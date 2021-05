Attraverso il sito ufficiale dell’editore, sono state rese note le uscite Marvel, Panini e Disney del 13 maggio 2021. Spiccano, nella collana Marvel Must Have, il classico L’ultima Caccia di Kraven e il secondo numero dell’evento King in Black. Per Panini Comics ritorna, in edizione economica, la collana completa delle avventure di Asterix con due brossurati e prezzi speciale mentre per Disney torna, in una nuova edizione, Topo Noir.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 13 maggio 2021

Le uscite Marvel del 13 maggio 2021

WHAT IF? CONAN

Autori: Roy Thomas, John Buscema, Gary Kwapisz, Alan Zelenetz, AA.VV.

Maggio • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: What If? (1977) #13, #39, #43, What If? (1989) #16

Una raccolta esclusiva per il mercato europeo di tutte le storie ipotetiche di Conan presentate nella serie What If?! Scoprite cosa accade quando il Barbaro dell’era hyboriana arriva nel XX secolo! Conan contro Thor! Capitan America! Wolverine! Le realtà alternative dell’Osservatore… giusto in tempo per la serie What If? di Disney+!

MARVEL MUST-HAVE: HOUSE OF M

Autori: Brian M. Bendis, Olivier Coipel

Maggio • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: House of M (2005) #1/8

Gli Avengers e gli X-Men si ritrovano per decidere il fato di Scarlet, ma prima che possano fare qualcosa la realtà che conoscevano cessa di esistere. La Terra ora è dominata dai mutanti, guidati da Magneto e dai suoi figli. E mentre gli eroi sembrano condurre un’esistenza perfetta, qualcuno non ha dimenticato la propria vita precedente: Wolverine! Un punto di snodo cruciale nella storia Marvel recente, tra le principali fonti d’ispirazione dell’acclamato serial di Disney+ WandaVision.

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 29

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr.

13 maggio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #176/179

Arriva John Romita Jr.! L’esplosivo disegnatore di Amazing Spider-Man firma uno dei cicli più celebri della sua carriera! Gli X-Men contro la Confraternita dei Mutanti… e i segreti di Mystica! I mostruosi Morlock hanno rapito Kitty Pryde… per darla in sposa?!

MARVEL MUST-HAVE – SPIDER-MAN: L’ULTIMA CACCIA DI KRAVEN

Autori: J.M. DeMatteis, Mike Zeck

Maggio • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #31/32, Amazing Spider-Man (1963) #293/294, Peter Parker, the Spectacular Spider-Man (1976) #131/132

Nel corso della sua carriera, Kraven ha catturato e ucciso prede di ogni tipo. Una sola gli è sempre sfuggita: Spider-Man! Ora il Cacciatore ha capito che per sconfiggere il Ragno deve diventare lui stesso il Ragno… a costo di ucciderlo e di prendere il suo posto! Soltanto una cosa potrà salvare Peter Parker dalla più tragica delle fini: l’amore. Molto semplicemente, una delle storie del Tessiragnatele più importanti e tragiche di sempre. Un capolavoro senza tempo, da leggere e rileggere.

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 5: LA SERA DELLA PRIMA

Autori: Nick Spencer, Ryan Ottley, Humberto Ramos, AA.VV.

Maggio • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #24/28

Spider-Man e Mary Jane sono nei guai per colpa di Electro! Riuscirà il Tessiragnatele a salvare la rossa? E riuscirà quest’ultima a salvare Spidey? In più, un attacco del Sindacato, sulle tracce del nuovo amico di Peter… Boomerang! E, sullo sfondo, la minaccia dell’essere misterioso che tormenta i sogni di Parker!

MARVELS SNAPSHOTS VOL. 2: ISTANTANEE

Autori: Kurt Busiek, Mark Waid, Howard Chaykin, Saladin Ahmed, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Spider-Man: Marvels Snapshots (2020) #1, Avengers: Marvels Snapshots (2020) #1, Civil War: Marvels Snapshots (2020) #1, Captain Marvel: Marvels Snapshots (2021) #1

Continua la nuova serie legata a Marvels, il capolavoro di Kurt Busiek e Alex Ross! Quattro storie imperdibili per un tuffo nella storia Marvel attraverso gli occhi dell’uomo della strada. Con la partecipazione degli Avengers, di Spider-Man, di Capitan Marvel e degli X-Men! Prosegue il percorso cominciato agli albori della Golden Age, che giunge al presente passando da Civil War e dal mitico ciclo degli Avengers firmato Michelinie, Byrne e Pérez!

