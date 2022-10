Il tema LEGO Friends ha festeggiato nel 2022 i suoi primi 10 anni (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo). Quale migliore occasione per rinnovarsi? LEGO Friends 2023 avrà infatti un nuovo cast di 8 personaggi che sono più relazionabili, diversi, inclusivi e riflettono meglio i bambini di oggi. Ecco quindi che a Heartlake City arrivano Aliya, Autumn, Leo, Zac, Liann, Olly, Paisley e Nova, che saranno i personaggi principali della nuova generazione di LEGO Friends e che saranno i protagonisti dei nuovi set in uscita a gennaio 2023, oltre che di una nuova serie TV animata che prenderà il via a febbraio 2023.

LEGO ha anche rivelato i 5 nuovi set LEGO Friends che saranno disponibili a partire da gennaio 2023, insieme a un nuovo design delle scatole che perde il design curvo delle scatole LEGO Friends a favore di un più tipico design rettangolare:

LEGO Friends #41724 La casa di Paisley

LEGO Friends #41727 Centro di soccorso per cani

LEGO Friends #41728 Ristorante nel centro di Heartlake City

LEGO Friends #41730 La casa di Autumn

LEGO Friends #41731 La scuola internazionale di Heartlake City

Prima che i superfan LEGO Friends che avete a casa si facciano prendere dal panico, è il caso che sappiate che le cinque ragazze originali (Mia, Olivia, Stephanie, Emma e Andrea) non scompariranno: semplicemente saranno cresciute e non saranno più bambine, andando a ricoprire ruoli molto importanti nel nuovo universo di Friends. Ad esempio, Mia è la mamma di Autumn e farà la sua comparsa nel nuovo set #41730 La casa di Autumn. Costas Syrmos, il direttore marketing di LEGO Friends, ha anche annunciato un ruolo a sorpresa per Stephanie in futuro.

La diversità e la rappresentanza sono al centro della nuova linea di LEGO Friends. Secondo una ricerca del LEGO Play Well Study 2022, che ha intervistato oltre 30.000 genitori e 24.000 bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni, 3 bambini su 4 ritengono che non ci siano abbastanza giocattoli che li rappresentino.

I bambini si aspettano infatti di vedere personaggi interessanti e diversi, con aggiunte come nuove tonalità di pelle, culture e provenienze, disabilità fisiche e non visibili come le neurodiversità in tutte le serie e nei cartoni animati. I nuovi set e le nuove serie presenteranno quindi personaggi con disabilità arti mancanti, sindrome di Down, ansia, vitiligine e un cane con sedia a rotelle. I nuovi amici esplorano e lavorano per superare le sfide moderne che devono affrontare, le passioni, gli ostacoli e le differenze, cercando di creare amicizie.

Tracie Chiarella, Head of Product LEGO Friends del Gruppo Lego, ha dichiarato:

“Noi del Gruppo LEGO abbiamo colto in maniera molto chiara un desiderio dei bambini di oggi: riprodurre nel gioco personaggi che raffigurino la diversità delle persone che incontrano ogni giorno. Continuiamo a migliorare continuamente i nostri prodotti in modo da poter rappresentare con cura la società attuale. Per questo siamo così orgogliosi di lanciare questa nuova generazione di personaggi LEGO Friends. Vogliamo mostrare ai bambini, sia nei set che nei contenuti digitali che rilasceremo nel 2023, questo nuovo universo che rappresenta le loro amicizie, attraverso un gruppo di personaggi sempre più autentici, veri e vicini a loro. La nostra scelta di far evolvere l’universo di Friends e la serie TV, in modo da renderli più inclusivi, permetterà ai bambini e ai loro genitori di sviluppare, attraverso gli strumenti giusti, la loro capacità di comprendere come crescendo cambiano le proprie emozioni e l’importanza dell’amicizia.”

