E’ stata attivata su lego.com la nuova tornata di set LEGO GWP 2023 (Gift With Purchase – omaggi a fronte di acquisti), che conferma la nuova tendenza di LEGO di alzare la soglia minima di acquisto per poter ottenere questi set speciali ed esclusivi. Scopriamoli insieme.

La prima tornata di set GWP, ottenibile dal 1 al 14 gennaio, era composta

dal set LEGO #40580 Blacktron Cruiser, rivisitazione in chiave moderna dello storico e iconico set della linea LEGOLAND Space System LEGO #6894 Blacktron Cruiser (Invader)

dal set/polybag LEGO #40605 Add On Pack VIP – Capodanno lunare, una selezione di pezzi casuali e tematizzati da utilizzare per migliorare e arricchire i set del Capodanno lunare o modelli e MOC a tema orientale.

La tornata successiva di set LEGO GWP 2023, disponibile dal 15 al 25 gennaio è invece composta da tre set. Vediamoli insieme nel dettaglio.

Add On Pack VIP – Capodanno lunare

Non è un set ma è una polybag, la quinta di una serie nata nel 2021, che contiene una selezione di 124 pezzi casuali e tematizzati, da utilizzare per migliorare e arricchire i set del Capodanno lunare o modelli e MOC a tema orientale.

Soglia minima di acquisto: € 55,00

Anno del coniglio

Il set include il modello costruibile del coniglio, l’animale simbolo zodiacale dell’anno lunare appena iniziato. La particolarità di questo set, come di tutti quelli che l’hanno preceduto come omaggio (e dati tradizionalmente in regalo proprio in questo periodo), è quella di essere confezionato in una scatola a ribalta, progettata per fare in modo che la scatola stessa possa essere aperta senza dover rompere sigilli o parti incollate, dando così modo a parenti e amici di inserirvi all’interno la busta tradizionalmente riempita di denaro (vedi la tradizione della busta rossa), che quest’anno è impreziosita dalla scritta 2023 in lamina d’oro.

Soglia minima di acquisto: € 85,00

Case del mondo 1 (di 4)

Il set permette di costruire la prima di una serie di 4 case ispirate alle diverse tipologie e culture nel mondo. In questo primo set della serie, si costruisce una casa che rende omaggio agli edifici del Sud America e ai dettagli architettonici distintivi di quest’ultimi. Anche gli interni del modello riproducono il tipico arredamento sudamericano. Grazie al design modulare, il set potrà essere collegato alle altre case della serie (i futuri set #40590, #40594 e #40599), in arrivo nel prossimo futuro. Una volta costruito, il modello misura 12 cm di altezza, 8 cm di larghezza e 10 cm di profondità









Soglia minima di acquisto: € 250,00