L’IMMORTALE HULK 37

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Alex Lins, Rachel Stott

Maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #42

Grandi novità in arrivo per Gamma Flight e Jackie McGee! Tutti i piani del Capo giungono finalmente a compimento! Potrebbe essere il suo più grande trionfo, ma basterà? Oppure Colui al di sotto di tutto reclamerà ciò che gli spetta? Inoltre, arrivano gli U-Foes!

FANTASTICI QUATTRO 30

Autori: Dan Slott, R.B. Silva, Juanan Ramirez, Zé Carlos

13 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #27/28

Tutto sta per volgere al termine a Yancy Street! Dite addio alla Terra, alla nostra galassia e alla vita così come la conosciamo! L’intera dimensione è destinata alla distruzione! Dio perdona… Funerea no! Ospite d’onore: Silver Surfer!

X-MEN 16

Autori: Jonathan Hickman, Russell Dauterman

13 maggio • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Giant-Size X-Men: Storm #1

Tempesta sta morendo, infettata con un virus tecnorganico! Può scegliere di arrendersi, morire e attendere la resurrezione… o combattere fino alla fine! Ospiti d’eccezione: Cypher, Monet e Fantomex! Il gran finale della storia iniziata nel numero 5, per mano degli stessi autori!

THOR 12

Autori: Donny Cates, Nic Klein

13 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #12

Jane Foster e Donald Blake, da amanti ad acerrimi nemici! La nuova Valchiria contro l’uomo che ha giurato di uccidere tutti i Thor! Senza esclusione di colpi! Se la Valchiria cade, il fato dei Dieci Regni è segnato.

AVENGERS 31

Autori: Jason Aaron, Luca Maresca

13 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #42

Namor scende in campo per impossessarsi del potere della Fenice! Shang-Chi contro Capitan America! She-Hulk contro Jane Foster! Gli Avengers devono trovare un modo per fermare il torneo e la Forza Fenice! Disegni del prodigioso talento italiano Luca Maresca!

CAPITAN AMERICA 30

Autori: Ta-Nehisi Coates, Leonard Kirk

13 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #26

Lo scontro con l’Elite al Potere raggiunge nuovi livelli! Peggy Carter va incontro alla morte per mano di Alexa Lukin e sembra non avere scampo. Intanto Capitan America, preso dalla battaglia a Madripoor, riflette sul suo ruolo e sui suoi legami più stretti. E c’è qualcuno di grosso e arrabbiato con cui fare i conti: Hulk Rosso!

IRON MAN 6

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

13 maggio • 17×26, S., 24 pp., col., • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #6

Inizia il secondo atto della nuova serie di Iron Man! Dopo aver subito ferite quasi letali da Korvac, Iron Man deve rimettersi in piedi e contare gli alleati superstiti (se ce ne sono). Toccherà a Halcyon provare a rimettere in sesto l’uomo e l’armatura. Inoltre, si può ancora fare affidamento su Hellcat? Che cosa sta accadendo nella sua testa?

KING IN BLACK PRESENTA: GWENOM VS. CARNAGE E IL PIANETA DEI SIMBIONTI

Autori: Seanan McGuire, Flaviano, Kyle Hotz, Danilo Beyruth, AA.VV.

Maggio • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: King in Black: Gwenom vs. Carnage (2021) #1/3, Planet of the Symbiotes (2021) #1/3

Un tie-in di King in Black! Il ritorno di Gwen Stacy nei panni di Gwenom coincide con… l’arrivo di Knull! L’assalto del Signore dell’Abisso prosegue poi ne Il pianeta dei simbionti! Inoltre, gli assoli di Scream, Prowler, Calabrone Rosso, Kaiju Americano, Toxin e Cloak & Dagger!

MILES MORALES: SPIDER-MAN 14

Autori: Saladin Ahmed, Natacha Bustos, Carmen Carnero

Maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #22/23

Un tie-in di King in Black! Dopo il trauma dello scorso numero, Miles sperava in un momento di tregua… non nei draghi simbionti di Knull! Il Dio dei Simbionti ha contagiato una delle sue amiche, che ora rischia di diventare un’assassina! Inoltre, il ritorno di Storno, la nipote dell’Avvoltoio!

