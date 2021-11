Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha comunicato le uscite Panini DC Italia del 4 Novembre 2021.

Superman 25

Autori: Philip Kennedy Johnson, Phil Hester

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Superman (2018) #29, Action Comics (1938) #1029

La Golden Age, una storia completa in due parti! Superman e figlio in missione nello spazio! Chi c’è dietro l’alieno che ha attaccato Superman e Superboy? L’esordio di un nuovo super-team creativo: Phillip Kennedy Johnson e Phil Hester!

Lanterna Verde 18

Autori: Dexter Soy, Marco Santucci, Geoffrey Thorne

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Green Lantern (2021) #1

Comincia qui la nuova serie di Lanterna Verde! I Guardiani dell’Universo partecipano a un summit per decidere chi siano i poliziotti galattici più adatti a proteggere l’universo dai pericoli su grande e piccola scala… Che ruolo avrà in tutto questo la giovane Keli Quintela? E per il Corpo delle Lanterne Verdi sarà la fine o un nuovo inizio? Un perfetto punto di partenza per nuovi lettori!