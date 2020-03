LEGO set # 76895 Ferrari F8 Tributo: la recensione

Il nuovo LEGO set # 76895 Ferrari F8 Tributo rappresenta la prima auto del Cavallino ad essere riprodotta con le nuove dimensioni “8 stud” del tema “Speed Champions”. Il set comprende 275 pezzi e include la minifigure del pilota Ferrari, completa sia di casco che di “capelli”. Il prodotto è in vendita dal 1° gennaio 2020 al prezzo di 19,99 euro.

La scatola

Le maggiori dimensioni rispetto ai precedenti set Speed Champions e i quasi 100 pezzi in più, ad esempio rispetto al precedente set del cavallino # 75890 Ferrari F40 Competizione si notano subito: è decisamente più grande di quelle dei set precedenti larghi 6 stud.

Aprendo la scatola, all’interno troviamo due sacchetti numerati, la “baseplate” che farà da telaio, il libretto di istruzioni e il foglio degli adesivi. Nonostante il foglietto degli adesivi e il libretto delle istruzioni di montaggio siano confezionati separatamente, nessuno dei due ha subito danni.

In questo set gli adesivi sono davvero pochi, è servono per rappresentare i fari anteriori, i logo del Cavallino Rampante e per dare un maggior dettaglio alle parti intorno al vano motore trasparente posto sul retro. La minor quantità di adesivi rispetto al solito dipende in parte anche dal fatto che nel set sono inclusi 2 plate 1×1 con la stampa del logo del Cavallino Rampante.

Parti nuove

La prima cosa che abbiamo notato quando abbiamo aperto i sacchetti dei pezzi, è stata il nuovo parabrezza largo 6 stud, sagomato e stampato (dettagli in rosso) appositamente per questo set.

Il nuovo interasse Wheel Bearing 2x6x1 inverte la disposizione dell’asse/perno usata con la maggior parte dei precedenti veicoli Speed Champions, richiedendo anche un nuovo pezzo per i cerchioni, che in questi nuovi set Speed Champions 2020 sono stampati con la rappresentazione del disco dei freni.

Il modello

Il passaggio al design a 8 stud permette di risolvere l’annoso problema di set che, una volta realizzati, erano troppo “stretti e lunghi” rispetto alle auto reali mentre ora, mantenendo lunghezza e altezza (per la maggior parte) e aggiungendo 2 stud in larghezza, i modelli risultano molto più proporzionati. La vista frontale rende subito evidente come la maggior larghezza abbia consentito l’inserimento di dettagli aggiuntivi quali paraurti, prese d’aria e deviatori di flusso – caratteristiche che sarebbero state compresse, omesse o trasferite su adesivo se avessero mantenuto la larghezza di 6 stud.

Il LEGO set # 76895 Ferrari F8 Tributo Ferrari F8 Tributo, una volta costruito, ha un aspetto fantastico da ogni angolazione, con la copertura del vano motore realizzata con tile 1×2 del colore opportuno a simulare il vetro fumè che scende dal tetto e il posteriore replicato davvero fedelmente.

La parte posteriore dell’auto è infatti quella che ha maggiormente beneficiato della possibilità di aumentare i dettagli, dalla particolare ed iconica angolatura dei fanali posteriori agli scarichi molto aggressivi. Il diffusore è costruito con tecnica SNOT .

Conclusioni e raccomandazioni

Il passaggio da 6 stud a 8 stud di larghezza sicuramente dato modo ai Designer di questo LEGO set # 76895 Ferrari F8 Tributo di riprodurre al meglio le forme della nuova supercar di Maranello, rendendo piena giustizia al design innovativo ed elegante della vettura reale.