KING IN BLACK 2

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman

13 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: King in Black (2020) #2/3

Secondo, spettacolare numero dell’evento che vede gli eroi uniti contro Knull! Con Eddie Brock in panchina, qualcun altro dovrà dominare un simbionte! Sì, ma chi? Gli eroi sono quasi tutti passati dalla parte del Signore dell’Abisso! Non speriate che Spider-Man abbia la soluzione, stavolta… o forse sì?

VENOM 34

Autori: Donny Cates, Iban Coello

13 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Venom (2018) #31/32

Un tie-in di King in Black! È il momento più drammatico per Eddie Brock! Knull ha scatenato l’inferno, e la speranza sembra ormai perduta! Riusciranno due vecchi amici a impedire la vittoria del Signore dell’Abisso?

AMAZING SPIDER-MAN 61

Autori: Peter David, Greg Land, Jed MacKay, Michele Bandini

13 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: King in Black (2020) #5, King in Black: Symbiote Spider-Man (2020) #5

Un tie-in di King in Black! Termina qui la miniserie rétro dedicata a Spider-Man Simbionte! Si ritorna poi al presente con uno spettacolare oneshot legato all’evento di Venom! Una storia completa dallo scrittore di Black Cat e dal disegnatore di Marvel’s Spider-Man!

Moon Girl e Devil Dinosaur

Autori: Marco Failla, Natacha Bustos, Brandon Montclare, Amy Reeder

15×23, 272 pp., col., brossurato • Euro 9,90

Contiene: Moon Girl and Devil Dinosaur (2015) #1/12

Lunetta Lafayette è un genio che vuole cambiare il mondo… ma ha il terrore che la nube terrigena cambi lei! Il gene inumano nel suo corpo potrebbe trasformarla in qualsiasi momento! E cosa c’entra con tutto ciò quell’enorme dinosauro rosso sbucato dal nulla che sembra molto interessato a lei? Non servono i super poteri per combattere minacce aliene o viaggiatori temporali… quando sai usare il cervello!

Venom 4 – La Guerra dei Regni

Autori: Cullen Bunn, Iban Coello, Joshua Cassara

17×26, 104 pp., col., cartonato • Euro 16,00

È scoppiata la Guerra dei Regni, e Venom ne paga le conseguenze! Malekith ha dei piani sinistri per il simbionte, piani che potrebbero essere fatali. Spinto al limite e in grave difficoltà, il V-Man cerca aiuto in alcuni alleati inattesi. Inoltre, una storia con Andi Benton, l’ex Mania, e Carnage, che continua a tramare nell’ombra…

Dottor Destino 2 – Bedford Falls

Autori: Christopher Cantwell, Salvador Larroca

17×26, 112 pp., col., cartonato • Euro 16,00

Contiene: Doctor Doom (2019) #6/10

Dopo aver scoperto il complotto di Symkaria ai suoi danni, il Dottor Destino cerca una via che gli assicuri il dominio su Latveria… per sempre! Kang il Conquistatore sarà un alleato durante una missione segreta mortale! Nel frattempo, il buco nero sulla Luna sta diventando critico! Solo la mente brillante di Von Doom può evitare una catastrofe imminente!

Il Fenomeno: Senza Sosta

Autori: Ron Garney, Fabian Nicieza

17×26, 120 pp., col., brossurato • Euro 13,00

Contiene: Juggernaut (2020) #1/5

È stato uno dei più inarrestabili nemici degli X-Men, ma anche uno dei più inattesi alleati… che fine ha fatto il Fenomeno? Mentre i mutanti prosperano su Krakoa, quale sarà il destino del fratellastro di Xavier? Dopo i fasti degli anni 90, Fabian Nicieza (Deadpool) torna agli Uomini-X! Con le spettacolari tavole di un sempre più sperimentale Ron Garney (Daredevil)!

Marvel-Verse: Loki

Autori: Walter Simonson, John Buscema, John Romita Jr, Stan Lee, AA.VV.

15×23, 120 pp., col., brossurato • Euro 9,90

Contiene: Amazing Spider-Man (1999) #503/504, Journey Into Mystery (2011) #626.1, Silver Surfer (1968) #4, Avengers (1963) #300

Bugiardo. Astuto. Manipolatore. Questo e molto altro è Loki, il più affascinante tra gli dei di Asgard! Tra un complotto contro suo fratello Thor e un incontro inatteso con Spider-Man, il Dio degli inganni non smetterà mai di stupirvi. Inoltre, uno storico racconto di Stan Lee e John Buscema in cui Loki incontra Silver Surfer! La lettura perfetta per prepararsi alla serie Disney+ con Tom Hiddleston!

