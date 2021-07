RW Goen annuncia tre nuovi manga

RW Goen ha annunciato tre nuovi manga che andranno ad arricchire il suo catalogo alla fine dell’estate. La casa editrice pubblicherà una nuova opera originale del maestro Osamu Tezuka, Il principe Norman, un eccezionale capolavoro del Dio dei Manga, in un’edizione integrale e di grandissimo pregio che inaugura la linea GX, lo spin-off di Alice Academy (Kageki no Kuni no Alice) di Tachibana Higuchi (recuperate la serie su Amazon) e Prison Experiment di Kantetsu e Chiho Minase. Vediamo più nel dettaglio.

RW Goen: le uscite di fine estate

Il principe Norman di Osamu Tezuka

Formato: 15×21, B+sc,

Pagine: 600

Genere: Shonen/Action/SF

Prezzo: 17,95€

500 milioni di anni fa la Luna era abitata da una razza incredibilmente avanzata e progredita che, all’improvviso, venne attaccata da forze aliene. Il loro leader, l’eroico Principe Norman, decise di superare i confini dello spazio e del tempo alla ricerca di individui dotati di immensi poteri psichici da reclutare per poter difendere la propria patria. Ma riuscirà a fare in tempo?

Alice Music Academy (3 volumi) di Tachibana Higuchi

Formato: 11×17, B+sc, b/n

Genere: Shojo/Young/Romantico

Prezzo: 5,95€

Quando era ancora piccola, Hikari Andou ha perso il suo amato fratello maggiore, rapito dalla misteriosa Alice Academy. Dodici anni dopo, la ragazza ha la possibilità di entrare a sua volta nella scuola attraverso la Troupe dell’Opera di Alice per tentare di ritrovare il fratello.

Prison Experiment (10 volumi) di Kantetsu, Chiho Minase

Formato: 15×21, B+sc, b/n

Pagine: 200

Prezzo: 7,50€