Un altro show dell’Arrowverse saluta i fan e chiude i battenti. Stiamo parlando di Legends of Tomorrow, serie targata CW che è stata cancellata dopo ben sette stagioni. Il futuro dello show era purtroppo in bilico da settimane e nella giornata odierna è arrivato il triste annuncio.

Legends of Tomorrow cancellata dopo sette stagioni

Sui social il team creativo della serie ha voluto ringraziare il pubblico per il supporto in tutti questi anni e per il viaggio epico che hanno potuto raccontare. Sebbene la settima stagione avesse concluso gli archi narrativi di numerosi personaggi, la puntata finale ha dato vita a un grande cliffhanger con l’introduzione di Michael Carter aka Booster Gold, noto eroe dei fumetti DC Comics.

A vestirne i panni ci ha pensato Donald Faison, conosciuto specialmente per il ruolo del dottor Chris Turk nella serie televisiva Scrubs. L’attore si era detto entusiasta di essere entrato a far parte della famiglia di supereroi sul piccolo schermo.

Thank you for being the greatest fans and sticking with us for seven seasons ❤ Once a Legend, always a Legend. pic.twitter.com/5D8chctUo6 — Legends of Tomorrow Writers Room (@LoTWritersRoom) April 30, 2022

La notizia è arrivata a poche ore di distanza dalla cancellazione di Batwoman dopo tre stagioni. Al momento gli unici show dell’Arrowverse che hanno ottenuto il rinnovo sono stati The Flash, pronto a tornare per una nona stagione, e Superman & Lois.

La squadra di Legends of Tomorrow si è più volte alternata nel corso delle stagioni, utilizzando come fil rouge i viaggi nel tempo. Nel cast dello show ci sono stati Caity Lotz come Sara Lance/White Canary, Nick Zano come Nate Heyood/ Acciaoio, Tala Ashe come Zari Tarazi, Jes Macallan come Ava Sharpe, Matt Ryan come Dr. Gwyn Davies, Adam Tsekhman come Gary Green, Olivia Swann come Astra Logue, Shayan Sobhian come Behrad Tarazi, Lisseth Chavez come Esperanza “Spooner” Cruz e Amy Pemberton come Gideon.

Alla decisione di cancellare Legends of Tomorrow ha sicuramente contribuito il destino sempre più incerto del network CW, forse prossimo alla vendita, e la recente fusione tra Warner Bros e Discovery, pronta a rimescolare le carte in tavola.