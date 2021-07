Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia, Panini Marvel e Panini Comics del 15 luglio 2021. Da segnalare l’ultimo numero di Batman/Superman, il quinto albo di Batman: Death Metal e il secondo volume brossurato Mixtape con i tie-in dell’evento e il volume per l’ottantesimo anniversario di Lanterna Verde. Nuova edizione anche per il Flex Mentallo di Grant Morrison.

Eccovi invece le uscite di questa settimana le dettaglio!

Le uscite Panini DC Italia del 15 luglio 2021

Lanterna Verde: Speciale 80º Anniversario

Autori: Gary Frank, Geoff Johns, Mirka Andolfo, James Tynion IV, AA.VV.

18.3×27.7, C., 112 pp., col. • Euro 18

Contiene: Green Lantern 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2020) #1

Celebriamo gli ottant’anni di vita editoriale di Lanterna Verde con una selezione di racconti che celebrano la storia del personaggio! Una schiera di grandi autori alle prese con tutte le incarnazioni del Guerriero di Smeraldo. Sinestro, Hal Jordan, John Stewart, Alan Scott, Guy Gardner e tutte le Lanterne più amate! Dieci storie a fumetti e una corposa sezione di pin-up!

Batman: Death Metal Mixtape 2

Autori: Scott Snyder, Jesus Merino, Denys Cowan, James Tynion IV, AA.VV.

17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16

Contiene: Dark Nights: Death Metal – Rise of the New God (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Infinite Hour Exxxtreme! (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – The Multiverse Who Laughs (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – The Last Stories of the DC Universe

Grazie al sacrificio di Owlman, le torri sono state distrutte e ora Perpetua è esposta agli attacchi di avversari e… alleati! Lobo in missione per il futuro del Multiverso? Si salvi chi può! Ha inizio l’ultima battaglia per gli eroi DC, mentre ci addentriamo ancor più nelle terre contorte del Metalverso! Grandi autori, storie mozzafiato e una scarica di Death Metal a tutto volume!

Batman/Fortnite 6 – Punto Zero

Autori: Reilly Brown, Christos Gage, Donald Mustard

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #6

L’incredibile conclusione della storia che vede Batman calato nel mondo di Fortnite! Dopo un’estenuante battaglia, l’Uomo Pipistrello è pronto alla resa dei conti. Riuscirà a sconfiggere gli altri combattenti dell’Isola, nonché i suoi carcerieri? Importanti rivelazioni sul mondo di Fortnite sono alle porte!

Batman/Superman 14

Autori: Joshua Williamson

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3

Contiene: Batman/Superman (2019) #15

Il gran finale dellarun di Joshua Williamson! Una filastrocca dice che Solomon Grundy viene seppellito di domenica, ma non che la sua morte scatenerà l’inferno! Il corpo del famigerato mostro è ora una bomba a orologeria che potrebbe spazzare via il nord America. Spetta a Superman e Batman portarlo alla Palude del Massacro prima che sia troppo tardi… peccato che un’orda di supercriminali sia sulle loro tracce!

Justice League 14

Autori: Xermanico, Robson Rocha, Joshua Williamson

17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6

Contiene: Justice League (2018) #55/57

Justice League e Legion of Doom: eterni avversari o improbabili alleati per il destino del Multiverso? La nuova, eterogenea formazione affronta gli agenti di Perpetua nell’ultimo capitolo di Doom Metal! I pugni si stringeranno, i denti digrigneranno, e qualcuno prenderà una decisione sconvolgente! L’epico finale extralarge della storia legata a Batman: Death Metal scritto da Joshua Williamson per i disegni di Robson Rocha e Xermanico.

Superman di John Byrne 7

Autori: Jerry Ordway, John Byrne, Marv Wolfman, Paul Levitz, AA.VV.

16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4.90

Contiene: Superman (1987) #7, Adventures of Superman (1987) #430, Action Comics (1938) #590, Legion of Super-Heroes (1987) #37

Chi è Rampage? E perché vuole la fine di Superman? • L’assalto dei Fearsome Five! L’Uomo d’Acciaio e i Metal Men devono fermare Chemo! Una visita dal 2.987 d.C.: la Legione dei Super-Eroi!

Flex Mentallo

Autori: Frank Quitely, Grant Morrison

18.3×27.7, C., 128 pp., col. • Euro 18

Contiene: Flex Mentallo (1996) #1/4

L’attesa è finita: la miniserie dedicata all’Uomo del Mistero Muscolare ritorna in una nuova edizione! Le superstar Grant Morrison e Frank Quitely ci raccontano le appassionanti gesta di Flex Mentallo… e il fumetto di supereroi non sarà più lo stesso! Una delle letture più folli che possiate affrontare, dedicata al personaggio apparso nell’acclamata serie TV Doom Patrol!

Superman di Geoff Johns 2 – Superman e La Legione dei Super-Eroi

Autori: Gary Frank, Geoff Johns, Eric Powell, Richard Donner, AA.VV.

17×26, C., 320 pp., col. • Euro 31

Contiene: Action Comics (1938) #855/865, Action Comics Annual (1938) #10

L’uomo d’Acciaio vola su Mondo Bizzarro, in un celebre racconto illustrato dal grande Eric Powell! La Legione dei Super-Eroi si unisce a Superman per salvare il futuro, sprofondato negli abissi della xenofobia. Inoltre, qualcuno trama nell’ombra per rimuovere le origini del più grande eroe di semrope dai libri di storia… Storie avvincenti e ricche di spunti di riflessioni in questo secondo capitolo della riproposta integrale del ciclo di Geoff Johns!

Batman/Fortnite PREMIUM VARIANT 5 – Punto Zero

Autori: Reilly Brown, Christos Gage, Donald Mustard

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 5

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #5

La battaglia reale infuria, e il Cavaliere Oscuro sta mettendo in campo tutte le sue abilità… ma basteranno per contrastare le forze che lo osservano nell’ombra? E quale destino attende Catwoman? Scopritelo nel penultimo capitolo del crossover dell’anno!

Batman: Death Metal 5

Autori: Chip Zdarsky, Scott Snyder, Becky Cloonan, Greg Capullo, AA.VV.

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #5, Dark Nights: Death Metal Guidebook (2020) #1

Il Cavaliere più Oscuro ha vinto e il destino del Multiuniverso è ormai segnato! Batman, Wonder Woman e il resto degli eroi DC non sono altro che un piccolo fastidio per le mire del nuovo dio del Metalverso. In più, il primo incontro tra Harley Quinn e il suo nuovo animaletto, la ribellione di Acquaman e l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di Poison Ivy. Botte da orbi, personaggi estremi e una sana dose di Metal purissimo nel nuovo brano della band di Scott Snyder e Greg Capullo!

