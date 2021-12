Sono state diffuse le uscite home video Koch Media e Anime Factory di dicembre 2021 fra cui spiccano il cofanetto con Star Trek: The Original Series, A Quiet Place II, Scream, Earwig e la strega e Josée, la Tigre e i Pesci.

Le uscite home video Koch Media di dicembre 2021

Star Trek: The Original Series – 9 dicembre in Steelbook Blu-ray

In occasione del 55° anniversario della prima messa in onda, la serie originale di Star Trek torna in versione rimasterizzata e presentata per la prima volta in una pregiata edizione Steelbook. Contiene tutti gli episodi magnificamente restaurati con effetti visivi migliorati e oltre 9 ore di contenuti speciali.

Star Trek: Discovery Stagione 3 – 9 dicembre in DVD e Steelbook Blu-ray

Dopo aver seguito il comandante Michael Burnham in un wormhole, la U.S.S. Discovery atterra in un mondo irriconoscibile 1.000 anni nel futuro. Con la Flotta Stellare e la Federazione sull’orlo del collasso a causa di un evento catastrofico noto come Grande Fuoco, l’equipaggio della Discovery, con l’aiuto di Book e Adira, nuovi e misteriosi alleati, deve scoprire cosa ha causato il Grande Fuoco per ridare speranza alla galassia Acclamata dalla critica, è la sesta serie televisiva ambientata nell’universo di Star Trek.

Star Trek: Discovery Stagioni 1-3 – 9 dicembre in DVD e Blu-ray

Le prime tre stagioni della seguitissima serie Star Trek: Discovery in uno speciale cofanetto con oltre 8 ore di contenuti speciali. Ambientata dieci anni prima degli eventi della serie originale di Star Trek, Discovery segue le avventure della nave stellare USS Discovery nel suo viaggio attraverso lo spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà.

Star Trek: Lower Decks Stagione 1 – 9 dicembre in DVD e Steelbook Blu-ray

Il creatore Mike McMahan, scrittore e produttore esecutivo di “Rick and Morty”, ci porta dove nessuna serie di Star Trek è arrivata prima: ai ponti inferiori! Unisciti alla ribelle Beckett Mariner, all’aspirante capitano Brad Boimler, alla recluta D’Vana Tendi e a Sam Rutherford mentre, con pochissima esperienza e ancor meno autorità, navigano negli angoli più misteriosi del nostro universo. Star Trek: Lower Decks Stagione 1 offre quasi 2 ore di contenuti speciali esclusivi e include le apparizioni dei protagonisti di Star Trek: The Next Generation John De Lancie, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, e molto altro ancora!

A Quiet Place II – 9 dicembre in 4K UHD + Blu-ray

Con la vincitrice del Golden Globe Emily Blunt (A Quiet Place – Un posto tranquillo) e Cillian Murphy (Peaky Blinders). In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Scream – 9 dicembre in 4K UHD + Blu-ray

Dalla sua uscita Scream è diventato un vero fenomeno pop, ispirando tonnellate di spin-off e reboot, che lo hanno reso un franchise a tutti gli effetti. In una cittadina americana si aggira un pericoloso serial killer che agisce coperto con una maschera da fantasma dell’opera. Mentre Sidney, la cui madre è stata assassinata un anno prima, si trasferisce a casa dell’amica Tatum, i giovani Billy, Stu e Randy, appassionati di cinema horror, hanno un motivo in più per organizzare serate all’insegna del brivido. Ma dopo un po’ realtà e finzione finiscono terribilmente per mescolarsi.

Paw Patrol – Il Film – 16 dicembre in DVD

Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la Paw Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City! Humdinger, l’acerrimo nemico dei nostri eroi, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. Strada facendo la squadra trova l’aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty, e armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City!

Maradona – La morte di un D10 – 9 dicembre in DVD e Blu-ray

La storia mai raccontata del più grande calciatore di tutti i tempi. Questo nuovissimo documentario ripercorre la vita e la morte dell’indimenticabile fuoriclasse Diego Armando Maradona. Una storia mai raccontata fatta di virtù, vizi e violenza. Attraverso tantissimi filmati inediti approfondiremo come la notorietà, il talento e gli eccessi abbiano reso il Pibe de Oro «l’essere umano più estremo dei nostri tempi».

