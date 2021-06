Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini Comics del 24 giugno 2021. Da segnalare l’esordio de Gli Uomini della Settimana, la nuova serie di graphic novel firmata da Alessandro Bilotta (Mercurio Loi e Dylan Dog — Il pianeta dei morti) e Sergio Ponchione (Grotesque, Memorabilia).

Gli uomini della settimana 1

Autori: Alessandro Bilotta

17×26, C., 80 pp., € 14

Acquista Gli uomini della settimana 1 su Amazon.

Asterix Gladiatore

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21.8×28.7, B., 48 pp., € 6.90

Contiene: Astérix Gladiateur

Sotto il comando di Abraracourcix, la comunità di Galli resiste ormai da tempo all’invasione romana. Stavolta, però, alcuni legionari riescono a catturare Assurancetourix, lo stonatissimo bardo del villaggio. Sarà la svolta per Cesare? E Asterix & Co. lo rivorranno indietro o preferiranno liberarsene?

Acquista Asterix Gladiatore su Amazon.

Ice Cream Man 2 – Triplo gusto

Autori: M. Maxwell Prince, Martín Morazzo

17×26, C., 128 pp., € 16

Contiene: Ice Cream Man (2018) #5/8

La serie horror più originale degli ultimi anni continua con quattro nuove storie di dolore e di meraviglia. La ballata di un uomo che cade. Una meditazione silenziosa in tre colori. La grande avventura di una ragazzina e della sua migliore amica morta. Un potpourri di emergenze in un quartiere residenziale. E in più: chi è il cowboy in nero Caleb? E che rapporto ha con il misterioso Uomo dei Gelati?