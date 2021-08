Attraverso il sito ufficiale del distributore Pegasus Distribuzioni sono state diffuse le uscite RW Goen e Real World del 13 agosto 2021. Da segnalare l’esordio di Lockdown X School, FOOD WARS: L’ETOILE VOL.2 e FORZA GENKI! Vol. 19. Per Lineachiara invece c’è il volume unico Quake Champions.

Ricordiamo che recentemente l’editore ha annunciato 3 nuovi titoli fra cui un inedito di Osamu Tezuka, per i dettagli recuperate il nostro articolo dedicato.

Le uscite RW Goen e Real World del 13 agosto 2021

Le uscite RW Goen del 13 agosto 2021

LOCKDOWN X SCHOOL VOL.1 [DI 10]

di Nykken e Michio Yazu

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

€ 6,95

Un pomeriggio un pacifico liceo viene invaso da un gruppo di terroristi, armati con misteriosi armi biologiche. La leader dei terroristi, Hoozuki, ordina ai suoi uomini di utilizzare l’arma biologica… su di sé. Inizia una nuova, sconvolgente storia di orrore e sopravvivenza!

Acquista LOCKDOWN X SCHOOL VOL.1 [DI 10] su Amazon.

FORZA GENKI! Vol. 19 [di 32]

di Yuu Koyama

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 6,95

Genki ha subito una sconfitta terribile nel suo incontro d’allenamento, ma questo non sarà sufficiente a fargli cambiare idea. Il suo obiettivo rimane saldo: diventare un professionista e sfidare direttamente l’uomo che è stato responsabile della morte del padre. Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA Vol. 4

di Tetsuo Hara & Seibou Kitahara

12,2×17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col

€ 4,95

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”!

Acquista LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA Vol. 4 su Amazon.

REVERSIBLE MAN VOL.6

di Nakatani D.

12,2×17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col.

€ 7,50

Orrore al prestigioso club di rugby della scuola superiore di Keihou: sono stati scoperti i cadaveri orribilmente mutilati di due giocatori. Chi potrebbe mai fare una cosa del genere a dei giovani liceali? Nel frattempo Wataru Funato, l’eminenza grigia del governo, vive una tragedia personale: la vita del suo unico figlio, molto malato, è ora appesa a un filo. Potrà resistere al canto delle sirene della “Chiesa del dolce sorriso” che gli offre una soluzione miracolosa? Questi due casi apparentemente scollegati stanno per intrecciarsi perché dove c’è sofferenza, la Chiesa del dolce sorriso non è mai molto lontana! GOEN è orgogliosa di presentarvi il nuovo capitolo di questa appassionante e scioccante miniserie.

Acquista REVERSIBLE MAN VOL.6 su Amazon.

OMEGA TRIBE Vol. 7

di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n, 204 pp

€ 7,50

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega. Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi. Kaji viene improvvisamente attaccato da un uomo ricoperto di scaglie. Proprio quando sta per soccombere, in sua difesa arriva una misteriosa donna. Ma anche lei è una Omega!

Acquista OMEGA TRIBE Vol. 7 su Amazon.

EVIL EATER Vol. 2

di Issei Eifuku & Kojino

12,2×17,8, B+sc, b/n e col.

€ 5,95

Dalla matita di Kojino, ritorna l’action horror che lacerà senza fiato. Nel futuro la magia è riconosciuta come una parte della comunità scientifica. La tecnologia permette di riportare in vita i morti, a patto che qualcun altro muoia. Così, se il Tribunale lo riterrà opportuno, la vita di un assassino può essere sacrificata per far risorgere la vittima. Tuttavia chi torna in vita subisce un trauma psicologico per cui le emozioni negative come la gelosia, la vendetta o la rabbia si amplificano. Se lasciato solo, il Returner diventa un mostro pericoloso, consumato dalle emozioni e, eventualmente, si trasformerà in un mostro pericoloso. Il vero ruolo degli Enforcer è quello di eliminare questi errori. Protagonisti sono Nagumo Kento, un esorcista professionista, e la sua nuova spalla, Amagi Yoko.