Bing – I regali di Natale – 16 dicembre in DVD

Bing e i suoi amici sono di nuovo pronti a farci divertire con tante nuove storie educative per allietare il Natale. La serie prescolare segue il comportamento e la crescita del piccolo Bing, che in ogni episodio affronta sfide che sembrano alla sua portata, ma che invece si rivelano spesso più grandi di lui e che, alla fine, diventano superabili quando Bing trova la chiave giusta. Contiene 13 nuovi episodi della serie e una fantastica sorpresa.

Supernova – 9 dicembre in DVD

Un road movie che riesce a raccontare la profonda devozione di due esseri umani l’uno per l’altro. Sam e Tusker, partner da 20 anni, viaggiano attraverso l’Inghilterra a bordo del loro vecchio camper per far visita agli amici, rivedere i famigliari e ritrovare i luoghi del loro passato. Da quando due anni prima a Tusker è stato diagnosticato l’insorgere della demenza, il tempo insieme è sempre più prezioso. Diretto da Harry Macqueen con Colin Firth e Stanley Tucci, il film indaga, di fronte alle avversità, sul significato dell’amore. Il Premio Oscar Colin Firth e Stanley Tucci offrono una toccante interpretazione nella pellicola prodotta dai vincitori del Premio Oscar per “45 Years”.

Earwig e la strega – 16 dicembre in DVD e Blu-ray

Tratto dall’omonimo romanzo di Diana Wynne Jones, autrice del libro “Il castello errante di Howl” da cui è stato tratto il capolavoro di animazione del Premio Oscar Hayao Miyazaki. Earwig è una ragazzina di 10 anni cresciuta in orfanotrofio, per lei una casa fantastica in cui riesce ad ottenere tutto quello che desidera. La sua vita cambia quando viene adottata da Bella Yaga e Mandragora, una stranissima coppia con incredibili poteri magici. Dopo 7 anni dall’ultimo film, ritorna lo Studio Ghibli con un film d’animazione per la regia di Goro Miyazaki, entrato a far parte della selezione del festival di Cannes 2020 nella sezione 4 Animated Films.

Natale sul ghiaccio – 16 dicembre in DVD

Courtney Bennett è un’ex promessa di pattinaggio artistico e gestisce la pista di pattinaggio pubblica della città. Come ogni anno si prepara a organizzare il saggio di Natale dei bambini, ma quando il sindaco decide di chiudere la pista e annullare il saggio, Courtney fa di tutto per impedirglielo. Ad aiutarla nella sua impresa ci sarà Noah, un ex giocatore di hockey professionista, con il quale, complice la magia del Natale, sarà subito amore a prima vista.

Il Natale dimenticato – 16 dicembre in DVD

Elise ha 8 anni e vive in un villaggio isolato della Norvegia. Una mattina si sveglia con una strana sensazione… c’è qualcosa di speciale in questo giorno, ma non riesce a capirlo. Senza successo, cerca di spiegare alla sua famiglia e ai suoi amici che questo giorno è diverso dagli altri. Così Elise parte per un incredibile viaggio da sola e, attraverso nuove e inaspettate amicizie, riscopre la gioia del Natale. Ora tocca a lei fare in modo che tutto il suo villaggio viva un Natale indimenticabile. Ma il tempo scorre: ce la farà prima che sia troppo tardi?

Natale a scuola – 16 dicembre in DVD

Izzy è una vivace bambina di nove anni che viene lasciata a scuola l’ultimo giorno prima delle vacanze di Natale. Mentre i suoi genitori sfidano una bufera di neve per raggiungerla, tre ladruncoli maldestri si introducono nella scuola per nascondersi fino a quando il clima non si placa. Ma quando prendono in ostaggio Ray, il bidello della scuola, Izzy dovrà trovare un modo per salvarlo e dare una lezione ai ladri.

Dragon Girl – 16 dicembre in DVD

Vincitore del Giffoni Film Festival 2021 nella sezione +6. Il Natale è alle porte nel piccolo villaggio di Borington e tutti si stanno preparando per le vacanze, tranne Sara, una rifugiata di 11 anni. Temendo di dover lasciare il paese, la ragazza si nasconde dalla polizia e cerca rifugio in una casa momentaneamente vuota. Lì fa un incontro incredibile: un drago ha perso la strada e si è schiantato proprio nella cantina della stessa casa. Intanto, nella villetta accanto, vive l’aspirante giovane star di YouTube Mortimer che deve dare da mangiare ai pesci quando il suo vicino è in vacanza. Così un giorno il ragazzo finisce per scoprire Sara e il drago. Riusciranno i tre outsider a superare le loro paure e a fare squadra?

