 novembre

L’ombra delle Spie – DVD, Blu-ray e 4K

Al centro della vicenda Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), un uomo d’affari inglese che durante gli anni della Guerra Fredda divenne una spia reclutata dall’MI 6 l’intelligence britannica per ottenere informazioni A causa del suo lavoro, infatti, Wynne era solito viaggiare nell’Europa orientale, cosa che spinse i servizi segreti a ingaggiarlo come corriere così da ottenere dalla sua fonte russa, Oleg Penkovsky Merab Ninidze le informazioni top secret sul programma nucleare sovietico e la crisi dei missili cubani Un reclutamento, quello di Wynne che lo ha portato a percorrere vie pericolose e a rischiare la sua stessa vita pur di salvare il mondo da una catastrofe nucleare.

Il Caso Minamata – DVD, Blu-ray

Dopo il lavoro compiuto durante la seconda Guerra Mondiale, il fotografo di guerra W. Eugene Smith negli anni ‘70 si reca in Giappone per un servizio commissionatogli da Ralph Graves Smith, direttore di Life. Il fotoreporter documenterà lo scandalo della malattia che ha colpito una comunità sulla costa a causa dell’avvelenamento da mercurio causato dalla Chisso Corporation, mentre la polizia locale e il governo mettono a tacere l’accaduto.

Tokyo Godfathers di Satoshi Kon – Blu-ray

Tokyo Godfathers di Satoshi Kon, edito per la prima volta in formato Blu-ray con all’interno tre card da collezione. A Tokyo, la vigilia di Natale, tre vagabondi trovano tra i rifiuti una bellissima neonata. Dopo qualche incertezza, i tre amici decidono di ritrovare i genitori della piccola: è l’inizio di un’avventura che li metterà di fronte al loro passato e cambierà per sempre il loro futuro.

10 novembre

Cofanetto Éric Rohmer – DVD

Un cofanetto con ben 12 film in formato DVD di uno dei maggiori esponenti della Nouvelle Vague: dal genere storico di “La Marchesa Von” al ciclo Commedie e proverbi con capolavori come “Il raggio verde” e “Pauline alla spiaggia” fino ai racconti delle stagioni, il cofanetto racchiude tutte le opere più belle di uno dei più grandi cineasti transalpini.

17 novembre

Every Breath You Take – Senza Respiro – DVD, Blu-ray

Un profondo thriller psicologico con un cast d’eccezione composto dal Premio Oscar Casey Affleck (Manchester by the Sea), Michelle Monaghan (True Detective) e Sam Claflin (Peaky Blinders), che affronta la tematica del trauma in modo autentico e commovente. Philip Clark (Casey Affleck) è un giovane psichiatra che vede crollare il suo mondo professionale e personale dopo il suicidio di una paziente. Si tormenta per non essere riuscito a salvarla e, quando il fratello della vittima James (Sam Claflin) entra a far parte della sua vita, la tensione cresce ulteriormente. James accusa il dottore della morte della sorella e comincia così un gioco al massacro per demolire tutto quello cha ha costruito, prima facendo amicizia con la figlia e poi corteggiando la moglie Michelle Monaghan. Non avrà pace fino a quando la famiglia Clark non sarà distrutta.

Woody Allen Collection – DVD

Un imperdibile cofanetto contenente 8 film in DVD del celebre regista racchiusi in un’edizione ecologica e riciclabile, tra cui le imperdibili commedie “Anything Else”, “Hollywood Ending”, e “Basta che funzioni”, i film che hanno segnato la carriera del cineasta newyorchese come “Match Point” e “Scoop”, insieme a “Vicky Cristina Barcelona” ,“To Rome With Love” e “Midnight in Paris”.

Cofanetto Sergio Leone – La Trilogia del Tempo – Blu-ray

Un’imperdibile edizione a tiratura limitata con all’interno gli ultimi tre film del cineasta in formato Blu-Ray. I capolavori western “C’era una volta il West” con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson, e “Giù la testa” con Rod Steiger e James Coburn e il film testamento “C’era una volta in America” con Robert De Niro e James Woods, arrivano in Home Video grazie a Eagle Pictures in un’edizione tutta da collezionare, arricchita da un esclusivo libro di 30 pagine con all’interno la sceneggiatura originale di “C’era una volta in America”.

Il Buone, Il Brutto, Il Cattivo – 4K + Blu-ray, DVD

Una imperdibile riedizione in formato 4K + Blu-ray + DVD (contenuti extra) con all’interno una card da collezione numerata. Con questo film, che vede protagonista un grandioso Clint Eastwood, Sergio Leone nel 1966 completava la sua celebre trilogia del dollaro, consegnando al genere western uno dei suoi capisaldi, e alla storia del cinema un capolavoro assoluto ancora oggi fonte di inesauribile ispirazione per i registi contemporanei. Mentre divampa la Guerra di Secessione, tre uomini privi di scrupoli e di ideali vivono ai margini delle legalità: Tuco (il Brutto), Joe (il Buono), e Sentenza (il Cattivo). Il Cattivo è alla ricerca di un bottino nascosto in una tomba da un certo Bill Carson, ma una serie di strane circostanze fanno sì che sia il Buono a scoprire il nome scritto sulla tomba e il Brutto ad individuarne l’ubicazione. I tre, tuttavia, non hanno nessuna fiducia reciproca, né vogliono spartire l’enorme somma di denaro, pertanto incominciano separatamente la caccia al tesoro, fino a quando non si ritroveranno in un cimitero per la resa dei conti finale.

24 novembre

Hannibal Stagione 1 – DVD, Blu-ray

Il cofanetto con la prima stagione completa della Serie TV Ispirata al cannibale più famoso della storia del cinema, disponibile in DVD e Blu-Ray. Acclamata dalla critica di tutto il mondo e dalla NBC per il suo realismo e intelligenza, la serie racconta la storia di Hannibal Lecter, che prima del volto di Anthony Hopkins assume lo sguardo glaciale di Mads Mikkelsen. Prima di “Il Silenzio degli innocenti” e di “Red Dragon”, Hannibal Lecter era un brillante psichiatra dell’FBI. Qui affianca un dotato profiler criminale, Will Graham (Hugh Dancy), che ha il dono speciale di riuscire a entrare in empatia con qualsiasi individuo e mettersi nei suoi panni. Dopo un caso particolarmente estenuante alla caccia di un serial killer noto come Minnesota Shrike, Will Graham minaccia di andarsene. Jack Crawford (Laurence Fishburne), il capo dell’unità di scienze comportamentali dell’FBI, ha però un disperato bisogno di Will nella sua squadra per risolvere i casi difficili, quindi arruola il dottor Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) per garantire il benessere mentale di Will. Ma all’insaputa di Will, Hannibal ha una sua visione particolare di questi orribili crimini e degli psicopatici che li commettono: mentre Will cattura brutali assassini, è inconsapevolmente seduto di fronte al killer più dotato di tutti.

