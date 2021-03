LEGO ha annunciato il prossimo set GWP: The Adventures of the USS Cardboard

Il Gruppo LEGO e il Team LEGO Ideas hanno annunciato il vincitore del concorso di costruzione Out of This World su LEGO Ideas, il cui progetto andrà in sviluppo per diventare un futuro set GWP (Gift With Purchase – omaggio a fronte di acquisto). Si tratta del progetto The Adventures of the USS Cardboard (“Le avventure della USS ScatoladiCartone“). Vi piace?

Il divertente modello mostra un bambino che pilota una astronave realizzata con pezzi di scatole di cartone che ricorda qualcosa di simile a quello che tutti noi almeno una volta abbiamo fatto durante la nostra infanzia. Il progetto ha ricevuto 2.869 voti dagli appassionati di tutto il mondo e presto o tardi lo vedremo arrivare su lego.com come set che verrà dato in omaggio su lego.com stesso a fronte di acquisti di un certo importo e/o legato all’acquisto di uno specifico set che verrà lanciato in futuro.

Il modello è stato progettato da Ivan Guerrero (bulldoozer su LEGO Ideas), che ha commentato la vittoria spiegando che il progetto è la sua giocosa rivisitazione dei propri ricordi di “avventure spaziali” con suo fratello quando erano bambini. Nel caso vi stiate domandando perchè il nome Ivan Guerrero|bulldoozer vi suoni famigliare, la risposta è semplice: è l’AFOL Designer autore del progetto dal quale è nato il set LEGO Ideas 123 Sesame Street (» Clicca qui per acquistare il set).

123 SESAME STREET

Il progetto sarà il terzo set GWP (Gift With Purchase – omaggio a fronte di acquisto) ad essere ideato da un AFOL Designer attraverso la piattaforma LEGO Ideas anzichè da un LEGO Designer ufficiale di Billund. Andiamo a scoprire insieme i predecessori.

I set GWP progettati dagli Appassionati

Vediamo insieme quali sono stati i due precedenti set GWP progettati dagli appassionati.

Il primo set GWP ad essere basato su un progetto realizzato da un Appassionato è stato il set LEGO Ideas #40355 Space Rocket Ride (» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it), il cui progetto fu vincitore del concorso LEGO Moments in Space del gennaio 2018.

L’annuncio del progetto vincitore venne dato nel marzo dello stesso anno e il set derivante dal progetto vincitore del concorso arrivò sugli scaffali come GWP nel giugno del 2019 per un importo minimo d’ordine di 85 euro. L’AFOL Designer autore del progetto Mark Smiley (mjsmiley su LEGO Ideas), ha visto un altro suo progetto arrivare allo step finale per diventare un nuovo set LEGO Ideas (quella della fase di Review – la Third Review 2019 nel suo caso), ma purtroppo è stato scartato. Si tratta del progetto CLOCKWORK AQUARIUM!, un acquario con movimento meccanico a orologeria dei pesci.

Il secondo set GWP ad essere basato su un progetto realizzato da un Appassionato è stato il set LEGO Ideas #40448 Vintage Car (» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it), il cui progetto fu vincitore del concorso Build a vintage car to cruise the streets of LEGO Modular Buildings dell’ottobre 2019.

L’annuncio del progetto vincitore venne dato nel dicembre dello stesso anno e il set derivante dal progetto vincitore del concorso arrivò sugli scaffali come GWP il 1° gennaio 2020 , sempre per un importo minimo d’ordine di 85 euro. Anche l’AFOL Designer autore del progetto Rainer Zufall (Versteinert su LEGO Ideas) ha visto il suo progetto Gilmore Girls – Luke’s Diner venire scartato nella fase di Review (la Second Review 2017).