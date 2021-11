cAttraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 22 al 28 novembre 2021. Da segnalare l’esordio della nuova miniserie dedicata a Nick Raider mentre vengono riproposti in libreria e fumetteria il Tex realizzato da Joe Kubert e gli albi di Dylan Dog & Vasco Rossi.

Trovate le novità Sergio Bonelli Editore di dicembre 2021 in questo nostro articolo dedicato.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 22 al 28 novembre 2021

23 novembre

Nick Raider – Trent’anni dopo 1 (di 10)

di Nizzi Claudio, Freghieri Giovanni, Raho Rosario (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

Un fotografo specializzato in immagini scandalistiche viene ucciso. Nick Raider e il suo collega Richard Varelli (in procinto di sposarsi con la bella Gloria) vengono incaricati dell’indagine, ma molto presto si trovano davanti un secondo cadavere e a un intrico di ricatti e misteri che non sarà facile dipanare… Una nuova avventura scritta dal creatore della serie, Claudio Nizzi! In regalo la medaglia celebrativa di Nick Raider!

24 novembre

Color Tex 20 – La terribile banda e altre storie

di Marco Bechere, Mauro Boselli, Guido Masala, Matteo Vattani, Diego Cajelli, Mario Jannì, Virginia Chiabotti, Claudio Nizzi, Rodolfo Torti, Erika Bendazzoli, Emanuele Mosca, Fabrizio Russo, Erika Bendazzoli, Pasquale Ruju, Marco Torricelli, Oscar Celestini, Di Gennaro Aldo (copertina)

16×21 cm, col., 160 pagine, B.

La terribile banda: Per essere degno di entrare nella banda più dura della città, Eddie deve rubare la Colt a Tex… Ma Eddie ha solo undici anni!

La voce del muto: L’odio senza parole di un vecchio trapper…

Funerale a Sierrita: Chi ha ucciso a tradimento lo sceriffo Corben?

Memorie di un soldato: Tex l’ha salvato più volte, ma senza conoscerlo mai…

La lama del rasoio: Un onesto barbiere ha per cliente chi gli uccise la moglie!

25 novembre

Tex – Il cavaliere solitario

Nizzi Claudio, Kubert Joe

28×37 cm, b/n, 240 pagine, C.

Dopo Claudio Villa e Magnus ecco Joe Kubert, che nel pieno della sua maturità artistica realizza questo lungo romanzo western scritto da Claudio Nizzi, pubblicato originariamente nel 2001 all’interno della collana dei Texoni. Quella dei Colter è una pacifica famiglia di coloni ma, dopo il passaggio di quattro balordi, di loro non resta altro che delle tombe ombreggiate da altrettante croci di legno. Dinanzi a queste croci Tex giura vendetta, dando inizio a una implacabile caccia all’uomo tra i villaggi desolati e le distese sabbiose del Sud Ovest… Maestro indiscusso del fumetto statunitense e ispirazione per generazioni di autori di tutto il mondo, Kubert ha cavalcato tutti i generi dell’avventura, lasciando sempre il segno.

Sergio Bonelli Editore – 80 anni a fumetti

Graziano Frediani, Luca Barbieri, Gianni Bono, Luca Boschi

25×30 cm, colore, 386 pagine, C.

Nel 1941, lo scrittore Gianluigi Bonelli fonda la redazione Audace, diretta prima dalla ex moglie Tea Bertasi e poi dal loro figlio Sergio. Una piccola azienda a conduzione familiare che diventa grande, grazie a Tex, Zagor, Dylan Dog e a molti altri popolarissimi eroi di carta. Ottant’anni dopo, Sergio Bonelli Editore è una “Fabbrica dei Sogni” a fumetti che ha conquistato generazioni di lettori, nel nome di un’avventura sempre più multimediale. Questa è la sua storia, che ripercorriamo in occasione della mostra Bonelli Story. 80 anni a fumetti, che si svolge presso la Fabbrica del Vapore di Milano dall’8 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022.

Chanbara – I fiori del massacro

di Recchioni Roberto, Accardi Andrea

22×30 cm, b/n, 128 pagine, C.

Tornano i samurai di Chanbara, la serie di Roberto Recchioni e Andrea Accardi ambientata nel Giappone del XVII secolo, protagonisti di un’epopea avvincente, suggestiva e violenta. La nobile Jun ha visto il padre morire suicida per il proprio onore, denunciando la corruzione della corte, ma ricevendo in cambio dal Daimyo e dal suo seguito solo scherno e disprezzo… Pronta a uccidersi a sua volta per il disonore, Jun viene fermata dalla voce del Giustiziere errante Ichi: chi ride davanti all’altrui sacrificio non merita il trionfo, ma piuttosto di assaggiare la spada della vendetta!

