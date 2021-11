Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 11 novembre 2021. Da segnalare il nuovo numero di Undead Unluck e di Master Keaton 1 e 2.

Scopriamo le nuove uscite insieme!

Le uscite Planet Manga del 11 novembre

Undead Unluck 1

Yoshifumi Tozuka

4,90 €

LA NUOVA HIT TARGATA SHONEN JUMP VINCITRICE DEGLI TSUGIMANGA AWARDS 2020!

Che senso ha vivere quando si ha il potere di provocare disastri? Fuko è decisa a farla finita, ma all’improvviso qualcuno si mostra parecchio interessato al suo “dono”… Le avventure più folli nascono quando l’immortalità incontra la sfortuna!

Undead Unluck 1 Variant Cover

Yoshifumi Tozuka

6,50 €

Black Clover 19

Yuki Tabata

4,90 €

I Cavalieri Magici dell’Alba Dorata posseduti dagli elfi si sono radunati al castello di Clover. La vendetta di Patry e compagni sta per abbattersi sui reali del regno. Nel furore della battaglia, si riallacciano legami familiari da lungo tempo spezzati.

Black Clover 22

Yuki Tabata

4,90 €

Per secoli la storia di elfi e umani è stata manipolata da un’oscura entità che si è nutrita di inganni e sete di vendetta, alimentando l’odio tra le due razze. Ora che il burattinaio di questo dramma è venuto allo scoperto, dal passato giunge un aiuto insperato: è tempo di regolare un conto rimasto in sospeso per cinquecento anni!

Black Clover 23

Yuki Tabata

4,90 €

LA GUERRA CONTRO GLI ELFI E IL DEMONIO SI È CONCLUSA… …Ma i guai per Asta non sono certo finiti. Condotto al cospetto dell’Assemblea Magica, il ragazzo è accusato di essere un nemico del Regno di Clover e verrà giudicato dall’inflessibile Damnatio Kira, pronto a condannarlo alla pena capitale…

Black Clover 24

Yuki Tabata

4,90 €

Le indagini sul potere del demonio conducono Asta e i suoi amici nel Regno di Heart. Questa terra dal mana colossale custodisce molti segreti, ma ben presto diventa chiaro che il vero nemico si celi altrove: per i maghi di Clover e i loro alleati è giunto il momento di mettere a frutto il duro addestramento e difendere il proprio Paese!

Bleach 43

Tite Kubo

4,90 €

Come si fa a sconfiggere un avversario che governa il tempo? Continua il durissimo scontro tra alcuni degli shinigami più forti del Gotei 13 e Baraggan, l’espada in grado di controllare il potere della “vecchiaia”. Qualsiasi cosa ne subisca l’effetto, decade e diventa polvere: Soi Fon ha già perso un braccio in questo modo! Intanto, Shuhei Hisagi avanza senza paura verso il suo ex capitano Kaname Tosen. Tosen ha tradito il Gotei 13 e Shuei è determinato a ricondurlo sui suoi passi, anche se questo significa sfidarlo in battaglia!

Blue Flag 8

Kaito

4,90 €

LA SCELTA PIÙ DIFFICILE DELLA TUA VITA Qualsiasi cosa deciderai di fare, manderai in pezzi metà del tuo cuore. Le emozioni si accendono in un finale indimenticabile dedicato a tutti coloro che hanno il coraggio di inseguire i veri desideri ed essere sé stessi.

Bungo Stray Dogs 6

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

4,90 €

Quando le due organizzazioni criminali più pericolose ti prendono di mira, puoi fare solo due cose: scrivere il tuo testamento o tirare fuori le armi. L’Agenzia di Detective Armati si prepara alla guerra più folle che esista, combattuta a colpi di poteri soprannaturali.

Bungo Stray Dogs 7

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

4,90 €

Se la Port Mafia decide di far fuori uno dei propri nemici, sa essere spietata. Ma quando la Gilda decide di eliminare la Port Mafia… è ancora più feroce! In uno scontro senza limiti di poteri soprannaturali, ad andarci di mezzo sarà un certo membro dell’Agenzia di Detective Armati!

Bungo Stray Dogs 8

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

4,90 €

Per salvare se stessa e Yokohama da un avversario impossibile da battere, all’Agenzia dei Detective Armati stavolta non servono i poteri soprannaturali ma… un’idea pazzesca! Senza contare che stavolta vedremo in azione un detective dal “potere” davvero singolare… Ranpo Edogawa!

Bungo Stray Dogs 9

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

4,90 €

Cosa è peggio? Il fatto che la fortezza volante Moby Dick stia per schiantarsi su Yokohama con la potenza di centoquaranta tonnellate di tnt o che Atsushi sia leggermente impossibilitato a impedirlo a causa di un duello mortale in corso? Di sicuro non ti annoi, se sei un membro dell’Agenzia di Detective Armati!

