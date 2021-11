LEGO Natale 2021 | I migliori set Adults Welcome 18+ da regalare a Natale

Il Natale è il periodo migliore per gli adulti di farsi il migliore dei regali: del tempo per sè. LEGO ha ben compreso da tempo che se i bambini vedono nel giocare con i mattoncini un fantastico modo per scatenare la propria fantasia, per gli adulti è invece un ottimo modo per staccare: ti concentri sulla costruzione e i pensieri… si fan più lievi! Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori set LEGO Adults Welcome 18+ da regalare (o perchè no, regalarci) a Natale: siete pronti a scoprirli insieme a noi?

I migliori regali di Natale Adults Welcome 18+

LEGO Creator Expert #10294 Titanic

Sin da quando il Titanic salpò per il suo fatidico viaggio inaugurale nel 1912, la famosa nave ha catturato l’immaginazione di tutto il mondo. Il set permette di costruirne il modello in scala 1:200. E’ progettato in 3 sezioni, che ricreano fedelmente il Titanic in ogni sua caratteristica. Lo spaccato rivela dettagli dell’interno come la sala da pranzo della prima classe, la grande scalinata, uno dei locali caldaia e molte cabine passeggeri di classi diverse. Tra i dettagli riprodotti da questo set, troviamo il ponte della nave, il ponte promenade, la sala lettura, la piscina e molto altro. Oltre 9.000 pezzi, lunghezza di 135 cm: è uno dei set LEGO più grandi di sempre.

LEGO Creator Expert #10276 Colosseo

Niente al mondo è in grado di superare la maestosità del Colosseo di Roma. Questo a dir poco epico set da 9.036 pezzi riproduce in ogni minimo dettaglio la famosa opera architettonica. I dettagli autentici mostrano la parte settentrionale della facciata della parete esterna e i suoi archi iconici. Il modello presenta tre piani ornati da colonne di ordini dorici, ionici e corinzi, mentre l’attico è decorato da pilastri corinzi. Una volta costruito, il modello poggia su una base ovale, in modo da poterlo ammirare da qualsiasi lato. È uno dei più grandi modelli LEGO di sempre, ma è possibile assettarlo facilmente guardandolo attraverso gli archi da tutte le angolazioni.

LEGO Technic # 42131 Bulldozer Cat D11

Il set permette di costruire la replica motorizzata del più grande cingolato Cat di sempre. Proprio come il bulldozer Cat reale, il modello è stato progettato in sezioni modulari, che permettono di testare i meccanismi motorizzati nel corso della costruzione e individuare eventuali errori di montaggio. Il controllo del modello avviene tramite l’app CONTROL+: si può guidare e sterzare il veicolo, sollevare, abbassare o inclinare la lama oppure muovere su e giù la trivellatrice e la scala di accesso alla cabina di guida.

LEGO Star Wars #75309 Cannoniera della Repubblica

Protagonista assoluta della Battaglia di Geonosis, il modello da costruire ed esporre della Ultimate Collector Series della Cannoniera della Repubblica riproduce le caratteristiche autentiche del Low Altitude Assault Transport (LAAT): le cabine di pilotaggio, le torrette sferiche con mitragliatrici, i 2 cannoni in cima, le lunghe ali, le aperture laterali, il portello posteriore e i dettagliati interni. Entrato a far parte della Ultimate Collector Series sulla base dei voti raccolti tra i fan LEGO, il set include la classica targhetta informativa, un espositore costruibile, le minifigure LEGO di Clone Trooper Commander e Mace Windu.

LEGO Disney #71040 Il Castello Disney

Simbolo dei parchi divertimento Disney World e protagonista dei titoli di testa di ogni film Disney, il Castello Disney costruibile con questo set è un modello ricco di dettagli e composto da oltre 4.000 pezzi. La facciata e le torri ricche di dettagli sono esse stesse la replica di quelle del famoso Castello di Cenerentola del Walt Disney World Resort. Ogni stanza del castello è accessibile e comprende funzioni speciali ispirate ad alcuni dei più grandi film di animazione Disney. Sono incluse nel set le Minifigure di Topolino, Minnie, Paperino, Paperina e Campanellino. Il Castello Disney include una facciata ricca di dettagli con un ponte di pietra, orologio, ampio portale ad arco, balconi decorati, torri con guglia, e inoltre un edificio principale a quattro piani e una torre principale con guglia dorata a cinque piani, entrambi contenenti stanze con caratteristiche ed elementi assortiti a tema Disney.

LEGO Marvel #76178 Daily Bugle

Il Daily Bugle di Spider-Man è un set unico, che può vantare un cast di ben 25 diversi personaggi dell’universo di Spider-Man, alcuni dei quali alla loro prima apparizione in un set LEGO Marvel. La replica del palazzo che ospita il Daily Bugle è composta da 3.772 pezzi e una volta costruito misura oltre 82 cm di altezza. L’edificio è ricco di dettagli originali, caratteristiche affascinanti e una volta completato, i piani, il tetto e le facciate rimovibili rivelano l’interno di questo fantastico tributo alla Marvel.

LEGO Harry Potter #76391 Icone di Hogwarts – Edizione da collezionista

Il set include la riproduzione di alcune delle immagini e dei momenti più memorabili della saga del maghetto, riunite in un unico modello da esposizione e celebrativo. Caratterizzato dalla versione in mattoncini di tanti manufatti rappresentativi e riuniti in un unico straordinario modello, il set include: la bacchetta e gli occhiali di Harry, la rana di cioccolato di Ron, il vassoio di pozioni di Hermione contenente 5 flaconi di pozioni e ingredienti magici (tra cui l’algabranchia, la “fortuna liquida” Felix Felicis e la Pozione Polisucco), il diario di Tom Riddle, il Boccino d’Oro e una sciarpa della scuola (personalizzabile con i colori della Casa di Hogwarts preferita). In cima a questo incantevole ensemble c’è la civetta Edvige che trasporta un ambitissimo invito Hogwarts. Nel set sono incluse 3 Minifigure d’oro esclusive e complete di espositore costruibile: Albus Silente, Minerva McGranitt e Rubeus Hagrid.

LEGO Ideas #21330 Mamma ho perso l’aereo

Pensato per l’esposizione, grazie alle dimensioni compatte e al supporto con targhetta, il Casco di Darth Vader può trasformarsi in uno straordinario modello perfetto da esporre sia in casa che in ufficio. Il set riproduce in puro stile LEGO l’inconfondibile forma e i sinistri dettagli del casco del Signore Oscuro dei Sith.

Molti dei set set inclusi nell’elenco qui sopra sono legati a ricordi e passione per film, libri, monumenti storici, architettura e ingegneria. Ciascuno di loro potrà certamente regalare una fantastica esperienza di costruzione durante le festività natalizie, magari accompagnata da una visione di film e serie del cuore o affiancata da una nuova lettura dei nostri libri preferiti.