Dylan Dog & Vasco Rossi – Sally

Barbato Paola, Roi Corrado, Cavenago Gigi (copertina)

22×31 cm, 112 pagie, b/n, B.

Un volume speciale ispirato alla canzone “Sally” di Vasco Rossi, un omaggio dell’Indagatore dell’Incubo al rocker emiliano. Sally non si cura di ciò che le sta intorno, vive distaccata dal mondo, e crede di non farne più parte. Il suo uomo l’ha lasciata per un presunto tradimento che forse non c’è mai stato. Vaga per le vie di Londra convinta di essere morta, e sulla sua strada incontra Dylan Dog, anch’egli in crisi per un amore finito. Insieme affronteranno il terribile incubo della solitudine.

Dylan Dog & Vasco Rossi – Albachiara

Contu Gabriella, Gerasi Sergio, Cavenago Gigi (copertina)

22×31 cm, 112 pagie, b/n, B.

Un volume speciale ispirato alla canzone “Albachiara” di Vasco Rossi, un omaggio dell’Indagatore dell’Incubo al rocker emiliano. Alba è una ragazza inseguita dagli sguardi insistenti e invadenti di chi le vuole bene e di chi le vuole male, di chi la idealizza e di chi la detesta, di chi non sa conoscerla per ciò che è davvero. Quanto violenti e pervasivi possono essere, a volte, gli sguardi degli altri, per renderci estranei persino a noi stessi? Dylan Dog è alle prese con l’incubo soffocante e straniante che oscura la vita della giovane donna.

Dylan Dog & Vasco Rossi – Jenny

di Baraldi Barbara, Furnò Davide, Cavenago Gigi (copertina)

22×31 cm, 112 pagie, b/n, B.

Un volume speciale ispirato alla canzone “Jenny è pazza” di Vasco Rossi, un omaggio dell’Indagatore dell’Incubo al rocker emiliano. Dylan Dog si sveglia in una stanza spoglia, buia, senza alcuna apertura. Non sa come ci è arrivato, né come uscirne, ma avverte la voce flebile, dall’altra parte del muro, di Jenny, prigioniera come lui in quel luogo ostile in cui perfino lo scorrere del tempo perde di significato. Jenny vuole solo il silenzio, arrendersi e dormire, ma grazie a Dylan capirà che c’è sempre una via d’uscita.

Zagor 60 Magazine

di Burattini Moreno, Rauch Jacopo, Nolitta Guido, Lozzi Arturo, Venturi Walter, Ferri Gallieno, GFB Comics (colori), Piccinelli Alessandro (copertina)

16×21 cm, b/n+col., 224 pagine, B.

Nel giugno 1961, giunge in edicola un insolito eroe creato da Guido Nolitta (alias Sergio Bonelli) e realizzato graficamente da Gallieno Ferri. Si chiama Zagor ed è un giustiziere dalla casacca rossa, che regna su Darkwood, un’immensa foresta dove sono di casa l’Avventura, il Mistero, l’Orrore, il Fantastico. Per festeggiare i suoi sessant’anni, ecco un Magazine che svela ogni segreto dello Spirito con la Scure, con due storie inedite e complete e un grande classico di Nolitta!

Attica 6 – Il peso di uno sbaglio

di Bevilacqua Giacomo Keison

17×23, b/n, 80 pagine, B.

Anche la Guida è stata ritrovata, ma il Cacciatore riesce a raggiungerli… uno scontro all’ultimo colpo permetterà ai quattro simboli di sopravvivere e partire alla volta di Attica?

26 novembre

Tutto Tex 608 – Nel covo del profeta

di Boselli Mauro, Ginosatis Yannis, Villa Claudio (copertina)

16×21 cm, b/n, 112 pagine, B.

Le prime vittorie hanno apparentemente spianato il cammino del colonnello Cunningham e dei suoi uomini verso quello che si annuncia un facile trionfo contro una banda disordinata di predoni indiani. Ma il crudele Revekti aspetta al centro della Sierra Madera come un ragno che pazientemente ha tessuto la sua tela… Solo la variante costituita da Tex e dal piccolo drappello degli scout di Fort Apache potrebbe modificare il corso degli eventi. E Tex si troverà faccia a faccia con il temibile Profeta…

27 novembre

Le grandi storie Bonelli 2 – Fratelli di sangue

di Boselli Mauro, Marcello Carlo Raffaele, Piccinelli Alessandro (copertina)

16×21 cm, b/n, 374 pagine, B.