Il perchè della scelta

I risultati di ricerche e studi condotti direttamente con i bambini hanno evidenziato quale fosse un loro grandissimo desiderio: poter vedere sé stessi, le proprie famiglie e il proprio gruppo di amici, rappresentati nel mondo del gioco. Dai dati dello studio LEGO Play Well 2022(*), questo fatto emerge chiaramente: i bambini desiderano sempre di più una rappresentazione della realtà in cui vivono e una maggiore attenzione alla diversità. La maggior parte dei genitori (97%) è convinta che ci sia bisogno di valorizzare e di discutere più apertamente di temi fondamentali quali la salute mentale (91%), le disabilità fisiche (82%) e mentali (81%) e l’etnia (75%), tematiche molto importanti, che riguardano e toccano da vicino tutti noi. Inoltre, viene sottolineata sempre da parte dei genitori (85%) l’importanza del gioco e dei giocattoli nella formazione del bambino, per aiutarlo a comprendere al meglio la diversità.

La ricerca ha inoltre evidenziato ulteriori risultati: uno di quelli più significativi, ad esempio, è il fatto che 3 bambini su 4 (73%) non si sentano abbastanza rappresentati dai personaggi presenti nei giocattoli e che allo stesso modo, 8 bambini su 10 (80%) desiderino più giochi con personaggi attraverso i quali identificarsi. Allo stesso modo, loro stessi desiderano far parte di un mondo migliore, più equo e più giusto: 9 bambini su 10, infatti, desiderano che tutti, indiscriminatamente, siano trattati allo stesso modo e con pari dignità.

(*)LEGO Play Well Study 2022

Tutti i risultati della ricerca sono stati raccolti su un campione totale di 32.781 genitori e 24.593 bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni attraverso un questionario quantitativo della durata complessiva di 20 minuti e somministrato in 35 paesi del mondo ad inizio 2022.

Il nuovo cast

Incontriamo i nuovi personaggi LEGO Friends. Ecco le biografie più dettagliate dei nuovi personaggi.

Aliya, l’amica che ti incoraggia ad essere te stesso

Aliya ha letto il suo primo libro a capitoli quando aveva solo cinque anni… e dopo averlo letto da sola, ha subito sfogliato la prima pagina e ha ricominciato a leggerlo, ad alta voce, per far ascoltare la storia ai suoi amici. L’unica cosa più grande del cervello di Aliya è il suo cuore dolce e gentile. Per quanto sia gentile con gli amici e la famiglia, Aliya a volte è dura con se stessa; essendo figlia di due genitori di successo, sente la pressione delle grandi aspettative. Per fortuna, anche se passa molto tempo a studiare o a leggere, Aliya si concede delle avventure con la sua migliore amica Autumn. Aliya è considerata un leader tra i suoi amici e nella sua scuola, ma il suo desiderio di aiutare le persone a volte può andare oltre, e si sa che prende completamente il controllo dei progetti di gruppo, finendo per fare tutto da sola in modo che risulti “perfetto”. A volte i suoi amici riescono a calmarla e a convincerla a fare un po’ di respiro e a lasciare che gli altri la aiutino, ma altre volte… va in crisi. Lentamente Aliya sta imparando a usare il suo coraggio non solo per essere un buon leader, ma anche per ammettere che ha bisogno dei suoi amici tanto quanto loro dicono di aver bisogno di lei.

“E’ una secchiona, ma ti lascia copiare i suoi compiti a casa”

(Credit photo: jaysbrickblog.com)

