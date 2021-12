Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha pubblicato le uscite Panini Marvel Italia Panini Comics e Panini Disney del 2 Dicembre 2021.

Le uscite Panini Marvel Italia del 2 Dicembre 2021

X-Force 20

Autori: Martin Coccolo, Benjamin Percy

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: X-Force (2019) #23

I piani della Bestia si scontrano con quelli altrettanto cinici di Mikhail Rasputin… ma quali sono i progetti di quest’ultimo? E da quale parte starà Colosso nell’ormai inevitabile conflitto? Le trame di Benjamin Percy si infittiscono e i nodi stanno per venire al pettine! Disegni dell’uruguaiano Martin Coccolo!

Daredevil 30

Autori: Chip Zdarsky, Mike Hawthorne

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Daredevil (2019) #32

L’Angelo della Morte è giunto a Hell’s Kitchen! Una serie di atroci delitti mette a dura prova la tempra di Elektra nel suo ruolo di nuovo Daredevil! Mentre la città di New York sprofonda nel panico, Matt Murdock affronta giorno dopo giorno le sfide della prigione…e i detenuti non sono i suoi soli persecutori!

Marvel Giant-Size Edition – La Storia dell’Universo Marvel

Autori: Javier Rodriguez, Mark Waid

20.5X31, 240 pp., Cartonato, cofanetto, 38,00 €

Contiene: History of the Marvel Universe (2019) #1/6

Tutto quello che avete sempre voluto sapere sull’Universo Marvel… e molto di più! Dall’inizio alla fine dei tempi, la storia più meravigliosa mai narrata. Vicende già note e segreti mai svelati prima d’ora si intrecciano in un unico, spettacolare racconto, che offre una visione d’insieme sul cosmo narrativo della Casa delle Idee. L’acclamata miniserie scritta da Mark Waid raccolta in un volume di formato gigante, perfetto per esaltare le spettacolari tavole di Javier Rodriguez. Una pietra miliare arricchita da una corposa appendice enciclopedica.

Le uscite Panini Comics del 2 Dicembre 2021

Rat-Man Gigante 94

Autori: Leo Ortolani

20X27.5, 64 pp., Spillato, 3,00 €

Niente più supereroi. Niente più Rat-Man. Solo una vita semplice e serena, senza alcun obbligo verso l’umanità. La Falena! Potrebbe essere una nuova N-logia, di quelle alluvionali? Non ci state capendo nulla? Bienvenidos a Puerto Rico, señor Ortolani!

Milo Manara’s Caravaggio – Artist Edition

Autori: Milo Manara

23.5X31.5, 112 pp., Cartonato, cofanetto, 69,00 €

Contiene: Caravaggio vol. 1: La tavolozza e la spada, Caravaggio vol. 2: La grazia

Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, descritto dal genio e dalla sapiente matita del maestro Milo Manara. In un volume completo e definitivo di oltre cento pagine, l’opera che illustra la vita e l’arte di uno dei pittori più maudit del Rinascimento italiano, dall’arrivo a Roma all’esilio a Malta, fino al cupo periodo siciliano e alla tragica e prematura scomparsa. Un volume da collezione, in cui la ricerca si fonde con l’immaginazione, che è già un cult del fumetto.

I Favolosi Killjoys: Inno Nazionale

Autori: Leonardo Romero, Shaun Simon, Gerard Way

17X26, 192 pp., Cartonato, 23,00 €

Contiene: True Lives of the Fabulous Killjoys: National Anthem (2020) #1/6

I Favolosi Killjoys, un gruppo di adolescenti determinati a salvare il mondo, hanno perso tutto. Dopo un periodo passato in manicomio, l’ex leader Mike Milligram si attiva per riunire i membri della banda. Li attende la resa dei conti finale contro una malvagia corporazione farmaceutica e il suo mostruoso sicario! Un nuovo, imperdibile capitolo by Gerard “Umbrella Academy” Way!

Star Wars Classic 5 – Inseguiti dall’Impero

Autori: Walt Simonson, Al Williamson, Archie Goodwin, Carmine Infantino

17X26, 208 pp., Cartonato, 20,00 €

Contiene: Star Wars (1977) #43/50

In questo volume della nuova edizione definitiva della serie classica di Star Wars, la seconda e ultima parte dell’adattamento a fumetti di L’Impero colpisce ancora! Poi, gli eroi ribelli dovranno provare a salvare Ian Solo, prima di affrontare un terribile e mortale virus nel cinquantesimo numero di questa storica serie. Il tutto condito con preziosi extra e approfondimenti inediti!

Detective Culetto Vol.4: Un Degno Rivale

Autori: Troll

14.8X21, 88 pp., Cartonato, 10,00 €

Contiene: Oshiri Tantei, kaito vs tantei

Qualunque detective ha il suo degno rivale. Per Detective Culetto è giunto il momento di conoscere il ladro che potrebbe diventare il suo nemico giurato. L’enigma lo attende tra le mura di un palazzo sospeso su un mare nero. L’investigatore più amato dai bambini vi stupirà ancora una volta a suon di… puzzette! Aiutatelo a risolvere i suoi intricati misteri risolvendo i giochi

Le uscite Panini Disney del 2 Dicembre 2021

Paperino 498

Autori: Autori vari

14X19.5, 192 pp. Brossurato, 3,50€

Quasi duecento Pagine dove Paperino è protagonista assoluto, tra colpi di sfortuna e grandi imprese. C’è la bella Paperino cuoco da ingrasso, scritta e disegnata da Giorgio Bordini, edita per la prima volta nel 1988. E c’è la buffa Paperino e la stoffa del campione, dove Paperino dovrà si ritroverà tra le mani un particolarissimo paio di sci capaci di trasformare chi li indossa in un vero campione. Ovviamente la sfortuna si metterà di mezzo, insieme al cugino Gastone. Anche questo mese, il volume apre con una storia inedita.

