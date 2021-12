Sono state diffuse le uscite Shockdom di gennaio, febbraio e marzo 2022 fra cui Sole Nero di Dario Sicchio, Letizia Cadonici e Francesco Segala, Esopo Buffo di Senape e Piccioni, lumache e tartarughe di Ayako Ozaki.

Le uscite Shockdom di gennaio, febbraio e marzo 2022

Le uscite Shockdom di gennaio 2022

BlackScreen – 10 gennaio

di Lucio Staiano, Giuseppe Andreozzi, Giovanni Fubi Guida

17×24 cm, 112 pagine, colore, cartonato

16€

Garret O’Daniel è il creatore dell’algoritmo alla base della tecnologia in grado di prevedere il proprio domani tramite un visore, lo Spoiler. Frank Rosenthal è un professore universitario che riceve un BlackScreen: l’avviso della propria morte. Brian è un tecnico delle Seedindustries, compagnia che produce gli Spoiler, in grado di manomettere il sistema e di conoscere i destini di tutti. Amanda è sopravvissuta a un terribile incidente stradale in cui ha perso tutta la sua famiglia e che le ha lasciato l’ossessione della morte. Le loro strade si incrociano nel tentativo disperato di cambiare, o riuscire ad accettare, il proprio futuro. Ma il destino è ineluttabile, o sono gli uomini a scriverlo attimo dopo attimo, con le proprie azioni?

Sole Nero – 31 gennaio

di Dario Sicchio, Letizia Cadonici e Francesco Segala

A4, 96 pagine

€ 18

Nel corso degli anni, per ben due volte è sorto un sole nero, i cui raggi hanno fatto cose terribili alla mente delle persone, spingendole a ogni sorta di orrore. Tutte le donne rimaste incinte sotto l’influsso del sole nero hanno partorito dei bambini con capelli bianchi, pelle cinerea, proporzioni anomale e occhi rossi come il fuoco: i Figli del Sole Nero. Brightvale è una piccola cittadina come tante. Qui i Figli del Sole Nero sono trattati con particolare disprezzo, soprattutto nelle giornate che precedono l’anniversario delle due catastrofi, l’ultima delle quali avvenuta 12 anni prima. L’odio dei loro compaesani, terrorizzati da un possibile ritorno di quell’orrore, spingerà questi ragazzini a unirsi e ad affrontare un viaggio allucinato alla scoperta di loro stessi e della loro vera natura. Ma il sole nero sta davvero per tornare?

Le uscite Shockdom di febbraio 2022

Piccioni, lumache e tartarughe – 7 febbraio

di Ayako Ozaki

A5, 176 pagine, b/n, brossura

9,00€

Mondi fiabeschi, personaggi kawaii, situazioni stravaganti. sono marchi di fabbrica di Ayako Ozaki, che tuttavia sa imbastire storie ricche di malinconia. In questa antologia di storie brevi crea mondi “zuccherosi” che talvolta nascondono tristezza interiore e incertezza sul futuro, le difficoltà insite nella crescita e nel distacco dal passato. Ma anche racconti più solari, magari incentrati su ortaggi e strane creature, che riportano in scena la gioia di vivere e il desiderio di affrontare nuove esperienze.

Va Tutto Bene – 25 febbraio

di Niccolò Fila

A4, 72 pagine, colore, cartonato

15€

Luisa Broglio è una maestra delle elementari severa ed esigente, che trae un piacere distorto dallo sgridare i suoi alunni e metterli in punizione. Questo perché, al di fuori dell’aula in cui può tiranneggiare, lei non è che una donna sola, triste e nevrotica, il cui unico modo per placare le sue ansie è sentirsi superiore agli altri. Finché, in un pomeriggio piovoso, coglie sul fatto una dei suoi alunni vandalizzare la sua proprietà, e, accecata dalla rabbia, la uccide. Da qui, la sua vita si trasformerà in un incubo. Oltre a dover nascondere ciò che ha fatto, Luisa sarà tormentata dalla paranoia e da strane presenze che si nascondono nelle ombre. Ma saranno vere? O sono il frutto di una mente che sta cedendo? Gradualmente, scopriremo il passato turbolento della donna. Una vittima di bullismo e di un padre abusivo, la quale deve venire a patti con il suo crimine.