Autumn, l’amica che ti fa sentire coraggioso

Se Autumn volesse, la sua camera da letto sarebbe all’aperto, in una casa sull’albero a più piani, piuttosto che al chiuso. Sebbene lei e la sua famiglia vivano a una breve corsa in bicicletta dalla città, Autumn trascorre la maggior parte del tempo al ranch, facendo le faccende domestiche, passando il tempo con gli animali ed esplorando i boschi più scuri ai margini dei campi più lontani. Nonostante sia nata con una differenza di un arto, Autumn non ha mai incontrato una sfida che non volesse affrontare: che si tratti di scalare una parete rocciosa per trovare le more più dolci dello Stato o di insegnare alla sua migliore amica Aliya ad arrampicarsi su un pino, l’unica cosa che rende Autumn nervosa è quando sua madre le chiede se ha già finito i compiti. Sebbene sia un po’ temeraria e consideri le regole come semplici “suggerimenti”, Autumn prende sul serio il suo lavoro al ranch e si dedica agli animali e alla protezione del pianeta. Poiché Autumn trascorre così tanto tempo con gli animali, può essere un po’ infastidita dalla drammaticità delle persone e ha bisogno di stare da sola per rilassarsi, soprattutto se deve prendere una decisione importante. La sua migliore amica Aliya comprende questa esigenza e alcuni dei momenti più belli che hanno vissuto come amiche sono stati momenti di assoluto silenzio nella natura, godendo della pace e dell’affettuosa compagnia reciproca.

“Curiosa e avventurosa, le regole sono opzionali”

(Credit photo: jaysbrickblog.com)

Leo, l’amico che avrà sempre cura di te

Nuova città, nuova casa, nuovi amici e cucina appena rinnovata (per gentile concessione dei suoi due genitori architetti), Leo sta sperimentando molte cose per la prima volta! Crescendo, Leo ha trovato conforto nella cucina di famiglia, soprattutto al fianco della nonna, imparando a preparare i suoi piatti preferiti e sperimentando le ricette fino a ottenere i sapori giusti. Essendo il fratello maggiore, Leo ha familiarità con la cura delle persone e la diffusione delle discussioni, ma quando si tratta dei suoi coetanei, è ansioso di evitare il confronto per mantenere le buone vibrazioni del gruppo, anche a sue spese. Quando è arrivato a Heartlake City, si è preoccupato di sapere se la sua passione per le arti culinarie sarebbe stata vista come una cosa figa o se avrebbe fatto rabbrividire gli altri studenti. Questa incertezza lo spinge a entrare in contatto con i suoi amici attraverso il loro comune amore per la spiaggia: surf, paddleboard e calci al pallone sulla sabbia con i suoi compagni della squadra di calcio della Heartlake High. Lentamente ma inesorabilmente, Leo sta diventando più a suo agio nel lasciare che gli altri vedano questo altro lato di lui, soprattutto perché tutti sono ossessionati dagli spuntini da spiaggia che porta ogni settimana! Leo forse non lo sa ancora, ma il suo calore e la sua personalità premurosa gli hanno già fatto guadagnare amici intimi che vedono il vero lui.

“Farsi nuovi amici è facile, se sei quello che porta sempre del cibo”

(Credit photo: jaysbrickblog.com)

Zac, l’amico al quale ispirarsi

Zac era destinato alle luci della ribalta. È intelligente, è carino, è atletico, è divertente, è un grande ballerino e persino un discreto cantante durante le serate di karaoke! Ha talento nelle arti marziali, ha vinto un paio di gare di motocross, e l’elenco continua a lungo. Con tanto successo, si potrebbe pensare che un ragazzo come Zac sia un po’ esibizionista… e si ha ragione! Per fortuna, anche se per Zac tutto è facile, è felice di condividere i riflettori con i suoi amici, si assicura sempre che tutti i partecipanti alla festa si stiano divertendo ed è sinceramente entusiasta di conoscere nuove persone e di saperne di più su di loro. Zac è tanto intelligente quanto figo ed è noto per aver superato un test senza nemmeno studiare (con grande disappunto di Aliya), ma ultimamente la competizione a Heartlake City si è fatta più dura e presto Zac dovrà esercitarsi nell’unica abilità in cui è terribile: gestire il fallimento! Ma con buoni amici come Liann, che si unisce a lui quando fa gli scherzi, e Aliya, che lo ascolta sempre nei rari momenti di frustrazione, Zac è sicuro che presto diventerà il migliore nell’essere umile, oltre che in tutto il resto!

