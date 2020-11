LEGO LEGO Botanical Collection: i nuovi set con il pollice verde

Scopriamo oggi, grazie alle anticipazioni al sito e-commerce polacco Bonito, i primi due set di un nuovo tema, Botanical Collection, che andrà ad aggiungersi a quelli “coperti” dal maxi tema a sviluppo trasversale LEGO 18 Plus. Sono il set # 10280 “Bouquet di fiori” e il set # 10280 “Albero Bonsai”, perfetti per gli appassionati con il pollice verde.

Si tratta ovviamente di prodotti che si rivolgono ad una cliente di costruttori adulti, che desiderino passare del tempo a costruire un qualcosa che poi sarà bello da esporre in casa. Vediamo i due set nel dettaglio e sulla base delle informazioni delle quali disponiamo al momento.

LEGO Botanical Collection # 10280 “Bouquet di fiori” – 765 pezzi

Il bouquet di fiori è composto da 12 steli, dei quali 10 con i fiori veri e propri in scala 1:1. Il set viene fornito senza alcuna struttura espositiva, così che dopo averli costruiti, avremo modo di scegliere il vaso da fiori più idoneo tra quelli in nostro possesso. L’ideale sarebbe preparare un semplice vaso se questo dovesse essere esposto come parte di una collezione personale.

LEGO Botanical Collection # 10281 “Albero bonsai” – 878 pezzi

L’Albero Bonsai rappresenta e riproduce il tipico Ciliegio giappones e si presenta con un vaso quadrato e un da tavolino basso entrambi costruibili e che faranno da che faranno da espositore per l’Albero vero e proprio. Esattamente come + stato per il set LEGO Ideas # 21318 “Casa sull’Albero” (» Clicca qui per acquistare il set), anche il Bonsai si potrà realizzare in due versioni: “estiva” con foglie verdi oppure primaverile con la cromia classica bianca e rosa dei ciliegi in fioritura così come si presentano durante i mesi di marzo e aprile, nel periodo in cui i giapponesi si riuniscono in parchi e giardini per l’hanami, una tradizione (poetica e suggestiva come molte cose in Giappone) dedicata all’osservazione dei fiori, e dei fiori dei ciliegi in particolare. La particolarità di questa “versione” è che per rappresentare la tipica fioritura rosa, sono state utilizzate le “rane” (scala Minifigure) di colore rosa, prodotte in questo colore per la prima volta ed appositamente per essere utilizzate in questo set.

Non è la prima volta che LEGO produce set che una volta montati diventano complementi d’arredo: basta pensare infatti ai recenti set LEGO ART o ad uno dei più recenti set LEGO Ideas, “La nave in bottiglia”. Scopriamo insieme i principali set da interior designer.

LEGO Art # 31197 Andy Warhol’s Marilyn Monroe | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 3.341 pezzi, consente di creare (uno per volta) i 4 elementi dell’opera di Andy Warhol e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) con interviste con Jessica Beck, il Curatore del Museo Andy Warhol e le storie di Blake Gopnik, Critico d’Arte e autore della biografia “Warhol”.

LEGO Art # 31198 The Beatles | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 2.933 pezzi, consente di creare (uno per volta) il ritratto di ciascuno 4 membri della band e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) con interviste con il Commentatore Radiofonico, giornalista britannico ed sperto di Beatles Geoff Lloyd, con Samira Ahmed, nota e storica fan dei Beatles e le storie/performance di Nish Kumar, comico e presentatore televisivo (oltre che fan dei Beatles).

LEGO Art # 31199 Iron Man – Marvel Studios | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 3.167 pezzi, consente di costruire tre diverse immagini dell’eroe Marvel con indosso altrettante versioni dell’Armatura, che possono essere combinate (acquistando 3 copie del set) per creare un ritratto finale di Iron Man di grandi dimensioni ed in formato portrait e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) che comprende interviste con Roy Thomas, ex caporedattore di Marvel e storie di Alex Grand, esperto Marvel e conduttore di “Comic Book Historians podcast”.

LEGO Art # 31200 The Sith Star Wars | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 3.406 pezzi, consente di costruire le immagini di 3 diversi Signori dei Sith, che possono essere combinate (acquistando 3 copie del set) per creare un ritratto finale di Darth Vader con in pugno la sua rossa spada laser e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) che comprende interviste con Doug Chiang, Vicepresidente & Direttore Creativo Esecutivo di Lucasfilm e storie di Glyn Dillon, creatore di design per Kylo Ren come si è visto nella saga di film Star Wars.

LEGO Ideas # 21313 Nave in bottiglia

Arrivato sugli scaffali nel 2018, dato il successo ottenuto, si è appena guadagnato il ritorno sugli scaffali a partire dal 1° novembre 2020, questa volta con un nuovo codice (# 92177, in omaggio alla data di nascita dell’autore, Jake Sadovich, nato il 21 settembre 1977). La dettagliata nave costruibile include ponte rialzato a poppa, alloggi del capitano, 6 cannoni, 3 alberi, coffa ed elementi assortiti, tra cui vele stampate e una bandiera. Terminata la nave, si potrà costruire un dettagliato tappo con sigillo in cera, da riempire poi con oltre 280 elementi acqua blu trasparenti al suo interno. Il supporto espositivo è dotato di targhetta con il nome “Leviathan”, di una “bussola” incorporata (non funzionante) con rosa dei venti dettagliata e ago girevole color oro, 2 elementi globo e dettagli color oro.

LEGO Ideas # 21323 Pianoforte a coda (Grand Piano)

Presentato ufficialmente a fine luglio e commercializzato a partire dal 1° agosto, il “Pianoforte a coda” (“Grand Piano”) è davvero bello da vedere e da suonare: è una sofisticata versione in mattoncini di un pianoforte a coda da concerto con cui potrai effettivamente suonare. Ricrea l’azione del martelletto di ogni tasto, del pedale mobile e dei dettagli realistici come il coperchio della tastiera e il coperchio superiore che rimane aperto… oppure lascia che sia il set a suonare per te una delle 10 melodie pre-caricate nell’app dedicata.

LEGO Super Mario # 71374 Nintendo Entertainment System (NES)

Set “top di gamma” del nuovo tema Super Mario, il “Nintendo Entertainment System” celebra il 25esimo anniversario della omonima piattaforma e contribuisce ai festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Super Mario. Ricco di dettagli realistici, tra cui lo slot di apertura per il Game Pak, un controller con un cavo e una spina di connessione. Il set include anche una versione in mattoncini (ed in scala ridotta) di una TV in stile retrò anni ’80, completa di “schermo” a scorrimento con un personaggio di Mario a 8 bit bidimensionale. Il tutto è completo da un mattoncino multifunzione per eseguire la scansione di LEGO Mario (non incluso nella confezione), che gli consente di reagire a quanto accade sullo “schermo”. In uno scomparto nascosto “sotto” il lato destro della consolle in mattoncini, si cela la riproduzione in microscala di uno degli schemi di Super Mario. Se volete completare il set con il suo protagonista, non dovrete fare altro che acquistare il set LEGO Super Mario # 71360 Avventure di Mario – Starter Pack, l’unico set dell’intero tema a includerlo.

