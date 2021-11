Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 15 al 21 novembre 2021. Da segnalare l’esordio di due nuove serie da libreria: 10 Ottobre e La Divina Congrega.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 15 al 21 novembre 2021

16 novembre

TEX NUOVA RISTAMPA 475 – IL PRESAGIO

di Nizzi Claudio, Civitelli Fabio, Villa Claudio (copertina)

16×21 cm, b/n, 112 pagine, B.

Il vendicativo stregone navajo Yanado, con un falso presagio, fa credere al ribelle Orso Veloce che ucciderà Aquila della Notte e annienterà le “giacche blu”. I rivoltosi iniziano così a massacrare i coloni e l’esercito si attiva. Tex si precipita a Fort Defiance per scongiurare una guerra indiana, ma viene arrestato dal maggiore Wellman, nemico dei pellerossa. Un’enorme piena del Puerco River travolge la diligenza che trasporta Tex alla volta del carcere di Holbrook, e il Ranger si salva per miracolo! Intanto, una colonna militare si muove verso il villaggio centrale della riserva navajo…

17 novembre

DYLAN DOG COLOR FEST 39 – STATI DI PAURA

di Palloni Lorenzo, Nuti Lorenzo, Marsili Alessandra, Zeoli Antonio (copertina)

16×21 cm, colore, 96 pagine, B.

Dio di corda e miseria: Corde che sbucano dal nulla, che sembrano controllate in remoto, decimano la classe politica londinese. Ma chi o cosa si cela dietro questi inspiegabili attacchi terroristici? Dylan è incaricato dal Primo Ministro di fare luce sulla vicenda.

I maestri dell’Oltreodio: L’inquilino di Craven Road si reca nella sperduta località di Little Dominic dove i pochi abitanti, tutti devotissimi frequentatori della chiesa locale, scompaiono nel nulla mentre il numero di coloro che ci vivono rimane inspiegabilmente invariato.

Amor(t)e: Nina Nazarian, immigrata illegalmente, non può ricorrere all’aiuto della polizia per essere difesa dalle violenze del marito. Alla donna, proveniente da una famiglia di veggenti, non resta che ricorrere all’aiuto dell’Indagatore dell’Incubo.

18 novembre

10 OTTOBRE – PRIMO VOLUME

di Barbato Paola, Surroz Mattia

22 x 30 cm, colore, 72 pagine, C.

In un mondo dove non esistono più disuguaglianze, povertà e malattia, vige una sola legge: la regolamentazione della morte. Si nasce come prodotti di laboratorio, con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le età limite possibili, e nessuno conosce la propria. Richie sa che potrebbe morire il 10 ottobre, giorno del suo undicesimo compleanno. Ma un giorno incontra un misterioso gruppo di persone che ha un piano per far saltare il sistema di pianificazione della morte, in nome di qualcosa che tutti hanno dimenticato: la libertà…

LA DIVINA CONGREGA. CANTO I – LA DIRITTA VIA

di Nucci Marco, Gualtieri Giulio Antonio, Spalletta Giorgio, Spirito Matteo, Segala Francesco (colori)

22 x 30 cm, colore, 72 pagine, C.

L’Inferno è al limite della capienza e a Lucifero resta un’unica soluzione: spalancare i cancelli e invadere il regno dei Vivi!

TEX WILLER 37 – IL MIO AMICO HUTCH

di Giusfredi Giorgio, Valdambrini Fabio, Dotti Maurizio (copertina)

16×21 cm, b/n, 64 pagine, B.

Un giovane gringo viene torturato da una banda di messicani… È Hutch l’amico d’infanzia di Tex! Si è messo nei guai per amore della giovane Alma, ma il padre della ragazza, Don Rodolfo Arenas, è un potente e malvagio ranchero che vuole impartire a Hutch una solenne e definitiva lezione. Per fortuna del biondo scavezzacollo, in Messico c’è anche Tex Willer… Un uomo che in passato visitò le Malebolge si oppone al piano diabolico: Dante Alighieri. Per combattere i dannati, dovrà riunire il più incredibile team dell’Italia Rinascimentale: Leonardo Da Vinci, Lorenzo il Magnifico, il cimmero Otello, la Venere di Botticelli, Cristoforo Colombo e la maga Circe!

19 novembre

NATHAN NEVER 366 – MISTER PERFECT

di Medda Michele, Masala Guido, Pianta Elena, Giardo Sergio (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

I robot C-20 denominati “Mr. Perfect” sono l’orgoglio di Claire Curtis, che li ha ideati appositamente per una clientela femminile. Ma quando Claire chiede a Nathan di indagare sullo strano malfunzionamento del C-20 chiamato Kevin, le cose prendono una piega inaspettata: Patricia, la proprietaria di Kevin, muore assassinata. È possibile che sia stato Kevin a ucciderla? E, se sì, per quale ragione lo avrebbe fatto?

TEX CLASSIC 123 – NELLE VISCERE DELLA TERRA

di Bonelli Gianluigi, Galleppini Aurelio, GFB Comics (colori)

16×21 cm, colore, 64 pagine, B.

Lo scontro la misteriosa creatura dotata di una pistola a raggi prosegue tra le miniere di Last Hope, finché la creatura scompare con un botto, lasciando Tex, Carson, i miniatori e gli Apache nel più completo stupore… Poco dopo i due pards giungono, sotto falsa identità a Silver Bell, una piccola cittadina in cui i tre fratelli Rand dettano legge!

20 novembre

ZAGOR PIÙ 3 – IL RADUNO DEI TRAPPERS

di Burattini Moreno, Mignacco Luigi, Montagliani Luca, Bondi Marcello, Paolucci Diego, Voltolini Stefano, Trono Walter, Lozzi Arturo, Vicari Antonella, Dell’Uomo Luca, Piccinelli Alessandro (copertina)

16×21 cm, b/n, 192 pagine, B.