Amazing Spider-Man: Le Strisce Quotidiane 1981-1982

Autori: Stan Lee, Larry Lieber, Fred Kida

28×21.6, 320 pp., b/n+col., brossurato con sovraccoperta • Euro 45,00

Contiene: Amazing Spider-Man: Ultimate Newspaper Comics Collection vol. 3

Per la prima volta in Italia, la raccolta delle strip di Spider-Man scritte da Stan Lee tra il 1981 e il 1982! I successori di John Romita Sr. raccolgono il testimone e si lanciano in nuove avventure! Il micidiale ritorno del Dottor Octopus! La nuova ragazza di Peter Parker! Inoltre, un viaggio in Latveria alla ricerca di… un disco volante?

Black Widow 1 – I Legami Che Contano

Autori: Kelly Thompson, Elena Casagrande

17×26, 120 pp., col., cartonato • Euro 16,00

Contiene: Black Widow (2020) #1/5

Debutta la nuova serie regolare della Vedova Nera! Natasha Romanoff ha trascorso la sua vita correndo. Da qualunque parte fosse schierata, non si è mai fermata un attimo. Ma qualcosa sta per cambiare: oltre il Golden Gate di San Francisco si cela un mistero che solo la più grande spia del mondo potrebbe risolvere. Disegni della sensazionale Elena Casagrande!

Marvel Masterworks: I Vendicatori 11

Autori: Sal Buscema, Steve Englehart, Bob Brown

17×26, 240 pp., col., cartonato con sovraccoperta • Euro 25,00

Contiene: Avengers (1963) #112/119, Defenders (1972) #8/11

Uno dei più grandi scontri tra super eroi di sempre! Capitan America vs. Namor… Thor vs. Hulk… Avengers vs. Difensori! E ancora: il debutto di Mantis, il ritorno dello Spadaccino e la minaccia del Dio Leone. Intanto, la relazione tra Scarlet e Visione è sul punto di sbocciare, ma qualcuno non la vede di buon occhio…

Marvel Masterworks: Spider-Man 17

Autori: Ross Andru, John Romita Jr, Len Wein

17×26, 288 pp., col., cartonato con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #169/180, Amazing Spider-Man Annual (1964) #11, Nova (1976) #12

Direttamente dagli anni Settanta, uno snodo cruciale nella vita dell’Arrampicamuri! J. Jonah Jameson è sul piede di guerra, il Dottor Faustus vuole fare impazzire Spidey, Molten e Punisher hanno il dente avvelenato… ma questo è niente in confronto alla minaccia rappresentata dal ritorno di Goblin! L’identità segreta di Peter Parker e la vita di coloro che ama sono a rischio nell’epico finale del ciclo di Len Wein. Bonus speciale: la prima storia disegnata da John Romita Jr.!

Grandi Tesori Marvel – Wolverine: Sete di Sangue e altre Storie

Autori: Mike Mignola, Walt Simonson, Alan Davis, Bill Sienkiewicz, AA.VV.

25.5X35.5, 160 pp., col., cartonato • Euro 27,00

Contiene: Wolverine: Bloodlust (1990) #1, Wolverine: The Jungle Adventure (1990) #1, Wolverine: Inner Fury (1992) #1

Una gioia per gli occhi! Tornano tre rare graphic novel disegnate da altrettante leggende dei comics! Alan “Excalibur” Davis racconta le indagini di Wolverine su una creatura assassina tra le nevi dello Yukon! Walt “Thor” Simonson e Mike “Hellboy” Mignola scagliano Logan contro Apocalisse! D.G. Chichester e Bill “New Mutants” Sienkiewicz rivelano cosa succede quando l’artigliato canadese è… infetto!

Le uscite Panini Comics del 13 maggio 2021

ASTERIX IL GALLICO + ASTERIX E IL FALCETTO D’ORO

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21,7×27,8, B., 48 pp. ciascuno, col. • Euro 4,90

Contiene: Astérix Le Gaulois, Astérix et la Serpe d’Or

Grande novità! Tutti i volumi di Asterix in edizione economica brossurata! A partire da maggio, l’edizione cronologica completa: un’uscita ogni due settimane per creare la tua collezione delle avventure della simpatica banda di Galli. Per ogni titolo, scopri le divertenti lezioni online di Luca Raina, il temuto professore di Storia de Il Collegio (Rai 2), che tornerà con noi ai tempi dell’antica Roma per raccontarci alcuni aneddoti legati al mondo di Asterix e Obelix. Prima uscita imperdibile con Asterix il Gallico e Asterix e Il Falcetto d’oro a soli Euro 4,90!