“E’ l’anima della festa, ma odia perdere quando gioca”

(Credit photo: jaysbrickblog.com)

Liann, l’amica che ti fa ridere

Chi dice che Liann è disorganizzata non capisce il suo stile organizzativo! Certo, non è riuscita a trovare le sue scarpe da ginnastica blu lightning per due mesi… ma questo le ha dato solo un motivo per rodare le sue nuove scarpe rosso lava! Liann è una delle poche persone in grado di eguagliare la sconfinata energia di Autumn, e di solito la si può trovare allo skatepark. L’unico momento in cui rallenta è quando è iperconcentrata su un disegno. Sebbene aspiri a diventare una fumettista un giorno, prima Liann deve capire come rimanere concentrata su un progetto per più di quindici minuti. Dato che si distrae facilmente e si spegne non appena si annoia, a volte può mettersi nei guai e la sua vena impulsiva a volte causa problemi non solo a lei, ma anche ai suoi amici. L’entusiasmo ottimista di Liann , tuttavia, la rende pronta a mettersi nei guai, ma ancora più pronta a scusarsi e a rimediare. È sempre pronta a divertirsi e a fare qualcosa di nuovo, e i suoi malumori non durano mai più di un momento. Liann è una persona frizzante e allegra, con cui quasi tutti a scuola vogliono essere amici.

“sta sempre facendo qualcosa di divertente ed emozionante, ma finisce sempre nei guai”

(Credit photo: jaysbrickblog.com)

Olly, l’amico che fa si che le cose accadano

Che si tratti di allestire la sfilata di moda della Heartlake High, di organizzare una vendita di torte per la squadra equestre o di montare un video per il sito web di Isaac’s Grocery, Olly è sempre la persona che lavora più duramente nella stanza. Il suo fascino e il suo carisma, abbinati ai suoi splendidi abiti, lo rendono una persona memorabile a Heartlake City, e spesso ha un’influenza sugli eventi più grandi e migliori. Cresciuto in una famiglia della classe operaia, Olly non ha potuto permettersi marchi firmati o lezioni private, ma non c’è nulla al mondo che possa fermare Olly quando si mette in testa qualcosa. Grazie ad alcuni video online, ha imparato a cucire, a disegnare magliette, a montare film e foto e in pochi anni Olly si è trasformato da ragazzo con un sogno a giovane uomo con un piano (dettagliato e colorato)! A volte, però, la sua disponibilità ad aiutare può trasformarsi in un’intromissione negli interessi dei suoi amici, ma Olly ha buone intenzioni e vede semplicemente il potenziale in ogni cosa. Grazie alla sua personalità persuasiva, di solito riesce ad avere la meglio, ma amici come Zak e Aliya lo tengono sulle spine, perché sono ancora più testardi di lui! Tra il suo canale YouTube in ascesa e la sua crescente finezza nella moda, Olly è convinto che un giorno potrà trasformare Heartlake City in un centro di moda globale.

“Un intero team di produzione in un solo amico, che diventerà famoso”

(Credit photo: jaysbrickblog.com)

Paisley, l’amica che ti sa ascoltare

Non è che Paisley non abbia molte cose per la testa… è che non sa nemmeno come iniziare a esprimersi! Le grandi folle e gli ambienti rumorosi hanno sempre reso Paisley ansiosa e, sebbene la sua sicurezza stia crescendo, spesso dubita di essere in grado di dominare con coraggio il palcoscenico come Zac o di buttarsi a capofitto in un’avventura come Autumn. Nonostante sia una donna di poche parole, Paisley ha molti talenti. La sua voce straordinariamente bella sorprende chiunque la ascolti e, come polistrumentista di formazione classica, Paisley ha registrato ore di musica straordinaria che nessuno sentirà. La musica è molto importante per Paisley , poiché la sua defunta madre era un’artista discografica negli anni ’90; cantare e suonare è un modo per ricordare e connettersi con sua madre. Quando Olly la incoraggia a condividere la sua musica con un pubblico più ampio, Paisley è entusiasta, ma prima dovrà lavorare duramente sulla sua insicurezza e sulla sua autoconsapevolezza. Amica gentile e rassicurante, Paisley è spesso in grado di capire che qualcuno sta avendo una brutta giornata prima che dica qualcosa, e la sua personalità perspicace fa sì che le persone vengano spesso da lei per parlare di sentimenti difficili.