Le uscite Shockdom di marzo 2022

Nebula – Lo straordinario caso della bambola rapita e di quello che ne conseguì – 3 marzo

di Lucio Staiano, Marco Di Grazia, Umberto Giampà

16×23 cm, 64 pagine, colore, brossura

7€

Nebula è un’agenzia assicurativa che, per via della crisi, si trova a dover assicurare oggetti strani e improponibili, come una bambola da pochi spiccioli la cui polizza vale alcune centinaia di migliaia di euro. Giunto a Scarrìa, cittadina immaginaria della Calabria, per far visita a un vecchio amico, Aiace farà la conoscenza della figlia di lui, Veronica, egoista e lamentosa ragazza che all’improvviso, alla morte del padre, si troverà a ereditarne l’agenzia. A complicare la situazione penserà l’ispettrice di polizia Caterina, dal carattere irruento e istintivo e senza peli sulla lingua. Coinvolto suo malgrado in questa strana situazione, Aiace cercherà di fare luce sul mistero della bambola, scomparsa assieme alla giovane proprietaria.

Esopo buffo – 10 marzo

di Senape

16×23 cm, 128 pagine, colore, Brossura con alette

14€

In questo simpatico albo a fumetti, la nostra guida, Senape, ci racconterà le favole di Esopo. Senape restituisce, a suo modo, all’antico scrittore, il suo giusto ruolo di educatore dell’umanità (e non solo dei bambini!) in un’epoca di violenze, guerre, decadenza della società (la nostra, insomma!). Attraverso l’uso della metafora, dell’ironia dissacrante, dei disegni di Senape, Esopo ci espone tutto il corollario dei comportamenti, per lo più stupidi, degli esseri umani.

È lì che ti aspetterò – 17 marzo

di Elisabetta Tosi (Liletta) & Elisa Di Virgilio

A4, 112 pagine, colore, cartonato

€18

In una piccola cittadina del Maine il dramma di due innamorati riemerge dopo quasi 60 anni dalle pagine di un vecchio libro. Sarà infatti uno dei biglietti che i due segretamente si scambiavano e rinvenuto casualmente in un volume, ceduto con molti altri alla biblioteca locale come donazione da una importante famiglia del luogo, a solleticare la curiosità di Emma che decide di indagare. Ad aiutarla inaspettatamente è Thomas, taciturno e apparentemente apatico compagno di scuola della ragazza. Mano a mano che il mistero si dipana, una minaccia pare incombere sui due, qualcuno, forse, non vuole che la verità venga a galla.

La strada delle rondini – 24 marzo

di Alessandro Locati

29,7×21 cm, 144 pagine, colore, cartonato

18,00 Euro

È l’estate del 1945 e siamo nella campagna milanese. La guerra è finita da pochi mesi, lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzione. Palazzi crollati e persone sole. Questo libro parla proprio di due orfani, Giovanni (detto Jack) e Attilio (detto Attila). Hanno 12 anni e sono rimasti senza più niente e nessuno. Hanno solo il sogno di raggiungere il mare immaginando una nuova vita. Così inizia il cammino dei due giovani uomini, tra le campagne e i boschi del nord Italia. Sullo sfondo, gli echi di una guerra che ha segnato tutto e tutti. Durante il loro viaggio verso la Liguria incontreranno altre persone in cerca di una nuova normalità. Ogni incontro insegnerà qualcosa ai bambini, contribuendo alla loro esperienza fino al commovente finale.

Moon Ballad – 31 marzo

di Francesca Siviero (Lumi Nieni)

13×18 cm, 264 pagine, b/n, brossura

8,00 €