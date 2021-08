Sono state diffuse le uscite home video Koch Media e Anime Factory di agosto 2021 fra cui spiccano Forrest Gump e Salvate il Soldato Ryan in 4K Ultra HD + Blu -ray e, per l’etichetta Anime Factory, la serie cult in versione completa e in alta definizione Judo Boy.

Le uscite home video Koch Media e Anime Factory di agosto 2021

Le uscite Koch Media di agosto 2021

Forrest Gump (Steelbook) – 26 agosto in 4K Ultra HD + Blu-ray

Contiene il film in 4K UHD, il film in Blu-ray e un disco bonus con i contenuti speciali. L’imperdibile edizione Steelbook UHD dell’autentico fenomeno di costume in cui Tom Hanks offre una sbalorditiva prova d’attore. Vincitore di sei premi Oscar, compresi quelli per il Miglior Film, Migliore Regia (Robert Zemeckis) e Miglior Attore (Tom Hanks). Seduto alla fermata dell’autobus, un uomo rievoca la storia della sua vita ad ascoltatori occasionali. È Forrest Gump, nato a Greenbow, in Alabama, ex-paraplegico con quoziente intellettivo di alcuni punti inferiore alla normalità. Trent’anni di storia americana sono visti attraverso gli occhi di Forrest che narra della sua infanzia, del suo rapporto con la madre, della sua abilità a correre, della guerra del Vietnam, ma soprattutto racconta dell’amore che ha sempre provato per la sua amica di infanzia, Jenny.

Salvate il Soldato Ryan (Steelbook) – 26 agosto in 4K Ultra HD + Blu-ray

L’acclamato e indimenticabile capolavoro di Steve Spielberg vincitore di cinque Premi Oscar®, per la prima volta in un’edizione Steelbook UHD ricca di contenuti speciali. Contiene il film in 4K UHD, il film in Blu-ray e un disco bonus con i contenuti speciali. È il 6 giugno del 1944 e l’esercito americano si sta preparando a sbarcare sulla spiaggia di Omaha, in Normandia, per spezzare le ultime resistenze dei tedeschi. Quando lo sbarco, tra innumerevoli vittime, si chiude con successo, il capitano Millerriceve l’ordine di trovare il soldato Ryan che, rimasto l’ultimo dopo che è giunta la notizia della morte dei suoi tre fratelli su altri fronti di guerra, deve essere preso e rispedito a casa dalla madre.

Subway – 5 agosto in DVD e Blu-ray

A Parigi, il giovane stravagante Fred, dopo essere stato inviato ad una festa di compleanno da Helena, bella e insoddisfatta moglie di un ricco uomo politico, ruba dei documenti compromettenti dalla cassaforte della donna. Il ragazzo si rifugia nella metropolitana, abitata da strani personaggi, musicisti, poeti, artisti di ogni genere, mentre sente nascere dentro di sé un sentimento sempre più forte per la donna che ha derubato.

Vlad l’Impalatore – 5 agosto in DVD e Blu-ray

A metà del XV secolo, durante l’Impero Ottomano, la Turchia è lacerata da orrende atrocità a causa di un uomo crudele e assetato di sangue, Vlad l’Impalatore. Il sovrano, Baba Sultan, ordina a un gruppo di sette guerrieri senza paura di dare la caccia a Vlad e porre fine alla persecuzione una volta per tutte. I sette eroi partono per il loro lungo viaggio, non fermandosi davanti a nulla fino a quando non troveranno l’inumano Vlad. La battaglia per porre fine al suo regno di terrore è iniziata.

Bing – Il vaccino – 26 agosto in DVD

Contiene 13 nuovi episodi della serie e una fantastica sorpresa. La serie prescolare segue il comportamento e la crescita del piccolo Bing, che in ogni episodio affronta sfide che sembrano alla sua portata, ma che invece si rivelano spesso più grandi di lui e che, alla fine, diventano superabili quando Bing trova la chiave giusta.

Gormiti Stagione 2 – Vol. 1 – 26 agosto in DVD

Contiene i primi 13 episodi della seconda stagione. All’insaputa degli Eroi della Natura, il malvagio Voidus non è stato sconfitto! È riuscito ad infettare l’Elestar con una scheggia di ombra, garantendosi un contatto diretto con Gorm. Le speranze per i popoli del bene sembrano perdute, quando un messaggio segreto di Lord Electryon, misterioso signore del popolo Meka, riaccende le speranze. La battaglia finale per il destino di Gorm è iniziata!

Le uscite Midnight Factory di agosto 2021

Aquaslash – 5 agosto in DVD e Blu-ray

Per celebrare il diploma gli studenti della Valley Hills High School organizzano una festa in un vecchio parco acquatico, sotto il controllo del raccapricciante bidello Conrad. A guastare la festa ci penserà un misterioso maniaco che ha inserito negli scivoli d’acqua gigantesche lame di rasoio per un bagno di sangue che farà sospettare di tutto e di tutti.

Le uscite Anime Factory di agosto 2021

Lamù – La ragazza dello spazio – Final Chapter – 26 agosto in DVD e Blu-ray

Rupa, principe di un pianeta completamente immerso nell’oscurità, giunge sulla Terra alla ricerca di Lamù, sua promessa sposa. Causa del problema è il nonno della ragazza aliena, che da giovane aveva stretto un patto con il nonno di Rupa. Come se non bastasse, i contrasti tra Ataru e Lamù si fanno ogni giorno più forti e l’intromissione di Rupa non fa altro che andare a peggiorare una situazione già alquanto complicata. Lamù spera che questa sia finalmente la buona occasione per ottenere da Ataru una prova effettiva del suo amore. Sarà davvero così?

Judo Boy – 26 agosto in DVD e Blu-ray

Serie completa di 26 episodi.Il giovane Sanshiro Kurenai è l’erede di un dojo di judo. Un giorno trova il suo amato padre morto e un occhio di vetro non troppo lontano dal suo cadavere. Deciso a vendicare suo padre, Sanshiro e il suo amico Ken partono per un viaggio alla ricerca del misterioso assassino con un occhio solo. Il leggendario anime di arti marziali prodotto da Tatsunoko e tratto dal manga di Tatsuo Yoshida, fondatore della storica casa di produzione, arriva per la prima volta in alta definizione nel formato Blu-ray.