Le uscite home video Midnight Factory di dicembre 2021

Sputnik – Terrore dallo spazio – 9 dicembre in DVD e Blu-ray

Presentato al Tribeca Film Festival, al Sitges International Fantastic Film Festival, al Trieste Science+Fiction Festival e al Fantasia Filmfest. Edizione limitata Midnight Factory con booklet di approfondimento. Nel 1983, all’apice della Guerra Fredda, il volo di rientro di una missione spaziale sovietica finisce in modo tragico, con la morte di uno dei due cosmonauti. Il sopravvissuto, Konstantin, appare però fin da subito disturbato e viene rinchiuso in una base segreta per accertamenti e per essere seguito dalla psichiatra Tatyana Klimova. La dottoressa verrà messa al corrente di una sconvolgente verità: dentro il corpo di Kostantin si nasconde un parassita alieno di eccezionale forza e ferocia.

Come True – 9 dicembre in DVD e Blu-ray

Entità oscure e misteriose in agguato tra i sogni per il nuovo horror, presentato al Festival Sitges, Fantasia Filmfest, al Trieste Science+Fiction Festival e al Blood In The Snow. Edizione limitata Midnight Factory con booklet di approfondimento. Sarah, un’adolescente dall’animo ribelle, tormentata da diversi disturbi del sonno, decide di scappare di casa. La ragazza decide di affidarsi a uno studio universitario sul sonno che le offre sicurezza e soldi. Sin dalla prima seduta di terapia però si rende conto che sta accadendo qualcosa di strano, mentre una serie di forze oscure iniziano a farsi breccia nella realtà…

Le uscite home video Anime Factory di dicembre 2021

Josée, la Tigre e i Pesci – 9 dicembre in DVD e Blu-Ray

Lo struggente film d’animazione realizzato da Studio Bones (My Hero Academia, Fullmetal Alchemist), diretto da Kotaro Tamura (Noragami, Wolf Children) e impreziosito dalle musiche di Evan Call (Violet Evergarden), arriva in DVD dopo il successo riscosso al cinema. Tsuneo è uno studente universitario che lavora part time. Un giorno s’imbatte in un’anziana signora intenta a spingere una sedia rotelle sulla quale è seduta Josée, una ragazza colpita da paralisi cerebrale incapace di muovere le gambe, che si fa chiamare come l’eroina di un romanzo di Françoise Sagan. Frequentandola, nonostante il guscio in cui la ragazza sembra essersi rinchiusa, Tsuneo scopre che il vero nome della giovane è Kumiko ed inizia ad essere sempre più attratto da lei.

Doraemon – Nobita il nuovo Dinosauro – 9 dicembre DVD e Blu-ray

Il 40° film cinematografico del celeberrimo gatto spaziale celebra il 50° anniversario dalla prima pubblicazione delle storie a fumetti di Doraemon. Nobita, durante una visita ad un sito che ospita una mostra di fossili di dinosauro, trova per caso un uovo di dinosauro. Con l’aiuto di Doraemon, Nobita riporta l’uovo al suo stato originale e dopo la schiusa vengono alla luce due esemplari di una nuova specie mai classificata. Anche se vorrebbero prendersi cura di loro, il rischio che vengano scoperti è troppo alto e quindi Nobita e i suoi amici si trovano costretti a riportarli alla loro epoca: il periodo Cretaceo di 66 milioni di anni fa.

Mimì e la Nazionale di Pallavolo – Vol. 2 (episodi 27/52) – 9 dicembre in DVD e Blu-ray

Il classico dell’animazione ormai diventato titolo di culto, precursore del racconto dello sport al femminile. Mimì Ayuhara ha una grandissima passione per la pallavolo. Entrata in una squadra di ragazze che sono chiamate da tutti le “svogliate”, con una grande dose di forza di volontà e sacrifici riuscirà a far diventare la sua disastrosa squadra una delle più forti, pronta ad affrontare rivali agguerrite e motivate per arrivare al traguardo più ambito: la nazionale.

Esclusive Fan Factory

Fra le esclusive in vendita esclusivamente su Fan Factory, il nuovo store online di Koch Media, ci sono da segnalare: Josée, la Tigre e i Pesci Ultralimited Edition; Il villaggio dei dannati; The Stand Collection tutti disponibili dal 9 dicembre.