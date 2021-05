Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Edizioni Star Comics del 1 giugno 2021 fra cui spiccano il primo romanzo di Demon Slayer, intitolato Il Fiore della Felicità, e l’ultimo volume, il 41°, di The Seven Deadly Sins.

Eccovi tutte le uscite nel dettaglio!

Le uscite Star Comics del 1 giugno 2021

ONE PIECE IL FILM: STAMPEDE – ANIME COMICS 2

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, colore., 256 pp, con sovraccoperta, € 9,90

Grazie ai poteri di assemblaggio del suo Frutto del Diavolo, Douglas Bullet si è trasformato in un’arma colossale. Mentre Rufy e gli altri esponenti della peggiore delle generazioni sono impegnati ad affrontarlo, la Marina attiva il Buster Call…e la cospirazione di Festa il Festaiolo scatena il caos! A cosa porterà la “frenesia” che ormai coinvolge anche Flotta dei Sette, Armata Rivoluzionaria e CP0?! E che ne sarà del tesoro del Re dei Pirati?!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA IL FIORE DELLA FELICITÀ – ROMANZO

Koyoharu Gotouge, Aya Yajima

14,5×21, B, b/n, 144 pp, con alette, con mini poster, € 15,00

Nel villaggio in cui il suo gruppo si è fermato, Tanjiro vede la radiosa figura di una sposina che sembra avere la stessa età di Nezuko. Desiderando la stessa felicità anche per la sorella, parte da solo alla ricerca di un fantomatico fiore sul quale circola una leggenda… Arriva finalmente in Italia la serie di novel ispirate alle avventure di Tanjiro e compagni. In questa prima uscita, oltre alla storia che dà il titolo al volume, vi aspettano racconti su Zenitsu, Inosuke e vari membri della Squadra Ammazza Demoni, tutti episodi inediti nell’opera principale, oltre a una storia breve incentrata sull’extra “Campus Kimetsu”!

THE SEVEN DEADLY SINS 41

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

Anche in edicola

Le verità nascoste dietro la nascita dei Seven Deadly Sins, l’obiettivo ultimo di Merlin, la sua grande ambizione che, infine, si realizza. Arthur, il Re del Caos, si è risvegliato, ma ad attendere con ansia la sua resurrezione non era soltanto una maga… L’epica storia dei sette peccatori giunge al termine!

THE SEVEN DEADLY SINS 41 LIMITED EDITION

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con stickers, mini artbook e postcard, € 8,90

L’epica storia dei sette peccatori giunge al termine, e per celebrare il traguardo dell’ormai storica serie del maestro Suzuki, l’ultimo volume sarà disponibile anche in una versione a tiratura limitata, con all’interno dei fantastici sticker, un mini artbook e un’esclusiva cartolina da collezione!

SHAMAN KING FINAL EDITION 5

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Lo Shaman Fight è finalmente iniziato. Il primo avversario di Yoh è Horohoro, il cui spirito personale è un korpokkur di nome Kororo. Nonostante la sua indolenza, Yoh si dimostra comunque molto forte e Horohoro lo attacca con tutto il suo potere medianico, scatenando contro di lui la sua tecnica più potente, una gigantesca valanga di neve!

LIFE – CAMMINANDO SULLA LINEA

Miya Tokokura

13×18, B, b/n e col., 184 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Contenuti espliciti

Il serissimo Ito e l’ingenuo Nishi si conoscono per caso mentre, di ritorno da scuola, giocano ognuno per conto proprio a “camminare sulla linea bianca”. Ben presto, Ito sente sbocciare dentro di sé un sentimento che va oltre la semplice amicizia e, incapace di restare fermo ad aspettare quel loro “appuntamento segreto sulla linea”, un giorno si lascia andare e bacia Nishi… Da quel momento, i due ragazzi inizieranno un percorso di crescita che da liceali li vedrà diventare studenti universitari e poi uomini adulti, alla ricerca del loro posto nella società. Ecco a voi il toccante racconto della vita di due uomini innamorati, in bilico tra un sentimento forte e immutabile e una realtà in continua evoluzione.

NON VOLEVO INNAMORARMI

Minta Suzumaru

13×18, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Contenuti espliciti

Yoshino è gay, ha quasi trent’anni e non ha mai avuto una relazione. Un giorno, quando ormai sta per abbandonare ogni speranza di trovare l’amore, decide di farsi coraggio e varca la soglia di un gay bar dove conosce Ro, un ragazzo dai capelli color argento. Attratto dall’aura di mistero che lo ammanta, lasciandosi trascinare dall’impeto del momento, Yoshino finisce per andarci a letto… Arriva un’impacciata e dolce storia d’amore tra un affascinante studente universitario, apparentemente immune ai problemi di cuore, e un timido impiegato che non sa (ancora) cosa significhi innamorarsi.

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 4

Makoto Kobayashi

15×21, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 8,00

La vita di un gatto può essere molto stressante. Ogni giorno occorre scegliere con cura la cuccia più adatta tra i mille angolini disponibili, e lo stesso vale per le cose con cui giocare e il dove farsi le unghie. Il punto di vista dei felini spesso non combacia con quello degli umani, ma, come ci insegna il veterinario fuggitivo Richard Kimbley, bisogna comunque prendersi cura di queste adorabili bestiole nel migliore dei modi. Per Michael e Poppo, tuttavia, si prospetta all’orizzonte un vero e proprio sconvolgimento… È infatti in arrivo Tamami, la figlia dei loro padroni! Riusciranno a legare con la bambina?

QUEEN’S QUALITY 13

Kyousuke Motomi

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

Kyutaro ha invitato il serpente di Aoi Shinonome, candidato capofamiglia del clan Seiryu, nel luogo dell’animo speciale di lui e Fumi. Per salvarlo, Kyutaro e il suo serpente, che ormai sono entrati in possesso di una forza schiacciante, affrontano la battaglia decisiva! Nel frattempo quelli della porta di Suzaku, finora avvolti dal mistero, rompono finalmente il silenzio… Quale sarà l’obiettivo della loro improvvisa comparsa? La saga del clan Seiryu arriva al suo punto culminante!

