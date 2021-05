Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore 25 maggio/1 giugno 2021. Da segnalare la partenza della nuova miniserie con protagonista Nathan Never, altra iniziativa per il trentesimo anniversario del personaggio.

Le uscite Sergio Bonelli Editore 25 maggio/1 giugno 2021

LA STIRPE DI ELÄN 2

di Federico Memola, Antonio Amodio, Sergio Giardo e Rossano Rossi

256 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 7,90

Prosegue il viaggio di Elphin e Brent su Elän, alla scoperta dell’incredibile pianeta in cui si sono trovati catapultati e alla ricerca di un modo per tornare sulla Terra. Braccati dai soldati dell’impero tarkassiano e dai mostri al servizio dello stregone Avatar, i due ragazzi incappano in un pericolo dopo l’altro, ma riescono anche a stringere nuove amicizie e preziose alleanze. L’incantatrice Jakara svelerà loro l’origine demoniaca dei grifoni, capaci di spalancare i portali tra i due mondi, mentre Elphin subirà una magica e sorprendente mutazione che cambierà per sempre il suo destino! Tornano le indimenticabili storie de La Stirpe di Elän, il primo fantasy targato Sergio Bonelli Editore!

NATHAN NEVER: MISSIONE GIOVE 1 (di 4) – La squadra Hawks

di Bepi Vigna, Max Bertolini e Germano Bonazzi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

Esordisce questo mese la miniserie Nathan Never: Missione Giove, uno dei progetti più ambiziosi e complessi di Bepi Vigna per porre nuove fondamenta al mito dell’Agente Speciale Alfa! Una nuova missione attende Nathan Never: recuperare sul pianeta Giove l’astronave Icarus, scomparsa trent’anni prima con a bordo i resti di un’entità biologica extraterrestre ritrovata sulla Luna. Mentre la neonata Squadriglia Hawks, di cui l’Agente Alfa fa parte, si sta addestrando in una base segreta, Nathan viene rapito…

DYLAN DOG 417 – L’ora del giudizio

di Barbara Baraldi e Angelo Stano

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Continuano i guai giudiziari di Dylan, che si ritrova alla sbarra accusato di omicidio. Dopo essere stato ingaggiato dal professor Chilton come osservatore per un esperimento volto a dimostrare che il soprannaturale è una proiezione della mente dell’individuo, tutto precipita in un incubo kafkiano per l’Inquilino di Craven Road, costantemente in bilico tra le stelle e gli Inferi.

TUTTO TEX 602 DUELLO NEL CORRAL

di Mauro Boselli, Corrado Mastantuono e Claudio Villa (copertina)

112 pagine, 16×21 cm, b/n, brossurato, € 4,40