“L’amica sensibile e timida… fino aquando non la senti cantare”

(Credit photo: jaysbrickblog.com)

Nova, l’amica che ha sempre da insegnarti cose nuove

Online, Nova è molto popolare. Il suo canale di streaming ha più di cinquecentomila follower, il suo nome online nella comunità dei videogiochi è ben noto e riceve tonnellate di like e commenti praticamente su tutto ciò che pubblica. Nella vita reale, beh… Nova è un po’ solitaria. Preferisce guardare film thriller-horror super spaventosi invece di qualsiasi sitcom popolare di cui tutti parlano a scuola, e il suo senso dell’umorismo senza peli sulla lingua e la sua personalità schietta la fanno apparire scortese o cattiva con le persone che non la conoscono bene. In realtà, Nova è molto più morbida all’interno di quanto non lo sia all’esterno, è una persona premurosa e desiderosa di aiutare, soprattutto se si tratta di un problema tecnologico. Nova desidera amicizie profonde e strette, ma ha difficoltà ad aprirsi con le persone e, poiché a volte è un po’ troppo onesta, più di una volta ha ferito i sentimenti di qualcuno che stava cercando di conoscere meglio. Ma la cosa migliore di Nova è che, come un vero videogiocatore che rigioca più volte lo stesso difficile livello del boss finché non vince, Nova è disposta a provare e riprovare a diventare amica di persone che si interessano a lei e a tutte le sue passioni geek.

“3 milioni di follower ma socialmente impacciata nella vita reale”

(Credit photo: jaysbrickblog.com)

I nuovi set LEGO Friends 2023

Scopriamo ora insieme i nuovi set LEGO Friends 2023, all’interno dei quali e collezionandoli tutti, potremo comporre il nuovo cast.

LEGO Friends #41724 La casa di Paisley

Il set permette di costruire la casa di Paisley, che è un set 4+ e comprende anche il papà e la sorella (microdolls) di Paisley.

LEGO Friends #41727 Centro di soccorso per cani

Il set include una clinica per piccoli animali e un parco giochi per i nostri amici a 4 zampe. Include il personaggio di un cagnolino super adorabile con le rotelle per le zampe posteriori che purtroppo non funzionano più!

LEGO Friends #41728 Ristorante nel centro di Heartlake City

Se ricordate la prima tornata di set di Friends del 2012, potreste ricordarvi del set LEGO Friends #3061 City Park Cafe. Questo nuovo set è un omaggio a quel locale e presenta un layout retrò simile, con alcune novità divertenti come una sala giochi e un jukebox per ballare. C’è anche una finestra per prendere un panino mentre si pattina, con il nuovo personaggio Charlie con i suoi nuovi capelli blu.

LEGO Friends #41730 La casa di Autumn

Il set segna il ritorno di Mia, nel ruolo di mamma di Autumn, nata con una disabilità al braccio sinistro, la cui minidoll sarà molto importante per le bambine con problemi analoghi e che vogliono vedersi rappresentate nei giocattoli.

LEGO Friends #41731 La scuola internazionale di Heartlake City

Ultimo ma non meno importante, il più grande di questa prima tornata di set LEGO Friends 2023 riproduce l’edificio della Scuola Internazionale di Heartlake City, luogo di incontro dei nuovi membri del cast. Il set include molti dettagli divertenti, come cibo, sushi e persino frullati. È un set davvero ricco, con molte cose incluse, e l’aspetto della Scuola Internazionale vuole significare che tutti sono i benvenuti e riflette le diverse culture presenti a Heartlake City.

Gli appassionati del tema LEGO Friends certamente sentiranno la mancanza del gruppo originale, che comunque resta (anche se in maniera molto diversa da prima), ma i temi della diversità e della inclusività inseriti nelle nuove storie ci racconteranno dovrebbero essere entusiasmanti, e quando la serie TV debutterà, saremo certamente in grado di conoscere meglio la nuova generazione di Heartlake City.