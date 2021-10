Attraverso il catalogo Preview 72 sono state rese note le novità Sergio Bonelli Editore di dicembre 2021. Da segnalare il nuovo volume di Senzanima, lo spin-off di Dragonero, il cofanetto che raccoglie gli “incontri” fra Dylan Dog e Vasco Rossi e la ristampa della prima avventura di Zagor in grande formato in volume cartonato.

Scopriamo insieme tutti gli albi e i volumi previsti per il dodicesimo mese dell’anno. Ricordandovi che potete visionare le novità previste a novembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Sergio Bonelli Editore di dicembre 2021

ZAGOR – LA FORESTA DEGLI AGGUATI

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

176 pagine – 28×37 cm, B/N, cartonato

€ 34,90

Za-Gor-Te-Nay, lo Spirito con la Scure, compie sessant’anni! Il celebre personaggio creato da Guido Nolitta e realizzato graficamente da Gallieno Ferri, amato da generazioni di lettori, non perde il suo smalto e la sua capacità di emozionare. Per celebrare questo importante anniversario, presentiamo in un volume di grande formato la prima storia di Zagor a partire da nuove scansioni delle tavole originali di Ferri per una versione a stampa di altissima qualità.

TEX – ZHENDA

di Gianluigi Bonelli, Claudio Nizzi, Aurelio Galleppini e Fabio Civitelli

624 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 16,00

La raccolta completa delle avventure che vedono Tex contrastare le ambiziose trame ordite dalla strega Zhenda, che scatenano morte e distruzione, portando la nazione navajo sull’orlo di una guerra con i militari. Questo personaggio, carismatico quanto temibile, è stato creato da Gianluigi Bonelli per la matita di Galep, e poi ripreso dalla coppia Nizzi/Civitelli in una memorabile storia dalle atmosfere cupe.

SENZANIMA – TREGUA

di Luca Enoch e Ivan Calcaterra

80 pagine – 22×30 cm, colore, cartonato

€ 17,00

Merovia, dopo il lungo e sanguinoso assedio, si è arresa e ha aperto le sue porte all’esercito imperiale, risparmiandosi un umiliante saccheggio, con grande disappunto dei mercenari che già pregustavano il bottino che ne sarebbe derivato. I Senzanima si muovono in una città che riprende la vita normale, ma non li vuole. E, dietro una facciata di apparente cortesia, cela congiure e intrighi per eliminare gli odiati conquistatori.

SOTTOSOPRA 3

di Luca Enoch e Riccardo Crosa

72 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

€ 19,00

Terzo e conclusivo appuntamento con Sottosopra, il fumetto fantascientifico di Enoch e Crosa che racconta le vicende di un gruppo di sopravvissuti in un mondo… a testa in giù! I misteriosi esseri che sembrano aver causato lo stravolgimento che ha colpito il mondo, invertendone la gravità, si sono infine rivelati e vengono affrontati da ciò che rimane delle forze armate terrestri. I due giovani protagonisti si trovano in mezzo al fuoco incrociato degli “angelici” visitatori e dell’esercito, senza dimenticare i fanatici religiosi che vorrebbero farli “ascendere” al regno dei cieli.

DYLAN DOG & VASCO ROSSI

di Paola Barbato, Gabriella Contu, Barbara Baraldi, Corrado Roi, Sergio Gerasi, Davide Furnò

3 volumi cartonati, 112 pagine a colori, 22×31 cm + 3 stampe a colori 22×30 cm

€ 69,90

SALLY, ALBACHIARA, JENNY, tre canzoni, tre donne, tre storie: lo straordinario incontro fra la musica di Vasco Rossi e il mondo dell’Indagatore dell’Incubo creato da Tiziano Sclavi in un cofanetto esclusivo! Gli appassionati e i collezionisti, oltre ai volumi disponibili anche separatamente, troveranno nelle fumetterie e librerie il cofanetto a tiratura limitata e numerata contenente i libri e in esclusiva tre stampe su carta di pregio che riproducono le copertine disegnate da Fabrizio De Tommaso.

NATHAN NEVER – L’UOMO CHE SFIDÒ LA MORTE

di Antonio Serra, Paolo Di Clemente e Sergio Giardo

464 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 16,00

Per la prima volta raccolta in un solo volume, una delle saghe più sconvolgenti dell’universo di Nathan Never, che vede l’Agente Alfa opporsi agli spaventosi piani di conquista di Omega, l’oscuro Signore dei Robot, che vuole imporre il dominio delle macchine e rendere schiavi gli uomini. Scritta da Antonio Serra, la storia vede il drammatico confronto tra l’intelligenza umana e quella artificiale: una riflessione a tutto tondo sui destini del genere umano.

