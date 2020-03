LEGO: annunciato oggi il nuovo tema Super Mario

Dopo il teaser di ieri pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di LEGO Italia e con un Tweet, LEGO Group e Nintendo hanno annunciato oggi una nuova esperienza di gioco fisico: Super Mario entrerà a far parte del mondo dei mattoncini LEGO.

L’annuncio

LEGO Group ha annunciato oggi la partnership con Nintendo che porterà a reinventare l’esperienza di costruzione LEGO: un modo completamente nuovo di giocare che non finisce con la costruzione ma anzi, continua replicando l’esperienza di gioco di Super Mario.

Quella annunciata da Lego sarà una nuova linea nella quale il videogioco e il tradizionale set di mattoncini daranno vita ad una costruzione interattiva di LEGO Super Mario.

Il mitico Super Mario, dopo essere stato costruito, dovrà raccogliere, proprio come accade nel suo mondo virtuale, monete in livelli di gioco reali, anch’essi creati con i mattoncini LEGO. I vari set inclusi nel nuovo tema permetteranno ai bambini e agli appassionati di sperimentare l’ambientazione giocosa di Super Mario come mai prima d’ora.

La partneriship è stata annunciata oggi con un video postato da LEGO Group e Nintendo in mattinata.

Il video, che anticipa quello che i fan troveranno al momento del lancio di LEGO Super Mario (previsto entro l’anno), mostra due giovani giocatori (e costruttori) che utilizzano la speciale figura interattiva di Super Mario per raccogliere monete in un (video)gioco reale creato con i mattoncini LEGO.

Il lancio di LEGO Super Mario è previsto entro l’anno. Maggiori informazioni saranno disponibili prossimamente.

Super Mario

Mario e suo fratello Luigi, due idraulici italiani, sono gli eroi del Regno dei Funghi, un luogo pacifico in cui creature dalla testa a forma di fungo chiamate Toad vivono in perfetta armonia. Questa pace viene compromessa da Bowser, il malvagio re dei Koopa Troopa e dal suo esercito che conquista il territorio e trasforma gli abitanti in blocchi di mattone e goomba. Saranno proprio Mario e Luigi a raggiungere il malvagio Bowser e a salvare la Principessa Peach.