Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 16 al 22 agosto 2021. Da segnalare Speciale Brendon 22 e Zagor Più 2.

Speciale Brendon 22 – La casa delle anime perdute

di Chiaverotti Claudio, Spadavecchia Cristiano e Talami Giovanni

17×23, b/n, 64 pagine

Nathan Never 363 – Resurrezione

di Marzorati Stefano, Catacchio Onofrio e Giardo Sergio

16×21, b/n, 96 pagine

La Casa della Gioia offre ai propri ospiti, tormentati da un oscuro e drammatico passato, la promessa della pace interiore e la riconquista della serenità. Ma il sogno del suo fondatore, il dottor Mayer, è destinato ad assumere ben presto i contorni dell’incubo. Tra mille ostacoli, bugie e segreti nascosti, Nathan Never prosegue la sua difficile missione a Vermilion Sands alla ricerca della verità, aiutato dall’ex collega Daniel Forbes e da un inaspettato alleato.

Tex Willer 34 – Atascosa Mountains

di Rauch Jacopo, De Angelis Roberto e Dotti Maurizio

16×21, b/n, 64 pagine

Non è di tutto riposo il ritorno di Tex e Dinamite nel Sudovest. Dopo aver salvato un simpatico vagabondo da una banda di Apaches rinnegati, Tex fa la spiacevole conoscenza dei suoi amici e in men che non si dica si trova implicato nella rapina alla banca di Tubac!