Acquista EVIL EATER Vol. 2 su Amazon.

TEIICHI HIGH SCHOOL Vol. 11 [DI 14]

di Usamaru Furuy

12,2×17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.

€ 6,95

All’interno del Consiglio del Liceo Kaitei, Teiichi deve ora affrontare l’attacco di Kikuma, uno dei nuovi candidati, che attacca Teiichi facendo leva sull’attrazione del ragazzo per Mimiko. Si tratta di amore o di condotta illecita?

Acquista TEIICHI HIGH SCHOOL Vol. 11 [DI 14] su Amazon.

FOOD WARS: L’ETOILE VOL.2 [di 8]

di Michiko Ito & Taiki Akitoki

11×17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter

€ 5,95

Lo spin-off di FOOD WARS si concentra sull’esordio come chef di Kojiro Shinomiya, durante il suo primo periodo a Parigi, in Francia, prima di essere conosciuto come “Il mago dei vegetali”!

Nonostante si sia diplomato con il massimo dei voti alla prestigiosa Accademia Totsuki, Shinomiya scoprirà presto che la strada per diventare uno chef stellato in Francia, per un giapponese, è molto più difficile del previsto…

Acquista FOOD WARS: L’ETOILE VOL.2 [di 8] su Amazon.

KARAKURI CIRCUS Vol. 32 [DI 46]

di Kazuhiro Fujita

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

Il mistero dietro la vera natura di Masaru è ormai svelato, il tragico destino che accompagna la bella Shirogane sembra non poter essere evitato, e il mondo è sull’orlo di una tragedia senza precedenti. Continua la lotta contro le micidiali marionette senzienti.

Acquista KARAKURI CIRCUS Vol. 32 [DI 46] su Amazon.

OGGI SONO IN FERIE! Vol. 11 [di 13]

di Mari Fujimura

B+sc, 11×17, 184 pp, b/n

€ 6,50

Tutto è cambiato dopo che Hanae, d’impulso, ha confessato a Tanokura che avrebbe voluto sposarlo. La differenza d’età, il rapporto con i genitori, le carriere professionali… tutto sembra cospirare perché i due innamorati non riescano a rimanere insieme. Ma Hanae può sempre contare sul sorriso del suo Tanokura-kun. No?

Acquista OGGI SONO IN FERIE! Vol. 11 [di 13] su Amazon.

SHIBUYA GOLDFISH VOL.9

di Hiroumi Aoi

15×21, B+sc, 242 pp, b/n e col.

€ 7,50

Umani contro pesci assassini: fase finale! La corsa per la sopravvivenza continua e la prossima tappa è l’Ospedale Universitario Yoyogi, nel disperato tentativo di riuscire a produrre un agente patogeno per salvare Shibuya. Ma all’interno dell’ospedale c’è una strana ragazza, una persona che non sarebbe mai dovuta essere lì. Perché sono nati i pesci rossi carnivori? In che cosa stanno cercando di trasformarsi?

Le uscite Lineachiara del 13 agosto 2021

QUAKE CHAMPIONS

di Ram V e Alan Quah

16,8×25,6, C, 112 pp, col.

Paesaggi infernali, violenza brutale e gli arcani Dei Antichi collidono in questo nuovo fumetto basato sullo shooter in prima persona della Bethesda. Mentre la Terra brucia tra le fiamme di una guerra senza fine, oscuri guerrieri dagli angoli più sperduti dell’universo si battono attraverso dimensioni d’incubo alla ricerca della salvezza. Addestrati a uccidere e sopravvivere a qualunque costo, bloccati nelle forche caudine tra proiettili e sangue, solo uno di questi Campioni prevarrà.

Acquista QUAKE CHAMPIONS su Amazon.

Le ristampe RW Goen del 13 agosto 2021

Tornano disponibili: JUNJO ROMANTICA 2, SAMURAI EXCUTIONER 8, ALICE ACCADEMY 27 e FOOD WARS 17.