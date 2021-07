Tramite il sito ufficiale dell’editore, sono state rese note le uscite Panini Comics del 29 luglio 2021.

Le uscite Panini Comics del 29 luglio 2021

The Witcher 5 – Ricordi sbiaditi

Autori: Bartosz Sztybor, Amad Mir

17X26, 104 pp., Brossurato, 13,00 €

Contiene: The Witcher: Fading Memories (2021) #1/4

Il mondo è cambiato, e ora i mostri sono scomparsi. Geralt di Rivia vaga alla ricerca di qualcuno che abbia ancora bisogno del suo lavoro di Witcher, ma senza fortuna. Quando sembra rassegnato a dover cambiare vita, ecco arrivare la richiesta da un lontano villaggio, ma i mostri che dovrà affrontare hanno qualcosa di molto strano… Un nuovo capitolo delle avventure a fumetti del protagonista di The Witcher.

Asterix e Cleopatra (Asterix Collection 9)

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21.8X28.7, 48 pp., brossurato, 6,90 €

Contiene: Astérix et Cléopâtre

Asterix e Cleopatra è uno dei titoli più celebri in assoluto della saga dei Galli, ancora oggi tra i più amati dai lettori. Asterix e Obelix si recano ad Alessandria d’Egitto insieme al druido Panoramix, nel tentativo di aiutare l’architetto Numerobis ad accontentare una sovrana tanto esigente quanto affascinante. Da questo episodio è stato tratto un fortunatissimo film animato, in streaming su Netflix.

Star Wars: Chewbacca

Autori: Al Rio, Chris Warner

17X26, 112 pp., cartonato, 14,00 €

Contiene: Star Wars: Chewbacca #1/5

È un leggendario guerriero Wookiee. È a fianco di Han solo a bordo del Millennium Falcon. È un eroe dell’Alleanza ribelle. È Ciube! Dopo la battaglia di Yavin, Chewbacca fa un atterraggio d’emergenza su un pianeta occupato dall’Impero. Qui un popolo sta combattendo per la sopravvivenza, e una ragazzina ribelle ha un disperato bisogno di lui!

Star Wars – Infinità 1 – Una nuova, nuova speranza

Autori: Al Rio, Chris Warner

17×26, 192 pp., brossurato, 18,00 €

Contiene: Star Wars: Infinities – A New Hope (2001) #1/4, Star Wars: Infinities – The Empire Strikes Back (2002) #1/4 Star Wars: Infinities – A New Hope (2001) #1/4, Star Wars: Infinities – The Empire Strikes Back (2002) #1/4

Amiamo e conosciamo a menadito la saga di Star Wars. Ma se le cose non fossero andate proprio come ci hanno raccontato i film? Cosa sarebbe successo se Luke Skywalker non fosse riuscito a distruggere la Morte Nera? E se Ian Solo non fosse riuscito a salvarlo dai ghiacci di Hoth? Le possibilità sono infinite, in una sorprendente narrazione alternativa dei più amati film della trilogia originale!