Bungo Stray Dogs 10

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

4,90 €

Terminata la guerra a colpi di poteri soprannaturali con la Gilda, per l’Agenzia di Detective Armati è il momento di tirare un po’ il fiato… o forse no? Tra incidenti in cui ci scappa il morto, bombe pronte a esplodere e una bellezza dai capelli corvini, i nostri investigatori avranno giornate turbolente!

Bungo Stray Dogs 11

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

4,90 €

Terminata la guerra a colpi di poteri soprannaturali con la Gilda, per l’Agenzia di Detective Armati è il momento di tirare un po’ il fiato… o forse no? Tra incidenti in cui ci scappa il morto, bombe pronte a esplodere e una bellezza dai capelli corvini, i nostri investigatori avranno giornate turbolente!

Gleipnir 9

Sun Takeda

7,00 €

Recuperando cento monete, Kaito ha creato il terribile mostro di nome Honoka, il quale ha già fatto sparire molte persone trascinandole nel nulla. Per trovare il modo di fermarla, Shuichi decide di diventare di nuovo una cosa sola con Yoshioka e inseguire i ricordi che gli sono stati cancellati.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID

Kengan Ashura 17

Yabako Sandrovich, Daromeon

7,00 €

Konosuba! This Wonderful World 5

Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

4,90 €

In città è arrivata Yunyun, l’eterna rivale di Megumin! Tra duelli di incantesimi e prove estreme, Kazuma riuscirà a gestire due stravaganti maghe del loro calibro? Nel frattempo, Darkness dovrà affrontare una prova davvero impossibile e Aqua sarà costretta a rimediare a un errore, tornando in un tetro labirinto infestato di mostri…

Master Keaton 1

Naoki Urasawa, Hokusei Katsushika

14,90 €

Planet Manga è orgogliosa di presentare un’altra serie lunga dell’autore di PLUTO, MONSTER, Happy! e 20th Century Boys! In un’edizione in grande formato, fedele alla versione deluxe giapponese, arriva Master Keaton, manga che ha ispirato in patria due serie animate. Scritto da Hokusei Katsushika e Takashi Nagasaki, e serializzato dal 1988 al 1994, il fumetto parla di Taichi Hiraga Keaton, figlio di un uomo giapponese e di una ragazza inglese. Laureatosi a Oxford in archeologia, è un ex membro della SAS. Ora lavora come investigatore, e i suoi modi sono alquanto originali!

Master Keaton 2

Naoki Urasawa, Hokusei Katsushika

14,90 €

Taichi Hiraga Keaton, padre giapponese, madre britannica. Laureato a Oxford, ex soldato del SAS. Lavora all’università, ma come secondo lavoro fa il detective! I casi gli vengono affidati da una grande corporazione di assicurazioni, e per risolverli può contare sulle sue mille conoscenze…

Naruto: La Leggenda dei Ninja Coraggiosi

Masashi Kishimoto

12,90 €

Il primo romanzo di Jiraiya, uno dei tre Ninja Supremi: la storia della profezia del ragazzo che salverà il mondo. Scrittore in seconda battuta, Jiraiya dà alle stampe un romanzo dal tono completamente diverso, ricco di azione e colpi di scena! Da non perdere

Platinum End 5

Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

4,90 €

IL NUOVO CAPOLAVORO DEGLI AUTORI DI DEATH NOTE. Mukaido impiega il poco tempo che gli rimane nella lotta per il bene dell’amata famiglia, ma la malattia continua inesorabilmente a logorare il suo fisico. Per giunta, all’improvviso, sua moglie e sua figlia vengono rapite. Che sia opera di Metropoliman?

Plunderer 17

Suu Minazuki

4,90 €

Per Licht e Tokikaze è giunto il momento di incrociare le spade. L’asso degli attacchi lampo contro quello degli attacchi istantanei. Fratello contro fratello. Si è alzato il sipario sull’ultima fase della grande guerra. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU YAMATO ANIMATION

Seraph of the End – Guren Ichinose: Catastrophe at Sixteen 10

You Asami, Takaya Kagami

4,90 €

Mancano quindici giorni a Natale. Solo quindici giorni alla distruzione del mondo. Mentre inizia a delinearsi l’intricata rete delle macchinazioni di Mahiru, ogni certezza vacilla. Fra tradimenti, alleanze e misteri ancora irrisolti, Guren punta a un unico obiettivo: salvare tutti, a qualunque prezzo.

Spy x Family 1

Tatsuya Endo

4,90 €

DAL GENIALE AUTORE DI TISTA E GEKKA BIJIN, L’ACTION-COMEDY DEL MOMENTO! ECCO IL MANGA CHE HA RIVOLUZIONATO IL GENERE DELLE SPY STORY! Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

We Never Learn 18

Taishi Tsutsui

4,90 €