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 48

Autori: Kevin Eastman, Tom Waltz, Paul Allor, Brahm Revel, AA.VV.

17×26, B., 96 pp., col. • Euro 10,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #79/80, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) #21/23

Mentre va in atto lo scontro finale tra i Triceraton e la Forza di Protezione Terrestre, le Tartarughe Ninja saranno protagoniste di un drammatico confronto con Splinter, e l’unità della loro famiglia potrebbe non uscirne integra. Quindi, una delicata missione diplomatica per Donatello su Burnow Island.

STAR WARS 3

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #3, Darth Vader (2020) #3

Per Luke Skywalker, l’unica speranza di diventare un Cavaliere Jedi è andata perduta durante il duello con suo padre. Per ritrovarla, ora, dovrà tornare sulla Città nelle Nuvole, accompagnato da Leia e Lando. Darth Vader, invece, dovrà tornare su Naboo, il pianeta d’origine dell’amata Padmé!

Life is Strange 4 – Partner nel Tempo/Tracce

Autori: Emma Vieceli, Claudia Leonardi, Andrea Izzo

17×26, 112 pp., col., Cartonato • Euro 16,00

Contiene: Life is Strange #2.1/2.4

Il quarto volume della saga a fumetti di Life is Strange racconta del viaggio che Max, intrappolata in una realtà che non è la sua, deve intraprendere non solo per cercare di tornare a casa, ma anche per ricongiungersi con la Chloe del suo mondo. Tante sorprese e grandi cambiamenti per tutti i protagonisti della storia che prosegue quanto visto nel celebre videogioco!

Le uscite Disney del 13 maggio 2021

TOPO-NOIR – TITO FARACI – VOL. 1

Autori: Tito Faraci e AA.VV.

14,5×19,5, B., 192 pp., col. Euro 6,00

TOPO-NOIR – TITO FARACI VOLUME 1 + COFANETTO

Autori: Tito Faraci e AA.VV.

14,5×19,5, 192 pp., col. • Euro 12,90

Tornano le inimitabili storie noir scritte da Tito Faraci, nel primo volume che raccoglie le vicende di Topolino nella sua veste più “investigativa”, ma anche di grandi personaggi secondari come Manetta e Rock Sassi. Tra le avventure evergreen che fanno parte di questa raccolta anche Dalla parte sbagliata e Sfida a Topolinia.

19.999 LEGHE SOTTO I MARI

Autori: F. Artibani, L. Pastrovicchio

13 MAGGIO 2021 • 20×31, 5, C., 68 pp., col. • Euro 12,90

In questo volume cartonato, impreziosito da una copertina inedita di Lorenzo Pastrovicchio, è raccolto il primo capitolo in due puntate delle avventure di Capitano Nemo e del suo equipaggio, che a bordo del Nautilus affrontano gli abissi oceanici in direzione Polo Sud… ma non senza guai! Tra i contenuti extra: intervista agli autori Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio, studi dei personaggi, materiali inediti.

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 65

Autori: AA.VV.

14,5×19,5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Pietro Gambadilegno fa la parte del leone su questa uscita, con una selezione di storie nelle quali si scontra, a turno, con Paperino, Cip e Ciop, Archimede Pitagorico e naturalmente con Topolino. La galleria dei personaggi comprende fra gli altri anche Minni, il professor Pico De Paperis, il balzano cugino Sgrizzo Papero, l’agente segreto 01 Paperbond e il futuribile Eta Beta, alle prese con un “fiuto ultrafenomenale”. Per la prima volta in versione da edicola viene pubblicata integralmente la classica “Grande parodia” del 1957 Paperino e il conte di Montecristo, di Guido Martina e Luciano Bottaro. Fra gli altri autori in sommario: Carl Barks, Giorgio Bordini, Giorgio Cavazzano, Rodolfo Cimino, Harvey Eisenberg, Luciano Gatto, Floyd Gottfredson, Claudio Panarese, Claudia Salvatori.

ZIO PAPERONE N. 35

Autori: AA.VV.

14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50