Sono state diffuse le uscite home video Universal Pictures di ottobre 2021. Da segnalare l’arrivo in 4K di Bastardi senza Gloria e di 4 classici film della serie Universal Monsters. Fra le novità Una Donna Promettente e Io Sono Nessuno.

Le uscite home video Universal Pictures di ottobre 2021

14 ottobre

SPIRIT – IL RIBELLE

La vita di Lucky Prescott cambia per sempre quando si trasferisce dalla sua casa in città a una piccola città di frontiera e fa amicizia con un mustang selvaggio di nome Spirit.

UNA DONNA PROMETTENTE

Tutti dicono che Cassie era una giovane donna promettente… fino ad un misterioso evento che ha brutalmente dirottato il suo futuro. Nella vita di Cassie però nulla è come sembra: è perfidamente intelligente, seducente e astuta, e vive una doppia vita segreta di notte. Ora un incontro inaspettato sta per dare a Cassie l’opportunità di rimediare agli errori del passato in questa avvincente e emozionante storia.

VOYAGERS

Il futuro del genere umano è in pericolo e un gruppo di giovani uomini e donne, cresciuti valorizzando intelligenza e obbedienza sono imbarcati per una spedizione che punta a colonizzare un pianeta distante. Quando però scoprono alcuni sconcertanti segreti della propria missione, iniziano a rifiutare le regole imposte per esplorare la propria natura più primitiva.

BASTARDI SENZA GLORIA – STEELBOOK 4K

Il film di Quentin Tarantino, con Brad Pitt e Diane Kruger arriva per la primissima volta in 4K!

I MOSTRI DELLA UNIVERSAL IN 4K

4 Universal Classic Monsters arrivano per la prima volta in 4K UHD , giusto in tempo per Halloween 2021! Quest’anno celebreremo 3 importanti Anniversari, il 90° di Dracula e Frankenstein e l’80° de L’uomo Lupo.

21 ottobre

LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE

Dopo il grande successo de LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO nel 2018, la celebre produzione del terrore, Blumhouse, rilancia un nuovo innovativo episodio della saga. I membri di un movimento clandestino, non più soddisfatti di una sola notte all’anno di anarchia e omicidio, decidono di rendere lo sfogo annuale permanente.

IO SONO NESSUNO

Quando una notte due ladri entrano nella sua casa di periferia, Hutch si rifiuta di difendere se stesso e la sua famiglia, sperando di prevenire una violenza maggiore. Suo figlio adolescente Blake rimane deluso da lui, e sua moglie Becca sembra volerlo tenere sempre più lontano. Questo episodio scatenerà in Hutch una rabbia a lungo repressa, facendogli scoprire abilità letali e portando alla luce oscuri segreti.

ANNA – STAGIONE 1

Una ragazza siciliana di 13 anni deve vedersela con un contagio virale che ha ucciso tutti gli adulti dell’isola. Una ragazzina cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti. Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.

HORROR MANIACS COLLECTION