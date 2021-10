Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 28 ottobre 2021. Da segnalare l’ultimo numero di Attack On Titan e il debutto di Dai Dark.

Scopriamo le nuove uscite insieme!

Dai Dark 1

Q Hayashida

7,50 €

Bundle Dai Dark 1 + Dorohedoro 1 Variant

Q Hayashida

15,00 €

RWBY – Official Manga Anthology 1 Red Like Roses

AA.VV.

9,90 €

RWBY – Official Manga Anthology 2 Mirror Mirror

AA.VV.

9,90 €

RWBY – Official Manga Anthology 3 From Shadow

AA.VV.

9,90 €

RWBY – Official Manga Anthology 4 I Burn

AA.VV.

9,90 €

RWBY Official Manga Anthology – Cofanetto

39,60 €

Shy 1

Bukimi Miki

4,90 €

Un vero hero ogni volta che entra in azione ci mette la faccia, ma come fai se sei un asociale super-timido che non sopporta di stare in mezzo alla gente?! Preparatevi a combattimenti, crisi di identità e a un messaggio che va dritto al cuore!

L’Attacco dei Giganti 34

Hajime Isayama

4,90 €

IL VOLUME CONCLUSIVO DI UNA DELLE SAGHE MANGA PIÙ AMATE DI TUTTI I TEMPI

Eren ha reclamato migliaia di vite oltre le mura dell’Isola di Paradis. Il ragazzo che temeva i giganti è diventato l’uomo più pericoloso del mondo. Tocca a Mikasa, Armin e ai superstiti dell’Armata ricognitiva affrontarlo nello scontro decisivo.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO

L’Attacco dei Giganti 34 Bundle “Short Stories 5”

Hajime Isayama

7,90 €

AL RIPARO DA UN TEMPORALE IN UNA VECCHIA FORTEZZA, I SOLDATI DANNO VOCE AI LORO PENSIERI…

L’ultimo numero di L’attacco dei giganti è anche disponibile in un pack contenente il quinto appuntamento con L’attacco dei giganti – Short Stories, che raccoglie più di venti storie brevi con protagonisti i personaggi del manga.

ATTENZIONE: IL ROMANZO SHORT STORIES 5 NON È ACQUISTABILE SEPARATAMENTE ED E’ DISPONIBILE SOLO ALL’INTERNO DI QUESTO BUNDLE.

L’Attacco dei Giganti 34 Bundle “Beginning”

Hajime Isayama

14,90 €

UNO SGUARDO INEDITO AGLI ALBORI DI UNA DELLE OPERE PIÙ IMPORTANTI DEL FUMETTO NIPPONICO

Per celebrare il gran finale di L’attacco dei giganti, ecco un’edizione con cover variant e il booklet Beginning, con i primi due capitoli del manga come furono originariamente pensati da Hajime Isayama prima di essere proposti alla casa editrice. Inoltre, una cartolina esclusiva in omaggio!

ATTENZIONE: L’ATTACCO DEI GIGANTI 34 VARIANT E IL BOOKLET BEGINNING NON SONO ACQUISTABILI SEPARATAMENTE E SONO DISPONIBILI SOLO ALL’INTERNO DI QUESTO BUNDLE.

L’Usuraio 31

Shohei Manabe

6,00 €

Jin Murakami ha capito tutto: ha il metodo, il pacchetto clienti, possiede una macchina costosa e un bell’appartamento lussuoso. Gli insegnamenti del sensei Kakeru Tenjo per guadagnare un milione di Yen al mese stanno dando i suoi frutti e sono belli polposi come le cifre che sta racimolando. Ma tutto ha un prezzo, e prima o poi qualcuno verrà a riscuotere… con gli interessi!

Giant Killing 49

Tsujitomo, Masaya Tsunamoto

5,50 €

Zone-00 18

Kiyo Qjo

9,90 €

Bleach 44

Tite Kubo

4,90 €

Ichigo è destinato a combattere! Subito dopo aver sconfitto Ulquiorra deve vedersela con Yammy, un altro dei potentissimi espada al seguito di Aizen. Ma non è il suo unico problema. Sembra infatti che dopo il confronto con Ulquiorra i suoi poteri si stiano comportando in maniera strana… Cosa sta accadendo? Intanto si consuma un altro scontro decisivo. È il momento della resa dei conti tra due persone che un tempo erano grandi amici: Tosen e Komamura. Sarà un duello all’ultimo sangue.

Bleach 46

Tite Kubo

4,90 €

Come si sconfigge un nemico che sembra invincibile? Ricorrendo a misure estreme. Genryusai Yamamoto non esita a sacrificare il proprio corpo per scagliare contro Aizen un incantesimo di devastante potenza. Aizen riesce a schivare l’attacco, ma alle sue spalle appare Ichigo Kurosaki, pronto ad approfittare di un suo momento di distrazione per sferrargli un colpo letale. Riuscirà a farcela? Il manga capolavoro di Tite Kubo.

City Hunter XYZ 4

Tsukasa Hojo

15,00 €

I capitoli da 80 a 107 delle storie classiche dedicate a Ryo Saeba e alla sua (violenta) assistente Kaori Makimura. Inoltre, il ritorno di personaggi amati dagli appassionati della serie come Saeko Nogami e Reiko Yuki.

Un Marzo da Leoni 5

Chica Umino

7,00 €

Un Marzo da Leoni 6

Chica Umino

7,00 €

Riparte il manga di Chika Umino acclamato dalla critica giapponese. Il protagonista Rei Kiriyama è un adolescente che, oltre ad andare a scuola, gioca a shogi (gli scacchi giapponesi) a livello professionistico. Forse inconsapevolmente ha fatto scelte importanti, rischiando molto, anche la salute. La via dello shogi è affascinante, ma anche dura e solitaria.

Il Mondo di Naruto – La Guida Ufficiale al Manga 2

Masashi Kishimoto

9,90 €

Naruto – La Leggenda dei Ninja Puri

Masashi Kishimoto

12,90 €

Dopo la Leggenda Dei Ninja Coraggiosi, il Ninja Supremo Jiraiya ci propone il suo secondo romanzo. Questo racconto di gioventù narra delle battaglie e del difficile rapporto fra un uomo e una donna alla ricerca della felicità. Un’avventura inedita per chi vuole conoscere tutti i retroscena di Naruto.

Boruto – Naruto Next Generations 13

Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto

4,90 €

PROSEGUE LO SPIN-OFF DI NARUTOAmado rivela di agire assieme a Koji per contrastare Jigen, “recipiente” di un malefico invasore alieno. Sasuke e Naruto sono i soli che possono impedirgli di reincarnarsi nel corpo di Kawaki. I due ninja della Foglia non possono fallire…IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Ghost Inn – La Locanda di Yuna 24

Tadahiro Miura

4,90 €

Chainsaw Man 7

Tatsuki Fujimoto

4,90 €

Il peggio deve ancora arrivare. Reze ha sconvolto la vita di Denji. Un’immagine di troppo e l’esistenza del ragazzo trapela attraverso i media, rivelata al mondo intero. Adesso l’inferno si riversa su Tokyo, arrivando da ogni parte del pianeta.

Otaku Teacher 23

Takeshi Azuma

6,00 €

Triage X 22

Shouji Sato

7,90 €

Vagabond Deluxe 9

Takehiko Inoue

7,00 €