Toporecord – Le Storie da Primato di Topolino

Autori: Autori vari

18.3X24.5, 304 pp., Cartonato, 25,00 €

Una prestigiosa raccolta di fumetti “classici” che merita il titolo di “Top of the Tops” a partire dalle due storie entrate nel Guinness dei Primati ufficiale: Ciccio e il compleanno sottosopra, presentata a Lucca Comics del 2005 come la storia più lunga del mondo, e Topolino-inoino, scritta da Alessandro Sisti e disegnata da Claudio Sciarrone pubblicata nel 1997 come la storia più piccola del mondo, composta da 25 minitavole in bianco e nero riprodotte su un’unica pagina. La selezione offre un ampio ventaglio di avventure che detengono un particolare primato nella produzione Disney, tra cui la prima storia a bivi, la storia più virtuosa – quella senza la lettera E – , la storia palindroma, la storia più buia, la storia più muta, quella disegnata da più disegnatori e persino quella più onomatopeica. Il volume è impreziosito da un testo introduttivo sul mondo dei record Disney e dal racconto dell’impresa di Claudio Sciarrone.

Mickey All Stars

Autori: Autori vari

20.5X28, 56 pp., Cartonato, 14,90 €

Uno straordinario albo collettivo ideato da tanti autori diversi che interpretano Topolino ognuno secondo il proprio stile, in un susseguirsi di tavole autoconclusive legate le une alle altre in un’originalissima avventura a più mani: una grande occasione per gustare l’arte di Giorgio Cavazzano, Silvio Camboni, Fabrizio Petrossi, Dab’s, Alexis Nesme e decine di altri Maestri del fumetto mondiale.

Il Manuale delle Giovani Marmotte 20

Autori: Autori vari

14.5X19.5, 144 pp., Brossurato, 4,90 €

Due storie “fantascientifiche” di Nino Russo: Giovani Marmotte: Un messaggio dallo spazio, per i disegni di Stefano De Lellis, e Alvin d… istruttore di realtà virtuale, per quelli di Emilio Catellani! Inoltre, da una classica storia di Carl Barks, per i disegni di Daan Jippes, Le Giovani Marmotte e il Colossosaurus Paperopolensis! Infine, due storie inedite e tanti articoli e servizi dedicati alla natura!

Box Topolino Detective – Supergiallo di Topolino

Autori: Autori vari

Brossurato, 39,90 €

Una nuova versione del Supergiallo di Topolino che omaggia l’indimenticabile Classico uscito nel 1963: tornano i quattro capolavori di Romano Scarpa (Topolino e la Dimensione Delta, Topolino e l’unghia di Kalì, Topolino e il tesoro degli Aztechi e Topolino e il Pippotarzan), uniti in un’unica, lunga storia da un esclusivo raccordo inedito scritto e disegnato da Casty, il più “scarpiano” fra gli autori disneyani di oggi, che firma anche la copertina inedita. Il volume viene proposto in esclusiva in una prestigiosa confezione di legno che rende onore al genio di Topolino detective con due straordinari oggetti a tiratura limitata (lente di ingrandimento e distintivo del commissariato di Topolinia) e una litografia contenente la miniatura di oltre 1000 mitiche cover di Topolino, fra cui quella del SuperGiallo, da osservare e scovare con la lente.

Io, Topolino+ Bloc-Notes

Autori: Autori vari

14X18.6, 192 pp., Brossurato, 5,50 €

Topolino grande protagonista, con una bella raccolta di avventure a lui dedicate, di varia ambientazione. Lo vedremo ad esempio in una bella avventura della serie della Macchina del tempo, in Topolino e i numeri di Cesare, per scoprire il significato dei misteriosi numeri ritrovati incisi in un reperto archeologico. Ritroveremo anche l’originale zio Jeremy, in Topolino e il ritorno di zio Jeremy firmata da Bruno Sarda e Massimo De Vita.

Io, Topolino

Autori: Autori vari

14X18.6, 192 pp., Brossurato, 4,50 €

Topolino grande protagonista, con una bella raccolta di avventure a lui dedicate, di varia ambientazione. Lo vedremo ad esempio in una bella avventura della serie della Macchina del tempo, in Topolino e i numeri di Cesare, per scoprire il significato dei misteriosi numeri ritrovati incisi in un reperto archeologico. Ritroveremo anche l’originale zio Jeremy, in Topolino e il ritorno di zio Jeremy firmata da Bruno Sarda e Massimo De Vita.

Cronache dal Papersera 9

Autori: Autori vari

14X18.6, 144 pp., Brossurato, 4,20 €

Tornano i reporter di Paperopoli con le loro spassosissime avventure, tra cui La festa di Natale e Paper Bat il vendicatore: un ballo mascherato, con una speciale apparizione dell’alter ego di Paperoga. Inoltre, torna un annoso quesito: qual è il modo più giusto per chiedere più soldi in busta paga a Zio Paperone? In Paperoga e le idee d’aumento vedremo (forse!) la soluzione…

