Se i set Lego sono la vostra passione e se, nello specifico, siete alla ricerca di un set per adulti da acquistare e da esporre con orgoglio in ufficio o in casa, allora vi suggeriamo di non lasciarvi perdere questa offerta, perché il set qui proposto non solo è meraviglioso, ma è anche perfetto come oggetto di arredamento per qualsiasi ambiente, poiché raffigurante la splendida ed iconica Statua della Libertà.

Un set a meraviglioso, originariamente venduto al prezzo di 99,99€, ed oggi in sconto su Amazon a soli 71,09€, e dunque con uno sconto applicato pari al 29%, che vi permetterà di risparmiare circa 29 euro sul prezzo originale, che non sono pochi, specie quando si parla di lego!

E credeteci, ne varrà la pena! Perché questo set è davvero bellissimo, e molto divertente anche da costruire visto che, come sempre per la linea Architecture, parliamo di un set complesso e pensato decisamente per una fascia di costruttori di età adulta.

La cosa piacevole è che, a differenza di molti set Architecture, dove Lego si sforza di applicare al design originale una grande sintesi, questo set dedicato alla Statua della Libertà è invece molto complesso, come nel caso di altre grandi costruzioni già riprodotte in salsa Lego, come ad esempio l’imponente Colosseo.

Ovviamente qui non siamo neanche lontanamente vicini per grandezza e imponenza, ma con i suoi 1685 pezzi per oltre 40 cm di altezza, questo set si difende piuttosto bene, e vanta una ricercatezza dei dettagli davvero eccezionale, specie a confronto con il monumento originale presente a Liberty Island.

A sorprendere, in tal senso, non è solo Lady Liberty, qui ritratta anche con i dettagli del drappeggio della sua veste, ma è il basamento della statua, il cui disegno riprende fedelmente i dettagli dell’originale. Il risultato è davvero meraviglioso, ed il set in sé è, a nostro giudizio, un acquisto fondamentale non solo per gli appassionati Lego, ma anche per chi ama i viaggi e, magari, ha una passione irrefrenabile per la cultura americana.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a completare quanto prima il vostro acquisto, così da evitare che l’offerta termini, o che il prodotto vada del tutto esaurito!