MARTIN MYSTÈRE – LA STORIA IMPOSSIBILE DEL MONDO: DALL’ANNO UNO A OGGI

a cura di Alex Dante

272 pagine – 18×25 cm, colore, cartonato

€ 28,00

Seguito e conclusione del precedente Dal Big Bang all’anno zero, torna la Storia impossibile del mondo apparsa sui fumetti di Martin Mystère, affiancata da un lungo dossier sui reali fatti storici e da approfondimenti sulle teorie più mysteriose e improbabili che hanno ispirato le avventure del nostro Detective dell’Impossibile. Un lungo percorso attraverso i secoli, dal Sacro Graal ai mysteri dei templari, dalla “prematura” scoperta dell’America alla nascita di Altrove, fino all’era spaziale e alla società globale dei social network.

JULIA – NEL PAESE DEI BURATTINI

di Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero, Marco Soldi

144 pagine – 22×31 cm, colore, cartonato

€ 24,00

A 140 anni dalla prima pubblicazione del Pinocchio di Carlo Collodi, Giancarlo Berardi, assieme a Maurizio Mantero e con gli splendidi disegni di Marco Soldi, realizza una storia speciale di Julia per celebrare questo capolavoro della letteratura, non solo per ragazzi. Una vicenda sospesa tra incubo e realtà, tra mondo criminale e mondo della fantasia, in un volume dalla trama avvincente che è anche un omaggio all’arte di narrare.

DYLAN DOG 424 – Candiweb

di Rita Porretto, Silvia Mericone e Emiliano Tanzillo

96 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Dylan è alle prese con le insidie di Candiweb, la rete migliore di sempre: internet, televisione, una libreria on demand sempre disponibile con il meglio dell’intrattenimento, contenuti aggiuntivi trasferibili dalla tv, al telefono, al tablet con un click! Il loro slogan? Sono connesso, quindi esisto.

DYLAN DOG OLDBOY 10

Incubi imperfetti di Carlo Ambrosini

Rosso Natale di Alberto Ostini e Paolo Bacilieri

192 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 6,90

Dylan è alle prese con uno scrittore dall’identità frantumata tra mille percezioni, mille personaggi, mille paesaggi. Ma qual è il suo rapporto con Melissa, una bellissima prostituta che si rivolge all’Oldboy perché la liberi dalla persistente apparizione di uno spettro? A Londra è un Natale di sangue, quando i tradizionali ritrovi e festeggiamenti familiari lasciano il posto a forzati, sadici, mortali giochi di società, sui quali indaga l’Inquilino di Craven Road. A orchestrare il tutto è una figura che si cela dietro il travestimento di un macabro Santa Claus…

DAMPYR 261 – Opera mortale

di Claudio Falco e Simone Delladio

96 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Il flauto magico, la Carmen, Il barbiere di Siviglia, il Mefistofele… Nelle magiche notti di Praga, quando la nebbia si leva dalla Moldava e avvolge il Ponte Carlo, i più fortunati possono farsi una bevuta alla fantasmagorica birreria Aquila Verde, vicino al Ruscello del Diavolo, o imbattersi nel mitico Teatro dei Passi Perduti alla fine di Verlorene Gasse… I più sfortunati, invece, potrebbero prender posto in platea o in galleria, pronti a gustarsi lo spettacolo e, ignari di esser giunti al triste epilogo dei loro giorni, assistere a un’opera mortale!

MORGAN LOST SCREAM NOVELS 6 – La paziente 71

di Claudio Chiaverotti e Luca Maresca

64 pagine – 17×23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Chi è la giovane donna nella stanza del Sigmund Freud Institute? È arrivata lì da bambina, strappata dagli artigli di un Babau, ma nessuno ha reclamato la sua scomparsa. Non ha mai detto una parola, non è mai uscita dalla sua camera, nessuno è venuto a trovarla. Intorno a lei le persone muoiono, ferocemente. Chi è la paziente 71? E perché Wallendream l’ha rapita?

NATHAN NEVER 367 – Olympus

di Michele Medda e Massimiliano Bergamo

96 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Olympus è il quartiere più ricco della città, un’enclave superesclusiva del Settimo livello. Drea vi si è introdotta di nascosto, in cerca dell’assassino della sua amica Charlene. Nathan e Legs invece cercano Drea, senza sapere che le ricerche li condurranno sulle tracce di quello che non è un comune criminale… E neppure un comune mortale!

