Le uscite home video Koch Media e Anime Factory di ottobre 2021

Le uscite Koch Media di ottobre 2021

SCREAM – 21 ottobre in Steelbook 4K UHD + Blu-Ray

Dalla sua uscita Scream è diventato un vero fenomeno pop, ispirando tonnellate di spin-off e reboot, che lo hanno reso un franchise a tutti gli effetti. In una cittadina americana si aggira un pericoloso serial killer che agisce coperto con una maschera da fantasma dell’opera. Mentre Sidney, la cui madre è stata assassinata un anno prima, si trasferisce a casa dell’amica Tatum, i giovani Billy, Stu e Randy, appassionati di cinema horror, hanno un motivo in più per organizzare serate all’insegna del brivido. Ma dopo un po’ realtà e finzione finiscono terribilmente per mescolarsi.

The Stand – 21 ottobre in DVD e Blu-Ray

Un cast stellare: il Premio Oscar Whoopi Goldberg, Alexander Skargard, James Mardsen e Amber Heard Il mondo è devastato da una tremenda peste che sta decimando uno a uno i suoi abitanti. I sopravvissuti si trovano a combattere una battaglia colossale per la sopravvivenza che ha identificato come unica possibile artefice della salvezza Madre Abagail, donna cieca e saggia di 108 anni. Suo antagonista il misterioso Uomo nero, Randall Flagg, personaggio maligno e dotato di poteri misteriosi.

Riders of Justice – 7 ottobre in DVD e Blu-Ray

Dopo il successo sulle piattaforme digitali, arrivano finalmente le edizioni home video del nuovo film con Mads Mikkelsen definito “una nuova interpretazione del revenge thriller d’azione”. Markus (Mikkelsen) è un soldato costretto a tornare velocemente a casa per prendersi cura della figlia adolescente Mathilde dopo che sua moglie è rimasta vittima di un tragico incidente ferroviario. La verità però viene rapidamente a galla quando un sopravvissuto del treno distrutto riappare affermando che la donna è stata uccisa e i responsabili sono i membri di un gruppo noto come “Riders of Justice”.

The Devil Has a Name – 7 ottobre in DVD e Blu-Ray

Nel cast del film: Martin Sheen, Kate Bosworth, Alfred Molina, Haley Joel Osment, Pablo Schreiber e il regista stesso Edward James Olmos. Rimasto vedovo, al verde e alla deriva, l’agricoltore Fred Stern trova un nuovo scopo nella vita quando viene a sapere che una compagnia petrolifera multinazionale ha inquinato l’acqua della sua terra. Ma quando la sua crociata contro il potere lo porta in tribunale, Fred deve trovare il modo di sopravvivere e salvare quello in cui crede, evitando la rovina della sua fattoria, della sua famiglia e dei suoi sogni.

Le uscite Midnight Factory di settembre 2021

Possession – L’appartamento del Diavolo – 21 ottobre in DVD e Blu-ray

Firmato dal maestro dell’horror Albert Pintò, arriva in home video uno dei più grandi successi cinematografici spagnoli dell’ultimo periodo. Madrid, 1976. La famiglia Olmedo si è da poco trasferita in città in cerca di un futuro migliore. Ma il sogno di una nuova vita si trasformerà ben presto nel loro peggiore incubo: nella casa che con tanti sacrifici hanno comprato scopriranno di non essere soli. Forze oscure e presenze maligne aleggiano nell’appartamento, tormentando tutta la famiglia e in particolare il piccolo Pepe.

Eli Roth’s History Of Horror – Stagione 2 Edizione limitata Midnight Factory con booklet da collezione – 21 ottobre in DVD e Blu-ray

La seconda stagione della serie. Tramite le parole di registi e icone del presente e del passato, il regista, attore e produttore Eli Roth continua l’esplorazione del cinema dell’orrore contemporaneo coinvolgendo i suoi protagonisti e le voci più autorevoli del panorama cinematografico e letterario. Tra le personalità interpellate ci saranno, Stephen King, Rob Zombie, Greg Nicotero, Joe Dante, Don Mancini, Quentin Tarantino, Andy Muschietti, John Landis, Brian Yuzna e Ruggero Deodato.

Alone Edizione limitata Midnight Factory con booklet da collezione – 21 ottobre in DVD e Blu-ray

Jessica è una giovane vedova che cerca di ricominciare una nuova vita fuggendo dai luoghi del recente, doloroso passato. Lungo le strade tra i boschi degli Stati Uniti nord occidentali finisce nel mirino di uno strano individuo, che finirà per diventare ossessionato da lei inseguendola prima in maniera bonaria, e via via sempre più ossessiva. Jessica, una volta catturata, sarà costretta a fare appello soltanto alle proprie forze per non soccombere ad un destino terrificante…

Le uscite Anime Factory di settembre 2021

Lupin III – La Terza Serie Vol. 2 (episodi 27-50) Edizione Slipcase + booklet da collezione – 7 ottobre in DVD e Blu-ray

La serie più scanzonata e fuori di testa tra tutte quelle dedicate a Lupin III: l’attesa terza serie del ladro più famoso del mondo con l’indimenticabile “giacca rosa”. Nuove rocambolesche avventure attendono Lupin III e soci. L’astuto ladro dovrà affrontare temibili nemici e situazioni ad alto rischio condite da un’imperdibile e inedita componente piccante. Al suo fianco gli immancabili Jigen, Goemon e Fujiko. Furbo, brillante, coraggioso e burlone Lupin III sarà costantemente inseguito dal tenace ispettore Zenigata dando vita a fughe mozzafiato ed a situazioni esilaranti.

Carletto Il Principe Dei Mostri – Stagione 2 (episodi 43 – 84) – 21 ottobre in DVD

Dal celebre fumetto creato da Fujiko F Fujio, arrivano in DVD i nuovi episodi della Stagione 2 in un’edizione Slipcase + booklet da collezione Il Conte è un elegante vampiro dall’accento francese. Wolf sembrerebbe un tipo normale, ma aspettate di vederlo con la luna piena. Frank è grande e grosso e mette paura solo a guardarlo. Che ci fanno in un tranquillo sobborgo giapponese? Fanno da scorta a Carletto, Principe di Mostrolandia in viaggio di istruzione tra gli esseri umani. Un avventura dopo l’altra in cui umani e mostri si affrontano, si capiscono, si combattono e diventano amici. Non c’è poi tanta differenza, se uno non si ostina a guardare le apparenze.

Esclusive Fan Factory

