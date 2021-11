Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 2 dicembre 2021. Da segnalare il primo numero di The Wolf Won’t Sleep e I Nuovi Viaggi di Emanon.

Scopriamo le nuove uscite insieme!

Assassin’s Creed – Blade of Shao Jun 2

di Minoji Kurata, Ubisoft

7,50 €

Continua il manga ispirato ad Assassin’s Creed Chronicles: China! Per vendicare i compagni caduti, Shao Jun ha raggiunto Macao, decisa a uccidere il malvagio Yu Dayong. Ora, però, il porto è in fiamme… Riuscirà a sfuggire all’incendio scatenato dai membri dell’Ordine dei Templari?

I Nuovi Viaggi di Emanon

di Shinji Kajio, Kenji Tsuruta

14,90 €

Tornano le strabilianti avventure della misteriosa Emanon. Dopo Le memorie di Emanon e I viaggi di Emanon, ecco un altro frammento che racconta la vita di questa ragazza che racchiude in sé tutta la memoria del mondo. In un racconto che va al di là del tempo e dello spazio, non ci si può che innamorare di questa splendida fanciulla.