NATHAN NEVER SPECIALE 32 – Ricatto alla città

di Michele Medda e Silvia Corbetta

128 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 6,90

Un feroce atto terroristico con un gas velenoso nella linea metropolitana scuote la Città. Colui che rivendica l’attentato minaccia di colpire di nuovo a meno che non gli venga versata un’enorme somma di denaro. Ma perché si presenta in video con le sembianze di Lucignolo, il ragazzino terribile che trascina Pinocchio sulla cattiva strada? E sono davvero i soldi il suo reale obiettivo? Nathan e Legs lo scopriranno solo tra le mura di Viktrongrad, il cuore dell’impero del misterioso magnate Maksim Viktorov, che nasconde un terribile segreto…

MARTIN MYSTÈRE 382 – Gli spiriti del Natale

di Enrico Lotti, Alessandro Mainardi e Antonio Sforza

96 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Il venticinque dicembre si avvicina, ma, quest’anno, per le strade di New York e del resto del mondo non si vede traccia di luminarie, addobbi a tema, gente che fa shopping carica di regali. Non solo nessuno sembra interessato a celebrare il Natale, ma pare che una festività del genere non sia mai esistita. Chi l’ha cancellata e perché? Solo Martin Mystère può trovare la risposta, partendo per un’indagine che lo condurrà a confrontarsi con un insolito antagonista, apparentemente invincibile…

DRAGONERO IL RIBELLE 26 – Le fiamme della rivolta

di Luca Enoch, Stefano Vietti, Luca Barbieri, Francesco Rizzato, Marco Itri, Ludovica Ceregatti e Diego Bonesso

96 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Con Nahim alla propria guida, Ian e compagni non sono più ribelli bensì combattenti per la libertà che mirano a destituire l’usurpatore Leario. È giunto il momento di agire con fermezza per liberare l’Erondár dal giogo impostogli dalla Signora delle Lacrime… e chi meglio di Ausofer, stratega dalla mente brillante, può orchestrare le prime mosse del contrattacco? Saranno tre, queste mosse, narrate una ciascuno dai creatori della serie, Luca Enoch e Stefano Vietti, e dal curatore Luca Barbieri; tre momenti di lotta, di azione, di battaglia, raccontati con altrettanti diversi stili (anche grafici) ma uniti in una singola, corale e tonante ovazione: “nel nome di Nahim”!

ATTICA 7 – Le mura

di Giacomo Keison Bevilacqua

64 pagine – 17×23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

E finalmente eccola, Attica, bella e inquietante! La città dalle grandi, effimere promesse e dai mille segreti. Dopo tante peripezie, i Cinque sono giunti, i fili sono stati tirati, le trame ordite, e ora non resta che incontrare lui: il misterioso Esse! Quale destino attenderà i nostri giovani eroi, una volta giunti alle mura della “città più bella del mondo”?

JULIA 279 – Tanti i volti del peccato

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Francesco Bonanno

112 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Julia viene coinvolta nelle ricerche di padre Jamie Cavanaugh, un uomo di fede brillante e volitivo, pieno di entusiasmo e disponibilità nei confronti dei suoi parrocchiani. Il suo appartamento è stato messo a soqquadro, un’ingente somma di denaro è stata trafugata e nella sua stanza da letto ci sono evidenti segni di colluttazione e schizzi di sangue…

NICK RAIDER LE NUOVE INDAGINI 02 (DI 10) – Agguato al porto

di Davide Rigamonti e Mario Jannì

96 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

1988 – Una serata romantica si trasforma in un incubo quando un uomo armato fino ai denti si barrica all’interno del Raffaello’s, il medesimo ristorante in cui Nick sta cenando in dolce compagnia. È successo qualcosa di orribile prima che l’aggressore facesse irruzione per sfuggire alla polizia. Qualcosa che mette Nick, Marvin e tutta la squadra omicidi sulle tracce di un crimine tremendo che chiede a gran voce giustizia…

MISTER NO – LE NUOVE AVVENTURE SPECIALE – Regalo di Natale

di Luigi Mignacco e Roberto Diso

128 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 6,90

Anche nella calda, umida, piovosa Amazzonia sta per arrivare il Natale. Ma Mister No non ha tempo per festeggiarlo: una cliente gli chiede di rintracciare il fratello scomparso. Fra biechi garimpeiros e selvaggi indomiti, ambigui missionari e latifondisti spietati, Jerry Drake dovrà scoprire chi è veramente quel giovane americano che si è perduto nell’Inferno Verde. Ritorna il pilota ribelle ideato da Guido Nolitta in un appuntamento speciale… un vero e proprio regalo per tutti i suoi affezionati lettori!

LE STORIE CULT 110 – Judas

di Ennio e Miro Missaglia

96 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Come farà l’ex fuorilegge Alan Scott a diventare un uomo dell’agenzia Pinkerton? Semplice: tradendo i suoi complici! Nel West di fine Ottocento – più selvaggio che mai – non tutti possono concedersi il lusso di avere una coscienza. Un pistolero senza legge può procurarsi un biglietto per la sopravvivenza, e forse per la redenzione, solo rinunciando a tutto e accettando di fuggire per sempre, inseguito dai fantasmi del passato. È questo il destino di Scott, il destino di quello che tutti chiamano… Judas!

SUPER TEX 2 – Terra di conquista

di Giancarlo Berardi e Guglielmo Letteri

112 pagine – 16×21 cm, colore, brossurato

€ 4,40

Continua la nuova collana mensile del Ranger creato da G. L. Bonelli che ripropone, tutte a colori, le storie apparse al di fuori della serie regolare. Con la seconda uscita, prosegue Oklahoma! di Giancarlo Berardi e Guglielmo Letteri, che, quando uscì come Tex Maxi n. 1 nel 1991, Sergio Bonelli definì “una storia speciale”.

STORIA DEL WEST 33 – Campo di battaglia

di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio

96 pagine – 19×27 cm, colore, brossurato

€ 6,90

Le Grandi Pianure sono ancora il regno delle mandrie di bisonti che attraversano i territori delle tribù indiane. A nord del fiume Platte, l’esercito ha un solo avamposto, Fort Laramie. Terminata la guerra, si progetta di aprire una pista, controllata da nuovi forti, ma per farlo occorre stipulare accordi con i Pellirosse…

TEX CLASSIC 124, 125 & 126 – Allarme a Fort Summer, Tex chiude il conto & El cuervo

di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16×21 cm, colore, brossurato

€ 3,50 cad.

Assuntosi il compito di vigilare sui lavori della nuova ferrovia, Tex viene attirato in trappola dagli scagnozzi di Jeff Colter, ma l’intervento di Pat e degli altri operai è provvidenziale. I due si gettano sulle tracce del delinquente, ma arrivano troppo tardi: il mandante dei sabotaggi l’ha già raggiunto per chiudere i conti…

ZAGOR CLASSIC 34 – Gli adoratori del sole

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16×21 cm, colore, brossurato

€ 3,90

Zagor e Cico, presso la villa-museo di Kenneth, fanno la conoscenza di Bat Batterton, detective che protegge la preziosa collezione. Dopo l’ennesimo furto, seguono le tracce dei ladri, ma vengono catturati e portati al cospetto di Krebs, folle archeologo che sfrutta gli indiani per ricostruire un suo personale antico Egitto!

ZENITH 727/ZAGOR 676 – Il castello del vampiro

di Jacopo Rauch e Walter Venturi

96 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

TEX 733 – I guerrieri della tundra

di Mauro Boselli e Giovanni Bruzzo

112 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 475 – Il presagio

di Claudio Nizzi e Fabio Civitelli

112 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

TEX WILLER 37 – Il mio amico Hutch

di Giorgio Giusfredi e Fabio Valdambrini

64 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato, € 3,50

TEX COLOR 20

di Mauro Boselli, Diego Cajelli, Gabriella Contu, Claudio Nizzi, Guido Masala, Mario Jannì, Fabrizio Russo e Rodolfo Torti

160 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato, € 7,90

TUTTO TEX 608 – Sei divise nella polvere

di Gianfranco Manfredi e Giovanni Ticci

112 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

GRANDI STORIE 2: ZAGOR – Fratelli di sangue

di Mauro Boselli e Carlo Raffaele Marcello

374 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato, € 9,90

ZAGOR + 3 – Il raduno dei trappers

di Moreno Burattini, Luigi Mignacco, Luca Laca Montagliani, Marcello Bondi, Diego Paolucci, Stefano Voltolini, Walter Trono, Arturo Lozzi, Antonella Vicari e Luca Dell ‘Uomo

288 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato, € 7,90